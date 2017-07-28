Александр СУКОВ / Деловая столица

Немецкие чиновники не спешат давать разрешение "Газпрому" на строительство инфраструктуры для спорного проекта.

Германский регулятор газового рынка поставил еще одну препону на пути реализации совместного германо-российского проекта строительства обходного газопровода "Северный поток-2". В среду стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии Bundesnetzagentur исключило из плана развития газотранспортной сети страны на 2016-2026 гг. пять проектов, связанных со строительством "Северного потока-2".

Проекты исключены из плана из-за их ненадежности. "Пять связанных с расширением "Северного потока" проектов все еще слишком ненадежны. Их следует принять в план развития сети только тогда, когда будут разрешения на расширение "Северного потока-2", - сказано в документе ведомства.

Это не первая палка, которую немецкий регулятор вставил в колесо российского газового проекта.

Например, в конце прошлого года Европейская комиссия разрешила "Газпрому" увеличить загрузку трубопровода OPAL, который соединяет "Северный поток-1" с газотранспортной системой Германии и стран Центральной Европы, с 50 до 80% мощности. Однако сначала суд Европейского Союза приостановил это решение, а потом и Bundesnetzagentur сократил разрешенный "Газпрому" лимит использования газопровода OPAL до прежнего уровня.

Что означает нынешнее решение германского регулятора? По словам Михаила Гончара, президента Центра глобалистики "Стратегия-XXI", пять связанных с "Северным потоком-2" проектов - это проекты новых сетей, которые необходимо построить на территории Германии, чтобы по ним газ попадал конечному потребителю. Эксперт отметил, что, заявив о необходимости строительства этих газопроводов, "Газпром" пошел по традиционному пути - строить газопроводы, которые в дальнейшем станут аргументов в пользу "Северного потока-2", решение по которому еще не принято. Другими словами, построив эти сети на территории Германии, при возникновении очередного спора на тему "нужен "Северный поток-2" (имеется в виду - его морская часть) или нет" "Газпром" сможет сказать: "Конечно, нужен! Вот и сети к потребителям уже построены!".

Однако германский регулятор решил пока не торопиться с реализацией планов "Газпрома" на немецких землях и дождаться окончательного решения по "Северному потоку-2". Тем более что отказ от этих рискованных проектов позволит сберечь деньги немецких налогоплательщиков.

Гончар прогнозирует, что окончательно судьба "Северного потока-2" будет решена еще в этом году. На сегодня в решении данного вопроса есть два подхода. Первый - Еврокомиссия не настроена давать разрешение на прокладку газопровода по дну Балтики, но в итоге она может умыть руки - игнорировать принятие окончательного решения. Второй подход - Германия заинтересована в "Северном потоке-2" и заявляет, что это не дело Еврокомиссии давать или не давать разрешение на его создание. Учитывая вес в структурах Евросоюза Германии, заинтересованной в "Северным потоке-2", этот проект в итоге может получить зеленый свет. "Я всегда говорил, что там, где начинаются деньги "Газпрома", там заканчиваются европейские ценности", - прокомментировал Гончар.

Однако тут в ситуацию вмешались США, которые ввели санкции в том числе конкретно против "Северного потока-2", и в итоге радужность его перспектив существенно поблекла.

В документе сказано, что США будут и далее препятствовать реализации проекта "из-за его губительных последствий для энергетической безопасности ЕС, развития газового рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетических реформ в Украине".

Кроме того, вводя санкции против "Северного потока-2", США тем самым помогают Украине и своим союзникам и партнерам в Европе "снижать зависимость от российских энергоресурсов, в особенности природного газа, который используется правительством РФ в качестве оружия, чтобы запугивать другие страны и влиять на них".

При беглом взгляде на раскладку поставок газа в Европу в случае реализации "Северного потока-2" видно, что этот проект на самом деле делает Европу очень уязвимой. Старший научный сотрудник Atlantic Council Алан Райли недавно указывал в своей колонке в "НВ", что в таком случае по обоим "Северным потокам" в Европу будет поставляться четверть всего потребляемого газа, а их доля в импорте достигнет 70%. "Это значит, что в Балтийском море появится стратегическая "болевая точка" по примеру Ормузского залива на Ближнем Востоке. Помимо возможных аварий из-за затонувших кораблей или взрывов боеприпасов (трубопроводы пролегают через две свалки боеприпасов времен Второй мировой войны), очень рискованно транспортировать такое количество энергоресурсов через одно уязвимое место. Это все равно, что предложить террористам сделать зрелищную диверсию на энергетическом объекте", - считает он.

По словам Гончара, сторонники "Северного потока-2" в Европе подняли шум в связи с введенными США санкциями, сделав вид, что американцы не стали советоваться с европейцами в этом вопросе. Однако проект документа был известен еще с осени прошлого года, поэтому это не должно было стать неожиданностью. Тем более что европейские компании - участники "Северного потока-2" решили перестраховаться: компании Engie и Shell, заявившие о своем участии в проекте расширения поставок российского газа в Германию, также имеют в своем портфеле меморандумы на поставку сжиженного природного газа из США.

