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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Та система, которую построил Путин, исключает возможность появления какого-то преемника

 

Александр Гольц, журналист и военный эксперт из Москвы рассказал "Деловая столица" о том, что ждет Россию после Владимира Путина.

ДС "Армия должна быть компактной, но современной и эффективной. Мы и так тратим достаточно много", - сказал Путин в своем недавнем интервью. В каком состоянии российская армия находится сейчас?

АГ. В последнее время Россия действительно много тратила совершенно непомерные сумы на вооруженные силы. До некоторой степени это было оправдано. Нужно было обеспечить переоснащение армии, техника и вооружения которой в основном состояли с 70-80-ых годов прошлого века. Я бы не сказал, что армия была перевооружена новейшей техникой, но в конечном счете, она была перевооружена новой техникой. То есть на новые образцы той же самой техники, которая была разработана в конце прошлого века. Она вполне надежная. Понятно, что после завершения этапа такого перевооружения, бюджет сократился.

ДС. А если сравнить состояние российской армии с американской или с армиями НАТО, идеологическими врагами России...

АГ. Эти армии сравнивать бессмысленно, так как каждая из перечисленных имеет свои задачи.

Немыслимо сравнивать российскую армию численностью приблизительно в миллион военнослужащих с армией Великобритании, численность которой составляет 190 тыс. человек.

И перед которой ставятся ясные и вполне ограниченные задачи. Так же немыслимо сравнить российскую армию с армией США, на которую тратят в 10 раз больше, чем на российскую.

Но за последние годы российская армия значительным образом нарастила свой боевой потенциал. Это произошло по двум причинам. Во-первых, из-за так называемых "сердюковских" реформ (Анатолий Сердюков, министр обороны РФ с 15 февраля 2007-го по 6 ноября 2012-го года. - ред). Если говорить очень коротко, то эти реформы свелись к тому, что российская армия отказалась от концепции массовой мобилизации. По этой причине были ликвидированы все части соединения неполного состава. А они составляли 80% общей численности российских вооруженных сил. Ликвидировав все эти части, остальные, условно говоря 20%, оказались полностью укомплектованными. В результате российское руководство получило вооруженные силы, которые оказались эффективными.
26 февраля 14-го года Путин приказал войскам развернуться на российско-украинской границе и в течении полутора суток туда прибыло 40 тыс военных. Это фантастический результат, если иметь ввиду, что в 1999-ом году для подобной ситуации потребовалось три недели. Тогда после прорыва чеченских боевиков в Дагестан там развертывались первые подразделения воздушно-десантных войск.

В результате "сердюковских" реформ российская армия приобрела мобильность.

И второе качество, где российские вооруженные силы имеют превосходство над всеми армиями западных государств - это скорость принятия решений.

Владимиру Путину нет никакой необходимости с кем-нибудь советоваться относительно тех приказов, которые он собирается отдать вооруженным силам. Ему не надо уговаривать парламент, не надо консультироваться с союзниками. Есть решение и он отдает приказ. И очень быстро этот приказ реализуется. Так не получается и не может получиться в силу демократического устройства ни у одной из западных стран. Надо отдать должное, что с военно-технической точки зрения это гигантское преимущество, когда вы можете внезапно что-то сделать и никто не готов ответить.

ДС Вы имеете в виду ситуацию с Украиной?

АГ. Да неважно с Украиной или Сирией, или с кем угодно. Согласно военной теории начало военных действий предшествует так называемый угрожаемый период. А когда он очень короткий и когда весь проходит в голове в лидера какого-то государства, это с военной точки зрения большое преимущество. Если все решения принимает один человек, это имеет кучу недостатков в политическом плане. Но с военной точки зрения это большое преимущество.

ДС А в каком состоянии находится российская военная техника?

АГ. Военную технику следует оценивать только с одной точки зрения - как она будет действовать в конфликтах с потенциальным противником.

Понятно, что российская военная техника серьезно уступает американской. Но прямой конфликт между Россией и США маловероятен.

А во всех остальных случаях эта техника, которая представляет собой клоны советской, более или менее приемлема.

ДС Насколько оправдано сейчас противостояние между Россией и НАТО?

АГ. Надо ясно понимать, что Россия и НАТО, которое является военной организацией Запада, вступили в период новой холодной войны. Это очень опасный период и он будет продолжаться. Первопричиной этой холодной войны стал кризис в Украине, а именно аннексия Крыма и война, которую Россия ведет на Донбассе.

Гонка вооружений между Россией и странами НАТО уже началась. После того, что произошло в Крыму и на Донбассе, среди некоторых стран НАТО, прежде всего в Прибалтике и в Польше, возникли опасения относительно дееспособности Североатлантического Альянса. Все эти сомнения были выражены в докладе Комитета по обороне британского парламента. Там было очень ясно сказано, что в случае гибридной войны, когда появляются зеленые человечки, у лидеров Альянса может не хватит политической воли ввести в действия 5-ую статью Вашингтонского договора о коллективной самообороне.

И уже в сентябре 14-го года на саммите НАТО в Уэльсе на этот вызов дали ответ. Было принято решение о развертывании 4-ох многонациональных батальонов в странах Балтии и Польши. Конечно, сила этих батальонов несопоставима с войсками, которые находятся на западной границы России. Их гораздо меньше. Но принципиально важно, что эти батальоны являются гарантией того, что лидеры западных главных стран НАТО не замедлят и включить 5-тую статью в случае появления зеленых человечков в Балтии или Польше.

ДС То есть "зеленые человечки" уже не появятся в странах Балтии?

АГ. Я думаю, что с появлением и началом военного развертывания сил НАТО в Балтии и в Польше этот вопрос закрыт. Как только в НАТО приняли эти решения, Москва прекратила все разговоры про "Новороссию".

ДС Но продолжала нарушать воздушное пространство стран Балтии.

АГ. Нет, никто его не нарушал. Просто стороны вступили в игры характерные для 50-ых годов прошлого века. Это игры Холодной войны, когда одни устраивают разные конфликты в международном воздушном пространстве Балтии и в Черном море. Да, в НАТО были очень обеспокоены тем, что российские самолеты в международном пространстве приближаются к натовским. Но все это происходит без нарушения воздушного пространства стран Балтии.

ДС Почему Путин вообще так боится НАТО? Он что в самом деле думает, что Альянс начнет войну с Россией?

АГ. Нет. Паранойя Путина заключается в том, что он полагает, что Запад и НАТО в какой-то момент могут организовать "цветную" революцию в России. Вот он верит в это.

Понимаете, люди, узурпирующие власть, никогда не скажут себе, что я человек, который узурпировал власть. Они себе скажут, что вот русский народ - это такой особенный народ, у которого очень тяжелая судьба, что он просто не готов к демократии.

Мол, ему надо пройти еще длинный путь и чтобы он его прошел без проблем, я Владимир Путин, вместе со своими сподвижниками, несколько ограничу ему демократические свободы. Мы введем режим управляемой демократии. И поэтому, когда тема НАТО затрагивает какую-то страну, Украину, Грузию или даже Черногорию, - это вызов Путину. И поэтому он так болезненно на все это реагирует.

ДС. В прошлом году численность российской Нацгвардии была увеличена до 400 тыс чел. Их будут задействовать против протестующих?

АГ. Нацгвардия уже задействована и уже разгоняет людей. Это было на акциях протеста 26-го марта и вот недавно 12-го июня. С одной стороны Нацгвардия была создана именно для того, чтобы иметь некоторый потенциал для гарантированного выполнения любого приказа.

Над Путиным нависает опыт 91-го года, когда советские десантники, посовещавшиеся со спецназом КГБ, сказали - нет, мы стрелять не будем.

И вот собственно Нацгвардия была создана именно для того, чтобы исключить такую ситуацию и создать структуру, которая заведомо выполнит приказ. Там есть очень ясная система командования. Верховный главнокомандующий Путин, который отдает приказ своему бывшему телохранителю, главнокомандующему Нацгвардии Виктору Золотову. И в общем-то с организационной точки зрения сделано все, чтобы обеспечить прохождения приказа. Но тут штука в том, что когда возникает такая критическая ситуация, не Золотов же будет бегать с пистолетом. Решения будут принимать конкретные люди. Вы же понимаете, когда дело доходит до приказа открыть огонь, это означает, что ситуация внутри страны стала критической. Это как 91-ый или 93-ый год в России или как Майдан в Украине. И в этой ситуации... Даже если Золотов отдаст приказ, то стрелять своим солдатам должен приказать командир роты, условно говоря. И здесь этот капитан-майор будет решать сам - отдать такой приказ или под угрозой трибунала послать всех к чертовой матери.

На вопрос будут ли они стрелять или нет - ответить невозможно. Все зависит от конкретной ситуации и от степени мотивации этих людей. Вот в 91-ом году войска отказались стрелять, а в 93-ем стреляли.

По-разному складываются обстоятельства.

ДС. Что Путин оставит после себя своему преемнику и кто будет после него у власти в России?

АГ. Я твердо знаю, что никакого преемника не будет. Та система, которую построил Владимир Путин, исключает возможность появления какого-то преемника. Эта система, при которой Путин является единственным элементом, который балансирует интересы различных бюрократических кланов. Если он исчезает - наступает хаос. И они не могут позволить ему исчезнуть. Грубо говоря, Путин покинет это все только ногами вперед. После себя он оставит хаос. Можно предположить беспощадную борьбу за власть. Но опять-таки я не думаю, что это вопрос ближайшего будущего.

Если совсем честно сказать, то Путин не является главной проблемой. Да, он манипулятор, но в гораздо большей степени выразитель предрассудков, заблуждений российского народа, который до сих пор не переварил распад Советского Союза.

Если в результате ухода Путина власть окажется, что сомнительно, в руках каких-нибудь либеральных кругов, тогда их ждет мучительная и тяжелейшая задача по просвещению российского народа. Гораздо более вероятно, что власть окажется в руках человека, который готов будет играть на этих предрассудках. Тогда Россия будут двигаться дальше по пути олигархии и авторитаризма.

ДС Эта новая власть в России сможет оставить в покое Украину?

АГ. Мы говорим о далеком-далеком будущем. Украине надо... Понимаете, если сказать честно, то Украине не хватает лидера, который бы подобно Черчиллю сказал "я вам не обещаю ничего, кроме крови, тягот и мучений". Украине не хватает лидера, который бы сказал: "У нас нет военной силы, чтобы вернуть захваченные территории. Единственное, что мы можем сделать здесь и сейчас, это провести такие реформы, стать такой европейской страной, чтобы все, кто находится на оккупированных территориях в Крыму и на Донбассе, захотели бы стать украинцами. Мы должны стать примером". Вот приблизительно то, что должен сказать какой-нибудь украинский лидер. В силу разных обстоятельств - в Украине такого лидера нет.

ДС Как Россия чувствует себя в плане безопасности на своих восточных границах с Китаем?

АГ. Путин заявляет, что Россия хочет поймать китайский ветер в российские паруса. Но в военном плане там нет проблем, как представляется российской власти.

Более или менее понятно, что Китаю нет никакой необходимости воевать с Россией, чтобы получить российские природные ресурсы.

Достаточно напечатать некоторое количество юаней и все.

ДС Насколько возможно реальное противостояние между Россией и США в Арктике?

АГ. Арктика - это район, который был конфронтацией между США и Союзом. Через Арктику проходит самый короткий путь для межконтинентальных баллистических ракет. Поэтому Арктика была районом, где играли российские и американские подводные лодки. К сожалению, сейчас Арктика возвращается ровно в это же состояние из-за российско-американской конфронтации.

ДС Помимо ядерных противостояний мир вошел в фазу кибервойны. Есть какие-то границы, где она может остановиться?

АГ. Мы еще до конца не понимаем, что на сегодня представляют собой эти киберугрозы. Мы понимаем их уровень, но как им противостоять мы не понимаем. Более или менее понятно, что какие-то хакеры могут нарушить работу атомных электростанций, инфраструктуру крупных городов. Но как этому всему противостоять - не очень-то и понятно. Да, можно утроить такую же гадость противнику в ответ. Но опять-таки, я думаю, что эти киберугрозы будут предметом очень серьезных переговоров, когда Россия и Запад начнут говорить о мерах взаимного военного доверия. Ведь все эти киберугрозы и кибероружие - это основной вызов перед человечеством.


Александр Гольц, военный обозреватель, заместитель главного редактора "Ежедневного журнала"

Работал в редакции Центральной газеты Министерства обороны "Красная звезда", затем военный обозреватель журнала "Итоги". С октября 2001 г. заведующий отделом политики, политического издания "Еженедельный журнал", в настоящее время заместитель главного редактора.

Работал в Стэнфордском университете (США) в Центре международной безопасности и сотрудничества, где подготовил публикацию о военной реформе в России. Там он завершил свою работу "Российская Армия: одиннадцать потерянных лет". Его материалы публиковались в еженедельнике Jane's Defence Weekly.

С 2004 года - член Комитета "2008: Свободный выбор". В 2005 году был одним из основателей Объединённого гражданского фронта (ОГФ) - политической организации, возглавляемой Гарри Каспаровым. Член федерального совета ОГФ. 10 марта 2010 года подписал обращение "Путин должен уйти".
 

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08:43 Бес­про­вод­ная за­ряд­ка элек­тро­мо­би­лей во вре­мя дви­же­ния мо­жет ско­ро стать ре­аль­но­стью

05.07 Ев­ро­ко­мис­сия одоб­ри­ла по­гло­ще­ние Opel кон­цер­ном PSA

05.07 Уль­тра­зву­ко­вой ска­нер от­пе­чат­ков паль­цев в про­то­ти­пе Vivo ра­бо­та­ет до­воль­но пло­хо

05.07 Honda по­ка­за­ла по­душ­ку без­опас­но­сти для мо­то­рол­ле­ров

05.07 Ком­па­ния Volvo ре­ши­лась на пол­ную элек­три­фи­ка­цию мо­дель­но­го ря­да

05.07 15 сбыв­ших­ся пред­ска­за­ний Бил­ла Гейт­са

05.07 Ха­ке­ры взло­ма­ли од­ну из круп­ней­ших бирж крип­то­ва­лю­ты

05.07 Google пред­ла­га­ет осна­щать смарт­фо­ны та­ч­па­дом на тыль­ной сто­роне

04.07 NASA на­не­сёт по асте­ро­и­ду «ки­не­ти­че­ский удар»

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

04.07 SpaceX впер­вые по­втор­но ис­поль­зо­ва­ла кос­ми­че­ский гру­зо­вик Dragon для пе­ре­воз­ки гру­зов на МКС

04.07 Со­зда­те­лей ав­то­бу­са, под ко­то­рым мо­гут ез­дить ав­то­мо­би­ли, по­до­зре­ва­ют в мо­шен­ни­че­стве

04.07 Са­мый мощ­ный Porsche 911 в ис­то­рии: 700 сил и 2,8 се­кун­ды до «сот­ни»

04.07 Huawei, SAIC Motor и China Mobile по­ка­за­ли ди­стан­ци­он­ное управ­ле­ние ав­то­мо­би­лем по се­ти 5G

03.07 Ана­ли­тик: Apple вы­пу­стит смарт-оч­ки Apple Glasses к 2020 го­ду

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04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

19.06 14 при­зна­ков то­го, что вас вы­жи­ва­ют из кол­лек­ти­ва

13.06 Иде­аль­ное со­бе­се­до­ва­ние: 12 ша­гов к успе­ху

09.06 Глав­ный враг кор­по­ра­тив­ной ИБ – ску­ча­ю­щий ра­бот­ник

09.06 9 фраз, ко­то­рые ме­ша­ют до­бить­ся успе­ха

07.06 7 са­мых до­ро­гих стар­та­пов США

06.06 По­че­му са­мо­на­де­ян­ные на­чаль­ни­ки ста­ли не­же­лан­ны

06.06 13 пло­хих при­вы­чек не­эф­фек­тив­ных лю­дей

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

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