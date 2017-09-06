



Отрывок интервью экономиста Сергея Алексашенко радиостанции "Эхо Москвы".



Я.Широков

- Хорошо. Теперь спросим про банк «Открытие». Как раз неделю назад вся эта катавасия, как раз после нашего с вами разговора.

С.Алексашенко

- Да, да...

Я.Широков

- Что по-вашему там происходит?

С.Алексашенко

- Знаете, есть такая фраза «сапоги всмятку»?

Я.Широков

- Знаем.

С.Алексашенко

- Вот, мне кажется, что происходят абсолютные сапоги всмятку, когда Центральный банк - опять повторюсь, я у вас это много раз в эфире говорил - не выполняет функцию банковского надзора.

Я.Широков

- Опаньки!

С.Алексашенко

- Нет, подождите. Более того, у нас с 13-го года Центральный банк является мегарегулятором. Он, вообще-то говоря, еще выполняет функцию страхового надзора: он надзирает за страховыми компаниями.

И набор фактов. Неделю назад, как раз после нашего эфира, когда объявляется про банк «Открытие», выступает первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, который курирует банковский надзор и говорит: «О проблемах банка «Открытие» мы знали год назад». То есть знали года назад, что были проблемы и при этом банк продолжал работать и продолжал ту стратегию, которую Тулин называл ошибочной: поглощение за счет кредитных денег. Центральный банк знал о проблемах - и разрешал банку продолжать ту же самую стратегию.

Е.Канакова

- Все сознательно происходило.

С.Алексашенко

- Слушайте, Екатерина, сознательно или бессознательно, или они не понимали, что они делают, или они только сейчас поняли, что эта стратегия была рисковая, а год назад проблемы банка «Открытие» были в чем-то другом - ну, я не могу залезть к ним в голову.

Продолжаем. Выступает подчиненный господина Тулина зампред ЦБ господин Поздышев и говорит: «Банку «Открытие» понадобится от 250 до 400 миллиардов рублей. Но это деньги пойдут на санацию банка «Траст», второе: на страховую компанию «Росгосстрах» в основном». Опа! Значит, выясняется, что проблемы не у банка «Открытие», а проблемы у страховой кампании «Росгосстрах».

Я.Широков

- Которую покупает «Открытие».

С.Алексашенко

- Не банк «Открытие» покупает. А материнский холдинг покупает. Но дальше - за «Росгосстрахом» тоже же Центральный банк наблюдал. Ребята, если вы надзирали за «Росгосстрахом» и знали их финансовые проблемы, и вы разрешили его купить, и вы знали... Там сделка о покупке «Росгосстраха» была публичной. Антимонопольная служба давала согласие. Она готовилась, объявлялась несколько месяцев.

Почему вы банку «Открытие» разрешили войти в эту сделку, покупку заведомо проблемного актива? Вы как регулятор могли это запретить.

Дальше. Санация банка «Траст». Вообще, процедура санации банков - процедура, изобретенная в ЦБ и Минфине. Это, вообще, очень странная история, которая никогда не приводит к положительному результату, кроме того, что бюджетные деньги активно куда-то уходят, в нужном направлении, видимо.

Вот год назад банк «Открытие» пытается санировать банк «Траст». Приходит ЦБ летом прошлого года и говорит: «Мы разбираемся с ситуацией. И размер дырки в балансе у банка «Траст» существенно больше, чем мы с вами оценивали. У нас с вами в соглашении написано, что если выясняется, что дыра в балансе больше, чем мы считали, вы нам должны дать еще денег». То есть это год назад уже было заявлено. И ЦБ целый год не принимал решение по этому вопросу. То есть известно было, что у банка «Траст» есть проблемы, известно, что на санацию банка «Траст» нужны еще деньги - и ЦБ их не давал.

И вот теперь, когда банк «Открытие», видимо, пришел и сказал: «Слушайте, у меня просто нет денег. Я сейчас закроюсь» - тут же сказали: «А мы теперь дадим денег на санацию банка «Траст».

Короче говоря, я пока понимаю, что деньги идут на санацию банка «Траст», на санацию компании «Росгосстрах». При этом «Росгосстрах» покупается не банком «Открытие», а компанией «Открытие». А каков набор проблем, какая глубина проблем у банка «Открытие» - вот этого пока неизвестно.

Поэтому очень странная ситуация. И я повторюсь, я готов поверить, что проблемы в банке «Открытие» имеются, потому что стратегия, действительно, такая... вот интенсивное поглощение, оно часто оборачивается проблемами. Но то, что проблема огромная сидит внутри Центрального банка, это правда.

Е.Канакова

- А почему во всем виноват ЦБ?

С.Алексашенко

- Екатерина, в провалах надзора виноват ЦБ. В провалах надзора за «Трастом», в провалах надзора за санацией банка «Траст», в проблемах надзора за компанией «Росгосстрах» виноват Центральный банк. Точно так же он виноват в том, что если год назад уже было известно о проблемах банка «Открытие», о чем сказал господин Тулин - ну, так, а чего вы год ждали? Вы знали о проблемах - и, дальше что? Расскажите, что вы сделали? Как вы решили эти проблемы? Или опять выясниться, что за этот год проблемы банка «Открытие» только усугубились и выросли в масштабе.

Я.Широков

- Тут Алекс из Санкт-Петербурга еще добавляет. Ведь 43 предписания было сделано банку - так?

С.Алексашенко

- Знаете, Яков, может быть и 43, а может быть и 143. Вопрос: проблема решена была за год или она еще хуже, еще тяжелее, еще больше? Вот у меня ощущение, что за год проблемы банка «Открытие» выросли. Это значит, что эти 43 предписания Центрального банка не помогли решить проблему. И они, возможно, были правильными, я не хочу их оспаривать, потому что я их не видел, я не знаю их содержания, но я точно понимаю, что за этот год проблемы банка «Открытие» решены не были, он, наоборот, стали гораздо более тяжелым.

Е.Канакова

- А если можно было взяться, за год реально было исправить ситуацию или нет?

С.Алексашенко

- Екатерина, я не могу вам отвечать, естественно, потому что я не знаю всего положения дел в банке «Открытие», но я понимаю, что за год можно сделать так, чтобы проблема не выросла в своем масштабе. И уж точно совершенно не надо было давать разрешение на покупку «Росгосстраха». И уж точно надо было заранее, давно дать денег на санацию банка «Траст». Точно, если бы эти два решения были приняты, то масштаб проблем банка «Открытие» был бы существенно меньше.

Е.Канакова

- В общем, стабилизировать ситуацию можно было за этот год?

С.Алексашенко

- Не дать ей обостриться настолько - давайте скажем по-другому.

Я.Широков

- Там же еще интересный момент. У Центробанка впервые новый механизм с этим открытием, да?

С.Алексашенко

- Они там пытаются запустить новый механизм Фонда консолидации. Я, правда, не нашел никаких следов, что этот фон существует как юридическое лицо. Яков, опять смотрите, вот будет этот фонд или не будет, если деньги идут на санацию банка «Траст», и если деньги идут на санацию кампании «Росгосстрах», то не очень понятно, как Центральный банк собирается войти в капитал банка «Открытие». Потому что Фонд консолидации - это, вообще говоря, покупка акций банка «Открытие». Хитро.

То есть все разговоры, что банк «Открытие» стал уже государственным, пока, мне кажется, неправда. По крайней мере , я не нашел этому доказательств, что Центральный банк или Фон консолидации стал владельцем акций банка «Открытие».

Я.Широков

- У меня еще один вопрос с этим банком: чьи деньги-то будут - наши с вами, налогоплательщиков?

С.Алексашенко

- Нет, это будут эмиссионные деньги Центрального банка.

Я.Широков

- Напечатает, то есть, да?

С.Алексашенко

- Яков, слушайте, все деньги, которые Центральный банк выпускает, он их, условно говоря, печатает.

Я.Широков

- То есть, получается, санация и спасение «Открытия» разгоняет инфляцию.

С.Алексашенко

- Безусловно, да.

Я.Широков

- Вот, приплыли.

С.Алексашенко

- Нет, Яков. Любое действие Центрального банка, даже выплата зарплаты председателю или последнему водителю в Центральном банке - это в какой-то мере разгоняет инфляцию. Просто нужно понимать, что эффект, он разный. По состоянию на сегодня инфляция не разгоняется. Мне кажется, , что Центральный банк еще никаких особых денег не выделил, кроме краткосрочной поддержки ликвидности. А там посмотрим.