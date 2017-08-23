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Зачем Беларуси новый российский кредит
13:10 23.08.2017 |
Беларусь получит от России 700 миллионов долларов государственного кредита. На что Минск планирует потратить эти деньги и почему Москва предоставила их именно сейчас, выясняла DW.
Распоряжение правительства России о предоставлении Беларуси государственного кредита в размере 700 миллионов долларов опубликовано на портале нормативных актов России 22 августа. Сам документ был принят 19 августа.
Новый кредит рассчитан на 10 лет. Средства предоставлены на погашение и обслуживание государственного долга Беларуси перед Россией. Деньги Минск будет получать ежегодными двумя траншами - 15 апреля и 15 октября начиная с 2018 года.
По условиям соглашения, белорусская сторона получит кредит в российских рублях. Но учет задолженности будет вестись в долларах США. Насколько же необходим Беларуси этот новый заем?
Зачем Беларуси новый кредит
По мнению белорусского экономиста Льва Марголина, сегодня Минску нужно выплачивать долги той же России, но денег на это нет, поэтому власти вынуждены идти на новые заимствования.
"Выхода только два - или объявлять дефолт, пытаться этот долг рефинансировать, продлить, облегчить какие-то условия, или брать новый кредит, чтобы погасить старый, так что здесь не вопрос желания, а вопрос необходимости", - отмечает эксперт.
В свою очередь старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб обращает внимание на то, что власти пытаются погашать внешние задолженности, не касаясь золотовалютных резервов и не покупая валюту на бирже. Поэтому и берут очередные кредиты. По словам собеседника DW, для того, чтобы страна платила по долгам из своих средств, необходим профицит бюджета, то есть, нужно собирать налогов больше, чем тратить средств.
Деньги ушли не туда
По ситуации в 2016 году, приводит пример эксперт, в Беларуси запланированного профицита бюджета хватало на то, чтобы самостоятельно выплачивать долги лишь на одну четверть, а три четверти долга нужно было рефинансировать.
"В прошлом году внешний долг у нас не снижался, мы его практически полностью рефинансировали. А это связано с тем, что практически весь профицит бюджета, предназначенный на выплату внешнего долга, мы потратили на совершенно другие цели", - говорит экономист.
Это, уточняет он, в том числе и увеличение доли государства в уставных фондах в неплатежеспособных и неэффективных государственных предприятиях. "Вместо того, чтобы эти предприятия реструктуризировать, модернизировать или закрывать, деньги, как в топку, уходят в бессмысленное и убыточное для государства, бюджета и налогоплательщиков финансирование вот таких неплатежеспособных структур", - уверяет Иосуб.
Между тем, по оценкам министерства финансов Беларуси, расходы на обслуживание госдолга в этом году вырастут до 2,5 миллиарда деноминированных белорусских рублей (около 1,3 миллиарда долларов), в том числе обслуживание внешнего долга - 1,7 миллиарда рублей (0,9 миллиарда долларов). Сейчас доля заимствований приближается к 45 процентам ВВП.
Никто не торопится давать кредит Беларуси
По мнению Льва Марголина, архаичная экономическая политика белорусского государства не способствует тому, чтобы в страну приходили инвесторы, а кредиторы стремились предоставить средства. "Эти кредиторы понимают, что деньги здесь просто проедаются и не идут никуда, поэтому и не спешат раскошеливаться", - считает экономист.
Это касается и Международного валютного фонда (МВФ), который приостановил переговоры с Беларусью по поводу предоставления очередного кредита в 3 миллиарда долларов. Не горит особым желанием выделять средства и Евразийский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Так стоит ли ожидать дефолта, если Беларусь лишится внешнего кредитования?
Чтобы долг сокращался, отмечает Вадим Иосуб, выплаты по кредитам должны быть меньше роста ВВП. Поскольку этого нет, то ситуация с внешним долгом Беларуси достаточно тяжелая. "В случае, если внешний долг нужно будет погашать без возможности его рефинансировать, ситуация легко станет критической", - полагает финансовый аналитик. Хотя, добавляет он, предыдущие практики показывали, что в таких моментах Россия находила возможность помочь своему союзнику.
По мнению Льва Марголина, если не станет внешнего финансирования и кредитования, ситуация принудит белорусское руководство к структурным реформам в экономике. "Чтобы каждый заимствованный доллар через 3- 5 лет превратился в 2 доллара, когда отдавать нужно будет полтора, а еще полдоллара себе останется. Вот тогда и заимствования будут иметь смысл", - подчеркнул эксперт.
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