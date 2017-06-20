Оборот розничной торговли Украины в январе-мае вырос на 7,1% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины без учета временно оккупированной территории АРК и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции в январе-мае 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

В то же время по сравнению с минувшим месяцем этот показатель увеличился на 5,6%, а по сравнению с маем-2016 - на 10,7%.

Согласно сообщению, наибольший рост розничного товарооборота в январе-мае 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами-предпринимателями, зафиксирован в Закарпатской (на 22,2%), Винницкой (на 14,1%), Одесской (на 12,2%), Сумской (на 10,0%), Львовской (на 9,3%), Киевской (на 7,9%), Днепропетровской (на 7,8%), Николаевской (на 7,6%), Кировоградской (на 5,6%), областях и Киеве (на 8,9%).

