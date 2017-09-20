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Оборот розничной торговли Украины за 8 мес. 2017 года вырос на 8,7% - Госстат
16:47 19.09.2017 |
Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АР Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-августе 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.
По данным Госстата, в августе по сравнению с июлем текущего года этот показатель увеличился на 4,9%, а по сравнению с августом-2016 - на 9,8%.
Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-августе 2017г. зафиксирован в Закарпатской (на 23,3%), Винницкой (на 18,1%), Одесской (на 13,5%), Львовской (на 11,8%), Николаевской (на 11,3%) и Сумской (на 10,3%) областях.
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