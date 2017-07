О чем бредили Навальный с Гиркиным

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

"Дебаты" Гиркин-Навальный прошли предсказуемо и скучно. Настолько скучно, что про них даже сложно что-то рассказывать. Позабытые уже сеансы Кашпировского на их фоне смотрелись бы просто фильмом в жанре "action". Оппоненты выглядели будто спарринг-партнеры, бережно похлопывающие друг друга павлиньими перьями - не дай бог станет больно.

На дебаты было вынесено три темы:

- Как победить коррупцию?

- Как выстраивать отношения с Западом?

- Что делать с Донбассом?

Дискутанты начали с разминки, обмениваясь колкостями. Отвечать по жребию первому выпало Навальному, который немного потроллил Гиркина: как мол он мог сидеть под портретом Путина - неужели ему не было понятно, что эти люди не имеют других целей, кроме личного обогащения. Гиркин отмежевывался - мол знал, но верил в 2014 в революцию сверху, а потом разочаровался. Хотя поначалу очень воодушевился тем, "что сделали в Крымом".

С коррупцией вышло как-то криво: Навальный развертывал планов громадьё, Гиркин говорил, что коррупция неуничтожима до тех пор, пока экономика в руках олигархов. Здесь монархист Гиркин и националист Навальный как-то по старой, вероятно, привычке, перешли к марксизму в рамках советского вузовского курса "истпарт- диамат-истмат" заспорили о базисе и надстройке и успешно запутались. Как "уничтожить само место олигархов" и добиться того, чтобы "Россия перестала быть сырьевым придатком Запада" осталось неясным. И тут пошли вопросы от зрителей: как, мол, бороться с коррупцией если вся власть и все борцы с коррупцией безнадежно коррумпированы?

В общем, сошлись на том, что коррупция зло, а чтобы его искоренить, надо поставить во главе всего честных людей. Которых, правда, неоткуда взять.

Перешли к Западу. Выяснилось, что Гиркин считает Запад виноватым в том, что он "позволил российским олигархам "построить эту систему" и "вывозить триллионы долларов из России", а Навальный полагает что Запад тут ни при чем, а Россия должна сама решать свои дела. Правда, кто эта персонифицированная Россия осталось не вполне ясным. Очевидно - сторонники Навального?

По мнению Навального не Запад научил Путина воровать и не Запад придумал залоговые аукционы. Все страны действуют в свою пользу и это нормально. И только в России элита действует в пользу своих личных интересов - это вообще безродные космополиты.

Гиркин с этим не спорил, но заметил, что окружение Путина - по сути, колониальная администрация Запада, набранная им из местных. В общем - не пришли к общему мнению, о том, что первично: российского воровство или западные счета, на которых гранится уворованное.

Здесь же всплыла и излюбленная тема Гиркина о "разделенном русском народе" который надо объединить. Позиции сторон окончательно прояснились в обсуждении третьего вопроса. Гиркин полагает необходимой войну до победного конца - то есть до объединения России, Украины и Белоруссии в единую Россию - естественно, населенную русскими, с русским языком и т.п. Навальный уповает на Минские соглашения и борьбу с коррупцией. Темы Крыма стороны предпочли не касаться. Мол, не успели.

Попутно прозвучало много любопытного. Навальный ушел от вопроса является ли Гиркин военным преступником. Гиркин - что ополчение Боинг не сбивало больше не знаю, а больше он ничего не знает. Знает только, что "русские Украины подвергались моральному и культурному геноциду".

Оба сошлись на том, что "русские - разделенный народ".

В то время как Гиркин выступал за войну до победного для России конца, Навальный заявил, что война - дорогая штука. И что не надо воевать с Украиной из-за Донбасса - а надо мирного урегулировать. Правда, насчет условий урегулирования вышло как-то неопределенно. Навальный ограничился тем, что пообещал "сложный и мучительный процесс".

Подводя итоги, ведущий констатировал, что "шоу не получилось". Ну - ничего, может в другой раз выйдет позанятнее. В том, что будет другой раз - и третий, и четвертый - можно не сомневаться. Потому, что до президентских выборов 2018 года ещё куча времени. И show must go on. Даже если оно унылое и бездарное - ну что ж теперь делать, если ничего другого нет?