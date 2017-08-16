Александр СУКОВ / Деловая столица

Для спасения мертворожденного проекта Владимир Путин ищет хлебные места для немецкой элиты.

Немецкие и австрийские компании - участники совместного с "Газпромом" проекта "Северный поток-2" - заявили о намерениях продолжать сотрудничество с Россией после введения США санкций против этого проекта. Голландцы и британцы пока думают, а вот французы уже заявили, что могут его покинуть.

На днях генеральный директор компании германская Uniper Клаус Шефер заявил, что будет поддерживать проект "Северный поток-2", поскольку считает его важным не только для российской и немецких компаний, но и для энергетическое безопасности Европы в целом. "Поверьте, мы работаем в энергетической отрасли уже десятилетия, мы - одна из крупнейших газовых компаний в Европе. Мы уверены, что можем оценить, что именно нужно европейскому рынку с точки зрения инфраструктуры и поставок", - сказал он.

Тем же тезисом о энергетической безопасности Европы подпирает свое мнение в поддержку и другой участник проекта "Северный поток-2" - австрийская компания OMV.

Генеральный директор компании Райнер Зеле заявил, что компания в поддержке строительства еще одного газопровода в Европу зайдет так далеко, насколько это возможно.

Еще одним противником американских санкций, направленных против "Северного потока-2", выступил глава опять-таки германской компании Wintershall Марио Мерен. Он считает, что Европа и ее энергетические проекты - это не мяч для игры в геополитику: "Рамочные условия для сотрудничества в области энергетики и экономики между Россией и Европой определяют сами страны Европы, а не третьи страны", - сказал Мерен.

Наоборот, негерманские компании или более сдержаны в оценках будущего "Северного потока-2" или даже собираются паковать чемоданы, поскольку не верят, что после санкций со стороны США этот газопровод сможет быть построен и принести прибыль его участникам. Например, главный исполнительный директор нидерландско-британской Royal Dutch Shell Бен ван Берден весьма туманно высказался по поводу продолжения участия в "Северном потоке-2": "У нас есть обязательства по соглашению о финансовой модели проекта. Мы будем выполнять эти обязательства настолько хорошо, насколько это возможно". При этом Берден отметил, что компания пока не может оценить, как американские санкции отразятся на совместном с "Газпромом" проекте, но подчеркнул, что компания будет вынуждена учитывать их.

О возможной приостановке финансирования проекта "Северный поток-2" пока что заявила только французская компания Engie.

"В случае если санкции будут применяться, Engie может остановить финансирование проекта, чтобы избежать санкций", - заявил гендиректор компании Пьер Шарейра.

Сформировавшееся германское лобби "Северного потока-2" легко объяснимо: в случае реализации этого проекта Германия получит еще больше газа напрямую из России, минуя сегодняшние основные страны-транзитеры - Польшу и Словакию. В результате цена голубого топлива для Германии еще больше снизится и она сможет вытеснить с газового рынка польские и словацкие компании. Это усилит стратегическое значение Германии на газовом рынке, а ее партнер Австрия превратится в центральный газовый хаб ЕС. Свои дивиденды от этого проекта получит и "Газпром" - у него будет еще больше лоббистских возможностей в Европе.

"Газпром" получил столь верных союзников в лице германских компаний не вчера. Еще несколько лет назад он вместе с российским руководством стал "прикармливать" европейский бизнес, давая ему возможность заработать на российских проектах или стать собственником российских компаний.

Например, в 2006 г. компания Wintershall стал первой немецкой компанией, которая начала добывать газ в Сибири, а в 2015-м она и "Газпром" обменялись активами, в результате чего "Газпром" стал единоличным владельцем компании Wingas (транспортировка, хранение и сбыт газа в Германии и Западной Европе), а Wintershall - владельцем 25% в проекте по разработке двух участков на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.

В результате Wintershall владеет 50% в российских компаниях "Ачимгаз" и СП "Волгодеминойл", а также 24,99% - в компании "Севернефтегазпром".

Еще одни защитник "Северного потока-2" - концерн Uniper - также владеет активами в России. Ему принадлежит более 82% акций в российской компании "Юнипро", производящей электроэнергию на пяти тепловых электростанциях. Бизнес в России вела и OMV - в 2006-2010 гг. она владела долями в ряде компаний, которые имели лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Саратовской области и республике Коми. И Shell зарабатывает на российских проектах - она владеет 27,5% в проекте добычи углеводородов "Сахалин-2", а также владеет долей в совместном предприятии "Салым Петролеум Девелопмент Н.В.".

Единственная компания из участников "Северного потока-2", которая не имеет большого бизнеса в России - французская Engie, которая как раз и готова покинуть проект нового газопровода в Германию. Не в последнюю очередь ее решение связано с тем, что она не увязла в российском бизнесе и не понесет финансовых убытков. Наоборот, в случае санкций против "Северного потока-2" именно участие в этом проекте несет определенные риски.

"Газпром" для продвижения своих интересов подкупает не только германский и австрийский бизнес, но и политиков. Например, бывший канцлер Германии и большой друг Владимира Путина Герхард Шредер после проигрыша на выборах в 2005 г. недолго оставался без работы - он занял руководящий пост в проекте "Северного потока", а теперь может войти и в руководство российской компании "Роснефть".

Несмотря на то что "Газпрому" удалось сформировать сильное нефтегазовое и политическое лобби в Германии, газовый бизнес в экономике Германии хотя и занимает одно из важнейших мест, но это не ее краеугольный камень.

И очевидно, что решение о поддержке или отказе от проекта "Северный поток-2" будет приниматься с учетом и других, кроме нефтегазового, факторов. Например, Германия будет тщательно просчитывать риски потерь во внешней торговле, если будет слишком рьяно отстаивать совместный с Россией проект.

А здесь цифра не в пользу России - объем внешней торговли Германии с Россией последние несколько лет стабильно сокращается и по итогам 2016 года был на уровне $40 млрд, из которых почти 18 млрд приходились на импорт из России нефти и газа. В то же время объем внешней торговли Германии с США как минимум вчетверо больше, и США при этом - стабильно в первой пятерке крупнейших торговых партнеров Германии. Поэтому Германия может считать, что "Газпром" ей друг, но отношения с крупнейшим внешнеторговым партнером все же важнее.