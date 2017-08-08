Зачем Тбилиси превращает Саакашвили в Януковича

Ігор Петренко / Depo.ua

Лишение украинского гражданства экс-президента Грузии обострило интерес к уголовным делам, возбужденным в отношении него на Родине. Оказывается, дома ему светит 11 лет. И не за венок на похороны Гавела.

В СМИ попали документы прокуратуры Грузии относительно уголовных дел в отношении экс-президента Михеила Саакашвили. В частности, речь идет о делах относительно растрат в особо крупных размерах с использованием служебного положения и об истории с избиением депутата парламента Валерия Гелашвили, который написал критическую статью об экс-президенте. А прокурор Главной прокуратуры Грузии Натия Сонгулашвили сообщила: Саакашвили грозит 11 лет тюрьмы. "В настоящее время Главная прокуратура Грузии ведет относительно Михеила Саакашвили четыре уголовных дела, по которым завершено следствие и идет судебное разбирательство. Все эти дела сейчас рассматриваются Тбилисским городским судом", - уточнила она.

Кроме выше названных, экс-президенту инкриминируются обвинения в деле об убийстве Сандро Гиргвилиани и о захвате и отъеме телекомпании "Имеди", в критической форме освещавшей деятельность режима Саакашвили, а также другого бизнеса, у бизнесмена Бадри Патаркацишвили и его семьи, что привело к массовым протестам в Грузии.

Обвинения серьезные, но вряд ли грузинские власти в данном случае надеются лишь на экстрадицию экс-президента. Скорее речь идет о создании вокруг его фигуры крайне негативного и даже токсического ореола, что должно отпугивать иностранных чиновников. Фактически это то же самое, если бы какая-то адекватная страна (Россия к таким не относится) приняла у себя Виктора Януковича, которому в Украине инкриминируют целый ряд преступлений, включая государственную измену.

Проще говоря, политиков, которые встречались с Саакашвили во время его поездки в Польшу, теперь можно обвинить в сознательном попрании норм международного права, ведь они фактически оправдывали человека, подозреваемого у себя на Родине в тяжких проступках. И эти политики могут не сомневаться: в Польше им встречи с Саакашвили еще припомнят. То же касается и политиков в других странах, куда экс-глава Одесской области собирается приехать. Уже сейчас очевидно, что высшие должностные лица с ним встречаться не будут, а после того, как грузинская сторона потребовала от Польши объяснений относительно пребывания там Саакашвили, в других государствах хорошо подумают, стоит ли фигурировать в качестве государства, покрывающего человека, которому инкриминируют преступную деятельность.

Это сейчас Михо хвалится, что его пускают по анулированному украинскому паспорту (а он недействителен по факту утраты гражданства), но после того, как страны, где он планирует гостить, получат от Тбилиси информацию о сути уголовных производств, у Саакашвили возникнут проблемы с пересечением границ. И не потому, что кому-то хочется, чтобы так было, просто никому не нужны прецеденты. Вчера в Польше по недействительным документам приехал Саакашвили, завтра приедут сотни беженцев, и в случае препятствий Варшаву обвинят в двойных стандартах - почему ему можно, а другим - нельзя.

Для официального Тбилиси, очевидно, важным представляется и еще один момент. Саакашвили постоянно говорит о политических преследованиях, ложащихся пятном на нынешнюю грузинскую власть. Не только в Украине, но и на Западе ему удалось создать вокруг команды Иванишвили-Маргвелашвили пророссийский ореол, хотя это далеко не так. Теперь же Тбилиси стремится эффективно воспользоваться ситуацией, которая возникла вокруг Саакашвили, и одновременно убить двух зайцев - давить по экстрадиции и нивелировать на Западе мифы о сегодняшней власти Грузии, которые прижились там благодаря медиа-активности экс-главы этого закавказского государства.