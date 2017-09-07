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АНАЛИТИКА

Сергей Алексашенко: Путин не любит думать о проблемах наперед, он занимается теми проблемами, которые есть сегодня

 Галина ОСТАПОВЕЦ / Деловая столица

Сергей Алексашенко всегда имел свое мнение о путях и принципах экономического развития, как на просторах бывшего СССР, так и непосредственно в России. Причем, как во временя пребывания на должности первого зампреда центробанка РФ, так и в качестве видного общественного деятеля. Понятное дело, что карьере, оригинальность мышления не способствует. Что интересно, еще во времена когда в Украине размышляли о пользе ассоциации с ЕС, а в России развернулась настоящая кампания против, то Алексашенко прямо говорил, что идти надо в Европу, невзирая на то, что процесс это непростой и даже можно сказать, сложный. Не смотря на то, что больших должностей у него сейчас нет, высшее начальство РФ сигнализирует, что на мнение Алексашенко обращают внимание, правда надо сказать, что особым, характерным для путинской России способом, например, задерживая на таможне.

Президент Путин заявил, что в следующем году в России сокращают финансирование не только на социалку, но и на оборону, то есть российскую армию. О чем свидетельствует этот индикатор?

Начало финансового кризиса 2014-го года российский бюджет ощутил, начиная с 2015-го. На протяжении трех лет бюджетные расходы в России не увеличивались. Российский Минфин говорит, что финансовые санкции надолго, цены на нефть на уровне 40-50 долларов за баррель будут сохраняться относительно долго, значит экономика будет расти медленно и доходы тоже. В этой ситуации у Путина есть надежный источник финансирования дефицита бюджета под названием Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. И чтобы максимально долго их использовать, Минфин предложил зафиксировать долгосрочную цель для России - дефицит федерального бюджета в размере 1% ВВП.

Путин поддержал эту идею, и вся бюджетная политика на ближайшие три года выстраивается из этих соображений. В бюджете 17-го года впервые военные расходы были сокращены по сравнению с ранее выданными обещаниями. В принципе это правило жизни для всего федерального бюджета, но сокращения идут минимальные, в пределах 5-7%. Понятно, что зарплаты бюджетникам заморожены, многие инвестиционные проекты остановлены, но сказать, что в России какая-то бюджетная катастрофа - будет неправильно. Минфин пытается проводить жесткую бюджетную консолидацию и жить по доходам: на сколько есть денег - на столько и жить.

Если такая политика рассчитана на ближайшие годы, то как это в перспективе будет влиять на население России?

Если у бюджетников заморожены зарплаты, то как это влияет на население? Цены в год растут на 3-5%, поэтому население будет жить беднее и хуже. Но я бы не стал преувеличивать масштаб проблемы. Ситуация не настолько серьезная, чтобы вызывать глубочайшие социальные и тем более политические потрясения.

Как в таких условиях будут жить отдаленные регионы, дотационные, тот же аннексированный Россией Крым, например?

Все будут жить плохо. Если денег в стране нет, то всем бюджетам становится плохо. Но в регионах есть свои источники доходов, это налог на прибыль, подоходный налог и налог на имущество. Регионы могут снижать ставку на некоторые налоги, а на другие - могут повышать. У них есть определенная бюджетная гибкость. Но при этом своими т.н. майскими указами Путин заставил регионы повысить зарплаты бюджетникам. Одновременно Минфин сократил дотации региональным бюджетам. С такой ситуацией регионы столкнулись уже давно, еще в 13-ом году. Те, у кого нет денег - сократили все инвестиционные программы. У кого-то их не осталось вообще. И если где-то строят школы или еще что-то, это все идет в рамках федерального бюджета или федеральных программ.

Выживают все плохо, но Крым, наверное, для Путина принадлежит к числу двух приоритетных регионов - собственно, Крым и Чечня.

Там пока нет разговоров о сокращении бюджета. Более того, Крыму выделяются деньги на финансирование инвестиционных программ, которые даже не успевают осваивать. Крым для Путина - политический проект и он не может допустить, чтобы финансирование того, что обещалось, как-то остановилось. Можно считать, что все остальные регионы платят за Крым и платят Чечне.

То есть Керченский мост достроят в любом случае?

Даже не сомневайтесь в этом, его достроят. Может, чуть позже, но достроят обязательно.

А чем важна Чечня для российского президента сейчас?

Чечня - это очаг потенциальной нестабильности.

Путин пришел к власти в тот момент, когда там шла война. Федеральные войска с большим трудом одержали победу и собственно говоря то, что Путин сегодня платит Чечне - это плата за мир.

Такой шантаж. По крайней мере Путин считает, что мир в Чечне он достигает ровно тем, что федеральный бюджет туда платит. Если федеральный бюджет перестанет это делать, значит в Чечне немедленно начнется новая война.

 

Некоторые из последних американских санкций касаются российской нефтегазовой отрасли, которая преимущественно пополняет российский бюджет...

Напрямую санкции не затрагивают доходы российского бюджета, потому что эти доходы зависят от цены на газ и нефть. Американцы не могут эти цены не повысить, ни понизить - рынок все-таки работает по своим правилам.

Всерьез есть одна новая санкция: Газпром не сможет строить новые газопроводы, например, тот же "Северный поток-2". Но даже если бы этот газопровод был построен - это не значит, что Газпром сможет экспортировать больше газа и у него вырастет экспорт. Из нового еще и то, что санкции можно отменить только с согласия Конгресса. Раньше президент Трамп мог в любой момент утром проснуться и подписать указ, согласно которому санкции прекращали бы свое действие. А сейчас он должен проинформировать Конгресс, который в течении 60-ти дней должен либо согласиться с таким предложением, либо нет.

Какие тогда перспективы российской экономики в сложившейся ситуации?

Основу российской экономики составляет экспорт сырья - нефти и нефтепродуктов. Экономическая ситуация в России радикальным образом начнет меняться в нескольких сценариях. Первый - если вдруг Путин по каким-то причинам скажет "все, я устал от рыночной экономики, фиксирую цены и курс рубля". Тогда будет полуплановая экономика. Я не сильно верю в такой сценарий, потому что Путин все годы проводил прямо противоположную политику.

Второй сценарий - это если Путин решит отдать Донбасс Украине, санкции снимаются, Россия начнет дружить с Америкой, восстанавливаются инвестиционные потоки и в экономике начинается оживление.

Этот сценарий тоже вполне вероятный в том плане, что ничего нереалистичного в нем нет. Осталось только понять, когда Путин захочет отдать Донбасс Украине?

Третий сценарий - если вдруг до 25-го года совершается какой-то резкий технологический прорыв в создании батарей для электромобилей, и вся автомобильная промышленность мира начинает быстрыми темпами переходить на электрические двигатели, и это приводит к резкому снижению потребления нефти в мире. Примерно половина нефти в мире идет на легковой транспорт. Тогда выясняется, что российская нефть никому не нужна. И это вызывает резкое ухудшения экономической ситуации.

А четвертый сценарий - ничего этого не случится, и российская экономика будет находится в состоянии вялого-вялого роста достаточно долго. Мировая экономика растет, спрос на сырье не снижается, и как-то Россия будет существовать ровно так, как существует сейчас. Без резкого роста нефтяных цен или без восстановления нормальных отношений с Западом, чтобы Россия смогла получить доступ к западным технологиям - экономика обречена расти в долгосрочной перспективе в пределах 2% в год.

Санкционный режим повлиял на потенциальных инвесторов в РФ?

В России давно и активно работают американские, французские, немецкие, итальянские компании и никуда уходить не собираются. У них хорошая прибыль, Россия их не выгоняет, а их страны не требуют от них сворачивания операций. Свои проекты в России имеют практически все крупные нефтегазовые компании, и ни один из действующих не затронут санкциями. Но нового бизнеса и новых инвестиций в России практически нет. Особенно связанного с новыми технологиями. Политический риск для бизнесменов слишком велик.

Но это же, мягко говоря, не хорошо?

Да, для России не хорошо. Но зато можно крикнуть - "Крым - наш!".
Отсутствие притока иностранных инвестиций - это самое плохое для экономики в долгосрочной перспективе. Если западные инвестиции не приходят год-два-три, то в принципе с экономикой ничего не случится. Даже на уровне статистики не сильно будет заметно. А вот если инвестиции не будут приходить 10-15 лет, тогда экономика это ощутит. Но Владимир Путин на 15 лет вперед не заглядывает, такая перспектива его не сильно заботит. Путин не любит думать о проблемах наперед, он занимается теми проблемами, которые есть сегодня.

 Но он руководит огромной страной с населением в 147 млн людей...

Да, руководит, и что? Практически все принципиальные решения в России принимает Владимир Путин. Таких принципиальных решений с каждым годом становится все больше и больше. Он уже сам начинает ругать министров, что они не хотят принимать решений, а они это делать боятся. Они боятся взять на себя ответственность.

Выглядит как-то мрачновато...

С точки зрения Владимира Путина и устойчивости его политической системы ничего страшного не происходит, а наоборот все очень хорошо. Никто не пытается его подсидеть и объяснить, что он делает что-то неправильно. Все счастливы и все довольны. В начале 2014-го года доллар стоил 30 рублей, а сейчас он стоит 60 рублей. Вот как экономика России к этому адаптировалась? Как-то адаптировалась. Точно также, как и украинская экономика адаптировалась к доллару по 25, который три года назад стоил 8 гривен. Понимаете, экономика, если она не советская, когда все принимается по решению госчиновников, сама по себе может приспособиться к чему угодно. Да, будет падение уровня жизни. Если завтра объявят об электрическом двигателе, то доллар будет не 60, а 90 рублей. И экономика к этому приспособится. И люди тоже, они существа адаптивные. В краткосрочной перспективе для Путина его система функционирует хорошо, и он этому рад.

Есть мнение, что развитие России вперед невозможно, пока ею руководит Владимир Путин...

Я бы эту фразу чуть-чуть переиначил.

Я бы сказал, что развитие России невозможно, пока в России проводится та же самая политика, которую Владимир Путин проводит в последние 15 лет.

Я не очень-то верю, что Владимир Путин изменит свои жизненные взгляды и начнет проводить какую-то другую политику, но и сказать, что это вообще невозможно, тоже будет неправильно. Иногда люди меняют свои взгляды даже в достаточно зрелом возрасте. Но если же эта политика будет продолжаться, то Россия не сможет развиваться вперед. Условно говоря, если Путин решит не избираться на выборах 18-го, а президентом России станет Дмитрий Медведев, который гораздо моложе, но при этом он будет проводить ту же политику, экономика развиваться не будет.

Евгения Гонтмахер утверждает, что следующий президентский строк для Путина последний и он будет искать себе приемника...

Путин не первый и не последний политик, который придя к власти демократическим способом превращается в авторитарного лидера. Вот в Африке избираются, а потом сидят всю оставшуюся жизнь в президентском кресле.

 
Россия ведь не Африка, тот же Владислав Иноземцев утверждает, что и по культуре и даже по общественно экономическому укладу, Россия - европейская страна. Не без особенностей, конечно...

Неважно, где находится страна. Чем дольше политик сидит у власти - тем меньшая вероятность того, что он уйдет от нее добровольно. Если политик у власти до 18 лет, то вероятность его ухода 40%. Если же он сидит от 18 до 24 лет, то количество эпизодов, когда такие люди уходили сами - 30%. Если же он у власти 25 лет и больше, то вероятность добровольного ухода - 10%.

Чтобы там не было написано в Конституции, законе, если Путин захочет остаться, думаете, в России не пройдет референдум, который единодушно не поддержит его желание? Пройдет и поддержат.

При том, что большое количество людей искреннее проголосуют за то, чтобы Путин остался у власти. А все, чего ему не хватит для этого - допишут в Конституцию.

Вообще Вы себе представляете Россию без путинского режима и без таких людей как Путин у власти?

Это разные вещи - Путин и путинский режим. Россию без Путина я себе представляю. Еще не было в истории человечества ни одного бессмертного политика. Все люди смертны, и рано или поздно эта участь постигнет и Владимира Путина. Поэтому, несомненно, когда-то будет Россия и без Путина. В путинском режиме ничего особенного с точки зрения мировой истории нет. Это "травоядный" авторитарный режим. Путин - не кровавый диктатор, он своих политических соперников лично не убивает и не ест, как в Африке бывало. Путин - мягкий. Он не дает оппозиционным политикам право быть представленными в парламенте. Он не любит иные политические взгляды, сажает в тюрьму людей, которые выходят на митинги и опирается на тайную полицию, на ФСБ. И представить себе, что в России такой режим может сохраниться надолго - очень даже можно. Россия не первая и не последняя страна с таким режимом. Поэтому можно ли представить себе Россию без Путина? Да, можно. Можно ли представить себе Россию без путинского режима? Тоже можно. Вспомните Россию времен Бориса Ельцина. Поэтому да, все можно представить.

А Россию в составе Евросоюза и НАТО, например?

С Евросоюзом - можно пообсуждать, а вот в НАТО - нет. НАТО и Россия - это два военных субъекта, между которыми проходит линия раздела. Ты либо с Россией, либо с НАТО. Беларусь с Россией, а вся остальная Европа - с НАТО.

Если Россия вступит в НАТО, то этот Североатлантический союз будет не нужен. По большему счету НАТО - это защита Европы от российской агрессии. Поэтому в Россию в составе НАТО я не верю.

Рано или поздно зайдет речь о том, чтобы поменять архитектуру безопасности в Европе. Когда в России появится президент, который будет неконфратанционно настроен по отношению к Западу, когда он захочет строить нормальные добрососедские отношения со всеми странами, то он может сказать: "давайте договоримся по-другому. У нас есть общая угроза, исламский терроризм, например, и давайте защищаться от общих угроз все вместе. Давайте мы распустим НАТО и подпишем какой-то трехсторонний договор о безопасности между Россией, Евросоюзом и Америкой". Вот этот вариант мне кажется более реалистичным, чем Россия, вступающая в НАТО.

А Россия и Евросоюз?

Я не думаю, что Россия вступит в Евросоюз ровно потому, что она слишком большая страна и вряд ли согласится при любом президенте жить в составе общежития, не играя там доминирующей роли. Но я готов предположить, что Россия может иметь хорошие экономические отношения с Евросоюзом, начиная с того, что будет зона свободной торговли, безвизовое соглашение, серьезная гармонизация экономического законодательства, евростандарты и сертификаты.

Какие отношения в перспективе могут быть у России с Украиной?

Между Россией и Украиной есть две проблемы - это Крым и Донбасс. И если еще с Донбассом относительно просто, Путин в любой момент может сказать: "слушайте, да заберите", и дать приказ убрать оттуда всех наемников, прекратить поставки того, что он называет гуманитарной помощью, отдать границу под контроль Киеву, и дальше пусть Киев разбирается с этим делом сам. Никаких особых усилий. Путин не признавал Донбасс как независимый субъект, в отличии от Южной Осетии или Абхазии, он не присоединял Донбасс как Крым. Поэтому при его желании проблему Донбасса решить очень просто.
А вот как решить проблему Крыма - я не знаю. Своим решением об аннексии Крыма Путин поменял российскую Конституцию, в Крыму действует российское законодательство, введены российские реестры собственности, у крымчан - российское гражданство. Это примерно тоже самое как зубную пасту обратно задавить в тюбик. Я не знаю, на основании чего можно изменить российскую Конституцию и сказать, что Крым не является субъектом России. Как такое решение принять? Мало того, я подозреваю, что население Крыма даже при самом честном референдуме проголосует за то, чтобы остаться в России. Вот как теперь Крым отдать Украине? Я не знаю...

Соответственно, пока проблема Крыма не будет решена таким образом, который устроит Украину, то вряд ли найдется хоть один украинский политик, который заговорит о добрососедских отношениях с Россией.

Это примерно тоже самое, как с Грузией. Путин думал, что это Саакашвили настраивает Грузию против России, но пришел Иванишвили и выяснилось, из-за того, что Путин забрал Южную Осетию и Абхазию, ни один грузинский политик не готов признавать потерю своей территории и не готов улучшать отношения с Россией.

Но если рассматривать ну уже совсем долгосрочную политику на 50 или 100 лет, то можно представить, что возникнет новая ситуация, когда границы между государствами будут формальностью, Россия и Украина гармонизируют свое законодательство с европейским, понятие гражданства будет очень относительным, - тогда проблему Крыма можно будет как-то решить. До того момента, чтобы Путин или его приемник не говорили об отношениях с Украиной, пока украинское общество не захочет их улучшать на какой-то основе - они не улучшатся.

Сергей Алексашенко, российский экономист, бывший первый заместитель председателя Центрального банка РФ

Родился г. Ликино-Дулево Московской области.

Окончил экономический факультет МГУ в 1986 г., кандидат экономических наук. Работал в Центральном экономико-математическом институте АН СССР. Два года с 93-го по 95-ый был заместителем министра финансов РФ.

С декабря 1995-го - первый заместитель председателя Центрального банка РФ.

Был председателем Комиссии по аудиторской деятельности при Президенте РФ, первым заместителем председателя Наблюдательного совета Сбербанка РФ (1996-1999).

Автор более ста публикаций по проблемам налоговой системы, приватизации, экономической социологии.

Женат, имеет троих детей.

Увлекается фотографией и дайвингом.
 

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10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

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11:38 По­ро­шен­ко за ско­рей­шее про­ве­де­ние зе­мель­ной ре­фор­мы и воз­мож­ность про­да­жи сель­хоз­зе­мель

11:11 Во­прос со­зда­ния спе­ци­аль­но­го ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го су­деб­но­го ор­га­на яв­ля­ет­ся не­от­лож­ным, на­ста­и­ва­ет По­ро­шен­ко

11:06 Укра­и­на бу­дет сек­то­раль­но ин­те­гри­ро­ва­на с ЕС - По­ро­шен­ко

11:02 По­ро­шен­ко пред­ла­га­ет Ра­де от­ме­нить де­пу­тат­скую не­при­кос­но­вен­ность с 2020

10:55 За­чем Сы­роїд по­вто­ри­ла ста­рый "тем­ник Кремля" о ВСУ и АТО

09:04 Си­ту­а­ция в зоне про­ве­де­ния АТО по­сте­пен­но на­гне­та­ет­ся и со­дер­жит все при­зна­ки на­ча­ла че­го-то боль­шо­го и гром­ко­го

06.09 Ан­дрей Ко­болев: Про­тив ме­ня есть не­сколь­ко уго­лов­ных дел

06.09 Тух­лый пи­ар-ба­ян: Ко­гда Хо­му­тын­ник сло­жит ман­дат

06.09 Что мо­жет озна­чать ми­ро­твор­че­ский спич Пу­ти­на

06.09 Суд аре­сто­вал сче­та сы­на экс-пре­мье­ра Аза­ро­ва

05.09 Ис­кус­ство воз­мож­но­го. Как Укра­и­на по­де­лит с Пу­ти­ным ми­ро­твор­цев ООН на Дон­бас­се

05.09 И.Ге­ра­щен­ко о за­яв­ле­нии Пу­ти­на: не мо­жет быть и ре­чи о ми­ро­твор­цах лишь вдоль ли­нии со­при­кос­но­ве­ния - это не укра­ин­ская гра­ни­ца

05.09 Пу­тин предо­сте­рег США от по­ста­вок ле­таль­но­го ору­жия Укра­ине, по­сколь­ку это лишь усу­гу­бит си­ту­а­цию на Дон­бас­се

05.09 Ра­да от­кры­ла 7-ю сес­сию

05.09 Эф­фект "Стингера". По­че­му Укра­ине очень нуж­ны "Джавелины", хо­тя стре­лять ими осо­бо не­ку­да

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06.09 ZTE Blade A2S: 100-дол­ла­ро­вый смарт­фон с экра­ном Full HD

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06.09 Шот­лан­дия рас­счи­ты­ва­ет на пре­кра­ще­ние про­да­жи ди­зель­ных и бен­зи­но­вых ав­то­мо­би­лей к 2032 го­ду

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06.09 Уче­ные на­учи­ли ней­ро­сеть рас­по­зна­вать пре­ступ­ни­ков с за­кры­ты­ми ли­ца­ми

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06.09 Lenovo оштра­фу­ют на $3,5 млн за уста­нов­ку ре­клам­но­го ПО Superfish

06.09 «Фолькс­ва­ге­ны» под­клю­чат к «ум­но­му до­му»

05.09 Ум­ная аку­сти­че­ская си­сте­ма Samsung раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся сов­мест­но с Harman

05.09 По­ля­ки сде­ла­ли вне­до­рож­ный Wirus для во­ен­ных

05.09 Раз­ра­бот­чи­ки ле­та­ю­ще­го элек­тро­так­си при­влек­ли $90 мил­ли­о­нов ин­ве­сти­ций

05.09 Са­мой быст­рой ма­ши­ной в ми­ре станет ги­пер­кар из Япо­нии, о ко­то­ром ни­кто не слы­шал

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

04.09 В Ки­тае спец­служ­бы по­лу­чат до­ступ к ис­ход­но­му ко­ду лю­бой про­грам­мы

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06.09 9 ка­честв, ко­то­рые по­мо­гут по­лу­чить по­вы­ше­ние

04.09 Про­фес­сио­на­лам труд­но стать хо­ро­ши­ми ру­ко­во­ди­те­ля­ми

01.09 В США мо­ло­дые со­ис­ка­те­ли ра­бо­ты все ча­ще ста­но­вят­ся жерт­ва­ми ки­бер­мо­шен­ни­ков

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

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17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

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11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

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