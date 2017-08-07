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Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
13:49 07.08.2017 |
Обстоятельства вынуждают Кремль попытаться договориться.
В это воскресенье в филиппинской столице Маниле начался саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSЕАN) - крупной межгосударственной организации, интересной Вашингтону и при Обаме, и при Трампе, как рычаг влияния на Китай и регион. На полях этого саммита и встретились руководители американской и российской дипломатии - Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров. Это были первые переговоры на высоком уровне после введения Штатами расширенных санкций в отношении Москвы, и ответных действий последней.
Госсекретарь во вторник, 1 июля, на брифинге заявил, что отношения двух стран находятся на небывало низком уровне. Даже хуже, чем во время холодной войны. Примерно об этом сказал и президент Дональд Трамп после подписания законопроекта о санкциях. В то же время администрация старается в узком, ограниченном пространстве, которое оставил ей Конгресс, продолжать свою политику. Ее суть больше в разговорах, а не действиях, поскольку Белый дом по-прежнему надеется на диалог.
В Маниле главы внешнеполитических ведомств обменялись сигналами и предложениями. Так, Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон (читай Трамп) готов идти к нормализации отношений; "прояснил" ситуацию со вмешательством россиян в президентские выборы 2016 года, а точнее об отношении к этому в США. И госсекретарь пообещал ответ до 1 сентября Кремлю на высылку американских дипломатов. МИД РФ 28 июля, напомним, так "наказал" Штаты за санкции, сократив дипмиссию до 455 человек - числа российских дипломатов и техработников в США; и закрыв американцам доступ к даче в Серебряном Бору и складам в Москве.
Примечательно, что Кремль снова порадовал своей хамовитой внешней политикой, когда посол Сергей Кисляк 5 августа заявил, что, мол, Россия будет добиваться доступа на дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, откуда россиян выперла администрация Обамы. "Мы будем добиваться, мы никогда не откажемся от наших прав на эту дачу. И посмотрим, что из этого дальше будет получаться", - сказал Кисляк, обвинив при этом Вашингтон в нарушении международного права. Тут, собственно, и добавить нечего, остается только развести руками.
О дачах Тиллерсону напомнил и Лавров в Филиппинах. Он в частности сказал следующее: "Естественно, подобные действия (санкции), включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии".
Глава российского МИД также добавил, что его "ликбез" для Тиллерсона базировался на интервью Путина телеканалу "Россия24" 30 июля. Хозяин Кремля тоже жаловался на злых американцев и беспочвенность новых ограничительных мер, и грозил вендеттой без какой-либо конкретики: "Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Мы должны, я посчитал, показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем". Хотя не совсем так. В его интервью прозвучали направления, которыми собралась жонглировать Москва.
Вот Лавров в роли коммивояжера и прибыл в Манилу с чемоданчиком предложений. Безусловно, то, что МИД позарился на вещи американских дипломатов действует обезоруживающее. По крайней мере на такой эффект надеялись у Лаврова. С другой стороны, высылка работников посольств и консульств - существенная мера с точки зрения дипломатии, но не смертельная. РФ просто ответить-то и нечем.
Экспорт из РФ в США на низком уровне. Первая тройка, согласно фактбуку ЦРУ: Нидерланды, Китай и Германия. По состоянию на 2016 год Россия занимала лишь 30-е место в качестве торгового партнера США. Штаты же на 9-м месте для россиян за прошлый год. И они для Кремля важны в качестве рынка тех же технологий, с которыми в России серьезные проблемы. Хотя и эта лавочка прикрывается: "челноков" из России, контрабандой передающих родным спецслужбам технологии, все чаще ловят на горячем. А бизнес, который хочет работать с россиянами, подвергается серьезным ограничениям, значит вести дела там не имеет особого смысла.
Потому Москва бравирует: будем, мол, отвечать, в обиду себя не дадим. Только реальная ситуация отличается от той, которую рисуют в РФ. Во-первых, Трамп послушно и без лишней волокиты подписал так же быстро принятый на Холме закон о санкциях. Это нужно учитывать, когда вспоминаем, что Пентагон и Госдеп уже передали в Белый дом план по поставкам Javelin и зениток в Украину. Безусловно в консервативной среде Штатов есть противники эскалации, как они именуют текущую внешнюю политику Конгресса. Взять хотя бы палеоконсерватора Патрика Бьюкенена, бывшего идеолога Республиканской партии, работавшего на Никсона, Форда и Рейгана. Он также принимал участие во встрече Рейгана с Горбачевым в 1986 году, которую охарактеризовал, как имевшую судьбоносное значение для завершения холодной войны. В общем, это критик нынешних "слонов", как и Трамп, к слову, и поддерживает диалог с россиянами. На страницах американской соцконторы Rasmussen Reports (не имеет отношения к советнику президента Украины Андерсу Фог Расмуссену) Бьюкенен раскритиковал план о поставках оружия Украионе. "Улучшение отношений с Россией было тем, что обещал Трамп, и за что проголосовали бы американцы в ноябре", - пишет он, вспоминая об удачном блокировании командой Трампа вопроса предоставления оружия на собрании республиканцев летом 2016 года.
"Это формула новой войны с гораздо большими жертвами в Украине, чем 10 тыс. погибших, которые уже есть с обеих сторон. И это война, которую Владимир Путин вряд ли позволит Киеву выиграть. Если украинская армия, вооруженная оружием США, снова пойдет на восток, она может столкнуться с контратакой из Москвы и быть разгромленной, а российская армия может взять Донбасс под свой контроль". То есть он давит на то, что для украинцев американское оружие опасно, а также предостерегает Трампа от одобрения плана. Бьюкенен "боится", как и некоторые другие консерваторы, что за этим последует рост напряжения, вплоть до более разрушительной войны. Он демонизирует Путина и выставляет его пусть неадекватным, но крайне могущественным лидером. Правда этот могущественный лидер понадувал щеки, но сейчас для Кремля все складывается очень неприятно. Следовательно настало время смягчить тональность и так, чтобы не ударить лицом в грязь.
Что же Путин может предложить, и вероятно предложил, Вашингтону? Давеча замглавы Объединенного комитета начальников штабов, генерал ВВС США Пол Сельва в Сенате агитировал за действия в рейгановском стиле в ответ на нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). Он видит решение проблемы в пересмотре ядерной доктрины, чтобы предложить президенту и дипломатические рычаги в рамках ДРСМД, и военные варианты. "Нам следует также взглянуть на заложенные в договоре программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, доступные нам, чтобы действительно увеличить давление на россиян", - цитирует его Air Force Magazine. По его словам, следует разрабатывать, но не испытывать ракеты средней и меньшей дальности. То бишь Пентагон, которым руководит "Бешеный пес" Мэттис, в совокупности с планом вооружения Украины стремительно повышает градус противостояния, используя методы РФ.
РСМД - один из предметов торга, который начался в Маниле. Москва готова предложить сотрудничество в этом вопросе, а скорее видимость сотрудничества. Ну, или показала, чем будет угрожать. Кроме того, Путин в своей манере питерского гопника также обозначил в интервью и другие направления: борьба с незаконной миграцией, вопросы кибербезопасности, сфера энергетики. Миграция - намек на кризис, который усилило вмешательство РФ в сирийскую войну. Энергетика - это прежде всего "Северный поток 2", против которого, в частности, направлен последний пакет санкций США, но который имеет поддержку в Германии. И здесь виден пазл, который может использовать Кремль, ведь отношения между Вашингтоном и Берлином несколько испортились благодаря Трампу. Еще кбербезопасность и опыт РФ в киберпреступлениях. На что явно намекал Лавров в Маниле. Если так подумать, то это едва ли не единственный способ Кремля, помимо "продажи" вооруженной эскалации в разных точках мира и информвойны, вести с Западом борьбу с ощутимыми последствиями. Таким образом, Путин 30 июля, а Лавров 6 августа очертили рамки будущих переговоров. Теперь стоит ждать, что на это ответит Белый дом, и как его может одернуть Конгресс.
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