Что самое смешное в российских контрсанкциях

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

Инструментов экономического давления на развитые страны у России попросту нет.

Россия находится на пороге имплементации нового раунда санкций. Причем не только со стороны США, но даже - пускай и в астрономически меньшем объеме - со стороны до последнего сохранявшей подобие дружественности Германии. Как ни юлила бы Европа, ей придется в большей или меньшей степени последовать за США (иначе последствия, на что указывают официальные лица ЕС, и впрямь могут оказаться непредсказуемыми). Но при этом бутафорский законодательный орган РФ - Совет Федерации - грозится ввести санкции против Польши, которая приняла закон о сносе памятников времен оккупации (который, кстати говоря, вовсе не касается кладбищ).

Чем же реально может Россия угрожать другим странам мира в качестве ответных санкций?

Ведь превратившийся в ходячий анекдот, и подменяющий в этом качестве Марию Захарову заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже заявил, что больше не намерен предупреждать США об ответных мерах. Дополнительных сигналов Москва, по его словам, подавать не будет - вероятно, российские чиновники уже перестали понимать, насколько смешно звучит все то, что они изрекают. Вроде того, что первым ответом на новые санкции станет высылка из России 35 американских дипломатов и отжим склада у посольства в США. Просто потому, что это всего лишь запоздавшая зеркальная мера в ответ на действия администрации Барака Обамы.

Шантажист-неумеха

А как насчет чего-нибудь посерьезнее? Кстати, следует заметить, что, размявшись в начале 2000-х на странах Балтии, в первой половине 2010-х годов Россия начала проводить политику торговых войн - сначала против Украины, затем - Беларуси. Важной частью агрессивного инструментария Москвы была цена на газ - так, в 2013 году тысячу кубометров Украине продавали по цене подержанного автомобиля в США.

Результаты такой политики Кремля выглядят противоречивыми.

Так, против Украины в итоге россиянам все равно пришлось действовать с помощью вооруженных сил, проиграв практически все, из чего состояли ранее украино-российские отношения.

Скандалы с Беларусью оттолкнули ключевую часть ее элиты, и в особенности, культурного слоя от любых идей по восстановлению Российской империи или (даже) СССР. Причем после интервенции России в Украину и аннексии Крыма белорусские симпатики Москвы были подвергнуты настоящим репрессиям, ныне им приходится пересматривать свои взгляды в "местах не столь отдаленных". Что касается белорусской экономики, то незаметно, чтобы она всерьез пострадала от прошлых российских "наездов". В то же время, введенные Россией меры против продовольствия, производимого в странах ЕС, позволяют Минску обогащаться на перерегистрации и реэкспорте качественной европейской еды, в то время как россияне варят сыр на пальмовом масле.

Кстати, по этому поводу сообщают, что Казахстан намеренно тормозит принятие закона о маркировке продукции, содержащей пальмовое масло - а также, поговаривают, что с юга, из Казахстана или через Казахстан пальмовое масло путешествует на российские сыроварни, в частности, на Алтае, являющемся лидером в этой отрасли.

Вероятно, единственным более-менее успешным примером российского шантажа была маленькая Молдова, негативные демографические и информационно-политические изменения в которой позволили избрать президентом открытого российского агента влияния Игоря Додона. Но и здесь в смысле возвращения Молдовы в когти российского орла - поезд давно ушел.

Иными словами, недоразвитость самой российской экономики не позволяет Москве всерьез угрожать ни соседям, ни другим странам мира именно экономическими санкциями.

Поэтому приходится прибегать к гибридной войне - терроризму, диверсионным операциям, дезинформации, диффамации, временами даже к ядерному шантажу. Правда, последний метод все-таки лежит в области PR.

Когда Амстердам крышует

Однако какая-никакая экономика у России имеется. Причем внешняя торговля (в январе-ноябре 2016 года - это $423 млрд) составляет 32,9% российского ВВП (в 2016 году - $1, 283 трлн), и этот показатель сопоставим с суммой доходов и расходов бюджета РФ ($495 млрд).

Где же Россия зарабатывает четверть триллиона долларов и на чем?

Главным импортером из России еще недавно являлись Нидерланды, и их доля в российском экспорте составила 11% (!), на второе место вышел Китай (8,3%), удерживает третье место Германия (7,4%), затем следует новый друг Турция (5,6%), лишь на пятом месте член "Евразийского Союза" Беларусь (4,4%) и на шестом - Япония (4,2%).

Основная доля российского экспорта в Нидерланды приходится на следующие категории товаров (уточним, что это 2014 год): минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (84,3%); никель и изделия из него (5,6%), медь и изделия из нее (2,9%). Остальное на этом фоне - мелочь.

В свою очередь, Нидерланды импортировали в Россию ядерные реакторы (интересно, а чем же тогда занимается "Росатом"?), котлы, оборудование и запчасти к ним (19,3%), фармацевтическую продукцию (10%), пластмассы и изделия из них (6,6%), декоративные растения (6,2%), наземные транспортные средства и запчасти к ним (5,7%), овощи (4,2%), молочную продукцию; яйца, мед и другие пищевые продукты животного происхождения (4,1%), суда, лодки и плавучие конструкции (3,4%), электрические машины и оборудование, их части; мелкую бытовую технику (3,4%), фото и видеоаппаратуру, оптические приборы, измерительную и медицинскую технику (2,4%).

Кстати, в 2014 г. в 2,6 раза вырос объем импорта судов и лодок и на 2,8% - объем импорта электрических машин и оборудования.

Что характерно, импорт в Россию начал падать задолго до санкций - как известно, российская экономика стагнирует с момента возвращения в Кремль Владимира Путина в 2012 году.

Так, поставки молочной продукции уменьшились на 42,1%, средств наземного транспорта - на 37%, живых деревьев и других растений - на 20,7%, овощей - на 19,5%.

В общем, на этом одном примере можно сразу сделать три вывода.

Первый - за свою нефть (газа у голландцев достаточно) Россия покупала в Нидерландах практически все.

Второй - структура голландского экспорта в РФ гораздо более сбалансирована, что естественно для развитой экономики.

И третий - заметно (тем более, что это данные на 2014 год), какую малину испортило голландцам российское нападение на Украину, а затем уничтожение российским "буком" летевшего из Амстердама рейса МН17.

Отсюда, кстати, и невероятность - пусть политически она могла бы оказаться даже выгодной - версия Андрея Илларионова о том, что россияне планировали сбить именно этот рейс. При всем коварстве и аморальности Путина, зачем бы он подставлял под удар отношения с самым крупным и наиболее перспективным торговым партнером? Не говоря уже о том, что с голландцами Путин связан семейными узами?

В то же время становятся ясны причины крайне неохотного движения нидерландского правительства к обвинению и началу уголовного преследования террористической банды Путина. Было бы любопытно увидеть запрет Кремля на импорт голландской продукции в Россию, ведь прервать экспорт нефти и газа Москва не может, такой маневр может быть совершен только извне, против нее...

И очевидно, что даже сегодня, Нидерланды, боящиеся (хотелось бы ошибиться) выслать повестку в прокуратуру Сергею Шойгу и Владимиру Путину, являются самым слабым звеном во всей санкционной эпопее.

Правда, возможно в их понимании, голландцы и так совершили уже немало смелых и принципиальных поступков. Хотя Россия сегодня не входит даже в шестерку ведущих экспортных рынков для Нидерландов - в пятерке ведущих импортеров в страну (5,7%) она все-таки продолжает фигурировать.

Чем напугать Варшаву

В свою очередь, Польша, которой Россия вздумала угрожать некими карами (представляется, что Польше, как и Украине, не говоря уже о Беларуси, имеет смысл переживать скорее об учениях "Запад-2017"), занимает гораздо более скромную строчку в российском товарообороте. Так, Россия не входит в первую шестерку экспортных рынков для Польши, в то время, как за счет продажи и транзита газа через Польшу Россия находится на третьем месте в списке импортеров. Прервать поставки газа, Москва, разумеется, не сможет, да и природных хранилищ газа как у Украины, у нее нет.

В 2016 году товарооборот России с Польшей составил $13 млрд, уменьшившись на 5,12% по сравнению с 2015 годом. Экспорт России в Польшу в 2016 году составил $9 млрд, уменьшившись на 5,86%. Импорт России из Польши в 2016 году составил $3, 95 млрд, уменьшившись на 3,39%. А дальше - знакомая картина. Минеральные продукты составляют 79,23% от всего объема экспорта России в Польшу (в 2015 году - 80,13%), продукция химической промышленности - 8,59% (в 2015 году - 8,86%).

Отметим, что импорт из Польши сократился меньше, чем российский экспорт в Польшу. И вот почему. В Россию из Польши везут гораздо более сложный продукт: машины, оборудование и транспортные средства - 38,66% от всего объема импорта (в 2015 году - 36,37%). Продукция химической промышленности составляет 25,46% от всего объема, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 9,59%. Наконец, металлы и изделия из них - 7,70% от всего объема импорта России из Польши (в 2015 году - 8,55%). Да и $4 млрд - не такие уж большие деньги для Польши, например, в конце 2015 года Киев и Варшава договорились о кредите в $1,2 млрд.

Свою роль играет и фактор региональной экономической интеграции, ведь Польша - не Турция, и действия России против нее затронут весь союзный рынок, и значит, новые ответные меры неизбежны. А санкции, связанные с запретом на въезд, если только их объект не зарабатывает на таких путешествиях достаточно, чтобы запрет разрушил его бизнес - часто носят комичный характер.

Ведь тому же Иосифу Кобзону въезд в США был запрещен не как певцу (этот факт его биографии известен только выходцам из бывшего СССР, да и то, уже не всем), а как человеку, связанному с мафией. Что касается ЕС (и сделанное исключение ради лечения - это крайне неверный шаг, который ударил по авторитету ЕС), то Кобзона не ждут в Союзе как участника военных и террористических преступлений в Крыму и на Донбассе. Если взглянуть на Польшу, то запрещать въезд в РФ как-то и некому. Более того, сами же российские телеканалы и рыщут по Польше в поисках персонажей, которых можно нанять для участия в бредовых ток-шоу.

Наконец, тяжелый комплекс неполноценности московита перед поляком известен уже несколько столетий - похоже, корни этого явления лежат еще в той эпохе, когда Московией правили Вазы и Мнишки.

В чем еще проявится эта горящая темным огнем страсть - предсказать сложно, но Польша выглядит практически неуязвимой.

И кстати, заметим - новое обострение между Россией и Польшей, начатое по инициативе Москвы, никак не связано ни с американскими (и синхронными европейскими) санкциями, ни с торговой войной России против Евросоюза, ни с НАТО. Это хорошая новость для Киева, поскольку угрозы, ответ на которые можно разделить на двоих, и который не зависит от солидарности других участников все менее стройного западного "концерта", - сближают, а ряд вопросов на украинско-польской повестке дня неплохо было бы смягчить...

С Японией мы увидим ту же картину. Неоколониальная модель отношений у РФ получается с любой более-менее развитой страной, в то время как ловля премьера Синдзо Абэ на приманку "возвращения" Курил все еще продолжается. Хотя, кажется, в Токио начинают "что-то подозревать".

Крупным торговым партнером России остается Италия. Она находится на четвертом месте среди экспортных рынков РФ (6,5%), а в качестве импортера занимает (правда, на 2015 год) пятое место (4,6%). В торговом балансе самой Италии, седьмой в мире по экспорту товаров, Россия, как импортер энергоносителей, занимает 4-е место, но доминантным внешним рынком не является.

Итальянцы пытаются вести себя по отношению к российско-украинской войне относительно ровно, в Москве это ценят. Часть правящей российской элиты (а вовсе не эмиграции) постоянно проживает на Апеннинах. Но в то же время украинцы составляют пятую по величине иностранную диаспору в стране после близкородственных румын, соседей-албанцев, марокканцев и китайцев (которых везде много). Поэтому Риму нередко приходится проходить между Сциллой и Харибдой. Вводить какие-то новые санкции против Италии - самоубийственное занятие для России, а также для самого Путина, у которого явно присутствуют какие-то завязки с теневыми кругами этой средиземноморской страны.

Сомнительная дружба

Остаются два гибридных партнера - Беларусь и Турция.

По, так сказать, совокупности обстоятельств, закрытие российского рынка для Беларуси фантастикой сегодня не является, и Минску придется тяжело. И без прекращения авторитарного правления, конкурентных демократических выборов, наказания особенно угодливых сатрапов (которые, к тому же, внезапно оказались агентами Москвы) в случае блокады Беларуси не выжить. Впрочем, кто бы ни был у руля в Минске, на ту или иную степень поддержки Киева, Варшавы, Вильнюса, Брюсселя и Вашингтона беларусы вполне могут рассчитывать.

Тем более, что Евразийский союз агонизирует. Торговля Минска со странами этого пятичленного блока за прошлый год сократилась на 5,1%, правда, при отрицательном сальдо в почти 4 млрд, белорусский экспорт в эти страны все еще растет (по-видимому, занимая ниши ЕС на продовольственном рынке - речь о легальном сегменте).

Вообще, кроме России, функционированием ЕАЭС недовольны все его члены. Например, взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС за 2016 год сократилась на 16,8% и составила $13,6 млрд. При этом торговля с Россией составляет 93% среди стран ЕАЭС. За 2016 год товарооборот РК с РФ составил $12,6 млрд, упав на 16% с предыдущего года. С Кыргызстаном $577 млн (-18%), с Беларусью $364,5 млн (-33%) и с Арменией $4,6 млн (-34%).

Пока, разумеется, основным торговым партнером Беларуси является Россия, на ее долю в январе-марте 2017 г. приходится 45,5% белорусского экспорта и более 58% объема импорта. Второе место в товарообороте Беларуси занимает ЕС, на долю которого в январе-марте 2017 г. приходится 26,1% белорусского экспорта и пятая часть импорта. Может оказаться, что Беларусь находится в начале долгого пути, ведущего к отказу от российского костыля, который Украина начала в 2012-13 гг.

Санкции против бранчливой Турции тоже весьма вероятны, тем более, что они уже вводились и отменялись. Ведь если не брать в расчет "помидоры" и строительные подряды турецких фирм в России, а также долгоиграющую для интриганов с обеих сторон тему "Голубого потока-2", и атомного проекта "Аккую", в рамках которого турки тоже выигрывают вчистую, невзирая на последствия (таковы условия контракта с "Росатомом"), во всех прочих сегментах и аспектах эти две страны являются противниками. Теперь, когда у Реджепа Тайипа Эрдогана развязаны руки - во всем, кроме курдской войны в Сирии, Ираке и самой Турции - каскад эмоциональных инцидентов с деструктивными последствиями точно исключать нельзя. Вместе с тем, больше пострадает опять-таки Россия, нежели Турция.

Дело в том, что санкции против развитых стран - не работают. После Второй мировой войны можно вспомнить только случай ЮАР, причем всерьез за нее принялись только в 1986 году (а вовсе не в 60-е, когда санкции были только введены), несмотря на сопротивление прагматика Рейгана и европейских стран, важнейших торговых партнеров режима апартеида. Не прошло и четырех лет как руководство страны пошло на уступки и апартеид рухнул. В какой-то степени сработал и моральный общеевропейский бойкот после победы на выборах в Австрии Партии свободы Йорга Хайдера - он так и не стал канцлером.

Сработали ли санкции против "полуразвитого" Ирана - мы теперь не узнаем, так как президент Трамп намерен дожимать аятолл. Но преимущественно санкции против малоразвитых стран работают, была бы коллективная политическая воля стран передовых вводить их и придерживаться.

Что же касается России, которая, является сырьевым придатком не только стран ЕС, но и других, не таких уж амбициозных стран, то в деле санкций Москва может только сотрясать воздух и портить политический климат.