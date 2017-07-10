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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему Путин хочет избавиться от патриарха Кирилла

 Екатерина ЩЕТКИНА, Деловая столица

Путин недоволен патриархом Кириллом. Патриарх нескрываемо нервничает: собирает вокруг себя совет старейшин-политологов и политтехнологов, которые должны ему подсказать, «как улучшить имидж», но вряд ли ему это поможет.

На фоне подготовки к выборам Путина, в России обостряется церковная борьба. «Путин охладел к патриарху Кириллу» - констатируют российские СМИ и прочат скорую смену власти в Московской патриархии.

Претендентов на патриарший престол называют два: птенец гнезда Кирилла митрополит Илларион Алфеев и «духовник Путина» архиепископ Тихон Шевкунов. Ставят преимущественно на второго. Причем не столько потому, что духовник Путина, сколько потому, что первый - человек Кирилла.

Надо сказать, митрополит Илларион действительно выглядит неожиданно бледно. То ему приходится оправдываться за свои слова об «идеальности» монархии и необходимости ее возрождения, то его уличают в инициировании атаки на «Матильду» по причине творческой ревности (режиссер отказался принять его в картину в качестве композитора, а владыка очень серьезно относится к своему музыкальному творчеству).

Но это все, разумеется, только поводы для разговора. Самым важным остается связь между патриархом и его «правой рукой». И, разумеется, откровенное «никодимовское» западничество обоих. Западничество теперь в России не в тренде. И «перемога» патриарха Кирилла и его команды на ватиканском направлении очень ловко может быть (и была) повернута против него. В России, замыкающейся в изоляционизме, закономерно побеждает консерватизм и почвенничество. Что, с точки зрения наблюдателей, подтверждается фактом неоднократных встреч президента Путина с руководством «конкурентов» - Русской православной старообрядческой церкви.

Эти встречи - и намерения Путина - интересны по аналогии. В свое время - когда Путин был еще рукопожатым и даже желанным гостем на Западе - он объединил РПЦ и РПЦЗ. Теперь на фоне изоляции он мог бы попробовать объединить РПЦ и РПСЦ - в порядке интеграции российской нации. Чего, в свою очередь, может не пережить нынешнее руководство Московской патриархии, потому что это будет серьезное пополнение полку крайних консерваторов, которые и так патриарху Кириллу продохнуть не дают.

Впрочем, патриарху Кириллу - и с точки зрения Кремля, и с точки зрения наблюдателей - вполне пора на пенсию. Несмотря на то, что патриарший пост - пожизненный. История полна прецедентов, в том числе крайне неприятных. Если в Кремле решат, что руководство Моспатриархии следует сменить, то самому же патриарху будет лучше, если он согласиться уйти на покой добровольно. В противном случае византийская традиция, чтимая в РПЦ, дает множество рецептов избавления от неугодных.

Дело, конечно же не в «преклонном» возрасте - патриарху всего 70. А в том, что у власти свои предпочтения, в частности, в отношении своего «духовного ведомства». С тех пор как РПЦ стала «духовным ведомством Кремля», ей просто ничего не оcтается, кроме как проявлять повышенную чувствительность к запросу власти.

Для нынешней же власти патриарх Кирилл никогда не был своим. Несмотря на питерское происхождение и неизбежные для его положения и должностей связи с КГБ. На фоне нынешних прикремлевских политиков, патриарх - реликт. Как патриарх Алексий выглядел в «нулевых» человеком советской эпохи, так патриарх Кирилл в десятых выглядит «новым русским» из 90-х. Такие люди в нынешней России не просто вышли из моды - они мешают власти. Достаточно свериться с биографиями российских олигархов, сформировавшихся в 90-е, чтобы убедиться в том, что такие люди стали не ко кремлевскому двору.

Да, конечно, можно было бы вслед за российскими коллегами списать все на то, что Путину надоели скандалы вокруг патриарха и его роскошного образа жизни. То у него квартира с нанопылью, то у него брегет-невидимка, то у него личный поезд, не говоря уже о яхте, кадиллаке и «комфортабельном вертолете». Все это бьет по глазам нищего избирателя. И в Кремле так уже не принято - все больше серые пиджаки, подходящие под цвет глаз Самого. В общем, тень этих скандалов падает на власть и лично Владим Владимыча, идущего на выборы.

Но дело не только и не столько в этом. Начать с того, что любая тень - хоть патриарха, хоть «партии жуликов и воров», хоть губернаторов, «не оправдывающих доверия», - не столько падает на Путина, сколько оттеняет его достоинства перед публикой. На фоне плохих бояр добрый царь особенно хорошо выглядит. Но дело в том, что Кирилл - едва ли не последний не до конца подконтрольный Кремлю российский олигарх. Он не настолько зависим от Путина, как прочий российский финансово-политический истеблишмент, чтобы Путин мог быть в нем до конца уверен. Когда у власти оказывается человек в сером пиджаке, ему нужны преданные. А яркие, наоборот, мешают. В яркости же патриарху Кириллу не откажешь. И это его основная проблема. Он не «оттеняет Путина», как какая-нибудь ЕдРо или премьер Медведев, - в этом случае ему не о чем было бы беспокоиться. Но он соперничает с президентом в кадре.

Нет, патриарху не поможет «смена имиджа», как он, возможно, уповает, судя по консультациям с политтехнологами. «Прогрессивная общественность и молодежь», которых он объявил своей целевой аудиторией на закрытой встрече с ними, - фигура речи. Это после закона о защите чувств верующих, преследованиях Pussy Riot и Соколовского, ругани с музейщиками и вузами? Вряд ли "прогрессивная общественность" (если это именно те, о ком я думаю) забудет ему изнасилование МИФИ теологией.

Патриарху стоит сэкономить на имиджмейкерах. Потому что дело вовсе не в нем и не в его имидже. Дело в Путине. Он сейчас, перед заходом на электоральную дистанцию, сбрасывает маму с поезда - отделяется и отдаляется от вчерашних союзников. Отказался выдвигаться от «Единой России», устроил показательную порку верхушки МВД - в общем, плохие бояре, как жаренные, отлетают прочь от хорошего царя. Который, как и положено ему по сану, остается в одиночестве под светом софитов весь в белом. Патриарх Кирилл почувствовал немилость не из-за того, что сделал что-то не то или не так сказал. Просто пришло время бросаться камнями - перед выборами президенту нужно пояснить народу, «кто виноват». Да, в частности, патриарх Московский наряду с остальными «боярами».
Можно было бы сказать - сам виноват. Не записывался бы так охотно в «бояре», теперь, может, не сушил бы голову над тем, как «исправить имидж» - хоть в глазах «прогрессивной общественности», хоть в глазах одного единственного, но самого важного человека. Но что уж тут прошлое ворошить. Тем более что в этом прошлом выбор у него был скромный. Во всяком случае, ни один олигарх на его месте не поступил бы иначе.

В чем именно может оказаться «виноват» патриарх Кирилл случайно - по Фрейду, что ли, - начинают «выбалтывать» российские СМИ: оказывается, это патриархом созданная спекуляция о "Русском мире" «втянула» Россию (Кремль и лично Путина) в авантюру с войной против Украины. То, что патриарх Кирилл не принял - возможно, до сих пор - Крымнаша, российские коллеги, кажется, уже забыли. Идея сделать патриарха виновным в «украинской авантюре», в том, что это его церковно-административные интересы стали причиной вторжения в Крым или хотя бы на Донбасс - очень интересный ход. Если он пойдет «в разработку», то, кстати, на выход приготовиться еще одному боярину - Суркову, куратору этого церковно-олигархическо-административного проекта.

Насколько возможно такое развитие сюжета? Выворачивать историю наизнанку для российских пропагандистов и идеологов - обычное дело, и мы вполне можем однажды услышать о том, что истинным виновником «втягивания» России в «украинские дела» назначены патриарх Кирилл и преданные ему православные олигархи. Это, конечно, не будет громким официальным диагнозом - ведь тогда Кремлю придется признать, что он совершил ошибку, которую нужно немедленно исправлять. Но на уровне полуофициальной риторики записных пропагандистов эта мысль вполне может проводиться и укореняться в неокрепших умах телезрителей: нас убедили в том, что там гонения и страдания русскоязычных и руссковерующих, что требуется защита нашим единородцам-единоверцам, которые страстно хотят единства, и государство пошло навстречу церкви и прочей взволнованной общественности, а все оказалось немного не так, но мы теперь не можем выйти из этой ситуации, не потеряв при этом лица и международного престижа.

Телезритель устал от Крымнаша, его уже не возбуждает кровавая каша на Донбассе, для поддержания градуса ненависти к Украине приходится затрачивать все больше сил и средств, а взаимным санкциям не видать конца и края - все это требует какого-то объяснения. Хотя бы на предвыборный период. Вернее, требуются виновные. Патриарх Кирилл со своими геополитическими фантазиями, за которыми невооруженным глазом видны вполне определенные интересы возглавляемой им институции, вполне подходит на эту роль.

Тут снова можно сказать, что, мол, поделом: не стоило превращать церковь в геополитический проект. Кто в политику ввяжется, от политики же пострадает. И ладно сам - но и целую структуру с собой на дно утянет. Если версия о том, что все проблемы Украины - из-за стремления РПЦ сохранить контроль над этой частью «канонической территории», приобретет достаточную высоту звучания, у УПЦ МП не останется ни одного шанса сохранить паству. Часть из которой все еще наивно полагает, что у них «просто церковь» и она «вне политики». Не говоря уже о том, что официальное (или хотя бы полуофициальное) признание Московской патриархии причиной войны в Украине станет вполне законным основанием для запрета деятельности ее структур в нашей стране. И, кстати, тут - как и там - никого не поколеблет тот факт, что роль собственно Московской патриархии в развязывании войны сильно преувеличена и даже спекулятивна, что это Кремль воспользовался церковью и прикрылся интересами верующих, а не наоборот. Ну и что? Для нас это, наконец, возможность разрубить гордиев узел церковной гибридности.
Подставив таким образом патриарха и РПЦ, Путин ничего не теряет ни в России, ни в Украине. Он уже мог убедиться в том, что влияние Московской патриархии и ее церковных структур на Украину и украинцев (и, кстати, на Россию и россиян) сильно преувеличены. Церковь не помогла Путину вернуть Украину в имперское стойло. Так почему Путин должен помогать патриархии сохранить ее зарубежные структуры? С точки зрения политики здесь все на удивление честно.
 

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04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

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