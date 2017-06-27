Форточка возможностей. Что еще может потерять Россия в Сирии

Михаил ЖИРОХОВ, Деловая столица

Израсходовав большое количество ресурсов на сирийском направлении, РФ пока не смогла извлечь серьезной геополитической выгоды от своего вмешательства в конфликт на стороне Асада. Но остается джокером, способным влиять на развитие ситуации, хотя окно возможностей для этого сужается с каждым месяцем.

Бушующая с 2011 г. гражданская война в Сирии, без сомнения, является серьезным испытанием для всей системы мирового порядка. Начавшиеся на волне "арабской весны" относительно мирные антиправительственные выступления очень скоро переросли в вооруженный конфликт с религиозной подоплекой с участием как региональных, так и мировых центров силы.

Американцы начали боевые действия против боевиков Исламского Государства (ИГ) на территории Сирии с сентября 2014 г., а с 30 сентября 2015 г. в этой ближневосточной стране по официальной просьбе президента Башара Асада появился и ограниченный российский контингент. К тому времени положение сирийской армии было близко к катастрофическому - 28 марта 2015 г. антиправительственными силами был взят под контроль Идлиб - центр крупной северо-западной провинции. А 20 мая сирийская армия покинула Пальмиру, стратегически важный город в 240 км от Дамаска. В начале июня отряды ИГ добралась до Хассии, расположенной на основной дороге из Дамаска в Хомс и Латакию и захватила позиции к западу от города, создав потенциальную угрозу для правительственных войск. Наконец 7 сентября ИГ захватило нефтяное месторождение "Джазал" - оно было последним, контролировавшимся правительством Асада. Через два дня авиабаза Абу аль-Духур на границе с Идлиб перешла в руки боевиков группировки "Джейш аль-Фатх". После захвата авиабазы сирийские военные были полностью вытеснены из провинции. Фактически оппозиция и боевики ИГ на момент вмешательства в войну России контролировали почти половину страны.

Первоначально участие РФ ограничивалось исключительно воздушным компонентом. Уже 30 сентября 2015-го поступили первые сообщения о начале бомбардировок российскими самолетами объектов ИГ в районе Хомса и Хамы. На тот момент на аэродроме Хмеймим была сформирована смешанная группа Воздушно-космических сил России и армейской авиации. Причем накопление сил и средств шло постепенно - так, еще с июня западные источники стали отмечать массовый трафик транспортных Ил-76 и Ан-124 с российских авиабаз Чкаловский, Моздок, Крымск и Толмачево. Интересно, что в основном эти гиганты летали по весьма извилистому маршруту вдоль Каспийского моря через Иран и Ирак, избегая международных трасс, поскольку большинство европейских стран отказывалось их пропускать.

Первыми в Сирию прибыли 18 сентября четыре Су-30СМ из состава 120-го смешанного авиаполка (аэродром Домна). На следующий день этим же маршрутом проследовали десять Су-25СМ и два Су-25УБ из 960-го штурмового авиаполка (Приморско-Ахтарск). 20 сентября в Сирию отправились 12 Су-24М из состава 6980-й гвардейской авиабазы (Челябинск - Шагол). Окончательное формирование группировки завершилось 26 сентября, когда прибыли четыре Су-34.

Вертолетный компонент группировки был представлен как минимум 12-ю Ми-24П и четырьмя Ми-8АМТШ из состава 562-й базы армейской авиации в Толмачево. Все вертолеты были доставлены несколькими бортами Ан-124 "Руслан".

Примечательной особенностью всех прибывших самолетов было отсутствие опознавательных знаков - перед перебазированием на них закрасили российские звезды, сохранили только бортовые номера. То есть руководство РФ на тот момент не было уверено в статусе пребывания российских войск и на всякий случай подстраховалось. Впоследствии в полевых условиях на части машин звезды топорно дорисовали обратно.

С первых дней "путинские соколы" активно включились в боевую работу, выполняя в среднем 40 боевых вылетов в сутки. Под бомбежки, как правило, попадали объекты противников Асада - отряды группировок, которые на Западе обычно называют "умеренной оппозицией".

Основным оружием Су-24М, Су-25СМ и Су-34 в сирийской кампании стали свободнопадающие бомбы ОФАБ-250-270, БетАБ-500, ФАБ-500М54/62, а также кассетные контейнеры типа РБК-5000. Изредка было отмечено применение управляемых бомб КАБ-500С и ракет Х-25МЛ.

В каждом вылете в обязательном порядке ударная группа прикрывалась парой истребителей Су-30СМ, вооруженных ракетами класса "воздух- воздух": Р-27Р и Р-73.

Бравурные отчеты официальные российских сводок об "уничтоженных штабах" боевиков и прочих "стратегических объектах" в один день (24 ноября 2015 г.) закончились резким обострением отношений между РФ и Турцией, когда российский Су-24 был сбит турецким F-16C, находясь в турецком воздушном пространстве. В ходе поисково-спасательной операции (самолет упал на территории Сирии) один из российских вертолетов Ми-8 получил повреждения и совершил вынужденную посадку, впоследствии машина была добита повстанцами. Вертолетчики и часть поисковой группы с уничтоженного Ми-8 были эвакуированы с помощью сирийской армии.

Это были первые, но далеко не последние потери авиации РФ в Сирии. 12 апреля 2016 г. потерпел крушение вертолет Ми-28Н, экипаж погиб.

В мае 2016 г. американское агентство Stratfor, которое позиционируется как частная разведывательная организация, опубликовало спутниковые снимки, из которых можно сделать вывод, что предположительно в период с 14 по 17 мая на авиабазе в провинции Хомс были уничтожены по меньшей мере четыре вертолета Ми-24/35 ВКС РФ и один МиГ-25, приписанный к ВВС Сирии. Официальной реакции на эту информацию со стороны РФ не последовало.

8 июля 2016 г. при выполнении боевого задания огнем с земли был сбит боевой вертолет Ми-35, а 1 августа - вертолет Ми-8АМТШ, в обоих случаях экипажи погибли.

Всего по состоянию на июнь 2017 г. потери авиационной группировки россиян в Сирии можно оценить в восемь вертолетов (два Ми-8, один Ми-28Н и пять Ми-35) и четыре самолета: Су-24М и Су-25 (якобы сбит боевиками 2 октября 2015 г., официального подтверждения нет), а также два корабельных истребителя (см. ниже).

Кроме группировки, которая находилась непосредственно в Сирии, от ВКС России были привлечены также силы стратегической авиации. Важным элементом пропагандистской войны стало применение стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые осуществляли разовые челночные миссии для уничтожения целей в глубине обороны ИГ.

Всего по состоянию на апрель 2017 г. с начала военной операции российской авиацией было совершено более 16 тыс. боевых вылетов и нанесено около 77 тыс. ударов с воздуха.

К маю 2017 г. с базы Хмеймим в Россию было выведено около половины авиагруппировки, и на сегодня авиация используется в ходе боевых действий крайне ограниченно, что связано с резко возросшими возможностями ПВО противника.

Средиземноморский вояж

В боевых действиях в Сирии с самого начала активно применялся и флот. Тем более что возможностей для этого было более чем достаточно - с советских времен россиянам удалось сохранить пункт морского базирования в Тартусе.

Уже к осени 2015 г. из боевых и вспомогательных судов всех четырех флотов (Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского) была сформирована оперативная группа (так называемая Средиземноморская) для прикрытия с моря действий авиационной группы.

Первоначальный состав группы был достаточно внушительным - лидером был флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва", в состав входили сторожевые корабли "Ладный", "Пытливый" и "Сметливый", ракетный катер Р-109 "Бриз", большой десантный корабль "Саратов", ряд вспомогательных кораблей и судов. Кроме того, практически все наличные большие десантные корабли флота были привлечены к так называемому "сирийскому экспрессу" - морскому мосту по снабжению группировки.

С нарастанием масштабов боевых действий понадобилось резкое усиление огневого воздействия на противника, в связи с чем 7 октября 2015 г. экипажи четырех кораблей Каспийской флотилии (ракетный корабль "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") из акватории Каспийского моря отработали по целям в Сирии ракетами "Калибр НК" морского базирования.

А 8 декабря 2015 г. к операции была привлечена подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" Черноморского флота, с борта которой были выпущены несколько ракет по целям на территории Сирии. Пуски ракет с моря продолжались и в дальнейшем - так, 19 августа 2016 г. из района огневых позиций в восточной части Средиземного моря малыми ракетными кораблями Черноморского флота "Зеленый Дол" и "Серпухов" было выполнено сразу три пуска крылатых ракет морского базирования "Калибр" якобы по целям группировки "Джебхат ан-Нусра" на территории Сирии.

Крейсер "Адмирал Кузнецов". Фото: botasot.info

С 15 ноября по декабрь 2016 г. в боевых действиях в Сирии впервые принял участие и единственный российский авианосец - тяжелый крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". За два месяца летчики морской авиации 45-й армии ВВС и ПВО Северного Флота выполнили 420 боевых вылетов. Причем за столь короткое время летчики корабельной авиации умудрились потерять сразу два новейших самолета: 14 ноября при посадке упал двухместный МиГ-29К из состава 100-го отдельного авиаполка морской авиации Северного флота, а 4 декабря после выполнения боевой задачи при совершении посадки на авианесущий крейсер из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы и утонул истребитель Су-33 из 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка. В обоих случаях никто из летчиков не пострадал.

"Зонтик" для группировки

Одним из важных элементов военной инфраструктуры в Сирии российские военные рассматривали создание крупных сил противовоздушной обороны. И это при том, что авиации у ИГ (для борьбы с которым, собственно говоря, и создавалась группировка) не было. Тем не менее уже осенью 2015 г. на авиабазе Хмеймим на фотографиях "засветились" несколько ракетно-пушечных зенитных комплексов "Панцирь-С1" и система РЭБ "Красуха-4". А вскоре была создана и объединенная система ПВО, по словам военных, "обеспечивающая оборону всех военных и стратегически важных гражданских объектов". Помимо "Панцирей" в нее вошли ЗРК среднего радиуса действия "Бук-М2", одновременно было налажено взаимодействие и с остатками сирийской системы ПВО.

В ноябре 2015 г. дошло до развертывания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-400, а через год (в начале октября) в Сирию был отправлен комплекс ПВО С-300ВМ для обеспечения прикрытия с воздуха российской военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России.

В ходе боевых действий не было зафиксировано ни одного случая использования средств противоздушной обороны. Причем, несмотря на заявления о том, что российским "зонтиком" прикрыта вся Сирия, расчеты никак не отреагировали на ракетный удар 7 апреля 2017 г., когда 59 американских "Томагавков" поразили сирийскую авиабазу Шайрат в ответ на применение правительственной армией химического оружия.

С другой стороны, можно говорить о наличии данных об активном использовании российской артиллерии. По данным разведки США, в апреле 2016 г. артиллерийские подразделения были передислоцированы в северные районы Сирии для поддержки наступления на Алеппо. Возможно, речь идет об использовании 5-й гаубичной артиллерийской батареи 2-го гаубичного артиллерийского дивизиона 120-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады 41-й Краснознаменной общевойсковой армии Центрального военного округа (место постоянной дислокации - г. Юрга Кемеровской обл.) в районе на северо-запад от г. Садад. Согласно открытым данным на вооружении бригады находятся 152-мм буксируемые гаубицы-пушки 2А65 "Мста-Б".

Наземный удар

С самого начала операции в Сирии российские официальные лица упорно заявляли - никакой наземной операции не планируется. Однако логика развития ситуации требовала для получения конкретных результатов привлекать и наземные части. В то же время официально привлечь армию было нельзя, поэтому к выполнению задач наравне с сирийскими военными было решено использовать частные военные кампании. Их было несколько, однако самой многочисленной и известной был отряд Вагнера, который вырос из "Славянского Корпуса". Сам "Корпус" организация крайне интересная - воевать в Сирии 267 контрактников начали еще осенью 2013 г. Причем официально они находились здесь для "охраны месторождений и нефтепроводов".

После сентября 2015 г. штат ЧВК Вагнера был серьезно расширен и ее боевики стали воевать на самых "горячих" направлениях, выступая чаще всего в качестве штурмовых отрядов.

Кроме того, под видом ЧВК в Сирии действовали сводные отряды российского спецназа из разных регионов, прежде всего из состава Южного военного округа. Согласно выводам западных экспертов, успешный штурм Алеппо в декабре 2016 г. стал возможен благодаря участию сил специальных операций, действовавших совместно с правительственными войсками.

Косвенно об участии спецназа в войне говорят потери: так, 1 октября 2015 г. погиб военнослужащий контрактной службы из 346-й бригады специального назначения, дислоцированной в городе Прохладный в Кабардино-Балкарии, а 6 марта 2017 г. российские СМИ сообщили о гибели в Пальмире 23-летнего Артема Горбунова, служившего в 96-й отдельной бригаде разведки в Нижнем Новгороде.

Примерно с середины 2016 г. в бой пошли и кадровые части российской армии. С самого начала развертывания авиационной группировки для охраны авиабазы Хмеймим привлекался батальон морской пехоты Черноморского флота, который в основном укомплектован дезертирами из ВМСУ, и сводное мотострелковое подразделение. По данным Stratfor, на их вооружении находится как минимум семь танков Т-90, артиллерия и бронетранспортеры БТР-80.

Официально же в Сирии находятся исключительно части военной полиции, которые введены в освобожденный от боевиков город Алеппо в декабре 2016 г. для обеспечения правопорядка, и отряд саперов, направленный весной 2016 г. для разминирования исторической части Пальмиры.

По официальным российским данным, на декабрь 2016 г. в Сирии погибло 38 военнослужащих. За 2017 г. Минобороны официально подтвердило гибель пяти человек. Очевидно, де-факто потери в живой силе больше как минимум за счет убитых из ЧВК Вагнера и других "неформальных" боевых подразделений.

Цена операции

Как отмечалось выше, по состоянию на конец мая 2017 г. российские самолеты ограниченного контингента выполнили примерно 16 тыс. боевых вылетов. По подсчетам российских экспертов, стоимость каждого такого вылета составляет 3,5-5,5 млн руб. То есть работа боевой авиации обошлась бюджету РФ в свыше 60 млрд руб.

По состоянию на декабрь 2016 г. минобороны РФ сообщало о 115 пусках крылатых ракет морского и воздушного базирования. Стоимость запуска крылатой ракеты "Калибр" составляет $750-900 тыс. Таким образом, запуски обошлись в сумму не менее 5,8 млрд руб.

Выплаты личному составу на базе Хмеймим, согласно приказу минобороны РФ о денежном довольствии военнослужащих, составляют около $19 в день на человека. Затраты на питание каждого солдата составляют от 600 до 800 руб. в сутки. Если взять средневзвешенные оценки численности российского контингента в Сирии на уровне 3 тыс. человек, то на выплату суточных военнослужащим ушло более 3 млрд руб., питание бойцов обошлось в 2,1 млрд руб, всего - 5,1 млрд руб.

Потери техники (четыре самолета и восемь вертолетов) в сумме составили около 10 млрд руб.

Итого определяемые по открытым источникам расходы РФ на проведение военных операций в Сирии составили как минимум свыше 80 млрд руб. При этом де-факто сумма является намного большей - неизвестными широкой публике остаются расходы на развертывание средств противовоздушной обороны на базе Хмеймим, вылеты стратегической авиации, поход "Кузнецова", "сирийский экспресс" (как воздушный, так и морской).

Сбитый российский вертолет в Сирии. Фото: скриншот

В поисках эквилибриума

Ирония ситуации состоит в том, что инциденты в воздухе - вроде недавней атаки американского "суперхорнета" на бомбивший позиции оппозиционных сил Су-22 ВВС Сирии, позволяют Москве немного сэкономить, хоть и довольно экзотичным способом. В ответ на инцидент, вследствие которого сирийский самолет был уничтожен, Россия в очередной раз вышла из Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации. Закономерным результатом чего стало снижение активности ВКС. Потому что одно дело грозить американцам перехватом, и совсем другое - подставляться самим.

Между тем продолжающаяся хаотизация конфликта делает его военное решение в принципе не только сомнительно достижимым, но и попросту бесперспективным. Потому что речь идет о столкновении слишком многих интересов. Причем разгром ИГ со значительной долей вероятности еще больше дестабилизирует ситуацию. Контролируемые им территории наверняка уйдут к курдам. Но Анкаре ни к чему появление в непосредственной близости от турецких границ очередного курдского де-факто государства по иракскому шаблону, а для Вашингтона курды - наиболее надежный союзник. Иран и Россия, поддерживая режим Асада, неминуемо столкнутся лбами за влияние на него. Собственно, это уже происходит - на что, в частности, указывает ряд упоминаний о том, что ВКС наносили удары по шиитскому ополчению и боевикам проиранского движения Хизбалла не вполне случайно.

Не готовы смириться с дальнейшим укреплением Ирана в статусе региональной супердержавы и арабские государства - прежде всего монархии Персидского залива. Отчасти об этом свидетельствует и блокада эмирата Катар: Доха слишком долго пыталась лавировать между Эр-Риядом и Тегераном. Вольно или невольно на подобные действия саудитов благословил Дональд Трамп, четко заявив о том, что именно их королевство является главным союзником Вашингтона в борьбе с терроризмом и иранской экспансией. И, к слову, оба этих момента делают Израиль объективным, хоть и негласным союзником арабов. Между тем нельзя забывать и о ЕС, интересам которого - прежде всего энергетическим - слишком сильное давление на Иран не сулит ничего хорошего. В то же время нельзя считать совпадением, что новоизбранный президент Франции Эммануэль Макрон повторил тезис, ранее озвученный и Вашингтоном, и Анкарой: Франция более не считает свержение режима Асада приоритетом. Очевидно, все стороны теперь пытаются найти некий эквилибриум, который позволил бы достичь хотя бы минимального равновесия. При этом Россия может оказаться тем самым джокером, который способен и "слить" Иран, и подыграть ему. Впрочем, окно возможностей для такого подыгрывания неуклонно сжимается.

Потери среди мирного населения

По заявлениям российских официальных источников, в Сирии российской авиацией было уничтожено 35 тыс. боевиков. По данным британского волонтерского проекта Syrian Observatory for Human Rights, в результате российских бомбардировок были уничтожены свыше 6 тыс. боевиков ИГ и других группировок, включая "Джебхат-ан-Нусру", при этом погибли более 4 тыс. мирных жителей.

По информации международной неправительственной организации Amnesty International, только с декабря 2015-го по февраль 2016-го российские ВКС вместе с правительственными войсками Сирии как минимум шесть раз целенаправленно атаковали больницы, медицинские центры и клиники на севере сельской части провинции Алеппо. Кроме того, в декабре 2015 г. AI заявляла о наличии доказательств, позволяющих подозревать российскую авиацию в использовании неуправляемых бомб в густонаселенных районах, а также применении кассетных бомб.

Естественно, россияне отрицали факт наличия кассетных бомб на российской авиабазе Хмеймим. Однако в июне 2016 г. журналисты российского пропагандистского телеканала Russia Today в одном из репортажей крупным планом показали такие боеприпасы.