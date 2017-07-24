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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Роснефть" увязла в венесуэльской тяжелой нефти

 

"Роснефть" получит доступ к управлению совместными предприятиями (СП) в Венесуэле и право самостоятельно продавать свою долю добываемой нефти. PDVSA - государственная нефтяная компания Венесуэлы - не способна выполнять свои финансовые обязательства перед российским партнером и вынуждена делать уступки. Крупнейшая нефтяная компания России может значительно упрочить свои позиции и на рынке углеводородов в Западном полушарии, но одновременно с этим берет на себя огромные риски - финансовые и политические. На Западе уверены, Венесуэла находится на грани дефолта, а политическая ситуация в стране грозит выйти из-под контроля.

Рискованный проект

По сообщениям ряда информационных агентств, в настоящее время представители "Роснефти" и PDVSA ведут переговоры, в результате которых российская компания может получить в качестве погашения ранее предоставленных кредитов право на реализацию конденсата с месторождения Rio Caribe, доли в трех нефтяных и двух газовых месторождениях. Более того, "Роснефти" будет позволено самостоятельно продавать нефть, добываемую в рамках совместных проектов с PDVSA в соответствии долей участия. Российская компания усилит свои позиции в руководстве СП, которое теперь будет меняться по принципу ротации. Сейчас управление совместными проектами осуществляется исключительно представителями венесуэльской стороны.

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Дол­ги "Роснефти" уда­рят по руб­лю 24.07.2017

На­ка­нуне круп­ных рас­че­тов в ва­лю­те "Роснефть" взя­ла в долг 266 млрд руб­лей. Сум­ма, став­шая ре­корд­ной для дол­го­во­го рын­ка в этом го­ду, бы­ла со­бра­на за час, то есть со ско­ро­стью бо­лее 4 мил­ли­ар­дов руб­лей в ми­ну­ту.

 

Возможность управлять СП и самостоятельно продавать свою долю добываемой нефти серьезно усилят позиции "Роснефти" и ее сбытовой структуры Rosneft Trading в Венесуэле и на рынке углеводородов Западного полушария.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. По данным BP Statistical Review of World Energy, на конец 2016 года страна располагала доказанными запасами в объеме 300,9 млрд барр. (47 млрд т). Однако эти запасы, в основном, представлены тяжелой и сверхтяжелой нефтью, добываемой в районе реки Ориноко, который получил название Пояс Ориноко. Добыча тяжелой и сверхтяжелой нефти требует больших инвестиций и современных технологий.

Наследие Чавеса

При президенте Уго Чавесе во время проведения национализации нефтегазовой отрасли Венесуэлы был принят закон, согласно которому иностранным компаниям запрещалось самостоятельно добывать углеводороды, только в рамках СП. Доля иностранного капитала в СП ограничивалась 40% акций. Остальные 60% должны принадлежать PDVSA или другой государственной компании.

Во время правления Чавеса "Роснефть" при поддержке российского правительства сумела войти в ряд проектов по добыче нефти и газа в Венесуэле, в том числе в Поясе Ориноко.

Сейчас "Роснефть" участвует в четырех нефтяных проектах в Венесуэле. Российская компания владеет долями в двух проектах в Поясе Ориноко: в СП Petrovictoria - 40%, также "Роснефти" принадлежит 80% акций в "Национальном нефтяном консорциуме", который в свою очередь владеет 40% долей в СП Petromiranda. Также российская компания участвует в двух проектах за пределами Пояса Ориноко: в СП Petroperija доля составляет 40%, а в СП Bokeron "Роснефти" и австрийской OMV принадлежит 26,67% и 13,33% соответственно.

Суммарные запасы проектов с участием "Роснефти" превышают 20,5 млрд т, а добыча составила в 2016 году 8,4 млн т - доля российской компании 2,67 млн т.

Кроме того, в мае прошлого года российская компания довела до 40% свою долю участия в СП PetroMonagas. 60% этого предприятия принадлежит также PDVSA. PetroMonagas разрабатывает ряд газовых месторождений в Венесуэле.

Во всех перечисленных проектах владельцем 60% акций является государственная PDVSA.

Берешь деньги чужие, отдаешь свои

Во времена высоких цен на нефть венесуэльское правительство охотно брало кредиты за рубежом. PDVSA также получала необходимые финансовые средства от других компаний в счет будущих поставок нефти и нефтепродуктов под гарантии правительства.

Падение цен на нефть в конце 2014 года нанесло тяжелый удар по экономике страны. Почти вся валютная выручка Венесуэлы формировалась за счет экспорта нефти и нефтепродуктов. Сокращение притока валюты стало причиной резкого падения жизненного уровня населения и привело к экономическому, а затем и к политическому кризису.

Крупнейшим кредитором является Китай, компании которого предоставили Венесуэле 50 миллиардов долларов. В прошлом году Венесуэла была седьмым крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок. Объем поставок вырос в связи расширением Панамского канала, через который теперь могут проходить танкеры дедвейтом 1 млн барр. (130 тыс. т).

По данным западных источников, "Роснефть" также кредитовала Венесуэлу. Общая сумма предоставленных средств оценивается в 5 миллиардов долларов. Представители российской компании, ссылаясь на конфиденциальность, не раскрывают информацию об условиях кредитных соглашений с Каракасом. Кроме того, в рамках двусторонних межправительственных соглашений Венесуэла получила от России в долг свыше 4 миллиардов долларов.

По сообщениям западных источников, в прошлом году государственный долг Каракаса перед Москвой был реструктурирован. 2,8 миллиарда долларов должны быть выплачены с 2019 года по 2021 год, а 2,2 миллиарда долларов - в течение пяти лет, начиная с 2017 года. В соответствии с графиком погашения реструктурированной задолженности, первый платеж должен быть осуществлен до конца первого квартала этого года.

В конце прошлой недели газета Latin American Herald Tribune сообщила о техническом дефолте Венесуэлы, которая не сумела осуществить платеж до 31 марта 2017 года в соответствии с графиком погашения российского кредита в размере 2,2 миллиарда долларов.

Тяжелый партнер

Китай и Россия - важнейшие партнеры PDVSA. На компании из этих двух стран приходится треть всего экспорта нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы.

PDVSA оказалась не способна выполнять обязательства по поставке нефти и нефтепродуктов в установленные сроки. В начале года задержки поставок только авиационного и дизельного топлива в адрес "Роснефти", PetroChina и China Oil достигли 88 тыс. барр./сут.

Не лучше обстоят дела с поставками нефти, поскольку добыча в стране падает. По словам главы PDVSA Эулохио дель Пино, сейчас Венесуэла добывает 1,9 млн барр./сут. (95 млн т/г) - самый низкий уровень за последние 24 года. В прошлом году в стране добывалось в среднем 2,41 млн барр./сут.

Задолженность по поставкам растет как снежный ком, поэтому венесуэльская компания использует в качестве гарантии выполнения обязательств акции зарубежных активов, в частности компании Citgo. Эта дочерняя структура PDVSA владеет в США тремя НПЗ совокупной мощностью 758 тыс. барр./сут., девятью продуктопроводами, 48 хранилищами нефтепродуктов и сетью АЗС.

В конце прошлого года PDVSA передала "Роснефти" 49,9% акций Citgo в качестве обеспечения предоставленных кредитов. Однако США увидели в этом угрозу своей национальной безопасности, поскольку находящаяся под санкциями "Роснефть" может получить контроль над американскими энергетическими активами. Вашингтон способен не допустить переход Citgo под контроль "Роснефти", поэтому американские активы потеряли ценность для российской компании. Кроме того, если Венесуэла допустит дефолт по своим долговым обязательствам, то на американские активы PDVSA будет наложен арест, считают американские эксперты. В связи с этим "Роснефть" инициировала переговоры с венесуэльской стороной для замены акций Citgo на другие менее рискованные активы, которые могут использоваться в качестве обеспечения.

Вашингтон готовит удар

Венесуэльский проект является самым рискованным для крупнейшей российском компании за рубежом. Политическая ситуация в стране обостряется, а Вашингтон готовится нанести еще один удар, который может привести к краху экономики и падению правительства Николаса Мадуро. Администрация Трампа рассматривает возможность запрета на продажу венесуэльской нефти на американском рынке в связи с обострением внутриполитической обстановки в стране.

Венесуэла является третьим крупнейшим поставщиком нефти в США после Канады и Саудовской Аравии. В прошлом году объем поставок нефти из Венесуэлы в США составил 741 тыс. барр./сут. США остается основным рынком сбыта венесуэльской нефти, несмотря на увеличение экспорта в Китай и другие страны.

Если США откажется от закупок венесуэльской нефти, то найти равноценный рынок сбыта будет непросто - даже для Rosneft Trading. В Китай нефть и нефтепродукты поставляют китайские компании в рамках ранее заключенных с PDVSA контрактов. В Латинской Америке совсем немного крупных платежеспособных потребителей, а количество НПЗ, где есть техническая возможность перерабатывать тяжелую венесуэльскую нефть, невелико. Рынок Европы занят конкурентами, которые в отличие от Rosneft Trading имеют инфраструктуру хранения и поставок углеводородного сырья потребителям, а также отработанную схему реализации танкерных партий нефти.

Несмотря на большие риски, "Роснефть" не собирается сворачивать свою деятельность в Венесуэле, поскольку уже инвестировала огромные средства в эту страну. Наоборот, российская компания может даже расширить сотрудничество с PDVSA. Во время проведения мониторингового комитета ОПЕК+ в Санкт-Петербурге министр нефти и горнорудной промышленности Нельсон Мартинес сказал, что ведутся переговоры об участии "Роснефти" в разработке ряда газовых месторождений. Какие активы будут переданы компании, выяснится через несколько недель, во время визита Игоря Сечина в Венесуэлу.
 

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