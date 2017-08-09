По $400 каждому. Зачем Путин приезжал в Абхазию

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Президент России Владимир Путин прибыл в Абхазию поставить своеобразный знак качества на оккупированный регион Грузии, и на внешнюю политику Москвы заодно. Ну, и безусловно, чтобы просемафорить в ответ на поездку вице-президента США Майка Пенса в Грузию на прошлой неделе. Путин мог послать тоже кого-то пониже рангом, так сказать на уровне с Пенсом с точки зрения Кремля. Но кого? Медведева? Он же проспит что-нибудь. Нет, реакция Кремля на тбилисские заявления вице-президента и оценка отношениям РФ и США от госсекретаря Рекса Тиллерсона должна была быть предельно понятной, громкой.

И очевидной, конечно же. На это указывает дата, выбранная для визита. А именно годовщина с наполненными трагизмом тремя восьмерками и нулями - 08.08.08. Девять лет назад российские войска вторглись на территорию Грузии и в результате "пятидневной войны" страна лишилась своих территорий. Грузины раньше украинцев ощутили на себе "дружбу" соседа, но предыдущие власти в Киеве, да и европейцев это по всей видимости ничему не научило, если уж Крым аннексирован, а на Донбассе идут боевые действия.

Абхазия, конечно, не Крым. Но и без "присоединения" это "государство", признанное лишь Венесуэлой, Никарагуа, Вануату и Науру, находится в подчиненном положении. Общение Путина с Раулем Хаджимбой, "лидером" Абхазии, проходило якобы на равных, но таковым не было. Это была беседа сюзерена в расслабленной позе и вассала с напряженной улыбкой, которому милостиво позволили сидеть на одном уровне. Хаджимба был лишь декорацией для месседжей Путина.

Один из них, ключевой, касается обеспечения безопасности. Во-первых, будет создан общий информационно-координационный центр, чтобы противостоять "вызовам и угрозам безопасности на Кавказе". Во-вторых, упор делается на объединенную российскую военную базу в Абхазии. Это источник напряжения для региона, для Грузии и ее партнеров в том числе. "Мы продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением", - сказал Хаджимба.

Безопасность - важное для россиян слово в Абхазии. Особенно в последнее время. Для Путина это не только база с солдатней под боком у страны, стремящейся в НАТО. Это и обеспечение безопасности туристов. Той группы россиян и сепаратистов с Донбасса, которые зачем-то едут в некогда прекрасную, но ныне ветшающую Абхазию. Пресловутый центр, как сказал президент РФ, - "это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха российских туристов, приезжающих в Абхазию".

Оторванная от мира и Грузии непризнанная страна держится фактически за счет дотаций из Москвы. Российские деньги (более $617 млн за восемь лет) - это половина, даже больше, бюджета Абхазии. При этом выделяемые им деньги безбожно разворовываются благодаря неполноценной и зачастую заимствованной законодательной базе. Часть сумм загадочно исчезает при строительстве и в рамках различных социально-экономических программ. Немудрено, что в таких условиях уровень благосостояния местных жителей снижается, что влечет за собой рост преступности. Чтобы далеко не ходить, в прошлом месяце в Гудаутском районе Абхазии двое вооруженных пистолетами и ножами ворвались в домик, где отдыхали две семьи из Москвы. Они забрали ценности, а пытавшегося сопротивляться мужчину смертельно ранили ножом. Их арестовали, но у россиян осадок-то остался. А за неделю до приезда Путина еще и боеприпасы на военных складах в районе поселка Приморское взорвались, убив двух туристок из Санкт-Петербурга.

В результате россияне не хотят ехать в Абхазию. После взрыва, 4 августа, спикер Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила о снижении спроса на это направление на 20-30% по сравнению с 2016 годом. По ее словам, инцидент спровоцировал волну звонков туроператорам. "Ситуация очень быстро меняется. С утра звонков практически не было, но за последние несколько часов туристы стали звонить очень активно. Не исключено, что последний инцидент в Абхазии поставит большой крест на этом направлении", - говорила тогда Тюрина.

А российские туристы для Абхазии - это какая-никакая копейка. И речь не об ограблениях и прочих способах лишить "благодетелей" ценного имущества. Еще одной статьей доходов является сельское хозяйство. Потому-то Путин и Хаджимба "договорились" изменить порядок таможенного оформления и работы фитосанитарного контроля в двусторонней торговле, чтобы увеличить экспорт аграрной продукции. Во-вторых, российские банки и дальше будут кредитовать мелкий и средний бизнес в Абхазии в размере 1,2 млрд рублей ($20 млн). В этом году россияне выделили Абхазии 2,5 млрд рублей ($41 млн), которые, как уверяет Хаджимба, пошли на социально-экономическое развитие.

Россия пообещала выделить еще 6 млрд ($100,1 млн) до 2019 года. Хотя, если так подумать, то не так уж много Кремль готов дать. По данным за 2011 год, в Абхазии проживали 249 705 человек. За неимением иной цифры возьмем эту и посчитаем, что на каждого приходится по 24 927 рублей, или $415. Крохи в расчете на полтора года. Причем большая часть суммы, вероятно, до населения не доберется.

Но Путин закрывает глаза на непрозрачное управление финансами, и готов тратиться на пиар-проект под названием "Абхазия". Иначе он попросту не может, поскольку в Кремле уже ощущают "холодное" дыхание НАТО на затылке. Альянс на стороне Тбилиси. И это факт. Спикер НАТО раскритиковал визит Путина, заявив, что он "подрывает попытки международного сообщества найти мирное и согласованное решение конфликта". Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль должен был согласовать поездку с Тбилиси. Грузинский МИД в свою очередь назвал этот внешнеполитический трюк "продолжением политики Москвы, которая направлена против Тбилиси". По мнению президента Георги Маргвелашвили, Путин таким образом попытался "узаконить историческую несправедливость, которую Россия совершила против Грузии".

Грузинский вопрос, на самом деле, актуализировался и благодаря безвизовому режиму с ЕС, и на фоне эскалации на Донбассе, и благодаря визитам Пенса и Порошенко в Грузию. Украинский президент переговорил с грузинским коллегой о приезде Путина, потому что должен был, учитывая явно просматривающееся партнерство в контексте противостояния России. Но более занимательна реакция ведомства Павла Климкина. МИД, в частности, напомнил Западу неприятную правду - оккупация грузинских территорий состоялась из-за отсутствия своевременной реакции мира.

"Вынуждены констатировать, что именно из-за отсутствия своевременной жесткой и консолидированной реакции мирового сообщества на преступление Кремля в Грузии пятая часть суверенной территории этого государства до сих пор находится под оккупацией, а Россия продолжает захватническую политику против других государств Европы", - говорится в сообщении. Если так можно выразиться, Киев "делится" вниманием союзников в США и ЕС с Грузией.

Украина все больше походит на своего рода адвоката Грузии по праву статуса последней жертвы агрессии РФ. Это хоть в какой-то степени может компенсировать позорное голосование Рады девять лет назад. Напомним, тогда в парламенте зарегистрировали три законопроекта с осуждением военной агрессии России против Грузии (Тарасюка, Арьева и Стеця, Костенко и Джоджика). За них голосовала лишь тогдашняя пропрезидентская фракция "Нашей Украины". БЮТ, ПР, КПУ и Блок Литвина, посвистывая, остались в сторонке. "Регионалы" и коммунисты предпочли осудить агрессию Грузии против Южной Осетии и Абхазии, а также признание их независимости. За эти два законопроекта проголосовали 196 и 167 депутатов соответственно.

Нынешняя сплоченность Киева и Тбилиси необходима накануне выборов в России и в контексте обсуждения Западом плана по деоккупации Донбасса. Она открывает путь к изменению ситуации. Очевидно ведь, что чем дольше пребывают украинские и грузинские территории под контролем РФ, тем серьезнее последствия. Поскольку Россия постоянно переписывает историю, географию, экономику и даже этническую принадлежность.

