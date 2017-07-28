Как Ахметова шантажируют потратиться на облэнерго

Михаил ЗАГАРИЯ / Деловая столица

Из восьми энергокомпаний, пакеты акций которых ФГИ 24 июля выставил на приватизацию, пять находятся под полным контролем Рината Ахметова.

В трех остальных представлены интересы Игоря Коломойского и российского бизнеса - VS Energy Евгения Гиннера, а также Константина Григоришина. По задумке авторов приватизации, вот эта четверка и должна будет заплатить почти 4,4 млрд грн в госбюджет за компании, которые и без этого находятся в их руках.

В частности, на продажу выставлены по 25% акций "Одессаоблэнерго" - начальная цена 631 млн грн, "Донецкоблэнерго" - 143 млн грн, "Донбассэнерго" - 669 млн грн, "Сумыоблэнерго" - 370 млн грн, "Днепрооблэнерго" - 728 млн грн, "Западэнерго" - 347 млн грн, "Киевэнерго" - 759 млн грн.

Обычно такие приватизационные конкурсы заканчиваются ничем. Хозяева компаний попросту "динамят" аукционы, используя любые юридические уловки для того, чтобы не платить лишнее. А инвесторы со стороны даже не пытаются принять в них участие, потому что судьба миноритарных акционеров в подконтрольных олигархам компаниях незавидна - их попросту игнорируют, не давая и шанса на участие в управлении или распределении финансовых потоков.

Но сейчас в ФГИ заверяют - есть высокая вероятность того, что большинство из восьми объявленных аукционов состоятся. Во всяком случае, один из руководителей Фонда в неофициальной беседе с корреспондентом "ДС" сказал, что "почти обеспечено участие в аукционах структур Рината Ахметова по всем пяти его объектам", причем занимались этим люди, связанные с администрацией главы государства. Чем же убеждали бывшего хозяина Донбасса?

Самым весомым аргументом оказался пресловутый "Роттердам +" - завышенная до импортного паритета цена на уголь для электростанций, который в прошлом году установила НКРЭКУ. Таким образом уголь с ахметовских шахт на украинские электростанции поступал по той же цене, что сложилась на голландской бирже плюс доставка до Украины. По оценке экспертов, благодаря этой схеме дополнительный доход компаний, связанных с Ринатом Ахметовым, в прошлом году составил 10 млрд грн. Теперь же, в случае уклонения от участия в аукционе, грозят отказом от этой модели. Время еще есть, ведь главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка сменят только в мае следующего года.

Вместе с тем, по мнению эксперта топливного рынка, директора специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева, в нынешней ситуации государству не стоит спешить с продажей облэнерго, надо подождать, чтобы полноценно заработал Закон "О рынке электроэнергии". По его словам, в настоящее время облэнерго занимаются не только распределением электроэнергии, но и продажей ее конечному потребителю, что противоречит тем международным обязательствам, которые Украина на себя взяла, вступив в энергетическое сообщество. Согласно новому закону функции облэнерго разделят, и возникнут компании, которые будут распределять энергию и управлять сетями, и будут компании, которые станут продавать ресурс конечным потребителям и конкурировать на рынке. В этом случае приватизация - очень необходимый шаг, так как облэнерго уже не будут монополистами и не будут давить на потребителей.

При этом эксперт уточнил, что для того, чтобы этот закон заработал, необходимо подготовить более 15 документов, которые описывают механизмы деятельности соответствующих рынков. "Но если закон осуществлен не будет, я не вижу смысла в приватизации. Опыт предыдущей приватизации облэнерго показывает, что в итоге мы получили не конкурентный рынок, а монополии. В прошлый этап приватизации облэнерго скупили финансово-промышленные группы. Проблема в том, что государство не урегулировало массу вопросов, и эти финансово-промышленные группы получили власть, какую не должны были получить" - сказал Рябцев.

Проблема усугубляется тем, что план по приватизации уже четвертый год не выполняется, и сейчас государство заложило в бюджет соответствующую сумму поступлений и пытается любым способом ее получить.