Посольство ФРГ в Кабуле после теракта 31 мая

У России появился новый враг и враг опасный - так называемый "Велаят Хорасан". Так прокомментировал сообщения об объявлении этой организацией войны против России сотрудник Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Андрей Серенко. Это сообщение 3 июля было опубликовано ИА Afghanistan.ru.

Заявление "Велаята Хорасан" с демонстрацией казни

"Впервые о том, что "Велаят Хорасан", представляющий собой "филиал" "Исламского государства" (ИГ) в Афганистане, разоблачил у себя российских агентов и объявил войну России, пригрозив терактами против нее, 21 июня сообщила на своем ресурсе американская блогерша Сара Картер. Ей по рассылке пришло видеосообщение с демонстрацией казни людей, которые до этого признаются на русском языке, что они выходцы из России, агенты ФСБ и вели подрывную работу против "Велаята Хорасан", - уточняет Андрей Серенко.

Андрей Серенко

И хотя ни российские государственные структуры, ни ведущие российские СМИ на это известие пока не отреагировали, да и "джихадистские" ресурсы, которые очень много пишут о войне в Ираке и Сирии, эту тему активно не подхватили, эксперты ЦИСА отнеслись к информации, как к заслуживающей серьезного внимания, продолжает собеседник DW.

По словам эксперта, основания для этого дали различные признаки, в том числе факт, что эта информация пошла не из России и даже не из Афганистана, а из США, где она была опубликована в одном из американских изданий со ссылкой на Сару Картер. Афганские специализированные СМИ также обратили внимание на известие.

"Судя по всему, это первое публичное заявление "Велаята Хорасан" против РФ. Да, раньше боевики говорили о том, что намерены воевать за включение в велаят почти всего региона Центральной Азии, а также части Ирана, и заявляли, что будут воевать с теми, кто мешает осуществлению этого плана. Но России непосредственно не угрожали, в отличие от "ИГ" в Ираке и Сирии", - поясняет эксперт ЦИСА.

Что такое "Велаят Хорасан"?

Что представляет собой организация "Велаят Хорасан"? Она была провозглашена главой "ИГ" Абу Бакром аль-Багдади в 2015 году. Ее основу тогда составили пакистанские талибы, в результате разных причин оставшиеся без постов в пакистанском "Талибане", и в знак протеста присягнувшие аль-Багдади.

Сегодня "ИГ" в Афганистане - это достаточно пестрое образование. Данные об его численности сильно разнятся. "Американское военное командование оперирует цифрой 800-1000 человек, а афганское руководство вроде бы в кулуарах называет цифру в 10 000 человек. Афганские силовики склоняются к цифре 3-5 тысяч человек", - сообщает Андрей Серенко. Известно, что изначально ячейки "велаята" стали появляться в разных частях Афганистана - в Герате, вблизи границы с Ираном, в Гильменде, и особенно в Нангархаре.

"В Гильменде талибы сразу отнеслись к ним как к конкурентам и уничтожили их на корню, как и в Герате", - говорит он. Иная ситуация сложилась в Нангархаре. "Там два сильных пуштунских племени присягнули аль-Багдади, что позволило "ИГ" закрепиться, как несколько лет назад в Ираке, в провинции Анбар", - поясняет эксперт ЦИСА.

Сейчас, по данным афганских силовиков, отряды "ИГ" появились на севере - в провинции Бадахшан, в Джаузджане, где они ведут военные действия с талибами (к слову, почти одновременно с объявлением войны России "Велаят Хорасан" объявил джихад и афганскому "Талибану". - Ред.). "В Бадахшане в составе "велаята" много уйгуров, что очень тревожит КНР. Насколько мне известно, эти боевики уже совершили несколько вылазок на территорию Китая, а весной этого года даже напали на полицейский участок в Урумчи", - рассказал Андрей Серенко.

Новая угроза для России из Афганистана?

Он считает, что если заявление, содержащееся в видеоролике - не блеф, и афганское крыло "ИГ" действительно взяло курс на войну с Россией, то скоро оно с этого курса не свернет. "Об "ИГ" известно, что оно, обещая совершить теракты, старается действительно угрозу осуществить на деле", - уточняет он. В свою очередь российский специалист по борьбе с терроризмом Лев Корольков считает, что речь не идет о некоей новой угрозе для России, и что российские спецслужбы к такому развитию событий готовятся как минимум с начала операции в Сирии.

"Это развитие было заложено в стратегические планы "ИГ", которое отдавало себе отчет в том, что на Ближнем Востоке ему придется свернуть свое присутствие. Сейчас "ИГ" всерьез поджали в Ливии, в Ираке его противниками взят Мосул, в Сирии осаждена Ракка, но "ИГ" давно начало переброску сил в зону свободных племен в Пакистане, на восток и на север Афганистана. Там тоже есть вербовочный контингент, в том числе из бывших боевиков "Исламского движения Афганистана", - говорит бывший офицер спецподразделения "Вымпел".

"Дуга кризис" и особенности вербовки в "ИГ"

Самое главное в опубликованной информации, по его оценке, в том, что определяется район объявления войны - это Центральная Азия, а, значит, под угрозу в первую очередь попадают различные объекты в республиках региона, которые в ментальности командиров "ИГ" составляют с Россией фактически одно целое "по старой памяти об СССР". Кроме того, указывает Лев Корольков, "ИГ" рассчитывает на доступ к новому мощному вербовочному контингенту в регионе - вербовать в ряды "Велаята Хорасан" в соседнем Афганистане молодежь в Центральной Азии проще, чем звать их на поля сражений в Сирию и Ирак, где дела "ИГ" сейчас плохи.

"Вербовка в Сирию будет уменьшаться, а вот для действий в Центральной Азии, в России, в китайском Синьцзяне и, возможно, в индийском Кашмире - усиливаться. Ход событий подтверждает то, о чем в эфире DW я говорил почти двадцать лет назад - очаги террористической активности и военных конфликтов с участием экстремистских групп со временем перемещаются по так называемой "дуге кризиса": от Ближнего Востока и Кашмира до Кавказа и Балкан. И эти перемещения определяются объективными предпосылками для конфликтов, текущими возможностями логистики, людскими ресурсами и стратегическими целями различных групп, будь то националисты, сепаратисты или религиозные экстремисты", - говорит военный эксперт.

Главная задача - обеспечить безопасность

По оценке Андрея Серенко, первоочередная задача российских силовиков сейчас - обеспечить безопасность российских дипломатов и учреждений в Кабуле. "ИГ" обладает сильной агентурой в Кабуле, что они неоднократно демонстрировали, проводя именно там очень серьезные теракты. Для обеспечения мер безопасности в первую очередь нужно, не афишируя это, развивать эффективное сотрудничество с афганскими, с иранскими, и с пакистанскими силовиками, заодно проверив, готов ли Исламабад к партнерству с Москвой так, как об этом говорится с трибун", - считает эксперт ЦИСА.

На возможность активного втягивания России в боевые действия против "Велаята Хорасан" Андрей Серенко смотрит со скепсисом. "Исключать возможность российского ракетного удара по скоплениям боевиков в Бадахшане нельзя, но только как удара возмездия, если произойдет атака на объекты РФ в Афганистане. Хотя под угрозой - и объекты в Таджикистане, куда через дырявую границу "ИГ" не так сложно забросить нескольких подготовленных боевиков. Ни посольство в Кабуле, ни военнослужащих РФ в Таджикистане ракетой не защитишь. Следует считаться с угрозой и в самой России. Афганские силовики утверждают, что "велаят" и до этого имел виды на инфильтрацию боевиков туда", - полагает он.

По его мнению, в свете новой угрозы Россия может попытаться скоординировать действия против общего противника с военными США, которые постоянно бомбят базы "ИГ" в Нангархаре, и которые объявили своей целью борьбу не столько с талибами, сколько с "ИГ" в Афганистане, так, чтобы уничтожить там "ИГ" до начала 2018 года.