Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Российская экстремистская организация "Христианское государство" может и не быть результатом политтехнологии, но может быть и очень полезно, и очень опасно для российских властей.

Россию начинает кошмарить выпестованный Кремлем и выпущенный делом Pussy Riot из бутылки джин. 20 сентября официальный представитель МВД РФ заявила об аресте трех подозреваемых в поджоге автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя - автора скандального фильма об интрижке последнего русского царя с балериной Матильдой Кшесинской. "Источники" российских СМИ в силовых структурах рассказали о наличии среди задержанных лидера организации "Христианское государство Святая Русь" (ХГСР) Александра Калинина. Эта ранее неизвестная структура прославилась в феврале нынешнего года именно предупреждениями в адрес российского кинобизнеса о том, что многие недовольные православные верующие готовы жечь кинотеатры, где будут показывать фильм, порочащий канонизированного царя.

ДС уже писала об активизации (по крайней мере в медиа) православных фундаменталистов, связывая это с возможной предвыборной технологией Путина и ФСБ. Но даже если заявления лидеров организации "Христианское государство Святая Русь" (ХГСР) пишутся на Лубянке для решения "проблемы-2018", нет никаких гарантий, что она исчезнет после переизбрания Путина всея Руси. И что не будет использована против Украины. Точно так же, как нет и гарантий того, что православные террористы не повернут оружие и против своих "породителей". Пример Усамы бин Ладена, выпестованного американцами для борьбы против СССР в Афганистане, или Шамиля Басаева, воевавшего в 1993 году в Абхазии против Грузии на стороне российских войск, говорят сами за себя (если кто забыл, именно он захватил Буденновск в 1995 году и как минимум прекратил "ковровые бомбардировки" Чечни российской авиацией).

Даже если "православный джихад" против "Матильды" окажется не частью эфэсбэшного сценария по переизбранию президента, а только частью промо-кампании фильма, в современной "накрученной" России, он может привести к последствиям, абсолютно не похожим на задуманные организаторами. Православнутые (определенно, выделяющиеся из массы собственно православных) получили возможность быстрее находить единомышленников по соседству и потихоньку объединяться в ячейки, переставая быть посмешищем для коллег по работе или одногрупников. И начинать представлять реальную угрозу как минимум для здоровья недавних насмешников вкупе с кавказскими торговцами и центральноазиатскими строителями. Причем лидер "Христианского государства" Александр Калинин уже сейчас говорит о пяти тысячах последователей. Это кроме ядра в 350 человек, о котором говорит другой руководитель организации - то ли заместитель, то ли пресс-секретарь Калинина Мирон Кравченко (часть из них, судя по всему живут одной общиной в Липецкой области).

Первая победа (отказ крупной сети кинотеатров от проката "Матильды") и медиа-раскрутка последней недели однозначно поспособствуют популяризации ХГСР и наплыву в ее ряды новых сторонников. Тем более что глава организации ведет довольно грамотную и осторожную политику продвижения своей структуры. Он не отрицает, но и не подтверждает причастность своего "православного талибана" ни к угрозам поджогов кинотеатров, где планируют показывать "Матильду", ни к эпидемии телефонного минирования, которая захлестнула крупнейшие российские города.

В его версии организация никому не угрожает, а только предупреждает владельцев кинотеатров о поступившей в ее адрес информации о намерении неизвестного патриота поджечь кинотеатр, вздумавший показать "Матильду". Ну и волна телефонных минирований тоже, по его словам, связана с "Матильдой", но тоже исходит не от ХГСР, а от еще более радикальных, чем члены организации, верующих, готовых "посадить на кол" Алексея Учителя или сломать ему ноги, после чего отправиться в тюрьму как мученики. Такая аккуратная риторика усиливает подозрения о более сильном, чем ранее, влиянии на организацию серьезных людей в "штатском", а может, и в мундирах "Росгвардии".

Ведь она очень сильно отличается от того бреда, который Александр Калинин нес в своих видеороликах раньше. Например, о разговорах с Иисусом Христом и экскурсии в ад, которые у него случились во время клинической смерти. Или о том, как в него вселился бес во время отдыха на каком-то украинском азовском курорте в 2010 году. Причиной стало проклятие женщины, нарисовавшей жене Калинина временную татуировку хной. Нарисовала она не очень удачно, и будущий глава ХГСР отказался платить пока рисунок не будет исправлен. Он якобы предложил женщине какое-то время подумать, но она начала кричать, что платить уже поздно, что Калинин украл у нее деньги, за что умрет в течении двух дней. Но через два дня последовала не смерть, а "вселение дьявола". "Он может вашими руками совершить любой ужас. Я видел, как он, будучи в моем теле, бьет кулаками по стенам, переворачивает столы, мебель... В итоге, когда он все разворотил в комнате, он подошел к окну, ударил правой рукой в стекло", - описывает свои ощущения Калинин. Все это закончилось неудачной попыткой суицида, после которой, наверное, и была клиническая смерть. Избавиться от одержимости бесом Калинину, по его словам, удалось только после молитвы в храме, в котором служил священник-экзорцист.

Следует отметить, что подобные откровения находят довольно широкий отклик: у канала Калинина на YouTube около 26 тыс. подписчиков (сейчас он заблокирован, как и сайт организации). Нравится этим людям, вероятно и перспектива переустройства российского политического пространства по иранским лекалам, высказанное Александром Калининым в недавнем интервью "Медузе", хотя, как показали замечания редакции, глава ХГСР не особо знаком с иранскими реалиями (например, считает, что в этой стране могут отрубить руку тому, кто пьет пиво на улице, хотя такое наказание предусмотрено только за кражу). Не знает он, наверное, и об обвинениях в адрес Ирана в поддержке террористической "Хезболлы", ведь, по его словам, он с единомышленниками организовался и назвался "Христианским государством", чтобы показать "кровавенькому" исламскому миру, что "здесь - русское христианское государство и что сюда не нужно лезть террористам и подлецам".

Но, вероятно, подобное смешивание абсолютно в стиле этой организации. Ведь умудряется же она одновременно ратовать за восстановление самодержавия и поддерживать президента Путина. Хотя и с этой поддержкой, оказывается, есть вопросы. Заявивший о ней в интервью "Псковской губернии" Мирон Кравченко был идентифицирован разговаривавшим с ним журналистом как участник проходившего в августе 2015 года в Киеве ""Антипутинского информационного фронта". С украинской стороны в ней учавствовал "заочно арестованный" в РФ Дмитрий Корчинский, которого вместе с его организацией "Братство", постоянно называют провокаторами, часто действующими на пользу Кремлю, а в последние дни еще и защитниками мэра Одессы Труханова от возмущенных гибелью детей во время пожара в лагере "Виктория" одесситов.

Так что как бы не пришлось вскорости услышать, что лидеры ХГ завербованы агентами украинских спецслужб. Например, той самой "кольщицей" с азовского курорта, на самом деле служащей в СБУ гипнотизером. Ведь по поводу украинского следа в телефонном минировании уже информация гуляет. Да еще и в контингенте, поддерживающем "Христианское государство", как писала раньше ДС, достаточно много вернувшихся с Донбасса боевиков. Их тоже можно будет объявить завербованными украинскими спецслужбами. И снова начать обвинять Украину в создании в РФ террористической организации, как это было в прошлом году. Правда "переодев" потенциальных террористов из шлёпанцев в рясы. Этим она, как минимум, попытается слегка отбиться от обвинений в организации терактов на территории Украины.

Хотя не исключено, что дело ХГСР будет использовано Кремлем для решения внутрироссийских проблем накануне президентских выборов. Например, для измерения протестного потенциала ультраправого крыла "патриотического" спектра. Ведь оно тоже выступает с серьезной критикой власти, "сдающей матушку-Рассею инородцам". Но об этих обвинениях "лично победивший православный ИГИЛ" Владимир Владимирович, конечно, напоминать не будет.

Не исключено, что и проводившиеся в формате учений Запад-2017 тренировки силовиков, направленные на борьбу с массовыми волнениями, вызваны именно этой "вспышкой справа". То есть "коктейлями Молотова" от организации, в которую могут входить люди, вооруженные более серьезным оружием, вывезенным с Донбасса. Если это так, то можно констатировать серьезную потерю времени (восемь месяцев, по словам адвоката режиссера Алексея Учителя), которые прошли от первых угроз ХГСР в феврале. Ведь еще тогда против них было возбуждено первое уголовное дело, а Дмитрий Песков - пресс-секретарь Самого - назвал их экстремистами (на них "накатала заяву" даже Поклонская - еще один ярый противник фильма "Матильда", обвинившая организацию в опорочивании РПЦ).

За это время ХГСР "раскрутилось" и окрепло, задав программу действий для недовольных: жечь кинотеатры. И теперь Кремлю нужно будет до первых показов (а на многие из них билеты уже полностью раскуплены) 25 октября или отловить несколько тысяч православнутых, или охранять кинотеатры всей мощью "Росгвардии" (может именно это делать она и учится сейчас на учениях). Иначе запланированный, вероятно, на ноябрь старт предвыборной кампании будет подмочен.