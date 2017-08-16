Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как любимый проект Путина превращается в "Немецкий тупик-2"

 Александр СУКОВ / Деловая столица

Для спасения мертворожденного проекта Владимир Путин ищет хлебные места для немецкой элиты.

Немецкие и австрийские компании - участники совместного с "Газпромом" проекта "Северный поток-2" - заявили о намерениях продолжать сотрудничество с Россией после введения США санкций против этого проекта. Голландцы и британцы пока думают, а вот французы уже заявили, что могут его покинуть.

На днях генеральный директор компании германская Uniper Клаус Шефер заявил, что будет поддерживать проект "Северный поток-2", поскольку считает его важным не только для российской и немецких компаний, но и для энергетическое безопасности Европы в целом. "Поверьте, мы работаем в энергетической отрасли уже десятилетия, мы - одна из крупнейших газовых компаний в Европе. Мы уверены, что можем оценить, что именно нужно европейскому рынку с точки зрения инфраструктуры и поставок", - сказал он.

Тем же тезисом о энергетической безопасности Европы подпирает свое мнение в поддержку и другой участник проекта "Северный поток-2" - австрийская компания OMV.

Генеральный директор компании Райнер Зеле заявил, что компания в поддержке строительства еще одного газопровода в Европу зайдет так далеко, насколько это возможно.

Еще одним противником американских санкций, направленных против "Северного потока-2", выступил глава опять-таки германской компании Wintershall Марио Мерен. Он считает, что Европа и ее энергетические проекты - это не мяч для игры в геополитику: "Рамочные условия для сотрудничества в области энергетики и экономики между Россией и Европой определяют сами страны Европы, а не третьи страны", - сказал Мерен.

Наоборот, негерманские компании или более сдержаны в оценках будущего "Северного потока-2" или даже собираются паковать чемоданы, поскольку не верят, что после санкций со стороны США этот газопровод сможет быть построен и принести прибыль его участникам. Например, главный исполнительный директор нидерландско-британской Royal Dutch Shell Бен ван Берден весьма туманно высказался по поводу продолжения участия в "Северном потоке-2": "У нас есть обязательства по соглашению о финансовой модели проекта. Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно". При этом Берден отметил, что компания пока не может оценить, как американские санкции отразятся на совместном с "Газпромом" проекте, но подчеркнул, что компания будет вынуждена учитывать их.

О возможной приостановке финансирования проекта "Северный поток-2" пока что заявила только французская компания Engie.

"В случае если санкции будут применяться, Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций", - заявил гендиректор компании Пьер Шарейра.

Сформировавшееся германское лобби "Северного потока-2" легко объяснимо: в случае реализации этого проекта Германия получит еще больше газа напрямую из России, минуя сегодняшние основные страны-транзитеры - Польшу и Словакию. В результате цена голубого топлива для Германии еще больше снизится и она сможет вытеснить с газового рынка польские и словацкие компании. Это усилит стратегическое значение Германии на газовом рынке, а ее партнер Австрия превратится в центральный газовый хаб ЕС. Свои дивиденды от этого проекта получит и "Газпром" - у него будет еще больше лоббистских возможностей в Европе.

"Газпром" получил столь верных союзников в лице германских компаний не вчера. Еще несколько лет назад он вместе с российским руководством стал "прикармливать" европейский бизнес, давая ему возможность заработать на российских проектах или стать собственником российских компаний.

Например, в 2006 г. компания Wintershall стал первой немецкой компанией, которая начала добывать газ в Сибири, а в 2015-м она и "Газпром" обменялись активами, в результате чего "Газпром" стал единоличным владельцем компании Wingas (транспортировка, хранение и сбыт газа в Германии и Западной Европе), а Wintershall - владельцем 25% в проекте по разработке двух участков на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.

В результате Wintershall владеет 50% в российских компаниях "Ачимгаз" и СП "Волгодеминойл", а также 24,99% - в компании "Севернефтегазпром".

Еще одни защитник "Северного потока-2" - концерн Uniper - также владеет активами в России. Ему принадлежит более 82% акций в российской компании "Юнипро", производящей электроэнергию на пяти тепловых электростанциях. Бизнес в России вела и OMV - в 2006-2010 гг. она владела долями в ряде компаний, которые имели лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Саратовской области и республике Коми. И Shell зарабатывает на российских проектах - она владеет 27,5% в проекте добычи углеводородов "Сахалин-2", а также владеет долей в совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.".

Единственная компания из участников "Северного потока-2", которая не имеет большого бизнеса в России - французская Engie, которая как раз и готова покинуть проект нового газопровода в Германию. Не в последнюю очередь ее решение связано с тем, что она не увязла в российском бизнесе и не понесет финансовых убытков. Наоборот, в случае санкций против "Северного потока-2" именно участие в этом проекте несет определенные риски.

"Газпром" для продвижения своих интересов подкупает не только германский и австрийский бизнес, но и политиков. Например, бывший канцлер Германии и большой друг Владимира Путина Герхард Шредер после проигрыша на выборах в 2005 г. недолго оставался без работы - он занял руководящий пост в проекте "Северного потока", а теперь может войти и в руководство российской компании "Роснефть".

Несмотря на то что "Газпрому" удалось сформировать сильное нефтегазовое и политическое лобби в Германии, газовый бизнес в экономике Германии хотя и занимает одно из важнейших мест, но это не ее краеугольный камень.

И очевидно, что решение о поддержке или отказе от проекта "Северный поток-2" будет приниматься с учетом и других, кроме нефтегазового, факторов. Например, Германия будет тщательно просчитывать риски потерь во внешней торговле, если будет слишком рьяно отстаивать совместный с Россией проект.

А здесь цифра не в пользу России - объем внешней торговли Германии с Россией последние несколько лет стабильно сокращается и по итогам 2016 года был на уровне $40 млрд, из которых почти 18 млрд приходились на импорт из России нефти и газа. В то же время объем внешней торговли Германии с США как минимум вчетверо больше, и США при этом - стабильно в первой пятерке крупнейших торговых партнеров Германии. Поэтому Германия может считать, что "Газпром" ей друг, но отношения с крупнейшим внешнеторговым партнером все же важнее.
 

ПО РУБРИКАМ

09:30 Дол­лар ста­би­лен к иене и ев­ро 16 ав­гу­ста по­сле ро­ста на­ка­нуне

09:12 Мин­фин Укра­и­ны уве­ли­чил про­да­жу ва­лют­ных ОВГЗ до $351,5 млн

09:08 Це­ны на зо­ло­то сла­бо ко­леб­лют­ся без еди­ной ди­на­ми­ки

08:39 Бир­жи АТР 16 ав­гу­ста сба­ви­ли тем­пы ро­ста на сни­же­нии ин­дек­сов США

07:46 Ры­нок ак­ций США за­крыл­ся раз­но­на­прав­лен­но 15 ав­гу­ста, Dow Jones при­ба­вил 0,02%

15.08 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке про­дол­жа­ет ска­ты­вать­ся вниз, не­смот­ря на со­кра­ще­ние ва­лют­ных рас­про­даж экс­пор­те­ров

15.08 Bitcoin пе­ре­шел к па­де­нию, тор­го­вал­ся ни­же $4 тыс

15.08 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 15 ав­гу­ста из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

15.08 Goldman Sachs про­гно­зи­ру­ет сни­же­ние кур­са Bitcoin вдвое

15.08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 15 ав­гу­ста со­ста­вил 25,5983 грн

15.08 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 15.08.17

15.08 Функ­ции пре­зи­ден­та МТСБУ бу­дет вы­пол­нять по­оче­ред­но каж­дый член пре­зи­ди­у­ма в те­че­ние ме­ся­ца - ре­ше­ние

15.08 Курс дол­ла­ра к ев­ро под­ско­чил 15 ав­гу­ста на силь­ных дан­ных о роз­нич­ных про­да­жах в США, фунт де­ше­ве­ет

15.08 ЕБРР изу­ча­ет воз­мож­но­сти раз­ви­тия грив­не­во­го кре­ди­то­ва­ния и ин­ве­сти­ро­ва­ния в Укра­ине

15.08 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 114,2 млн гри­вен до 295,9 млрд гри­вен 15 ав­гу­ста

• дальше…

09:08 Це­ны на зо­ло­то сла­бо ко­леб­лют­ся без еди­ной ди­на­ми­ки

08:45 Нефть рас­тет 16 ав­гу­ста на дан­ных о сни­же­нии за­па­сов сы­рья в США

15.08 Свет­лые неф­те­про­дук­ты де­ше­ве­ют в мел­ком опте 15 ав­гу­ста

15.08 "Нафтогаз" про­ком­мен­ти­ро­вал за­яв­ле­ние "Газпрома" о по­став­ках га­за в Укра­и­ну

15.08 Це­ны на нефть сни­жа­ют­ся 15 ав­гу­ста в ожи­да­нии дан­ных из США, Brent по­де­ше­ве­ла до $50,25 за бар­рель

15.08 Мин­фин на­ме­рен осво­бо­дить от мо­ни­то­рин­га оцен­ки рис­ков не­ко­то­рых соб­ствен­ни­ков и арен­да­то­ров зем­ли

15.08 Тор­ги по про­да­же 25% па­ке­та ак­ций "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго" от­ме­не­ны по при­чине от­сут­ствия за­явок

15.08 Круп­ней­шие на­ло­го­пла­тель­щи­ки Укра­и­ны в июле-2017 уве­ли­чи­ли упла­ту на­ло­гов на 23% к июлю-2016 - ГФС

15.08 Сто­и­мость ав­то­га­за 15 ав­гу­ста вы­рос­ла в ря­де круп­ных се­тей

15.08 Тре­тий блок Юж­но-Укра­ин­ской АЭС хо­тят пол­но­стью пе­ре­ве­сти на топ­ли­во Westinghouse в 2018 го­ду - "Энергоатом"

• дальше…

08:32 США не бу­дут на­ла­жи­вать диа­лог с КНДР, по­ка не уви­дят се­рьез­ных ша­гов в сто­ро­ну де­нукле­а­ри­за­ции - Госдеп

08:22 Госдеп США про­ком­мен­ти­ро­вал со­об­ще­ния о по­став­ках Укра­и­ной ра­кет­ных дви­га­те­лей в КНДР

08:10 США не на­ме­ре­ны от­ка­зы­вать­ся от во­ен­ных уче­ний в об­мен на пре­кра­ще­ние ра­кет­ных и ядер­ных ис­пы­та­ний КНДР - госдеп

15.08 Как лю­би­мый про­ект Пу­ти­на пре­вра­ща­ет­ся в "Не­мец­кий ту­пик-2"

15.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 ав­гу­ста 2017 го­да

15.08 В Рос­сии еще до укра­ин­ских со­бы­тий по­яви­лось ощу­ще­ние, что ста­биль­но­сти, на ко­то­рую все мо­ли­лись, на са­мом де­ле уже нет

15.08 Трамп ини­ци­и­ро­вал тор­го­вое рас­сле­до­ва­ние про­тив Ки­тая

15.08 Гон­конг­ская бир­жа за­кры­ва­ет тор­го­вый зал

15.08 Аме­ри­кан­ское каз­на­чей­ство вклю­чит дол­ла­ро­вый пы­ле­сос

15.08 IRNA: Укра­и­на мо­жет стать тран­зит­ной стра­ной для иран­ских энер­го­но­си­те­лей

14.08 Так что же на­пи­са­ли в Гер­ма­нии о ро­сте эко­но­ми­ки Рос­сии во­пре­ки санк­ци­ям?

14.08 Пенс: кри­зис в Ве­не­су­э­ле мож­но ре­шить мир­ным пу­тем

14.08 Brexit: Бри­та­ния хо­чет но­во­го уров­ня пе­ре­го­во­ров

14.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 ав­гу­ста 2017 го­да

14.08 70 лет не­за­ви­си­мо­сти Ин­дии и Па­ки­ста­на: как это бы­ло

• дальше…

15.08 Цир­ки и ки­но­сту­дии бу­дут при­ва­ти­зи­ро­вать ми­ни­мум через год - МЭРТ

10.08 Как опла­тить пар­ков­ку в Ки­е­ве по но­вым пра­ви­лам

10.08 Ки­ев ре­шил сде­лать бес­плат­ной пар­ков­ку в вы­ход­ные дни

09.08 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

• дальше…

15.08 По­те­ря­ла бе­ре­га. По­че­му Ти­мо­шен­ко ни­ко­гда не стать пре­зи­ден­том

15.08 Экс­перт, на ко­то­ро­го ссы­ла­лась NYT: Не ве­рю, что Укра­и­на по­став­ля­ла дви­га­те­ли КНДР

15.08 Что из се­бя пред­став­ля­ет укра­ин­ская мо­дер­ни­за­ция тан­ка Т-72

14.08 Ра­кет­ный скан­дал. Де­сять при­чин усо­мнить­ся в вер­сии New York Times

14.08 Ба­за в Оча­ко­ве. За­чем США стро­ят в Укра­ине центр ВМС

14.08 Бои кло­унов: За­чем Ле­воч­ки­ну по­на­до­бил­ся блок Кап­ли­на

14.08 В зоне про­ве­де­ния АТО в те­че­ние вы­ход­ных бы­ло от­но­си­тель­но ти­хо, но с пред­чув­стви­ем че­го-то мас­штаб­но­го и гром­ко­го

14.08 По­пы­та­ют­ся ли "гибриды" пой­ти на про­рыв под Крым­ским

14.08 НАБУ на­ча­ло рас­сле­до­вать воз­мож­ные не­до­сто­вер­ные све­де­ния в де­кла­ра­ции Гон­та­ре­вой

11.08 Да­ни­люк счи­та­ет пе­ре­нос рас­смот­ре­ния его апел­ля­ции су­дом ско­ор­ди­ни­ро­ван­ной ра­бо­той про­тив не­го

11.08 Дей­стви­тель­но ли ли­дер не­мец­ких ли­бе­ра­лов при­знал Крым рос­сий­ским

10.08 Где в рас­сле­до­ва­нии НАБУ по "Стене" Яце­ню­ка на­шли "зраду"

10.08 Ав­гу­стов­ский блиц-криг. Ждать ли в бли­жай­шее вре­мя пу­тин­ско­го втор­же­ния в Укра­и­ну

09.08 Ко­гда "Бе­лый вождь" от­пра­вит Тяг­ни­бо­ка на пен­сию

09.08 Укра­и­на разо­рва­ла со­гла­ше­ние с Рос­си­ей по экс­пор­ту во­ен­ной тех­ни­ки

• дальше…

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

15.08 Ле­та­ю­щий ав­то­мо­биль DeLorean DR-7 бу­дет иметь даль­ность хо­да до 200 км

15.08 Кон­церн Fiat Chrysler Automobiles мо­жет быть куп­лен ки­тай­ца­ми

15.08 Сколь­ко Google пла­тит Apple?

14.08 PayPal от­кро­ет ин­но­ва­ци­он­ные ла­бо­ра­то­рии в Ин­дии

14.08 Не вы­пу­стив­шую ни од­но­го смарт­фо­на ком­па­нию оце­ни­ли в $1,2 мил­ли­ар­да

14.08 В Infiniti сде­ла­ли элек­три­че­ский про­то­тип в сти­ле го­ноч­ных ма­шин 1940-х

14.08 На вы­пуск ум­ных ча­сов Ticwatch S и E на плат­фор­ме Android Wear со­бра­но по­чти 2,7 млн дол­ла­ров

14.08 Са­мые глу­пые ав­то­уго­ны

11.08 Microsoft мо­дер­ни­зи­ру­ет блок­чейн

11.08 Как стать бо­га­че сво­их ро­ди­те­лей

11.08 Samsung вы­иг­ра­ла суд про­тив быв­ших ко­рей­ских вла­дель­цев Galaxy Note7

11.08 Panasonic те­сти­ру­ет са­мо­управ­ля­е­мые крес­ла-ко­ляс­ки в то­кий­ском аэро­пор­ту

11.08 Ки­тай впер­вые в ми­ре осу­ще­ствил без­опас­ную кван­то­вую пе­ре­да­чу дан­ных со спут­ни­ка

11.08 Уче­ным уда­лось внед­рить вре­до­нос­ный код в мо­ле­ку­лу ис­кус­ствен­ной ДНК

• дальше…

15.08 6 ум­ных во­про­сов на со­бе­се­до­ва­нии

11.08 Аме­ри­кан­ские ком­па­нии ста­ли об­ра­щать боль­ше вни­ма­ния на со­сто­я­ние здо­ро­вья кан­ди­да­тов в ген­ди­рек­то­ры

09.08 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно