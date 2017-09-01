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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему рухнули доходы "Газпрома"

 Алексей КУЩ / Деловая столица

В первом полугодии 2017-го доходы газового монополиста сократились на 35% по сравнению с январем-июнем 2016 г.

В конце августа текущего года, газовый монополист предоставил в публичный доступ свою отчетность за первое полугодие 2017-года, сформированную согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В первую очередь, обратили на себя внимание показатели полугодовой прибыли, относящейся к акционерам ПАО "Газпром", а также к неконтролирующей доле участия: она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 625,4 млрд руб до 408 млрд, то есть на 217 млрд рублей или 35%.

Что случилось

Первая мысль: россияне в условиях кризиса решили применить известный колхозный метод - больше доить и меньше кормить. Но ситуация не настолько однозначна. Цена природного газа на спотовых рынках напрямую зависит от ценовых показателей "нефтяной корзины", а она, как известно, уже длительное время остается на достаточно низких отметках. Несмотря на постоянное "камлание" российский экспертов, предвещающих рост нефтяных котировок до $70 и даже $80 за баррель, нашаманить нужную цену экспортерам углеводородов пока не удалось: цены на "нефтяной баррель" упорно топчутся вокруг отметки $50, плюс-минус 10%.

Не помогло и регулярное, как сказал бы белорусский Бацька, "перетрахивание" ситуации на Ближнем Востоке. Ни кризис в Катаре, ни затяжной конфликт в Сирии, ни попытка Эрдогана поиграть в "золотой век" османской империи, ни даже затянувшийся "майдан" в Венесуэле, должных результатов не принесли.

"Должных" - это когда инвесторы начинают нервничать то за безопасность судоходства в Персидском заливе, то за картельный сговор членов ОПЭК, и начинают скупать фьючерсные контракты на нефть как "потерпевшие". Ничего этого пока не происходит по одной фундаментальной причине: ключи от нефтяных, а стало быть и газовых цен, находятся в руках не арабских шейхов и кремлевских "сидельцев", а у дяди Сэма.

В июле 2017-го в порт Циндао прибыл супертанкер, зафрахтованный Petro China, который привез первую партию нефти из США. По данным экспертов энергетического центра бизнес-школы "Сколково", стратегия США на ближайшие десять лет предполагает продажу 350 млн баррелей из 688 млн барр. американского стратегического запаса, то есть около 74 тыс. баррелей в сутки. А в октябре первую партию нефти из США ждет индийская компания Indian Oil Corporation (IOC).

Сланцевая революция в США, а также "распечатывание" стратегических запасов нефти, привели к тому, что именно Вашингтон отныне будет формировать ценовую конъюнктуру на мировом рынке углеводородов. И по данному вопросу в ближайшее время в Белом доме нет хороших новостей для Москвы.

Россия фактически помещена в прокрустово ложе цен на нефть, исходя из размера которого должна формировать свой бюджет и пересматривать основные параметры макроэкономической политики. Впервые побывал на этом "ложе" и Газпром. На первый взгляд, его физические показатели добычи выглядят очень неплохо.

В первом полугодии 2017-го ему удалось нарастить поставки природного газа основным контрагентам: в страны ЕС, Турцию, страны бывшего СССР, а также на внутренний российский рынок, где уже сформировался достаточно агрессивный пул компаний-конкурентов.

Почему рухнули доходы "Газпрома"

 

Так, поставки природного газа в страны ЕС в первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого, выросли со 109,4 млрд м куб до 119,1 млрд или на 9,7 млд кубов. Поставки в страны СНГ выросли с 16,4 до 18,4 млрд кубов, продажи на внутреннем рынке подскочили еще стремительнее: со 109,7 млрд до 124,1 млрд кубов. Это позволило нарастить общую выручку от продаж с 3,064 трлн рублей до 3,209 трлн. Таким образом на счета Газпрома дополнительно "капнуло" 145 млрд рублей. Но финансовые показатели были бы еще лучше, если бы не пресловутая "ценовая динамика".

Почему рухнули доходы "Газпрома"

 

Цены на природный газ в рублевом эквиваленте в первом полугодии 2017-го снижались и достаточно активно: на европейском рынке с 12,8 тыс рублей за тысячу метров кубических до 11,1 тысячи (падение на 13%), в страны СНГ - с 11,1 до 9,1 тысячи рублей за тысячу кубов (падение на 18%). Зато цены на внутреннем рынке практически не изменились в силу их административной "заморозки": для российских потребителей Газпром продает природный газ фактически в три раза дешевле, чем на внешних рынках: за 3,7-3,8 тысячи рублей за тысячу метров кубических. Этим, кстати, объясняется конкурентное преимущество российских металлургов и химических компаний по сравнению, например, с украинскими производителями. Достаточно сказать, что российские удобрения за последние годы практически "съели" украинский внутренний рынок.

Желание покупать дешевые удобрения из РФ было настолько сильно, что ни одно наше правительство не рискнуло ввести санкции на этот вид продукции даже в условиях военного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.

Кроме того, Газпром чрез свою структуру "Газпром нефть" попытался освоить и смежные рынки, например - продажу сырой нефти и газового конденсата. В этом году выручка от реализации данных видов сырья увеличилась на 64% и достигла 273,3 млрд рублей. Причем львиную долю данной продукции купили именно европейцы. В условиях наращивания санкционного давления на частные российские нефтяные компании, связанные с высшим руководством страны, именно "Газпром нефть" получила зеленый свет на рынке ЕС. Для этого пришлось нарастить нефтедобычу на Новопортовском, Приразломном и Мессояхском месторождениях, а также в Ираке. Напомним, именно на востоке этой страны, в провинции Васит, расположено месторождение нефти Бадра с разведанными запасами порядка 3 млрд баррелей, в котором "Газпромнефти" принадлежит 30% участия в проекте.

В чем же тогда кроется основная причина сокращения прибыли Газпрома в первом полугодии текущего года? Операционные расходы компании увеличились всего на 24,5 млрд рублей или на 1% и составили 2,7 трлн. Самую весомую часть в росте операционных расходов вызвал рост налоговых отчислений (кроме налога на прибыль): они выросли на 136,6 млрд рублей или на 32%. В них вошли отчисления по акцизу, налогу на добавленную стоимость и таможенные пошлины. "Доить" таки стали больше...

Но основным фактором снижения объема экспортной выручки и, соответственно, прибыли компании стало укрепление рубля, зафиксированное в первом полугодии 2017 года. Как написали в отчете "Газпрома": снижение доходов было вызвано "укреплением среднего курса российского рубля по отношению к доллару США и Евро на 17% и 20% соответственно за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Это подтверждается и данными финансового отчета: за первое полугодие текущего года, по статье "чистый финансовый доход (расход)", сальдо курсовых разниц сформировало убыток компании в размере 17,3 млрд рублей, хотя за первое полугодие минувшего года, данная статья принесла прибыль: + 314,3 млрд рублей.

Почему рухнули доходы "Газпрома"

 

Как любой экспортер сырья, Газпром заинтересован в девальвации национальной валюты, ведь в таком случае, даже в условиях снижения продажной цены, он получает дополнительный курсовой доход в рублях и с лихвой перекрывает свои ценовые потери, обеспечивая необходимые перечисления в бюджет и выплаты акционерам.

Крупные российские компании стали, по сути, жертвами не только санкционной политики запада, но и контрсанкционной политики Кремля.

В 2014-2016 годах Центральный банк РФ применил девальвационный механизм с целью не допустить резкого снижения доли нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета. Это ему, отчасти, удалось. Так, если в 2013-м году доходы бюджета РФ составляли чуть более 13 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы - 6,53 трлн рублей, то в 2015-м бюджет вырос всего до 13,66 трлн, при этом нефтегазовые доходы на фоне двукратного снижения мировых цен на нефть сократились всего до 5,86 трлн.

Но в 2016-м и, особенно, в 2017-м, сформированная за последние пятнадцать лет громоздкая бюджетно-фискальная машина РФ, была переведена на "глубокую модернизацию". Модель при которой, часть нефтегазовых доходов шла на финансирование расходных статей бюджета и частично - на покрытие его дефицита (так называемые - "нефтегазовый трансфер" и нефтегазовый дефицит), а также на пополнение резервного фонда и фонда национального благосостояния, перестала работать.

Причина банальна: получаемых нефтегазовых доходов на всю эту многоярусную бюджетную конструкцию просто перестало хватать.

В свое время эта кудринская модель получила название "бюджетное правило". Но в 2015-м, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина резонно заявила: нам нужно не "бюджетное правило", а правильный бюджет. Отныне верхний потолок расходной части федерального бюджета будет жестко ограничен и нефтезаговые доходы в его структуре станут играть все менее значимую роль. В ближайшей перспективе стоит ожидать их снижения до 20% доходной части российского бюджета. "Денег нет, но вы держитесь", - это не крымская шутка премьера РФ, а принцип бюджетирования всей страны на ближайшее десятилетие. Похоже, в России осознали, что санкции, особенно в американском исполнении, всерьез и надолго. А основной санкционный удар, как известно, направлен против компаний энергетического сектора, что уже сорвало планы РФ на освоение заполярных месторождений нефти и газа, развитие которых невозможно без западных технологий и инвестиций. На подходе, как известно, санкции США в отношении российской газотранспортной системы, в результате применения которых всякие южные и северные потоки могут так и остаться в далеких планах на будущее. Диверсификация Китаем поставок углеводородов в пользу источников из США уже привела к тому, что выстраданный россиянами проект "Сила Сибири", который всерьез рассматривался ими как "смачный кукиш" ненавистному западу, сам получил от китайский друзей комбинацию из трех пальцев.

В этой ситуации, уже нет смысла ставить весь монетарный и экономический потенциал страны, который еще сохранился, в коленопреклоненную позицию перед несколькими крупными сырьевыми компаниями, даже "Газпромом". В Москве решили направить имеющийся ресурс на создание закрытых производственных циклов и импортозамещение. Чеченские айфоны и е-мобили уже стали неиссякаемым источником шуток для острословов.

Но, тем не менее, РФ пока удается закрывать критически важные товарные позиции, в основном в сегменте продовольственной безопасности и военно-промышленного комплекса. Главное, чтобы было из чего стрелять и что покушать.

По мнению творцов данной модели, такая стратегия поможет РФ продержаться под давлением западных санкций значительно дольше, чем смог выстоять СССР после вторжения в Афганистан, столь же необходимого простым россиянам, как и аннексия Крыма.

Для нас же ситуация с Газпромом - это не только очередной повод посмотреть "что там у москалей", но и возможность вынести для себя один очень важный урок: осознание тупиковости сырьевого развития, рано или поздно, заставит и наш НБУ перейти к политике сильной национальной валюты, пусть и в ущерб интересам нескольких финансово-промыщленных групп, экспортирующих металл и железную руду. По сути - это будет выбор того, кем мы себя видим в будущем: сырьевыми "неандертальцами" или homo sapiens, занявшими достойное место на мировом рынке разделения труда.
 

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30.08 Google пред­ста­ви­ла плат­фор­му до­пол­нен­ной ре­аль­но­сти ARCore, ко­то­рая в первую оче­редь бу­дет до­ступ­на для раз­ра­бот­чи­ков

30.08 Aston Martin пе­ре­ве­дёт ав­то­мо­би­ли на ги­брид­ные и элек­три­че­ские си­ло­вые уста­нов­ки

29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

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29.08 15 спо­со­бов по­вы­сить про­дук­тив­ность ра­бо­ты в офи­се

28.08 Ис­кус­ство дер­жать па­у­зу - чем оно по­мо­жет вам в жиз­ни

23.08 Как ди­лер Harley-Davidson в Нью-Йор­ке ис­поль­зо­вал для по­вы­ше­ния про­даж ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект

21.08 Ры­нок ин­тернет-ре­кла­мы в Укра­ине за 6 ме­ся­цев вы­рос на 42%

21.08 Barclays сле­дит за пре­бы­ва­ни­ем со­труд­ни­ков на ме­стах с по­мо­щью дат­чи­ков

19.08 Ин­ве­сто­ры-ак­ти­ви­сты опол­чи­лись на ген­ди­рек­то­ров мно­гих аме­ри­кан­ских ком­па­ний

18.08 Че­му долж­ны учить биз­нес-шко­лы в эпо­ху циф­ро­вой ре­во­лю­ции

17.08 Как ин­фо­шум глу­шит на­шу про­дук­тив­ность

16.08 Ком­па­нии США воз­вра­ща­ют уда­лен­ных со­труд­ни­ков об­рат­но в офи­сы

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

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