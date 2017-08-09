По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию

 Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию поставить своеобразный знак качества на оккупированный регион Грузии, и на внешнюю политику Москвы заодно. Ну, и безусловно, чтобы просемафорить в ответ на поездку вице-президента США Майка Пенса в Грузию на прошлой неделе. Путин мог послать тоже кого-то пониже рангом, так сказать на уровне с Пенсом с точки зрения Кремля. Но кого? Медведева? Он же проспит что-нибудь. Нет, реакция Кремля на тбилисские заявления вице-президента и оценка отношениям РФ и США от госсекретаря Рекса Тиллерсона должна была быть предельно понятной, громкой.

И очевидной, конечно же. На это указывает дата, выбранная для визита. А именно годовщина с наполненными трагизмом тремя восьмерками и нулями - 08.08.08. Девять лет назад российские войска вторглись на территорию Грузии и в результате "пятидневной войны" страна лишилась своих территорий. Грузины раньше украинцев ощутили на себе "дружбу" соседа, но предыдущие власти в Киеве, да и европейцев это по всей видимости ничему не научило, если уж Крым аннексирован, а на Донбассе идут боевые действия.

Абхазия, конечно, не Крым. Но и без "присоединения" это "государство", признанное лишь Венесуэлой, Никарагуа, Вануату и Науру, находится в подчиненном положении. Общение Путина с Раулем Хаджимбой, "лидером" Абхазии, проходило якобы на равных, но таковым не было. Это была беседа сюзерена в расслабленной позе и вассала с напряженной улыбкой, которому милостиво позволили сидеть на одном уровне. Хаджимба был лишь декорацией для месседжей Путина.

Один из них, ключевой, касается обеспечения безопасности. Во-первых, будет создан общий информационно-координационный центр, чтобы противостоять "вызовам и угрозам безопасности на Кавказе". Во-вторых, упор делается на объединенную российскую военную базу в Абхазии. Это источник напряжения для региона, для Грузии и ее партнеров в том числе. "Мы продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением", - сказал Хаджимба.

Безопасность - важное для россиян слово в Абхазии. Особенно в последнее время. Для Путина это не только база с солдатней под боком у страны, стремящейся в НАТО. Это и обеспечение безопасности туристов. Той группы россиян и сепаратистов с Донбасса, которые зачем-то едут в некогда прекрасную, но ныне ветшающую Абхазию. Пресловутый центр, как сказал президент РФ, - "это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию".

Оторванная от мира и Грузии непризнанная страна держится фактически за счет дотаций из Москвы. Российские деньги (более $617 млн за восемь лет) - это половина, даже больше, бюджета Абхазии. При этом выделяемые им деньги безбожно разворовываются благодаря неполноценной и зачастую заимствованной законодательной базе. Часть сумм загадочно исчезает при строительстве и в рамках различных социально-экономических программ. Немудрено, что в таких условиях уровень благосостояния местных жителей снижается, что влечет за собой рост преступности. Чтобы далеко не ходить, в прошлом месяце в Гудаутском районе Абхазии двое вооруженных пистолетами и ножами ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они забрали ценности, а пытавшегося сопротивляться мужчину смертельно ранили ножом. Их арестовали, но у россиян осадок-то остался. А за неделю до приезда Путина еще и боеприпасы на военных складах в районе поселка Приморское взорвались, убив двух туристок из Санкт-Петербурга.

В результате россияне не хотят ехать в Абхазию. После взрыва, 4 августа, спикер Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила о снижении спроса на это направление на 20-30% по сравнению с 2016 годом. По ее словам, инцидент спровоцировал волну звонков туроператорам. "Ситуация очень быстро меняется. С утра звонков практически не было, но за последние несколько часов туристы стали звонить очень активно. Не исключено, что последний инцидент в Абхазии поставит большой крест на этом направлении", - говорила тогда Тюрина.

А российские туристы для Абхазии - это какая-никакая копейка. И речь не об ограблениях и прочих способах лишить "благодетелей" ценного имущества. Еще одной статьей доходов является сельское хозяйство. Потому-то Путин и Хаджимба "договорились" изменить порядок таможенного оформления и работы фитосанитарного контроля в двусторонней торговле, чтобы увеличить экспорт аграрной продукции. Во-вторых, российские банки и дальше будут кредитовать мелкий и средний бизнес в Абхазии в размере 1,2 млрд рублей ($20 млн). В этом году россияне выделили Абхазии 2,5 млрд рублей ($41 млн), которые, как уверяет Хаджимба, пошли на социально-экономическое развитие.

Россия пообещала выделить еще 6 млрд ($100,1 млн) до 2019 года. Хотя, если так подумать, то не так уж много Кремль готов дать. По данным за 2011 год, в Абхазии проживали 249 705 человек. За неимением иной цифры возьмем эту и посчитаем, что на каждого приходится по 24 927 рублей, или $415. Крохи в расчете на полтора года. Причем большая часть суммы, вероятно, до населения не доберется.

Но Путин закрывает глаза на непрозрачное управление финансами, и готов тратиться на пиар-проект под названием "Абхазия". Иначе он попросту не может, поскольку в Кремле уже ощущают "холодное" дыхание НАТО на затылке. Альянс на стороне Тбилиси. И это факт. Спикер НАТО раскритиковал визит Путина, заявив, что он "подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта". Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль должен был согласовать поездку с Тбилиси. Грузинский МИД в свою очередь назвал этот внешнеполитический трюк "продолжением политики Москвы, которая направлена против Тбилиси". По мнению президента Георги Маргвелашвили, Путин таким образом попытался "узаконить историческую несправедливость, которую Россия совершила против Грузии".

Грузинский вопрос, на самом деле, актуализировался и благодаря безвизовому режиму с ЕС, и на фоне эскалации на Донбассе, и благодаря визитам Пенса и Порошенко в Грузию. Украинский президент переговорил с грузинским коллегой о приезде Путина, потому что должен был, учитывая явно просматривающееся партнерство в контексте противостояния России. Но более занимательна реакция ведомства Павла Климкина. МИД, в частности, напомнил Западу неприятную правду - оккупация грузинских территорий состоялась из-за отсутствия своевременной реакции мира.

"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - говорится в сообщении. Если так можно выразиться, Киев "делится" вниманием союзников в США и ЕС с Грузией.

Украина все больше походит на своего рода адвоката Грузии по праву статуса последней жертвы агрессии РФ. Это хоть в какой-то степени может компенсировать позорное голосование Рады девять лет назад. Напомним, тогда в парламенте зарегистрировали три законопроекта с осуждением военной агрессии России против Грузии (Тарасюка, Арьева и Стеця, Костенко и Джоджика). За них голосовала лишь тогдашняя пропрезидентская фракция "Нашей Украины". БЮТ, ПР, КПУ и Блок Литвина, посвистывая, остались в сторонке. "Регионалы" и коммунисты предпочли осудить агрессию Грузии против Южной Осетии и Абхазии, а также признание их независимости. За эти два законопроекта проголосовали 196 и 167 депутатов соответственно.

Нынешняя сплоченность Киева и Тбилиси необходима накануне выборов в России и в контексте обсуждения Западом плана по деоккупации Донбасса. Она открывает путь к изменению ситуации. Очевидно ведь, что чем дольше пребывают украинские и грузинские территории под контролем РФ, тем серьезнее последствия. Поскольку Россия постоянно переписывает историю, географию, экономику и даже этническую принадлежность.
 

ПО РУБРИКАМ

17:08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 9 ав­гу­ста со­ста­вил 25,7245 грн

16:27 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 09.08.17

16:14 Дол­лар, ие­на и франк про­дол­жа­ют подъ­ем 9 ав­гу­ста из-за на­пря­жен­но­сти меж­ду США и КНДР

13:45 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР упа­ли 9 ав­гу­ста из-за обостре­ния на­пря­жен­но­сти во­круг КНДР

11:29 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 08.08.2017

11:08 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 09.08.17

10:42 Бит­койн во втор­ник сно­ва уста­но­вил ре­корд, под­няв­шись в хо­де тор­гов вы­ше $3500

10:22 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 9 ав­гу­ста

10:05 Ре­гу­ля­то­ры США да­ли 19 ино­стран­ным бан­кам еще год на под­го­тов­ку ан­ти­кри­зис­ных пла­нов

10:00 НБУ про­дал 8 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 817 млн гри­вен

09:56 8 ав­гу­ста объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $38 млн до $130,9 млн

09:50 НБУ оштра­фо­вал "Райф­фай­зен Банк Аваль" на 5 млн гри­вен

09:45 НБУ за ме­сяц вы­дал 23 ва­лют­ные ли­цен­зии физ­ли­цам, об­щий объ­ем опе­ра­ций со­ста­вил $437 тыс.

08:53 Зо­ло­то рас­тет в цене на фоне гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

07:42 Фон­до­вые ин­дек­сы США сни­зи­лись по ито­гам то­ров 8 ав­гу­ста

• дальше…

18:34 По­че­му ин­ве­сто­ры бо­ят­ся укра­ин­ской неф­ти и га­за

16:21 Мин­фин про­дол­жит пе­ре­го­во­ры с НБУ по ре­про­фай­лин­гу ОВГЗ

14:56 Сто­и­мость ав­то­га­за 9 ав­гу­ста вы­рос­ла в ря­де круп­ных се­тей

14:50 Dragon Capital до­пус­ка­ет рост про­гноз­но­го уров­ня ин­фля­ции на 0,6 п. п. в ре­зуль­та­те воз­мож­но­го по­вы­ше­ния цен на газ для на­се­ле­ния

14:16 На­след­ник Бал­чу­на. Убе­рет ли но­вый ди­рек­тор Укр­за­лиз­ны­ци Са­шу Яну­ко­ви­ча из Укр­за­лиз­ны­ци

14:07 Ка­б­мин одоб­рил за­ко­но­про­ект о вве­де­нии еди­но­го сче­та для на­ло­го­пла­тель­щи­ков

13:43 Ка­б­мин утвер­дил по­ря­док вво­за в Укра­и­ну под­па­да­ю­ще­го до 2025 го­да под на­ло­го­вые льго­ты им­пор­та для авиа­про­ма

13:34 Це­ны на нефть пе­ре­шли к ро­сту 9 июля на ожи­да­ни­ях от­че­та о за­па­сах в США

13:15 Ка­б­мин уво­лил пред­прав­ле­ния "Укрзализныци" Баль­чу­на и на­зна­чил врио пред­прав­ле­ния Крав­цо­ва

13:03 Ка­б­мин Укра­и­ны одоб­рил кон­кур­сы на 4G на 1800 МГц и 2600 МГц со стар­то­вой це­ной 6,3 млрд грн в IV-м кв.-2017

• дальше…

17:48 В Рос­сии нач­нут от­клю­чать элек­тро­энер­гию из-за ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма

17:14 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 ав­гу­ста 2017 го­да

16:56 По $400 каж­до­му. За­чем Пу­тин при­ез­жал в Аб­ха­зию

12:01 Уро­вень без­ра­бо­ти­цы во Фран­ции сни­зит­ся бла­го­да­ря ре­фор­ме Мак­ро­на - про­гноз

10:38 США на­нес­ли пер­вый удар по ме­тал­лур­гам Ки­тая

10:14 Биз­нес опа­са­ет­ся ин­ве­сти­ро­вать в Ве­ли­ко­бри­та­нию

10:05 Ре­гу­ля­то­ры США да­ли 19 ино­стран­ным бан­кам еще год на под­го­тов­ку ан­ти­кри­зис­ных пла­нов

08:34 Тур­ция на­ча­ла стро­и­тель­ство сте­ны на гра­ни­це с Ира­ном

08:27 КНДР при­гро­зи­ла ра­кет­ным уда­ром по ба­зе США на Гу­а­ме

08:19 Трамп при­гро­зил Се­вер­ной Ко­рее не­ви­дан­ны­ми "ог­нем и яростью"

08.08 Бан­ки Бри­та­нии стра­да­ют от кад­ро­вых про­блем Трам­па

08.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 ав­гу­ста 2017 го­да

08.08 На­зван пер­вый кан­тон Швей­ца­рии, где вве­дут ми­ни­маль­ную зар­пла­ту

08.08 За­чем Тби­ли­си пре­вра­ща­ет Са­а­ка­шви­ли в Яну­ко­ви­ча

08.08 Спа­се­ние Fannie Mae и Freddie Mac от сле­ду­ю­ще­го кри­зи­са мо­жет сто­ить $100 млрд - стресс-те­сты

• дальше…

08:48 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

• дальше…

18:18 Ко­гда "Бе­лый вождь" от­пра­вит Тяг­ни­бо­ка на пен­сию

12:43 Укра­и­на разо­рва­ла со­гла­ше­ние с Рос­си­ей по экс­пор­ту во­ен­ной тех­ни­ки

08:01 Рос­сий­ские сай­ты вы­па­ли из топ-10 са­мых по­се­ща­е­мых ин­тернет-ре­сур­сов Укра­и­ны

08.08 За­чем Тби­ли­си пре­вра­ща­ет Са­а­ка­шви­ли в Яну­ко­ви­ча

08.08 Бой за "Муравейник". Что про­ис­хо­дит на Свет­ло­дар­ской ду­ге

07.08 Суд аре­сто­вал все иму­ще­ство На­си­ро­ва, - САП

07.08 "Се­зон отпусков" в АТО. Охо­та на дро­нов и ожи­да­ние "Джавелинов"

07.08 Вы­ход­ные в АТО. Про­во­ка­ции, бои и как от­ве­ча­ли вра­гу ВСУ

07.08 Пен­та­гон ре­ко­мен­до­вал Бе­ло­му до­му предо­ста­вить Ки­е­ву ле­таль­ное ору­жие

07.08 Про­тив Гон­та­ре­вой воз­об­но­ви­ли след­ствие - суд

04.08 Мар­ты­нен­ко про­иг­рал суд в Швей­ца­рии по кор­руп­ци­он­но­му де­лу - DW

04.08 Пе­ту­ши­ные бои. Как Ве­ре­сень внед­ря­ет в Укра­ине кремлев­ский те­ле­фор­мат

04.08 Как Укра­и­на сде­ла­ет каж­до­го "кримнашиста" пре­ступ­ни­ком

03.08 Да­ни­люк по­про­сил ГФС про­ве­рить его на­ло­ги

03.08 "Нафтогаз" про­тив "Укртрансгаза". Ко­го за­пу­ги­вал Ко­болев сво­и­ми "АТОш­ни­ка­ми с Майдана"

• дальше…

15:08 Mercedes при­ду­мал по­душ­ки без­опас­но­сти для пе­ше­хо­дов

08:59 VPN-сер­вис Hotspot Shield ули­чи­ли в слеж­ке за поль­зо­ва­те­ля­ми

08.08 Mazda на­учи­лась вос­пла­ме­нять бен­зин сжа­ти­ем

08.08 Toyota при­ду­ма­ла ко­роб­ку пе­ре­дач, ко­то­рая и не «ме­ха­ни­ка», и не «ав­то­мат»

08.08 Гиб­кие бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки Samsung U Flex Headphones обес­пе­чи­ва­ют до 10 ча­сов ав­то­ном­ной ра­бо­ты

08.08 Уче­ные вы­яс­ни­ли, на­сколь­ко лег­ко об­ма­нуть бес­пи­лот­ную ма­ши­ну

08.08 В ГФС пред­ла­га­ют уже­сто­чить от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ния ре­жи­ма вре­мен­но­го вво­за ав­то на ино­стран­ных но­ме­рах

07.08 Илон Маск возь­мёт­ся за со­зда­ние по­ез­дов Hyperloop

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Оста­но­вив­ший WannaCry бри­та­нец при­знал­ся в со­зда­нии бан­ков­ско­го тро­я­на

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

07.08 Гла­ву Samsung хо­тят по­са­дить на 12 лет

04.08 Топ-ме­не­джер Volkswagen в су­де при­знал свою ви­ну в "дизельгейте"

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

04.08 В Tesla Model 3 об­на­ру­жи­лась «сек­рет­ная» ка­ме­ра для на­блю­де­ния за во­ди­те­лем

• дальше…

14:02 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно