72-я Генассамблея ООН. Почему Трамп заставил Кремль нервничать

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

19 сентября стартует новая, 72-я сессия Генассамблеи ООН. Несомненно, топовыми темами станут ядерные провокации КНДР и миротворческая миссия ООН на Донбассе. Как известно, президент Петр Порошенко намерен призвать к введению миссии, опираясь на практически завершенный законопроект о реинтеграции ОРДЛО. Что касается Пхеньяна, дипломаты и лидеры стран будут кружить вокруг друг друга, чтобы нанести удар. Но отбиваться по большей части придется все же российской делегации, поскольку даже Пекин демонстрирует больше готовности к решению северокорейской проблемы сообща с американцами. Россияне же упорно находятся в оппозиции по понятным причинам.

Президент США Дональд Трамп неспроста лично запланировал поговорить о КНДР с Си Цзиньпинем. Кроме того, у него в планах встреча при участии зятя-советника Джареда Кушнера с Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом для обсуждения перемирия.

Реформы грядут

Однако за этой, безусловно, важной повесткой дня, уже затерялось намерение Трампа собрать крупных мировых игроков, чтобы поговорить о глобальном реформировании ООН 18 сентября. В пятницу, 1 сентября, агентству Reuters стало известно, что у Трампа уже даже есть некий план-декларация из 10 пунктов, которая одновременно является приглашением на этот праздник жизни для мировых лидеров. В декларации содержится призыв к генсеку ООН Антониу Гутерришу "инициировать эффективную и всеобъемлющую реформу". Во главу угла ставится "сокращение дублирующих, избыточных и частично совпадающих мандатов, в том числе в главных органах ООН".

То есть президент США уже переходит от слов к действиям. Ведь еще во время кампании миллиардер яростно критиковал ООН за то, что она сжирает ресурсы Америки. Одна из его характеристик в адрес Организации Объединенных Наций - "клуб, где можно собраться вместе, поговорить и хорошо провести время". Штаты, как известно, являются главным донором ООН, ежегодно выделяя около $3,3 млрд - т.е. 22% всего бюджета и примерно 28,5% на операции по поддержанию мира. Естественно Трамп, который пытается изыскать средства на свои "стены", хочет провести аудит.

С другой стороны, помимо пересмотра статей расходов потенциальное реформирование ООН может затронуть и Совет Безопасности. Чего хочет не только Украина, но и многие другие страны. На то, что вопрос СБ может всплыть 18 сентября или в перспективе в ходе реформ, указывают страны из числа 14, представители которых примут участие во встрече Трампа. Известно о Великобритании, Канаде, Китае, Германии, Индии и Японии. Британия и Канада - надежные союзники Вашингтона. Китай приглашен, поскольку с его мнением можно считаться. А вот Германия, Индия и Япония - как раз те страны, которые неоднократно настаивали не реформах. В первую очередь в Совбезе, поскольку за прошедшие десятилетия расклад сил изменился. И Германия, и Индия, и Япония входят в число экономических и региональных флагманов. Трамп же мог пообещать им пункт, касающийся Совбеза, чтобы заручиться поддержкой.

Путин нон грата

Что любопытно, россиян на этой встрече не будет. Китай есть, а России нет. Их не звали. 7 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, подтвердил, что Путина Трамп не приглашал. Да, и хозяин Кремля и вовсе не намерен ехать на Генассамблею. И право, что ему там делать? Работать моделью одинокого лидера для фотографов? Вместо Путина позориться едет Лавров. У него, как у дипломата, броня толще.

Что до встречи, то она зацепила россиян. Зацепила крепко. И встревожила не на шутку естественно. Например, 2 сентября первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал намерение Трампа говорить о реформе ООН "диктатом". Российский сенатор для вида соглашается, что реформа нужна, реформа важна, но очень переживает, что она приведет "к еще большим разногласиям между государствами". "Никто не оспаривает право американского президента выступать с громкими инициативами. Но не удивлюсь, если данную инициативу с удивлением воспримут даже ближайшие партеры США по НАТО", - вангует он на своей странице в Facebook.

Совбезнаш

Но почему собственно возник этот шум-гам? Все, как обычно, упирается в Совбез. И в РФ не скрывают, когда СМИ пишут страшилки, дескать, "любое обсуждение реформы Совета Безопасности не только угрожало бы международному статусу России, но и глобальному балансу сил". Москва очень не хочет, чтобы реальностью стали разговоры о расширении состава СБ и ограничении права вето - излюбленного способа взрослых дядей, не знающих английского, по-детски сказать "беее".

Потому помимо Клинцевича к освистыванию инициативы президента США пропагандистская машина быстро подключила различных экспертов. К примеру, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев вроде как не возражает против сокращения финансирования, хотя предупреждает, что если Трампу можно, то и другие уменьшат взносы.

"Но все это - технические вещи. Главный вопрос - право вето Совета безопасности, - проясняет главную суть своего комментария эксперт. - ООН была создана после Второй мировой войны и отражала тогдашнюю ситуацию, когда пять стран являлись ключевыми в мире и обладали этим правом вето. Если сегодня США попытаются преодолеть выстроенную систему ООН, это станет ее концом. Если лишить эту организацию механизма паритетного принятия решений, тогда непонятно, зачем она вообще нужна". Странная логика. То есть если огромная организация действует по полувековым правилам игры в уже изменившемся мире, то не нужно ничего трогать. Пусть этот архаизм варится в собственном соку.

Еще один политолог Леонид Савин то же как бы согласен, что реформы в ООН нужны, но пугает коварными американцами, которые "будут стремиться подчинить этот процесс своим интересам". "В вопросе реформирования ООН для Вашингтона дело даже не столько в желании давить на Россию, сколько в том, что они хотят переформатировать клуб западных держав, который был сформирован после Второй мировой. США пытаются удержать их в своей структуре и не дать им выйти из евроатлантического сообщества", - заявил Савин. Как будто кто-то кроме отъявленных евскептиков или американофобов стремится к этому.

Сами с усами

Россия не только пытается запугать малодушных, но и бравировать. Устроить небольшую демонстрацию силы, доказать, что она не настолько изгой, каким кажется. В один день с заявлением Ушакова, что Путина не позвали, в российской "Парламентской газете" появился материал члена ЦИК, бывшего постпреда РФ при ЕС Василия Лихачева на эту тему. В постном тексте, перегруженном словесными конструкциями с вкраплением дипломатического языка, также просматриваются попытки хоть как-то ответить Вашингтону и защитить ООН в том виде, который есть.

Ну, во-первых, Лихачев пишет, что идея о реформе "исходит от страны, вносящей, к сожалению, заметный вклад в неконструктивную практику международного правового нигилизма". "Только последние негативные шаги Белого дома, Конгресса, Госдепартамента США в отношении России, ее загранучреждений, зарубежной собственности, нарушающие принципы сотрудничества, дипломатического и консульского права, уважения прав человека, говорят об этом предельно красноречиво", - жалуется посол, проклиная "американские неоконы, русофобские структуры и политику стран "золотого миллиарда".

Покритиковав Запад за санкции, он переходит к сути. А именно к тому, что российская делегация тоже не лыком шита и везет обширную инициативу, посвященную международному нормированию в сфере кибербезопасности. И добавляет, что эту инициативу уже одобрили в БРИКС, ШОС, ОДКБ. В международных организациях с большим потенциалом, которые задумывались как ответ на НАТО, G7 или G20. Но из года в год у них остается лишь этот большой потенциал.

Лихачев, не особо вдаваясь в подробности, также раздувает значение дипломатических инициатив Беларуси, Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, которые они везут на Генассамблею. Ничего другого Россия предъявить не может. Однако всячески старается добавить внушительности этим организациям, в которых участвует. И вместе с ними противопоставляет Западу своеобразный клуб по интересам, привязывая к себе бывшие советские республики.

В этом вся соль политики Кремля - примитивная имитация. Главной площадкой, куда еще пускают, для этой игры служит Совбез ООН. Да, он может не до конца устраивает Москву. Но по крайней мере дает возможность крутить носом.

Остаться без нее Кремль очень не хочет. Хотя высока вероятность, что встреча 18 сентября окажется шоу, аналогичным тому, которое Трамп устроил на саммитах НАТО и "Большой двадцатки". С другой стороны, у него уже есть поддержка 14 стран. Потому есть зерно истины в словах Журавлева, который сказал, что мнение россиян Штатами учитываться не будет. Реформированием ООН Трамп займестя с Меркель, Трюдо, Абэ или Моди. К тому же, привлекать Кремль не имеет смысла, учитывая его поведение и в ООН, и в международной политике.