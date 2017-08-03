Куда повернут Путина новые санкции США

Роман Федюк / Depo.ua

Новый пакет американских санкций ставит российский режим "управляемой демократии" перед непростым выбором между нарастанием экономического отставания от остального мира - и очередным, еще более жестким "закручиванием гаек" для всего населения страны.

Президент США Дональд Трамп таки подписал закон о расширении санкций против России, Ирана и КНДР.

Этот документ, среди прочего, запрещает частные инвестиции на сумму свыше $ 5 млн в экспортные нефте - и газопроводы и свыше $ 10 млн - в приватизационные соглашения с российскими фирмами. Под санкции попадут физические лица, которые причастны к кибератакам и нарушению режима предыдущих санкций и их ближайшие родственники. Закон ужесточает ограничения на передачу российским компаниям технологий по разведке и добыче нефти на больших глубинах, арктическом шельфе и в сланцевых месторождениях. Осложнится и без того непростое сотрудничество с российским финансовым сектором.

Собственно, в том, что Трамп подпишет этот закон, никто и не сомневался. С демонстрацией недовольства и напоминанием о недостатках в документе, с заявлениями о приоритете исполнительной власти в реализации внешней политики и сомнениями в конституционности некоторых положений нового закона - но он это сделал.

Российский премьер в ответ смог рассказать о том, что "американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа", и "впереди новые мероприятия, конечная цель которых - устранение его от власти".

Российские "эксперты" заговорили о том, что даже выход европейских фирм из консорциума по строительству "Северного потока-2" "будет способствовать усилению импортозамещения". Не уточняя при том, что именно будет "замещено" - то ли Россия будет печатать собственные евро взамен недополученных, то ли создавать "рабочие армии" вместо работников, которых планировали нанять за европейские деньги.

Впрочем, все эти подробности не слишком важны.

Дипломатический ответ Москвы на новый санкционный пакет уже прозвучал - в виде запрета на дальнейшую работу 755 сотрудникам американских дипломатических миссий (из которых большинство - россияне).

Так как в США считают санкции ответом на "предыдущие грехи" Кремля, то в Вашингтоне, скорее всего, уже готовят "ответ на ответ" - что неизбежно приведет к дальнейшей эскалации. Одной из форм реакции Вашингтона, к слову, вполне может быть начало поставок летальных вооружений Украине - хоть эта идея не вызывает восторга не только у канцлера Германии Ангелы Меркель, но и у традиционных союзников США из правительства Великобритании. Впрочем, популярность этой идеи в Европе может повысить тот факт, что альтернативы ей - гораздо мрачнее. Вместо поставок оружия Конгресс США может принять решение официально выйти из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был подписан еще Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, и вернуть мир в эпоху гонки ядерных вооружений и средств их доставки.

Но безотносительно того, как сложится дальнейший ход дипломатических ссор, очевидным остается один-единственный факт. Санкционный пресс начал давить на Москву сильнее, выкачивая из российской экономики западные средства и отбивая охоту даже у европейских компаний заняться разработкой и транспортировкой российских углеводородов.

И кроме внешнеполитической реакции Кремль будет вынужден искать еще и внутриполитические и экономические ответы на новые обстоятельства. А основных вариантов ответа на санкционный вызов просматривается всего два.

Первый из них, практикуемый до сих пор - это демонстративное игнорирование имеющихся проблем. Пропаганда, направленная на убеждение населения в том, что "все спокойно и нормально". Этот путь не требует лишних усилий. Но ведет к застою и неизбежному экономическому коллапсу.

Другой путь заключается в кардинальном "закручивании гаек", сокращении доходов населения и бизнеса (или национализация последнего). Улучшении экономической ситуации благодаря принудительному удешевлению рабочей силы, что неизбежно должно сопровождаться террором и репрессиями для контроля общественного недовольства и сохранения лидером страны авторитарной власти. Этот путь позволит сохранять подобие военного и, частично, геополитического паритета с Западом существенно дольше, чем первый. Другое дело, что при реализации подобного сценария российские элиты могут принять решение сменить лидера. Любым доступным способом.

Проще говоря, Владимир Путин стоит сейчас на распутье между двумя вариантами выбора. Вариантами Леонида Брежнева и Сталина. И, к слову, от его выбора будет зависеть не только судьба России и ее жителей.

