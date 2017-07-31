СМИ России: в войне санкций Москва потеряет больше

Центральные СМИ обсуждают новый виток войны санкций между Россией и США. "Надежды на улучшение отношений России и США окончательно развеялись, - пишет в редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости. - Страны выходят на новый, потенциально очень масштабный, уровень санкционной войны, который из-за несоответствия экономических потенциалов грозит обернуться для России бОльшими потерями, чем для США".

С 1 августа посольство США лишается права использовать дачу посла в Серебряном Бору и склад в Чертанове, а к 1 сентября американцы должны уменьшить дипломатический и технический персонал в России до 455 человек - численности российского дипкорпуса в США.

Впрочем, российский ответ оставляет возможность возврата к прежнему уровню отношений, считает эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. Никто не назван персонами нон грата, ничто не помешает американцам вернуться при нормализации отношений. Сокращение персонала затруднит работу американских представительств, но пострадают и россияне: замедлится выдача американских виз.

Проблема, однако, в том, пишут "Ведомости", что торгово-экономические отношения двух стран развиты не настолько, чтобы ответный укол оказался болезненным. "Зато Россия под видом ответа "внешнему врагу" научилась наказывать себя - от запрета иностранцам усыновлять российских сирот до запрета россиянам есть турецкие помидоры", - пишет издание.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов напоминает, что представители Госдепартамента анонимно уже предупреждали, что воспримут российские меры не как ответ на высылку дипломатов и арест недвижимости в 2016 году, а как самостоятельное действие. Поэтому новые ответные шаги США неизбежны - и две страны вступают в полноценную санкционно-дипломатическую войну, говорит эксперт.

Если речь действительно о высылке нескольких сотен дипломатов, то это беспрецедентная по масштабу акция, подобных массовых высылок не было и в холодную войну, отмечает Василий Кашин из НИУ ВШЭ. Это означает, говорит он, что надежд на улучшение отношений с администрацией президента Дональда Трампа у Москвы не осталось.

Газета РБК со ссылкой на мнение эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова пишет, что досрочное принятое Москвой решение косвенно свидетельствует о том, что российское политическое руководство больше не верит, что Трамп справится с внутренней системой сдержек и противовесов и станет самостоятельным от американской демократической системы президентом. По словам эксперта, это первый симптом того, что Россия намерена всерьез испортить отношения уже и с "трамповской Америкой". Несмотря на то что меры МИДа - недостаточно сильный ответ на действия конгресса США, они могут быть первыми в череде более серьезных, отмечает Колесников.

"Известия": война на уровне символов

Москва разрабатывает возможные меры против Варшавы за принятие закона о декоммунизации, который предусматривает демонтаж памятников советским воинам. Об этом рассказывает газета "Известия". Как заявили изданию в МИД России, недружественные действия Варшавы Москва в любом случае не оставит без последствий. В ведомстве добавили, что меры будут носить "асимметричный характер".

Как рассказали "Известиям" источники в российских дипломатических кругах, рассматривается несколько вариантов: персональные санкции против причастных к разработке закона польских политиков, экономические меры воздействия и активная работа на всевозможных международных площадках для привлечения внимания к этой проблеме.

Газета обращает внимание, что некоторые политики в последнее время заявляли в прессе и о целесообразности "зеркальных" мер в отношении Польши. Как отметил на недавней пресс-конференции в Москве глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, Россия, к примеру, может перестать ухаживать за польскими мемориалами, очевидно, подразумевая комплексы "Катынь" и "Медное".

Эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что наиболее рациональным был бы ответ "на уровне символов и исторической политики": действия Польши аморальны, но они не наносят прямого ущерба российской политике и экономике. "А вот введение экономических санкций, на мой взгляд, - не самый удачный ответ. Польша их переживет, но будет еще активнее раскручивать в СМИ, что Россия ведет враждебную политику", - сказал политолог "Известиям".