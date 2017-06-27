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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Комментарий: Чтобы объявить о намерении баллотироваться в 2018 году, Путину нужен катаклизм

 

Иначе неясно, зачем ему переизбираться, считает политолог Иван Преображенский.

До президентских выборов осталось около девяти месяцев, однако Владимир Путин все еще не ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь. В Кремле уже работают над его предвыборной программой, строя ее вокруг понятий "справедливость", "доверие" и "уважение", а он все молчит. Действующего президента России регулярно спрашивают о планах, но он демонстративно избегает ответа, стеснительно улыбаясь как юная девица, которую позвали замуж. Не странно ли выглядит эта имитация политической невинности бывалым лидером?

Кремлю нужна интрига

Вне всяких сомнений Владимир Путин знает, что именно его выдвижение на новый срок больше всего волнует каждого его интервьюера. Но раз за разом он уходит от прямого ответа - даже во время "прямой линии", когда его команда сама спровоцировала эти вопросы. Посыл президента России всегда один - не надо торопить события. "Что касается выборов 2018 года, хотел бы сказать, что есть вещи, в которых должна оставаться определенная интрига. Поэтому я полностью отвечать на ваш вопрос не буду", - заявил Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Иван Преображенский
 Кремль и правда старательно хранит интригу - по-другому не удастся держать страну в тонусе. Иначе избиратели могут "перегореть" и вовсе не пойти голосовать. А от них власти нужна прямо-таки необычайно высокая явка, которая продемонстрирует, что Путин вновь получил громадный кредит доверия от народа.

Политическую же элиту интересно держать в неведении, чтобы наблюдать за ее внутренней конкуренцией, а может быть, и управлять ей. Пусть самые бойкие проявят себя - попытаются доказать, что они могли бы стать преемниками, если бы Путин действительно решил, как в 2008 году, "пропустить круг".

После Путина никого?

Однако большинство россиян не верят в то, что действующий президент откажется баллотироваться на новый срок. Сам он нет-нет, да и проговаривается, что не видит себя в обозримом будущем никем иным, как главой российского государства.

Спрашивают же его во время "прямой линии": "Когда президент России будет ездить на отечественном автомобиле?" А он и отвечает с намеком: "Надеюсь, что скоро". Ответ на вопрос "кого вы планируете оставить после себя?" Путин начинает со слов "во-первых, я еще работаю!" После себя действующий президент явно не намерен никого оставлять, потому что просто не видит этого "после".

Россияне все эти сигналы прекрасно считывают. Почти 18-летнее правление Владимира Путина приучило их к мысли о том, что по собственной воле он власть не оставит. Электоральный рейтинг действующего президента - 48 процентов. А накануне "прямой линии" только два процента рядовых граждан (в отличие от политиков и журналистов) желало услышать ответ на вопрос, пойдет ли президент на новый срок.

Ошибки предвыборного плана Путина

Выходит, создавая искусственные интриги, Кремль ошибается. Он играет в электоральные прятки сам с собой, с правящим классом, региональными элитами, западными политиками, но никак не с россиянами. Соответственно, если российские избиратели перейдут от принятия Путина как единственного варианта к поиску альтернатив, Кремль на это уже повлиять не сможет.

Не сможет потому, что у команды президента своя реальность, в которой Владимир Путин в свой последний (по конституции) предвыборный бой идет как в первый. Он уже дедушка во всех смыслах этого слова, а программу ему пишут как "молодому бойцу". На месте среднего российского избирателя я бы и сам, возможно, поддержал даже провластного, но "свежего" кандидата. Трудно поверить в "дедушку Путина", который после 18 лет правления вдруг задумался о "справедливости".

Кремль перед выборами в ожидании "черного лебедя"

Что же делать Путину, чтобы расшевелить избирателей и заставить их выбрать его как политика, а не как безальтернативного и надоевшего бюрократа? По большому счету, Кремлю нужен катаклизм, который подтвердил бы главный тезис власти: без Владимира Путина Россия просто пропадет. Для его оглушительной победы стране нужен мощный сигнал. И тогда Путин сможет сказать: я не могу оставить народ и вновь выдвигаю свою кандидатуру.

Вот только страна стала слишком нечувствительна. После аннексии Крыма, когда рейтинг Путина достиг рекордного показателя, Россия уже не воспринимает как сильные импульсы ни локальные войны, ни теракты, ни экономические кризисы. Что еще придумать, кроме угрозы большой войны, которую он боится реализовать, Кремль, похоже, пока не знает.

Вот и получается, что Путин тянет волынку с выборами в поисках сильного хода. Или, как вариант, в ожидании "черного лебедя", который, прилетев, позволит действующему президенту из "всенародного дедушки" вновь превратиться в жесткого и эффективного кризис-менеджера - Бэтмена, который спасет страну.
По материалам: Deutsche Welle
 

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