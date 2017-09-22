Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мелкий бес. Что из себя представляет "Христианское государство Святой Руси"

 Руслан ВЕСЕЛ / Деловая столица

Российская экстремистская организация "Христианское государство" может и не быть результатом политтехнологии, но может быть и очень полезно, и очень опасно для российских властей.

Россию начинает кошмарить выпестованный Кремлем и выпущенный делом Pussy Riot из бутылки джин. 20 сентября официальный представитель МВД РФ заявила об аресте трех подозреваемых в поджоге автомобилей возле офиса адвоката Алексея Учителя - автора скандального фильма об интрижке последнего русского царя с балериной Матильдой Кшесинской. "Источники" российских СМИ в силовых структурах рассказали о наличии среди задержанных лидера организации "Христианское государство Святая Русь" (ХГСР) Александра Калинина. Эта ранее неизвестная структура прославилась в феврале нынешнего года именно предупреждениями в адрес российского кинобизнеса о том, что многие недовольные православные верующие готовы жечь кинотеатры, где будут показывать фильм, порочащий канонизированного царя.

ДС уже писала об активизации (по крайней мере в медиа) православных фундаменталистов, связывая это с возможной предвыборной технологией Путина и ФСБ. Но даже если заявления лидеров организации "Христианское государство Святая Русь" (ХГСР) пишутся на Лубянке для решения "проблемы-2018", нет никаких гарантий, что она исчезнет после переизбрания Путина всея Руси. И что не будет использована против Украины. Точно так же, как нет и гарантий того, что православные террористы не повернут оружие и против своих "породителей". Пример Усамы бин Ладена, выпестованного американцами для борьбы против СССР в Афганистане, или Шамиля Басаева, воевавшего в 1993 году в Абхазии против Грузии на стороне российских войск, говорят сами за себя (если кто забыл, именно он захватил Буденновск в 1995 году и как минимум прекратил "ковровые бомбардировки" Чечни российской авиацией).

Даже если "православный джихад" против "Матильды" окажется не частью эфэсбэшного сценария по переизбранию президента, а только частью промо-кампании фильма, в современной "накрученной" России, он может привести к последствиям, абсолютно не похожим на задуманные организаторами. Православнутые (определенно, выделяющиеся из массы собственно православных) получили возможность быстрее находить единомышленников по соседству и потихоньку объединяться в ячейки, переставая быть посмешищем для коллег по работе или одногрупников. И начинать представлять реальную угрозу как минимум для здоровья недавних насмешников вкупе с кавказскими торговцами и центральноазиатскими строителями. Причем лидер "Христианского государства" Александр Калинин уже сейчас говорит о пяти тысячах последователей. Это кроме ядра в 350 человек, о котором говорит другой руководитель организации - то ли заместитель, то ли пресс-секретарь Калинина Мирон Кравченко (часть из них, судя по всему живут одной общиной в Липецкой области).

Первая победа (отказ крупной сети кинотеатров от проката "Матильды") и медиа-раскрутка последней недели однозначно поспособствуют популяризации ХГСР и наплыву в ее ряды новых сторонников. Тем более что глава организации ведет довольно грамотную и осторожную политику продвижения своей структуры. Он не отрицает, но и не подтверждает причастность своего "православного талибана" ни к угрозам поджогов кинотеатров, где планируют показывать "Матильду", ни к эпидемии телефонного минирования, которая захлестнула крупнейшие российские города.

В его версии организация никому не угрожает, а только предупреждает владельцев кинотеатров о поступившей в ее адрес информации о намерении неизвестного патриота поджечь кинотеатр, вздумавший показать "Матильду". Ну и волна телефонных минирований тоже, по его словам, связана с "Матильдой", но тоже исходит не от ХГСР, а от еще более радикальных, чем члены организации, верующих, готовых "посадить на кол" Алексея Учителя или сломать ему ноги, после чего отправиться в тюрьму как мученики. Такая аккуратная риторика усиливает подозрения о более сильном, чем ранее, влиянии на организацию серьезных людей в "штатском", а может, и в мундирах "Росгвардии".

Ведь она очень сильно отличается от того бреда, который Александр Калинин нес в своих видеороликах раньше. Например, о разговорах с Иисусом Христом и экскурсии в ад, которые у него случились во время клинической смерти. Или о том, как в него вселился бес во время отдыха на каком-то украинском азовском курорте в 2010 году. Причиной стало проклятие женщины, нарисовавшей жене Калинина временную татуировку хной. Нарисовала она не очень удачно, и будущий глава ХГСР отказался платить пока рисунок не будет исправлен. Он якобы предложил женщине какое-то время подумать, но она начала кричать, что платить уже поздно, что Калинин украл у нее деньги, за что умрет в течении двух дней. Но через два дня последовала не смерть, а "вселение дьявола". "Он может вашими руками совершить любой ужас. Я видел, как он, будучи в моем теле, бьет кулаками по стенам, переворачивает столы, мебель... В итоге, когда он все разворотил в комнате, он подошел к окну, ударил правой рукой в стекло", - описывает свои ощущения Калинин. Все это закончилось неудачной попыткой суицида, после которой, наверное, и была клиническая смерть. Избавиться от одержимости бесом Калинину, по его словам, удалось только после молитвы в храме, в котором служил священник-экзорцист.

Следует отметить, что подобные откровения находят довольно широкий отклик: у канала Калинина на YouTube около 26 тыс. подписчиков (сейчас он заблокирован, как и сайт организации). Нравится этим людям, вероятно и перспектива переустройства российского политического пространства по иранским лекалам, высказанное Александром Калининым в недавнем интервью "Медузе", хотя, как показали замечания редакции, глава ХГСР не особо знаком с иранскими реалиями (например, считает, что в этой стране могут отрубить руку тому, кто пьет пиво на улице, хотя такое наказание предусмотрено только за кражу). Не знает он, наверное, и об обвинениях в адрес Ирана в поддержке террористической "Хезболлы", ведь, по его словам, он с единомышленниками организовался и назвался "Христианским государством", чтобы показать "кровавенькому" исламскому миру, что "здесь - русское христианское государство и что сюда не нужно лезть террористам и подлецам".

Но, вероятно, подобное смешивание абсолютно в стиле этой организации. Ведь умудряется же она одновременно ратовать за восстановление самодержавия и поддерживать президента Путина. Хотя и с этой поддержкой, оказывается, есть вопросы. Заявивший о ней в интервью "Псковской губернии" Мирон Кравченко был идентифицирован разговаривавшим с ним журналистом как участник проходившего в августе 2015 года в Киеве ""Антипутинского информационного фронта". С украинской стороны в ней учавствовал "заочно арестованный" в РФ Дмитрий Корчинский, которого вместе с его организацией "Братство", постоянно называют провокаторами, часто действующими на пользу Кремлю, а в последние дни еще и защитниками мэра Одессы Труханова от возмущенных гибелью детей во время пожара в лагере "Виктория" одесситов.

Так что как бы не пришлось вскорости услышать, что лидеры ХГ завербованы агентами украинских спецслужб. Например, той самой "кольщицей" с азовского курорта, на самом деле служащей в СБУ гипнотизером. Ведь по поводу украинского следа в телефонном минировании уже информация гуляет. Да еще и в контингенте, поддерживающем "Христианское государство", как писала раньше ДС, достаточно много вернувшихся с Донбасса боевиков. Их тоже можно будет объявить завербованными украинскими спецслужбами. И снова начать обвинять Украину в создании в РФ террористической организации, как это было в прошлом году. Правда "переодев" потенциальных террористов из шлёпанцев в рясы. Этим она, как минимум, попытается слегка отбиться от обвинений в организации терактов на территории Украины.

Хотя не исключено, что дело ХГСР будет использовано Кремлем для решения внутрироссийских проблем накануне президентских выборов. Например, для измерения протестного потенциала ультраправого крыла "патриотического" спектра. Ведь оно тоже выступает с серьезной критикой власти, "сдающей матушку-Рассею инородцам". Но об этих обвинениях "лично победивший православный ИГИЛ" Владимир Владимирович, конечно, напоминать не будет.

Не исключено, что и проводившиеся в формате учений Запад-2017 тренировки силовиков, направленные на борьбу с массовыми волнениями, вызваны именно этой "вспышкой справа". То есть "коктейлями Молотова" от организации, в которую могут входить люди, вооруженные более серьезным оружием, вывезенным с Донбасса. Если это так, то можно констатировать серьезную потерю времени (восемь месяцев, по словам адвоката режиссера Алексея Учителя), которые прошли от первых угроз ХГСР в феврале. Ведь еще тогда против них было возбуждено первое уголовное дело, а Дмитрий Песков - пресс-секретарь Самого - назвал их экстремистами (на них "накатала заяву" даже Поклонская - еще один ярый противник фильма "Матильда", обвинившая организацию в опорочивании РПЦ).

За это время ХГСР "раскрутилось" и окрепло, задав программу действий для недовольных: жечь кинотеатры. И теперь Кремлю нужно будет до первых показов (а на многие из них билеты уже полностью раскуплены) 25 октября или отловить несколько тысяч православнутых, или охранять кинотеатры всей мощью "Росгвардии" (может именно это делать она и учится сейчас на учениях). Иначе запланированный, вероятно, на ноябрь старт предвыборной кампании будет подмочен.
 

ПО РУБРИКАМ

19:45 НБУ не мо­жет при­знать крип­то­ва­лю­ты ва­лю­той и пре­ду­пре­жда­ет о рис­ках мо­шен­ни­че­ства

18:28 Мин­фин от­ме­ча­ет су­ще­ствен­ный ин­те­рес не­ре­зи­ден­тов к грив­не­вым дол­го­вым гос­бу­ма­гам

17:29 В ав­гу­сте при­быль бан­ков со­ста­ви­ла 3,7 млрд гри­вен

17:20 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 22.09.17

16:16 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 22 сен­тяб­ря со­ста­вил 26,2616 грн

16:14 Дол­лар де­ше­ве­ет 22 сен­тяб­ря, ие­на и франк до­ро­жа­ют из-за ро­ста гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

16:05 Мин­фин за предо­став­ле­ние пер­вич­ным ди­ле­рам ОВГЗ ста­ту­са мар­кет-мей­ке­ров на вто­рич­ном рын­ке

15:55 НБУ об­суж­да­ет с меж­ду­на­род­ны­ми де­по­зи­та­ри­я­ми воз­мож­ность от­кры­тия сче­тов в укра­ин­ском де­по­зи­та­рии

15:52 НБУ ини­ци­и­ру­ет ли­ше­ние Рас­чет­но­го цен­тра бан­ков­ской ли­цен­зии

15:47 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

14:41 НБУ на­ме­рен в ок­тяб­ре за­пу­стить пи­лот­ную вер­сию кре­дит­но­го ре­ест­ра за­ем­щи­ков

14:23 Яро­слав­ский на­ме­рен в бли­жай­шее вре­мя по­дать в НБУ до­ку­мен­ты на по­куп­ку Про­мин­вест­бан­ка

14:03 НБУ до­пус­ка­ет предо­став­ле­ние юр­ли­цам воз­мож­но­сти тор­го­вать ин­ва­лю­той на­пря­мую с ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми

12:24 За­мгла­вы НБУ Рож­ко­ва: В При­ват­бан­ке не­че­го про­да­вать. Его мож­но ко­му-то по­да­рить с до­пла­той

12:12 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 22.09.17

• дальше…

19:31 МВФ ви­дят в Укра­ине "ап­пе­тит к реформам"

19:22 Зер­но­вая кор­по­ра­ция пол­но­стью за­пре­ти­ла тор­гов­лю с офф­шо­ра­ми

18:28 Мин­фин от­ме­ча­ет су­ще­ствен­ный ин­те­рес не­ре­зи­ден­тов к грив­не­вым дол­го­вым гос­бу­ма­гам

18:22 Це­ны на нефть рас­тут 22 сен­тяб­ря, Brent тор­гу­ет­ся у мак­си­му­ма с 1 мар­та

17:25 Про­грам­ма МВФ для Укра­и­ны важ­нее, чем раз­ме­ще­ние ев­ро­об­ли­га­ций, - Fitch

17:10 В ян­ва­ре-ав­гу­сте объ­ем строй­ра­бот уве­ли­чил­ся на 25,4% до 53,5 млрд гри­вен

16:23 Це­на ДТ в опте вы­рос­ла на 170 грн/т – до 24 020 грн/т

14:18 Це­ны на бен­зин и дизтоп­ли­во про­дол­жа­ют рас­ти 22 сен­тяб­ря

14:11 Це­на ав­то­га­за сни­зи­лась 22 сен­тяб­ря еще на 10 коп

14:03 НБУ до­пус­ка­ет предо­став­ле­ние юр­ли­цам воз­мож­но­сти тор­го­вать ин­ва­лю­той на­пря­мую с ре­зи­ден­та­ми и не­ре­зи­ден­та­ми

• дальше…

18:17 Мел­кий бес. Что из се­бя пред­став­ля­ет "Хри­сти­ан­ское го­су­дар­ство Свя­той Руси"

14:00 ЕС хо­чет уже­сто­чить на­ка­за­ния за пре­ступ­ле­ния с крип­то­ва­лю­той

11:05 У раз­ви­тых стран воз­вра­ща­ет­ся ап­пе­тит к неф­ти

09:30 США мо­гут вве­сти неф­тя­ное эм­бар­го про­тив Ве­не­су­э­лы

08:52 Экс-гла­ва шта­ба Трам­па Мана­форт стал маг­ни­том для про­ку­ро­ров

08:04 КНДР гро­зит ис­пы­та­ни­ем во­до­род­ной бом­бы в Ти­хом оке­ане

07:47 S&P по­ни­зи­ло су­ве­рен­ный рей­тинг Ки­тая

07:42 Хо­чет ли Ка­та­ло­ния от­де­лить­ся от Ис­па­нии?

07:27 Ка­та­лон­ский ре­фе­рен­дум те­перь под во­про­сом

21.09 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 21 сен­тяб­ря 2017 го­да

21.09 ЕЦБ пла­ни­ру­ет вве­сти но­вую про­цент­ную став­ку

21.09 ЕЦБ от­ме­тил уси­ле­ние ро­ста эко­но­ми­ки ев­ро­зо­ны

21.09 Пар­ла­мент Мол­да­вии по­втор­но при­нял от­кло­нен­ные пре­зи­ден­том за­ко­ны

21.09 Де­фи­цит бюд­же­та Бри­та­нии на ми­ни­му­ме за 10 лет

21.09 Ев­ро­со­юз мо­жет вве­сти но­вые на­ло­ги для ком­па­ний в сфе­ре циф­ро­вой эко­но­ми­ки, вклю­чая Google

• дальше…

19:12 Ли­тов­цы по­мо­гут ки­ев­ским чи­нов­ни­кам вер­нуть Ки­е­вэнер­го в ком­му­наль­ную соб­ствен­ность

21.09 В Ки­е­ве по­явит­ся му­ни­ци­паль­ная охра­на: ре­ше­ние при­ня­то

21.09 Ко­мис­сия по во­про­сам пе­ре­име­но­ва­ний КГГА под­дер­жа­ла пе­ре­име­но­ва­ние стан­ции мет­ро «Пет­ров­ка» на «По­чай­ну»

21.09 Укра­и­на ис­пол­ни­ла ре­ше­ние су­да о ком­пен­са­ции ча­сти из­дер­жек по про­цес­су о дол­ге пе­ред РФ

15.09 Пять фак­тов о стро­и­тель­ном бу­ме в Ки­е­ве: сто­ит ли ждать об­ва­ла цен на квар­ти­ры

14.09 Це­ны квар­тир на "вторичке" в Ки­е­ве про­дол­жат па­де­ние - экс­перт

14.09 Кор­руп­ция и не­до­ве­рие к су­деб­ной си­сте­ме вто­рой год кря­ду яв­ля­ют­ся ос­нов­ны­ми пре­гра­да­ми для ин­ве­сти­ций в Укра­и­ну - опрос

13.09 На всех стан­ци­ях ки­ев­ско­го мет­ро уста­но­вят ви­део­ка­ме­ры с си­сте­мой рас­по­зна­ва­ния лиц

06.09 Cпрос на офи­сы в Ки­е­ве по­сте­пен­но вос­ста­но­вил­ся

05.09 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить гор­но­лыж­ный ком­плекс на ме­сте свал­ки

04.09 Укра­и­на воз­гла­ви­ла спи­сок при­о­ри­тет­ных для по­се­ще­ния ин­ве­сто­ра­ми стран в ре­ги­оне EMEA - СМИ

04.09 Ки­ев объ­явил кон­курс на кад­ро­вый ре­зерв на­чаль­ни­ков ЖЭКов

04.09 Ах­ме­тов во­шел в рей­тинг мил­ли­ар­де­ров Bloomberg

31.08 В Ки­е­ве су­ще­ствен­но вы­рос­ли объ­е­мы по­стро­ен­но­го жи­лья

31.08 Стра­хов­ка от Ар­ма­гед­до­на. На чем еще хо­чет за­ра­бо­тать ко­ман­да Клич­ко

• дальше…

13:49 Грой­сман при­гро­зил уволь­не­ни­ем гла­ве АМКУ из-за от­ме­ны тен­де­ра на за­куп­ку ска­не­ров

12:46 Та­рас Чор­новіл: Кілька фраз про зустріч По­ро­шен­ка й Трам­па

08:19 По­вы­ше­ния пен­сий в ок­тяб­ре не бу­дет. Урок са­бо­та­жа от Ти­мо­шен­ко и Ко­ло­мой­ско­го

21.09 Це­на про­слуш­ки. Лу­цен­ко не да­ет Сыт­ни­ку стать укра­ин­ским Гу­ве­ром

21.09 Ко­гда уедет цирк. По­че­му на Со­гла­си­тель­ном со­ве­те ни­кто ни с кем не со­гла­ша­ет­ся

21.09 Иг­ра с Ле­воч­ки­ным: Даст ли сбой "договорняк" га­зо­ви­ков

21.09 По­ро­шен­ко: США под­дер­жа­ли пред­ло­же­ние Укра­и­ны о вве­де­нии ми­ро­твор­цев на Дон­басс

21.09 Как Ко­болев ло­ма­ет пла­ны Грой­сма­на

21.09 Ро­кад­ная до­ро­га. Ку­да Рос­сия смо­жет пе­ре­бра­сы­вать вой­ска по но­вой ж/д вет­ке

20.09 "Шухер" в Пол­тав­ской мэ­рии: За кем при­хо­ди­ли сле­до­ва­те­ли про­ку­ра­ту­ры

20.09 По­ро­шен­ко про­сит Сов­без ООН раз­вер­нуть ми­ро­твор­че­скую мис­сию на Дон­бас­се

19.09 Ес­ли Ти­мо­шен­ко не­до­ступ­на. Как Ра­би­но­вич и Бо­го­мо­лец сыг­ра­ли за Са­а­ка­шви­ли

19.09 По­че­му Фир­та­ша та­ки по­са­дят в США

19.09 Ко­гда в "Свободе" со­об­щат, что Тяг­ни­бок уже "голый"

19.09 The Guardian: Ко­ло­мой­ский стал граж­да­ни­ном Ки­п­ра в об­мен на ин­ве­сти­ции

• дальше…

18:53 CFTC об­ви­ни­ла нью-йорк­скую ком­па­нию в со­зда­нии пи­ра­ми­ды, ос­но­ван­ной на бит­кой­нах

15:47 Лон­дон­ский су­пер­мар­кет те­сти­ру­ет тех­но­ло­гию опла­ты то­ва­ров по­сред­ством ве­ноз­но­го ска­не­ра

14:37 Pimax пред­ста­ви­ла первую гар­ни­ту­ру VR раз­ре­ше­ни­ем 8К с уг­лом об­зо­ра 200°

12:55 В США лю­дям вжи­вят пря­мо в мозг чип для вос­ста­нов­ле­ния зре­ния

10:44 Ford внед­рил сме­шан­ную ре­аль­ность в раз­ра­бот­ку ма­шин

09:36 По­пуляр­ное рас­ши­ре­ние для Google Chrome тай­но май­нит крип­то­ва­лю­ту

09:19 Microsoft за­фик­си­ро­вал всплеск ки­бе­р­атак на свои об­лач­ные сер­ви­сы

21.09 Ка­б­мин раз­ре­шил бло­ки­ро­вать но­ме­ра або­нен­тов из-за DDoS атак

21.09 Ком­пакт­ный крос­со­вер Volvo XC40 по­лу­чил си­сте­му са­мо­управ­ле­ния Pilot Assist

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

21.09 Но­вый план­шет ASUS ZenPad 10 обе­ща­ет до 10 ча­сов вос­про­из­ве­де­ния ви­део без под­за­ряд­ки

21.09 Пер­вый се­рий­ный элек­тро­мо­биль Infiniti де­бю­ти­ру­ет в 2019 го­ду

21.09 Мо­шен­ни­ки вы­мо­га­ют день­ги у вла­дель­цев Mac с по­мо­щью Find My iPhone

21.09 В Hyundai счи­та­ют, что нем­цы за­ни­ма­ют­ся «глу­пы­ми» тех­но­ло­ги­я­ми

21.09 Google ку­пи­ла часть HTC за 1,1 мил­ли­ар­да дол­ла­ров США

• дальше…

17:45 Со­ци­аль­ные се­ти на­би­ра­ют по­пуляр­ность сре­ди ри­эл­то­ров

21.09 Ко­гда быть тру­до­го­ли­ком не вред­но для здо­ро­вья

20.09 Как по­лу­чить за­слу­жен­ное по­вы­ше­ние на ра­бо­те

18.09 Кон­цеп­ция от­кры­тых офис­ных про­странств ме­ня­ет­ся

15.09 По­че­му дли­тель­ный от­пуск не спа­са­ет от вы­го­ра­ния на ра­бо­те

14.09 За про­дви­же­ние со­труд­ни­ка по служ­бе от­вет­ствен­ны ге­ны

11.09 За­прет­ные сло­ва на со­бе­се­до­ва­нии: 13 фраз

07.09 Как де­лать день­ги на ка­при­зах су­пер­бо­га­чей

07.09 11 спо­со­бов по­нра­вить­ся на­чаль­ни­ку

06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно