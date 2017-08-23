Чем хуже - тем лучше. Почему Волкер не отреагировал на комплименты Суркова

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Своеобразным резюме минских переговоров можно считать результат состоявшегося на следующий день литовского вояжа Курта Волкера.

Комплименты, в которых Владислав Сурков рассыпался по адресу минской встречи с Куртом Волкером, означают благодарность за что угодно, но не уступки российским интересам.

Уступки были сделаны лично Суркову - так, с ним, во-первых, за очень долгий период времени вообще кто-то встретился.

Во-вторых, встреча состоялась в Минске - потому что Швейцария, хотя и не является членом ЕС, ко многим санкциям ЕС присоединялась в частном порядке, но негласно, и поэтому могла возникнуть позорная ситуация с высылкой помощника президента России (нечто подобное произошло, как считается, в Болгарии).

В-третьих, на фоне отката вопроса посещения США гражданами России в позднесоветские времена тому же Суркову могли пообещать нечто обнадеживающее, если он проявит больше усердия. Иллюзий в том, что на Донбассе имеет место быть локальная российско-украинская война, у Курта Волкера нет. Поэтому выставить вперед марионеточные фигуры Захарченко и Плотницкого с "их интересами" у Суркова выйти не могло (хотя в официальном заявлении он технично разделил "конфликтующие стороны" и "внешние силы, способствующие урегулированию", что является российской идеологемой с первого дня). Но вообще, в отличие от Виктории Нуланд в Курте Волкере уроженец Кавказа Сурков чувствует начальника. В этом причина отсутствия двусмысленностей в прочих вопросах.

Волкеру, конечно, трудно оперировать в обстоятельствах слабого тыла: его боссу - госсекретарю Рексу Тиллерсону - прочат отставку, сам президент Дональд Трамп за неделю меняет свое мнение об Афганистане, где американский контингент теперь будет увеличен, но сразу же объявляет, что вооруженные силы США "больше никогда" не будут использоваться для строительства демократии за рубежом. Тяжело с таким президентом, который умудряется в один и тот же день говорить разные вещи - вот с хозяином Суркова, Путиным, к которому тот перебежал, сдав своего прошлого начальника Михаила Ходорковского, проще: он лжет всегда.

Разумеется, такая диспозиция затрудняет любые переговоры, на любом уровне и в любой форме. Но в данном случае имело место знакомство вошедшего в дела посла Волкера и демонизированного всеми, кому не лень, в прошлом всесильного первого экс-заместителя главы администрации (на этом месте после Вячеслава Володина теперь находится Сергей Кириенко), причем говорить о каком-либо существенном изменении позиций сторон явно бессмысленно.

С российской стороны его авансировали бы Путин или Лавров, а с американской, вероятно, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, вице-президент Майк Пенс или министр обороны Джеймс Мэттис. Этот последний, готовясь к посещению Киева, свою реакцию на "результат" переговоров в Минске уже озвучил.

Международному сообществу, по мнению главы Пентагона, нужно продолжать оказывать дипломатическое давление на Россию ради принуждения ее к выполнению Минских соглашений. Как и во многих других регионах мира, заявил Мэттис. Министр обороны США подчеркнул, что поддерживает дипломатические усилия, направленные на то, чтобы сотрудничать с партнерами по НАТО и Украиной, а также продолжать давить на Россию относительно минских обязательств. Он добавил, что речь идет о немедленном прекращении огня, отводе тяжелого оружия и беспрепятственном доступе в зону конфликта наблюдателей ОБСЕ.

Этого, как мы знаем, не происходит по вине России, для которой выполнение даже этих условий было бы поражением тактическим, а уж ключевых условий, связанных с передачей Украине контроля над украинско-российской границей, - поражением стратегическим.

Все заявления американского представителя по итогам встречи были ожидаемыми. Например, об угрозе для всей Европы и необходимости прекращения страдания людей. Как "положительные" оценил переговоры и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Положительность" в данном случае, по-видимому, производное от "положения". А именно - положение России ухудшается и никаких уступок ей не делают - хоть этот процесс движется мелкими шажками, а не далекими прыжками. И тесно связан с тем, с каким темпом в болото изоляции и недоразвитости сползает сама Россия независимо от того, являются ли приоритетами для большинства ее населения открытость и прогресс. Они являются инструментами обогащения российской элиты, ее образа жизни, и этого на данный момент - достаточно.

Своеобразным резюме минских переговоров можно считать результат состоявшегося на следующий день литовского вояжа Курта Волкера.

22 августа спецпредставитель Госдепа США по Украине встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Они обсудили вопросы реализации Минских соглашений и поддержку украинских реформ (а также, по-видимому, грядущие учения "Запад-2017"). В сообщении об этой встрече говорится, что в условиях продолжающейся оккупации Крыма и российской агрессии на Донбассе Украине нужна международная поддержка. Крайне важно, чтобы санкции против России, введенные Соединенными Штатами и ЕС, продолжались до тех пор, пока Минские соглашения не будут полностью реализованы и Крым не будет возвращен Украине (примечательно, что его теперь все чаще увязывают в один пакет с Донбассом). Эта идея уже не так свежа, как хотелось бы Суркову, но в целом о таком взаимном прорастании санкций говорилось и раньше.

Не стоит забывать, что в Белом доме отнюдь не Джордж Буш-младший, и, к примеру, озвученная доктрина по Афганистану - это компромисс между президентом-изоляционистом и силовым блоком его администрации, состоящей из неоконсерваторов. Поэтому ожидания от нынешнего Белого дома, разумеется, занижены, но за восемь месяцев ему удалось сделать для Украины немало, раз даже вопрос о противотанковом оружии перешел в практическую плоскость.

В литовском коммюнике отмечается также, что соглашение об ассоциации ЕС-Украина, вступающее в силу с сентября, является важным шагом вперед для Украины на европейском пути. Однако в нашей стране по-прежнему необходимо поддерживать осуществление комплексных экономических реформ и реформ правоохранительных органов для борьбы с укоренившейся коррупцией.

В этих формулировках и скрыто главное послание коллективного Запада Украине - не превратиться в Ирак, Ливию, Афганистан, иными словами, в разочарование. Что же касается минского репертуара, то его - до обрушения экономики РФ в масштабах, скажем, 1998 г., или иных сопоставимых событий - можно исполнять вечно. Думается, Волкеру надо запастись терпением и, возможно, на весь президентский срок Дональда Трампа.

