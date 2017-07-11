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Американские санкции могут поставить крест на проектах Газпрома
08:27 11.07.2017 |
Об этом говорится в проспекте к выпуску евробондов «Газпрома» («Ведомости» ознакомились с документом). Если вступит в силу нынешняя версия законопроекта о новых санкциях США против России, это может задержать и даже «предотвратить завершение проектов группой», говорится в документе. Среди таких проектов в проспекте названы трубопроводы «Северный поток - 2» и «Турецкий поток».
Санкции, о которых идет речь, - инициатива американских сенаторов. 15 июня законопроект был одобрен сенатом США и направлен в палату представителей. Она рассмотрит документ после 10 июля. Законопроект предусматривает право президента США вводить санкции в отношении лиц и компаний, инвестировавших в строительство Россией экспортных трубопроводов от $1 млн за раз или более $5 млн в течение года. Запрещено предоставлять для таких проектов оборудование, технологии и услуги.
Ранее руководство «Газпрома» неоднократно заявляло, что введение дополнительных санкций строительству «Северного потока - 2» помешать не должно. Например, 30 июня предправления компании Алексей Миллер сообщил, что проект выполняется строго по графику, компания абсолютно уверена, что он будет построен в срок.
Решения по участию в проектах расширения «Северного потока» и строительстве газопровода в Турцию зарубежные компании и так принимают с оглядкой на возможность введения дополнительных санкций, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Но даже если санкции отпугнут потенциальных инвесторов, у «Газпрома» достаточно ресурсов, чтобы закончить строительство трубопроводов своими силами», - уверен он. «Риск же того, что будут приняты политические решения, мешающие реализации проектов, на мой взгляд, невелик», - продолжает Полищук.
Другого мнения придерживается партнер RusEnergy Михаил Крутихин. Если американские санкции будут расширены, при первом же риске их применения компания Allseas, занимающаяся укладкой трубы, может отказаться от дальнейших работ, считает он. «Если Allseas выйдет из «Турецкого потока», другие подрядчики вряд ли согласятся прийти на ее место, - рассуждает Крутихин. - Пока же никакого решения нет, «Газпром» будет продолжать строительство трубопровода».
«Принятие санкций в их текущей редакции может существенно замедлить реализацию «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» или даже сделать их нереализуемыми», - соглашается директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Но, как ни странно, отказ от строительства трубопроводов может даже повысить кредитное качество компании, размышляет эксперт. Не придется тратиться на строительство, объясняет Маринченко. Выгода же от реализации «Северного потока - 2» неочевидна. «Строительство позволит увеличить экспорт газа в Европу, - объясняет Маринченко. - Но насколько сама Европа готова наращивать экспорт газа из России, вопрос открытый».
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