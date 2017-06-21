Дележ наследства Назарбаева. Кому из принцев и принцесс достанется Казахстан

Руслан ВЕСЕЛ, Деловая столица

Соревнование за титул преемника Нурсултана Назарбаева становится все более напряженным.

17 июня в сети появилось видео о зарубежной недвижимости представителей казахстанской элиты. Больше всего внимания в нем было уделено особняку, который у английского принца Эндрю купил казахстанский "газовый принц" Тимур Кулибаев - "средний зять" президента страны Нурсултана Назарбаева. С учетом нетипичного для этой страны (да и Центральноазиатского региона в целом) прошлогоднего сообщения о болезни Назарбаева, помешавшей ему совершить зарубежные визиты, подобный слив компромата позволяет предположить о начале схватки за наследие постсоветского "патриарха" Назарбаева. А акцентирование внимания на том, как казахстанский "принц" разрушил дом английского принца - о попытках уменьшить шансы Кулибаева стать преемником.





Описывая ситуацию, СМИ иногда преувеличивают взаимосвязь особняка "с историей британской королевской семьи". Он был построен всего лишь 30 лет назад и не имел художественной ценности. Тем более что уже успел обветшать. Но тиражирование этой информации в столь непростой для родины нынешнего владельца поместья период может быть лишь началом войны компроматов против Кулибаева.

Тимур Кулибаев

Вполне вероятно, что вслед за новостями о желании построить на месте бывшего принцева дома новый (на треть больше старого) особняк с 25-метровым бассейном и ландшафтными садами, в СМИ появятся и "старости". То есть председателю Ассоциации Kazenergy, объединяющей казахскую энергетику, и недавно переизбранному главе Национальной палаты предпринимателей Казахстана, а также его тестю напомнят, что:

* по информации итальянской газеты Corriere della Sera, "Кулибаев оплатил покупку резиденции... деньгами, полученными в качестве взяток от итальянской нефтегазовой группы Eni за подписание контрактов на разработку углеводородных месторождений в Казахстане";

* за дом было заплачено на 3 млн фунтов больше, чем первоначально хотел получить принц (15 вместо 12), а по совместительству спецпредставитель Великобритании по международной торговле и инвестициям, что также может означать взятку, но уже не полученную, а преподнесенную "средним зятем" Назарбаева;

* жить в особняке Кулибаев, вероятно, собирался не с президентской дочерью (для нее был куплен не менее роскошный особняк в Швейцарии), а со своей "младшей женой" - Гогой Ашкенази, из-за связи с которой (а также двух сыновей от нее) он чуть не стал жертвой гнева всемогущего тестя.

Всплеск интереса к этим фактам из жизни "главного бизнесмена страны", а также о его не особо афишируемом пути к этому званию, может означать:

1) реальное начало передачи президентской власти Нурсултаном Назарбаевым;

2) попытку уменьшить шансы на ее получение Кулибаевым, которого рассматривают как одного из наиболее вероятных преемников: репутация взяткополучателя и взятковручателя может сделать его "токсичным".

Кому выгодно

Инициатором этой атаки на "смотрящего" за казахстанской экономикой может оказаться окружение другого потенциального преемника. Например, старшей президентской дочери Дариги, которую чаще всего называют "претендентом №1". Она за последние годы прошла серьезную школу на высоких должностях в исполнительной и законодательной власти: заместителя спикера Мажилиса (нижней палаты) парламента Республики Казахстан (РК), вице-премьера, председателя комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената парламента Казахстана и пр. К тому же после загадочного самоубийства в австрийской тюрьме ее первого мужа Рахата Алиева, вместе с которым она пыталась отстранить отца от власти в 2001 г., исчезли все признаки опалы, в которую она попала из-за этой попытки.

Вторым возможным оппонентом Кулибаева называют 38-летнего племянника несменяемого Елбасы - первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Самата Абиша. Якобы его даже представляли в роли преемника Путину.

Но наиболее часто эксперты говорят о возможной передаче власти Назарбаевым или старшей дочери, или ставленнику Кулибаева Кариму Масимову - дважды премьеру, ныне председателю КНБ. Однако с серьезным ограничением президентских полномочий по украинскому варианту 2004 г. Вероятным выглядит следующий вариант конституционной реформы в РК:

1. Парламент получит право назначения и увольнения правительства в целом и отдельных министров.

2. Парламент будет контролировать и деятельность региональных администраций (право их назначать и увольнять остаются за президентом).

3. Президентские указы утрачивают силу закона.

4. Президент потеряет контроль над социально-экономическим блоком правительства.

5. Президенту остаются внешняя политика, оборона и безопасность.

6. Президент сохраняет "роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти".

Казахский транзит

Выглядит это как нормальный "транзит" от традиционной на постсоветском пространстве президентской (иногда с префиксом "супер-") к парламентско-президентской республике. Но в казахском варианте он имеет парочку отличий:

1. 84 парламентария нынешнего созыва из 107-ми избраны по партийному списку пронурсултановской партии "Нур Отан". (И это еще прогресс: в 2007-м 7%-ный барьер преодолела только эта партия. Тогда в ответ на западное "ай-яй-яй" Астане пришлось вводить норму, согласно которой парламент не может быть однопартийным: даже в случае непреодоления барьера вторая по числу электоральных симпатий партия получает мандаты.) То есть Назарбаев сохраняет контроль над законодательной (а через нее и над исполнительной) ветвью власти на длительное время.

2. Законодательная база РК предполагает сохранение за Нурсултаном Абишевичем очень широких полномочий после отставки: "Первому Президенту Республики Казахстан - Лидеру Нации в силу его исторической миссии пожизненно"

* возможность занимать должности главы Ассамблеи народа Казахстана, члена Конституционного совета и Совета безопасности Республики Казахстан;

* право "обращаться к народу Казахстана, государственным органам и должностным лицам с инициативами по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны, которые подлежат обязательному рассмотрению (курсив наш. - Р. В.) соответствующими государственными органами и должностными лицами";

* механизмы влияния на пути развития страны, так как "разрабатываемые инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства согласовываются с Первым Президентом Республики Казахстан - Лидером Нации".

Работа над ошибками

Предположения о желании Назарбаева исполнять роль казахского Ден Сяопина есть и в современных публикациях казахстанского политэмигранта Мухтара Аблязова, и в книге украинского эксперта Тараса Батенко (почти 20-летней давности). Новый всплеск публикаций на эту тему связан с тем, что 77-летний Назарбаев уже и так побил все рекорды по пребыванию на вершине власти постсоветских президентов (после прошлогодней смерти президента Узбекистана Ислама Каримова он остался единственным, кто возглавляет страну еще с советских времен - с 1989 г.). Это поспособствовало приобретению им и его Семьей не только значительного богатства (Аблязов оценивает их состояние в $100 млрд). Но и большого опыта, основанного в том числе и на ошибках правителей соседних стран: Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. Смена власти в них происходила или революционно, или из-за кончины, казалось бы, "вечного" президента. И это очень негативно сказывалось и на родных детях бывшего главы государства, и на других ближайших родственниках. В лучшем случае их серьезно "раскулачивали" те, кто оказался поближе к президентскому креслу в момент его освобождения.

Второй причиной инициирования Назарбаевым переформатирования политического пространства страны стало его нежелание допустить масштабные столкновения за власть внутри самой Семьи. Он подозревает всех ее членов в намерениях распорядиться его наследием совсем не по его заветам. СМИ, например, предполагают, что Дарига и ее сыновья (заммэра столицы и сотрудник разведслужб) начнут мстить тем, кто принимал участие в преследованиях "старшего зятя" Рахата Алиева - мужа и отца. А Мухтар Аблязов считает, что Дарига этим не ограничится и уничтожит всех "младших жен" и внебрачных детей Нурсултана Назарбаева. Особенно сыновей, которых только из-за юного возраста (старшему 2 апреля исполнится 12 лет) пока не рассматривают в качестве наиболее вероятных преемников.

"Среднего зятя" Тимура Кулибаева президент подозревает в менее кровожадных планах: бросить жену и сделать своими наследниками детей от Гоги Ашкенази. При этом не только в экономическом плане, но и вырастить из них претендентов на высшие государственные должности, вплоть до президентской. Оттерев, таким образом, от них более близких Елбасы родственников. Такое, по мнению Назарбаева, может случиться сразу, как только он отойдет от власти. Подобные (а может и большие) опасения есть, скорее всего, у Назарбаева и по поводу племянника-комитетчика. Однако из-за специфики деятельности генерал-майора национальной безопасности Самата Абиша прессе о них мало известно.

Третьей причиной, склоняющей Назарбаева "поденсяопинствовать", является желание посмотреть, как преемник будет управлять страной и уберечь его от слишком резких шагов как во внутренней, так и во внешней политике (Карима Масимова и Даригу Назарбаеву, например, считают слишком прокитайскими). И оставить за собой возможность "поперонствовать", то есть вернуться на высшую государственную должность в случае необходимости (желательно, конечно, с менее драматичным, чем аргентинский, контекстом).

Так что нынешним украинским власть предержащим, возможно, и придется в скором времени официальные визиты наносить, например, новому президенту Казахстана Кариму Масимову (он вместе со стоящим за ним "кулибаевским кланом" может быть воспринят Западом как меньшее из зол, чем та же Дарига Нурсултановна, назначение которой преемником вызовет и разговоры о непотизме, и напоминания о методах, которыми ее покойный супруг пробивался к власти, и ее шокирующие даже казахстанцев высказывания). Но и дорожку в закрепленную законодательством РК Канцелярию Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации следует разузнать. Возможно, что и посредством предоставления возможности отдохнуть сильно уставшему от "минского процесса" Леониду Кучме: у него в свое время сложились хорошие отношения с Елбасы.

Впрочем, вероятность, что Назарбаев передумает отдавать власть даже в самый последний момент, довольно высока. Именно так чаще всего и поступали авторитарные правители.