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Оппозиция на выборах в Москве: победа или поражение?
09:24 12.09.2017 |
Оппозиционеры называют итоги муниципальных выборов в Москве своей победой. Однако в совокупности оппозиционные кандидаты получили даже меньше депутатских мандатов, чем на прошлых выборах в 2012 году. Они также не завоевали позиции в таком количестве районов, которое необходимо для участия в мэрских выборах.
Русская служба Би-би-си разбиралась, сможет ли теперь оппозиция выдвинуть своего кандидата на выборах мэра Москвы в 2018 году.
Сомнительная победа
Чтобы выдвинуться на выборах мэра Москвы в 2018 году, кандидат должен преодолеть так называемый муниципальный фильтр - собрать в свою поддержку подписи муниципальных депутатов. Сделать это нужно в трех четвертях районов Москвы, то есть необходима подпись хотя бы одного депутата в 110 районах из 146 (в Москве 125 районов и, с 2012 года, 21 приравненное к ним поселение в составе двух новых округов).
В таком количестве районов, по предварительным итогам, не смогла провести своих кандидатов ни одна из оппозиционных партий.
Количество мандатов муниципальных депутатов в Москве, полученных партиями "Яблоко", КПРФ, "Справедливая Россия" и ЛДПР
Новые муниципальные депутаты в Москве: партийная принадлежность
В 2012 году многие единороссы шли на местные выборы в Москве как самовыдвиженцы, поэтому в графике отсутствуют данные о количестве мандатов, полученных на тех выборах членами "Единой России" и самовыдвиженцами.
При этом "Единая Россия" займет около 77% кресел в муниципальных собраниях. Партия власти получила 1154 из 1502 мандатов. Это на 20% больше, чем на выборах 2012 года, сказал Би-би-си представитель московского отделения партии "Единая Россия".
Точные цифры там не называют, как и количество районов, в которых партия провела своих кандидатов. При этом пять лет назад многие единороссы шли на местные выборы в Москве как самовыдвиженцы, а не кандидаты от партии.
По данным сайта штаба Дмитрия Гудкова, где агрегируются официальные данные, "Единая Россия" не получила мест в восьми московских районах: Раменки, Дорогомилово, Тропарево-Никулино, Останкинский, Куркино, Хамовники, Академический и Гагаринский.
Кто сможет выдвинуться
"Только "Единая Россия" по итогам прошедших выборов набирает необходимое число депутатских мандатов, которые позволят кандидату в мэры Москвы преодолеть муниципальный фильтр. Ни "Яблоко", ни КПРФ, ни самовыдвиженцы, даже если скооперируются, не смогут преодолеть муниципальный фильтр", - заявил по итогам выборов председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов (цитата по Интерфаксу).
Бывший депутат Госдумы Гудков, который организовал штаб по выдвижению кандидатов в муниципальные депутаты, на пресс-конференции в понедельник сообщил, что из поддержанных им кандидатов 266 человек (среди них представители "Яблока" и других партий и самовыдвиженцы) получили мандаты в 63 районах.
Гудков снова заявил о намерении баллотироваться на пост мэра Москвы. По его словам, без его участия в мэрские выборы будут нелегитимны. Он пообещал добиваться преодоления муниципального фильтра, в том числе законодательным путем.
Гудков собирается выдвигаться от "Яблока". Участвовать в выборах хочет и лидер московского отделения партии Сергей Митрохин. Предполагается, что между ними состоятся дебаты, после чего решение, кого выдвигать, примет съезд "Яблока".
Другие представители либеральных сил пока не заявляли о намерении составить конкуренцию мэру Сергею Собянину.
Секретарь генсовета "Единой России" Сергей Неверов уже предложил оппозиционным партиям помощь в сборе подписей для преодоления муниципального фильтра.
"Мы всем предлагаем одно: мы готовы собрать муниципальных депутатов, пригласить вас как кандидатов - тех, кто изъявил желание участвовать в сборе подписей, и выступить перед депутатами, которые представляют "Единую Россию", с той программой, с которой вы хотите идти", - сказал Неверов (цитата ТАСС).
Именно при помощи депутатов от "Единой России" на выборах мэра в 2013 году муниципальный фильтр смог преодолеть оппозиционер Алексей Навальный. Он занял второе место на выборах, получив 27,24%. Мэром стал Собянин.
Митрохин уже заявил, что готов взять голоса муниципальных депутатов от "Единой России".
"Там тоже свои процессы в "Единой России" происходят, там есть много людей, которые нам симпатизируют. Среди депутатов, которые от "Единой России" прошли, есть такие, которые готовы лично за меня поставить подпись, я с ними лично беседовал, и они мне это обещали", - сказал Митрохин.
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