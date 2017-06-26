Александр СУКОВ, Деловая столица

Аналитики и эксперты периодически вбрасывают "страшилки" о новом военном вторжении России в Украину. Они уже предрекали атаку на Киев со стороны Беларуси, мощный удар в районе Мариуполя с целью пробить сухопутный коридор на Крым и много еще чего. Однако к подобным прогнозам всегда нужно относиться взвешенно.

Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук предупреждает о рисках дестабилизации Россией ситуации на севере Луганской области с целью захвата новых территорий. По его мнению, целью агрессии может стать захват газового узла в украинском Новопскове, от которого до границы России - всего 30 км. Новопсковский газовых хаб якобы является просто незаменимым звеном в проекте поставок газа из России в Турцию в рамках проекта "Турецкий поток" - через Новопсков проходят мощные газопроводы, по которым "Газпром" планирует пустить газ в Турцию. "Поэтому стратегическая задача для России - получение контроля над всей инфраструктурой в Луганской области", - утверждает эксперт.

Пост Тымчука на Facebook проиллюстрирован картой газпромовских газопроводов (в довольно таки крупном масштабе), на которой кружочком выделен отдельный участок, где газопроводы "Газпрома" проходят через восточную оконечность территории Украины. Якобы этот ключевой для "Турецкого потока" кусочек, находясь под нашим контролем, не дает возможность "Газпрому" быть уверенным в реализации "Турецкого потока".

На самом деле никакого стратегического интереса "новопсковский газовый хаб" для России и "Гапрома" не представляет, и к поставкам газа по "Турецкому потоку" украинская газовая инфраструктура на востоке Украины никакого отношения не имеет. Если уж и ждать захвата украинских территорий российским агрессором, то точно не по причине ценности газовой инфраструктуры Луганской области для России. И вот почему.

Действительно, "Газпром" сейчас активно педалирует тему "Турецкого потока", как проекта поставок газа в Турцию, а также через Турцию - далее в Европу в обход Украины. "Турецкий поток" пришел на замену "Южному потоку", по которому российский монополист также хотел поставлять газ через Турцию в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Однако не получив гарантий со стороны всех стран, через которые планировалось проложить трубу (против выступила Болгария), российский "Газпром" проект "Южный поток" благополучно похоронил. Но для реализации "Турецкого потока" "Газпром" рассчитывается использовать мощности, уже построенные на территории России в рамках "Южного потока".

Если порыться в "газпромовских" проспектах, можно откопать несколько, касающихся проекта "Южный коридор". Это проект расширения Единой системы газоснабжения России с целью обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток". Другими словами, это проект строительства новых газопроводов непосредственно на сухопутной части территории России в направлении Черного моря. "Южный коридор" предполагал строительство Западного и Восточного маршрутов. Первый должен был связать газопроводы, проходящие через Воронежскую область, с Анапой. Этот газопровод огибает восточную границу Украины, он уже построен, и еще в марте 2016 года "Газпром" рапортовал, что газ по этому маршруту пошел. Отдельные участки восточного маршрута, связывающий Нижегородскую область с той же Анапой, также были построены. Строительство обоих маршрутов, включающее газопроводы и газокомпрессорные станции, должно было обеспечить приток дополнительных 63 млрд кубометров газа в год к черноморскому побережью в районе Анапы, откуда по дну будет проложен газопровод в Турцию в рамках проекта "Турецкий поток".

В конце прошлого года глава "Газпрома" Алексей Миллер рапортовал, что госкомпания уже на 100% закончила создание в России мощностей для подачи газа в трубопровод "Турецкий поток", и дело - только за прокладкой труб по дну Черного моря.

Поэтому никакой новопсковский газовый хаб, расположенный на территории Украины, "Газпрому" для успешного функционирования "Турецкого потока" абсолютно не нужен - все необходимые для этого проекта газопроводы "Газпром" уже проложил по сухопутной территории России. Захват газовой инфраструктуры Луганской области, и "новопсковского газового хаба", в котором сходятся некоторые газопроводы, явно не входит в интересы российского руководства и "Газпрома". У него иная философия: не экономить за счет использования уже существующей своей инфраструктуры (или той, которую можно захватить за счет военной агрессии против Украины), а вкладывать как можно больше миллиардов рублей в строительство новой. Потому что Путин и его друзья из года в год успешно "пилят" миллиарды долларов из газпромовского бюджета на реализации проектов, не задумываясь о том, принесет ли прибыль в будущем сам проект. Главное для них - освоить милллиарды из нынешнего бюджета, а не создать проект, который принесет миллиарды в будущем. Например, на расширение газовой инфраструктуры на юге России в рамках реализации проекта "Южный поток" "Газпром" потратил около 15 млрд долларов, но потом проект благополучно "похоронил" и никто не понес наказания, что миллиарды долларов были зарыты в землю. Теперь "Газпром" рапортует, что все необходимое для "Турецкого потока" (что касается сухопутной части территории России) уже построено, хотя до прокачки газа в Турцию может пройти еще минимум два года. Также "Газпром" и его подрядчики (читай - Путин и его компаньоны) торопятся освоить деньги и построить на сухопутной части России инфраструктуру для проекта "Северный поток-2", хотя Евросоюз этот проект не одобрил и не понятно, принесет ли он когда либо прибыль. Поэтому жители украинского Новопскова пока могут спать спокойно - российскому руководству некогда думать о захвате их газовой инфраструктуры, оно занято "распилом" бюджета. Россия не станет захватывать ради трубы новые территории с оглядкой на последствия - новый виток санкций со стороны Европы и США, разрушенная инфраструктура захваченной территории (тот же "новопсковский газовый хаб" в результате военных действий может быть просто взорван). Если "Газпрому" понадобится еще одна труба, он ее просто построит, а российское руководство украдет на этом очередной миллиард.