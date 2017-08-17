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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Извинения" от NYT. Украину вынуждают наступить на путинскую мозоль Трампа

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Американская газета в некотором роде "реабилитировалась" перед Украиной после статьи о ракетных двигателях "Южмаша".

Газета The New York Times снова попала в центр внимания, толком даже не успев из него выбраться. В этот раз публикация несет не только риски, но и потенциально позитивные последствия для Украины. В среду, 16 августа, появилась статья "Эксперт по вредоносным программам, который может покончить с российским хакерством" авторства журналистов NYT из московского бюро Эндрю Крамера и Эндрю Хиггинса, регулярно освещающих события в Украине и России.

Они пишут об украинском хакере из провинции, тайна личности которого намеренно скрывается. Он может стать тем важным звеном, которое скует россиян в вопросе их влияния на ход президентских выборов в США. Известен его никнейм - Profexer. И он пользуется огромным уважением среди хакеров. Как пишут Крамер и Хиггинс, о нем в Киеве говорят "с благоговением и уважением". Эта "гроза хакеров", как оказалось, имеет прямое отношение к истории со вмешательством россиян в кампанию Трампа.

Украинский хакер и Хиллари Клинтон

Именно он написал компьютерный код - веб-оболочку P.A.S., которая использовалась для взлома серверов Национального комитета Демократической партии США в прошлом году. Его детище было доступно в "темной Паутине", где трудятся и общаются хакеры. P.A.S. была доступна для бесплатного скачивания с веб-сайта. Он просил лишь пожертвования в размере $3-250, зарабатывая серьезные суммы на продаже "готовых, настроенных" версий кода и консультируя клиентов, как эффективно его использовать.

Украинец говорит, что писал софт не для того, чтобы его использовали в атаках на госучреждения, в том числе на серверы ДНК. К тому же, когда американские спецслужбы обнаружили и продемонстрировали часть его кода, Profexer начал переживать за свою жизнь, о чем писал в Сети. Потому в январе 2017 г., как рассказал NYT глава украинской киберполиции Сергей Демидюк, он сам явился в правоохранительные органы. Но не был арестован, поскольку, ко всему прочему, нет никаких доказательств, что Profexer участвовал в атаке россиян в Штатах. Что подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко. Он сообщил, что хакер общался с заказчиками по телефону или онлайн и лишь потом узнал, что его работу использовали для российской атаки.

Важный свидетель

Profexer стал свидетелем Федерального бюро расследований (ФБР). В частности, он работает с агентом бюро, который находится в посольстве США. А Вашингтон, заметим, уже давно искал способ подтвердить след Fancy Bear и Cozy Bear - хакерских групп, связанных с ГРУ и ФСБ.

У американских спецслужб есть подозрения и некоторые факты, но их не было достаточно для того, чтобы Трамп перестал ожесточенно оспаривать подозрения и ход расследований. Потому американцы обратились к Украине, давно ставшей полигоном для российских хакеров. Авторы NYT напоминают случай с провалом российских пропагандистов, когда "Первый канал" комментировал президентские выборы. Тогда в эфире показали изображение якобы с сайта ЦИК, согласно которому новым президентом стал Дмитрий Ярош, набравший на самом деле менее 1%. Тогда украинская компания InfoSafe вовремя, в восемь вечера, засекла заложенное при помощи того же кода, но в программе Sofacy в сайте данное изображение и успешно убрала. Однако "Первый канал", получивший фото от хакеров, судя по всему, об этом не знал. Как и киберпреступники. Все дружно опростоволосились.

Так что решение спецслужб США обратиться за помощью к Киеву было логичным. И уже принесло результат. Очевидно, появятся железобетонные доказательства. Кроме того, как отмечают Крамер и Хиггинс, уже становится ясна система работы киберподразделений РФ. Ранее считалось, что за атаками стоят некие конкретные центры и структуры. В американской прессе появлялись расследования, как именно формируются эти группы: путем вербовки хакеров со стороны под угрозой уголовной статьи или другими способами. И вот выясняется, что речь идет не об определенной команде киберпреступников где-то на базе ГРУ или ФСБ, а о том, что те же Bears выступали больше координационными центрами, которые ищут, дают задания, платят деньги хакерам со стороны. То есть это лишь аутсорсинговые конторы. Нет, по сути, никаких всесильных кремлевских хакеров. Есть фриланеры, причем из разных стран. А с конкретным человеком, когда удается его найти, проще вести переговоры, нежели с целой структурой во враждебно настроенном государства.

Последствия

Свидетельства Profexer определенно окажут серьезное влияние на американскую политику. Ведь до сих пор, несмотря на тонны обвинений и два расследования в Конгрессе, Белому дому кое-как удавалось отбиваться. Выходит, что американский президент будет еще больше зажат в своем углу. Это ему вряд ли придется по вкусу, и нельзя исключить, что Белый дом вновь начнет огрызаться, как в случае с расследованием в отношении Пола Манафорта. Тогда, отметим, и пресс-служба президента, и сам он пеняли на вмешательство Украины в американские выборы на стороне демократов. И пускай эти упреки не трансформировались в официальные шаги, в нынешних обстоятельствах в Киеве наверняка предпочли бы окончательно похоронить эту тему. Но появление хакера-свидетеля вряд ли упростит задачу. Тем более что Трампу и так приходится прогибаться.

Последние антироссийские санкции, визированные им, были введены именно по причине вмешательства РФ в американские выборы. Меры очень жесткие, стоит заметить. К тому же на Капитолийском холме идет активное обсуждение введения персональных санкций против Путина. Показания Profexer вполне могут стать последним доводом в пользу такого шага. И открыть дорогу судебному преследованию верхушки Кремля, что подразумевает потерю капитала, годами оседавшего на Западе. Очевидно ведь, что Путин не явится, например, в федеральный суд в Чикаго, куда 15 июля 2015 г. подали иск на $900 млн против Стрелкова-Гиркина.

Реакция из-за поребрика

Россияне уже распереживались. Пока непублично, конечно. Есть комментарий политолога Николая Шлямина, который как-то невыразительно называет эту информацию "пшиком". Эксперт пытается всех убедить, что не мог Profexer знать заказчика в dark web. Да этого никто и не утверждает. Он мог знать только, что это были россияне. В статье NYT есть как раз логическая цепочка: написал и продал код P.A.S., а американские спецслужбы обнаружили его после атаки Fancy и Cozy Bears. То есть у американцев теперь есть связующее звено между кодом и россиянами. И Шлямин, к слову, зачем-то говорит, что, мол, зачем уважающему себя человеку идти за таким продуктом в "темную Паутину". И якобы такие программы там бы не продавались. Серьезно? Софт, который используется для взлома, может, лучше продавать в официальном интернет-магазине? Dark web потому-то и используется для такого рода сделок, чтобы обойти закон.

Но это все мелочи. В среду издание The Hill написало, что основатель сливного бачка Кремля - WikiLeaks - Джулиан Ассанж впервые за долгое время пообщался с американским конгрессменом. Беседа проходила в посольстве Эквадора в Лондоне при участии адвоката Ассанжа Дженнифер Робинсон и бизнесмена Чарльза Джонсона. Они три часа говорили с членом Палаты представителей от Республиканской партии Дейной Рорабейкером, откровенно лоббирующим интересы России. Ассанж заверил, что в скором времени предоставит доказательства, которые опровергнут связь РФ с утечкой данных серверов демократов, опубликованной WikiLeaks. "Джулиан решительно заявил, что россияне не связаны с хакерством или обнародованием этих писем", - пересказал Рорабейкер, отметив, что доказательства Ассанжа Трамп получит в частном порядке.

Выводы

Во-первых, судя по встрече Ассанжа и Рорабейкера, в Москве зашевелились, шустро начав соображать, как спасать шею - свою, а также Трампа. И данная беседа вызывает больше вопросов о связях президента с Москвой. Во-вторых, нельзя не заметить, что публикация NYT пришлась на непростой период в отношениях двух стран - на фоне ракетного скандала с КНДР, раздутого не без помощи украинских СМИ. Новость о том, что украинский маститый хакер сотрудничает с ФБР создает положительную картинку. Возникает ощущение, что уже скоро россиян таки прищучат. Киев дает американским спецслужбам то, чего им так не хватало. В-третьих, Украина все больше вовлекается во внутреннюю и внешнюю американскую политику. И это одновременно чревато как рисками, так и дивидендами. Вопрос в том, какая чаша весов перевесит - стремление американского истеблишмента к возмездию или к справедливости. Целесообразность или личные амбиции. А вообще, любопытно получается, как один, пусть и очень уважаемый в своих кругах человек может стать фигурой, полностью меняющий ситуацию в геополитике.
 

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