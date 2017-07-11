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Информация об агентстве
Крым не ваш: что известно о поставках турбин Siemens на полуостров
08:38 11.07.2017 |
Скандал разгорелся на прошлой неделе, когда агентство Рейтер сообщило, что Россия доставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым.
Европейским компаниям запрещено поставлять газовое оборудование на полуостров из-за санкций, введенных Евросоюзом после присоединения полуострова к России в 2014 году.
Международное сообщество, включая страны ЕС, считает присоединение Крыма аннексией и настаивает на восстановлении контроля Украины над полуостровом.
"На протяжении нескольких месяцев наш клиент заверял нас, что поставок в Крым не будет. Теперь Siemens намерена инициировать уголовное расследование в отношении лиц, ответственных за произошедшее", - заявили в понедельник в Siemens.
По данным компании, по меньшей мере две из четырех газовых турбин, поставленных на объект в Краснодарском крае, затем "против воли компании" попали в Крым.
В Siemens подчеркнули, что это является "явным нарушением контрактных обязательств" и теперь компания намерена пересмотреть все свои российские контракты.
По словам представителя Siemens, покупателем газовых турбин, попавших в Крым, выступала российская государственная инжиниринговая компания "Технопромэкспорт", входящая в "Ростех".
О том, что газовые турбины производства Siemens были поставлены в Крым вопреки действующим санкциям, Рейтер сообщил 5 июля. Как утверждали собеседники агентства, турбины модели SGT5-2000 были выгружены в порту Севастополя.
При этом представитель компании в Мюнхене Вольфрам Трост заявил агентству, что компания не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля.
Версия "Технопромэкспорта"
Как говорил изданию РБК собеседник, близкий к топ-менеджеру "Технопромэкспорта", после сообщений о поставке турбин в Крым представители Siemens просили компанию пустить их проинспектировать склад в Краснодарском крае, куда были поставлены турбины, однако "дочка" "Ростеха" в этой просьбе поставщику отказала.
По информации собеседников РБК, знакомых с проектом строительства электростанций в Крыму, турбины были произведены на заводе совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" в Санкт-Петербурге, но затем их частично переделали на заводах "Ростеха".
По их словам, "степень модернизации настолько велика, что продукция уже не может носить имя производителя".
6 июля свою версию происхождения турбин для строительства электростанций в Крыму рассказали в "Технопромэкспорте". Там заявили, что компания приобрела четыре комплекта газотурбинных установок Siemens на вторичном рынке, а затем модернизировала их на российских заводах.
В "Технопромэкспорте" также сообщили, что изначально планировали купить турбины у иранской компании MAPNA, однако в итоге "стороны не достигли взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов".
Версия Кремля
В понедельник, 10 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для электростанций в Крыму, произведены в России.
"В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях", - сказал он.
Ранее Песков отказывался комментировать ситуацию и говорил, что в администрации президента "не занимаются турбинами".
В настоящее время в Крыму строятся две тепловые электростанции - "Севастопольская ПГУ-ТЭС" и "Симферопольская ПГУ-ТЭС".
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