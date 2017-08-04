Для чего Путин даст абхазам новую независимость

Тарас Паньо / Depo.ua

Визит Владимира Путина в Абхазию - это не только турне "по местам боевой славы", связанное с началом президентской кампании. Это еще и первый шаг к предоставлению самопровозглашенной "республике" части независимости. Финансовой независимости от российского бюджета

Визит российского президента Владимира Путина в Абхазию, очевидно, приуроченный к девятой годовщине грузино-российской войны, получается символическим - с какой стороны не глянь.

Начиная с классического желания преступника наведаться к месту преступления (ибо, хотя основные действия грузино-российской войны и происходили вокруг Южной Осетии, на "границах" Абхазии - особенно в Кодорском ущелье, захваченном российскими "добровольцами", тоже было горячо).

И заканчивая тем фактом, что через девять лет после признания "государственности" Абхазии Кремль, весьма вероятно, и впрямь даст абхазам хороший кусок независимости. В частности, в возможности формировать свой бюджет из местных источников, а не заполнять его на 50-60% российскими дотациями.

Артиллерийский салют из абхазского склада боеприпасов, который искалечил три с половиной десятка россиян и привел к смерти двух российских туристок в аккурат тогда, когда стало известно о подготовке визита Путина, тоже добавил событию свою долю символизма. Впрочем, обо всем - по порядку.

Объяснить анонсированный российской прессой визит в Абхазию с рациональных позиций международной политики весьма непросто. Его, при желании, можно считать ответом на визит вице-президента США Майка Пенса в Грузию - но конструкция получается не слишком убедительной. Хотя бы потому, что Пенс в Грузии и впрямь ищет понимания и устанавливает какие-то новые связи между Вашингтоном и Тбилиси. Зато Путин, при желании, имеет настолько прочные связи с Сухумом, что мог бы вызвать к себе в кабинет "президента" Рауля Хаджимбу вместе с его премьерами и вице-премьерами одним нажатием кнопки на селекторе.

Поэтому складывается впечатление, что у визита в Абхазию скорее внутриполитические причины.

Первой и важнейшей из которых является желание продемонстрировать результаты "собирания земель русских" накануне выборов. Показать, что все не ограничивается "Крымнашем", а провал на Донбассе, персонификацией которого в последние дни стала харя "оплотовца", который перед камерой бьет холуя из НТВ-шной "пропагандистской лейб-гвардии" - это лишь один и не слишком значительный эпизод в деле расширения российского геополитического влияния.

Но этим дело не ограничивается. Потому что, похоже, есть вторая - и не менее важная, хотя и не настолько публичная причина визита Владимира Путина в Абхазию. И заключается она в том, что на протяжении последнего десятилетия Абхазия выполняет роль гигантской пиявки на российском бюджете.

Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно сказать, что из 10 миллиардов рублей "годового республиканского бюджета" в текущем году 4,9 - дотации из российского бюджета. А из оставшихся 5,1 миллиарда - значительная часть так и не будет собрана, и половина суммы номинального госбюджета в реальности может превратиться в две трети реального. И это далеко не рекордный показатель - в "сытые" годы Москва давала дотации и побольше.

При том, что в пересчете на количество населения каждый житель Абхазии ежегодно получает 500-700 долларов США из российского бюджета, в республике царит колоссальная бедность и безработица на уровне 50-60%.

То есть дотации, если называть вещи своими именами, идут на подкуп лояльности местной элиты.

В период нефтяных сверхдоходов Москва могла платить эту цену. Сейчас, очевидно, уже не в состоянии. То есть, возможно, и в состоянии - просто не чувствует такой потребности. Имея в республике с населением в двести тысяч человек (из которых значительная часть разъехалась по заработкам) более 3 тысяч солдат регулярной армии, не нужно никого подкупать. Штыки сыграют свою роль ничуть не хуже, чем миллиарды на счетах.

Вполне вероятно, что продемонстрировав недовольство экономической ситуацией в Абхазии, и даже назначив нового кремлевского "куратора" в регион (новым куратором Абхазии в Кремле стал бывший глава Московской дирекции по развитию культурных центров Владимир Владимиров), Владимир Путин готовится преподнести Раулю Хаджимбе новый неприятный сюрприз в виде фактической финансовой независимости. И для того, чтобы у последнего не возникло мысли о возможности "переиграть" это решение с помощью финансовых стимулов для ответственных товарищей в Кремле, доносить его до сведения местной власти будет лично Владимир Владимирович, в присутствии всей свиты.

И этот маленький эпизод из жизни крохотной субтропической "республики", кроме всего прочего, является гласным и прозрачным сигналом для донецких "республик" относительно их будущего и шансов на присоединение к России, получения гуманитарной помощи и других подробностей "русскомирского" существования. Заключается он в том, что российская политика "кнута и пряника" в отношении своих сторонников на территории соседних государств закончилась. В связи с отсутствием средств на покупку "пряников". Остались только "кнуты" - в виде военных баз, обветшалого советского оружия и невеселых перспектив существования в осажденной со всех сторон врагами крепости "русского мира".

