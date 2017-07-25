Зачем Молдова меняет избирательную систему

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Пророссийским маргинальным партиям подписали приговор.

В Молдове 74 голосами парламентариев из 101 принят закон об изменении системы голосования с партийной на смешанную, 50/50. Такая система действует в настоящее время и в Украине.

Как будут проходить выборы?

Согласно новому закону, 51 депутат парламента из 101 будет избираться по партийным спискам, а остальные 50 - на основании одномандатного голосования. Избирательные округа будут созданы независимой комиссией в составе представителей всех парламентских и внепарламентских политических партий, демографов, географов, представителей научных кругов, гражданского общества, местных органов власти, ЦИК, национальных меньшинств и Народного собрания автономного округа Гагаузия. Решения об образовании одномандатных избирательных округов будут опубликованы в "Monitorul Oficial" не позднее, чем за год до выборов. Это означает, что на создание округов есть три, максимум - четыре месяца.

Что происходило в Кишиневе

Как это обычно бывает, у нового закона были противники и сторонники. Линия раздела прошла так: партии, имеющие крупные фракции в парламенте, новую систему поддержали. Внепарламентские партии, а также те, кто на последних выборах едва-едва преодолел минимальный барьер в 6%, были резко против. Противники закона попытались митинговать перед парламентом - но партии, поддержавшие законопроект, вывели на площадь своих сторонников. Их было явно больше, и выглядели они гораздо убедительнее - во всех отношениях. Митинги разделяла цепочка полицейских. Каких-либо серьезных эксцессов, вроде попыток захвата здания парламента, чем отличались в прошлом сторонники пророссийской "Нашей партии", составившие наиболее активную и агрессивную часть противников нового закона, не было отмечено. Достаточно многолюдный контрмитинг сторонников новой системы выборов начисто исключал даже мысль о подобных авантюрах. Впрочем, когда стемнело, без столкновений с полицией дело все-таки не обошлось, и несколько участников митинга "против" были задержаны.

Что необычного в протестах?

Необычно то, что линия раздела впервые за многие годы прошла не между "пророссийскими" и "проевропейскими" партиями. Сторонники ориентации на Европу и на Россию есть и с той, и с другой стороны. Вечные оппоненты: проевропейская Демократическая партия и пророссийская Партия Социалистов новый закон поддержали, а пророссийский президент Игорь Додон немедленно его промульгировал. Митинг протеста был организован пророссийской "Нашей Партией" Ренато Усатого, мэра города Бельцы, скрывающегося в России от открытых против него уголовных дел, и формально-проевропейскими "Платформой ДА" Андрея Нэстасе и "Действие и Солидарность" Майи Санду. Парламентские Либеральная партия и Партия коммунистов были, в принципе, против нового закона, но, от участия в протестах - во всяком случае, заявленного - воздержались. Словом, все смешалось в Молдове в спорах о новом устройстве выборов. Нет единого мнения о новой избирательной системе и в молдавском обществе, на что было указано в заключении Венецианской комиссии.

Доводы "за" и "против"

Формальные аргументы "за" и "против" довольно просты. Сторонники новой системы говорят о том, что 50 одномандатных округов откроют возможность для притока в политику новых фигур, не пропущенных через сито партийного отбора, и одновременно ускорят уход со сцены изживших себя партий - утративших связь с массами, превратившихся в "штабы без армий", и, фактически, торгующих на выборах старыми, привычными брендами. Противники указывают на то, что новая система создает возможности для прорыва в политику разного рода полукриминальных региональных баронов - которые ранее все же сдерживались наличием партийных списков. Их оппоненты тут уточняют: региональные игроки, нуждающиеся в парламентском мандате, были вынуждены покупать в места в одном из партийных списков, внося $1-2 млн в партийную кассу или в карман лидера партии.

В целом, этот тот случай, когда "оба правы". Ни одна избирательная система не является идеальной. Все они открывают массу возможностей для злоупотреблений. Опыт Украины, где смешанная система существует уже много лет полностью это подтверждает. Демократичность выборов определяет гражданская зрелость электората, способность граждан к самоорганизации и к выдвижению достойных. К сожалению, с этим в Молдове - большие проблемы. Несравненно большие, к слову, чем в Украине, где тоже все в этом плане непросто. Так что как ни меняй систему, а выборы не пройдут идеально. Иной вопрос, что такая пересдача колоды ломает устоявшиеся схемы и действительно открывает приток в политику для новых лиц. Кроме того, новая система дает возможность естественным образом, не вводя каких-либо специальных квот, ввести в парламент депутатов-приднестровцев - лояльных Молдове жителей приднестровсокго региона, контролируемого пока незаконными сепаратистскими властями - и создать еще один фактор, способствующих возврату левобережных районов Днестра в конституционное поле Молдовы.

Вместе с тем, такое изменение правил резко осложнит положение малоресурсных партий, не пользующихся особой поддержкой в обществе, а также партий, находящихся в стадии разложения и распада - таких, как партия коммунистов. Все такие партии окажутся перед выбором:

- Либо провести срочный ребрендинг и выйти с новыми идеями, программами и лицами на общереспубликанском уровне, что для большинства из них, пребывающих в перманентном идейном и финансовом кризисе, просто невозможно.

- Либо отказаться от участия в борьбе партийных списков, сосредоточившись на нескольких одномандатных округах - что тоже не всегда возможно, поскольку для этого нужны яркие фигуры, способные в этих округах выдвинуться.

Именно эта неприятная перспектива и обусловила протесты "политических лилипутов".