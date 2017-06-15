Насколько новые санкции США опасны для России?

Сенат США проголосовал за расширение антироссийских санкций. Некоторые пункты новых санкций могут быть весьма неприятны, особенно для российских банков.

Новый законопроект предполагает введение запрета с российскими компаниями, находящимися под санкциями, на сделки с предоставлением финансирования и иные деловые отношения с участием нового долга свыше 14 дней.

Сейчас американским юридическим и физическим лицам запрещено выделять российским банкам кредиты на срок, превышающий 90 дней, но другие транзакции разрешены.

В документе также предлагается ограничить 30 днями срок предоставления кредита для финансирования российской энергетической отрасли.

Новые санкции будут наложены на лиц, связанных с нарушениями прав человека, причастных к снабжению оружием режима Башара Асада, причастных к "злонамеренной киберактивности от имени правительства России", причастных к "коррупционной приватизации государственных активов", а также тех, кто ведет бизнес с российскими разведывательными и оборонными компаниями.

Согласно законопроекту разрешаются новые санкции в ключевых секторах российской экономики, включая горнодобывающий, судоходный и железнодорожный, а также металлургию.

Запрещается предоставление, вывоз или реэкспорт американскими лицами товаров, услуг (за исключением финансовых услуг) или технологий в поддержку глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, которые "имеют потенциал для добычи нефти" и "в которых участвуют российские энергетические компании".

На инвестиции в российский долг нет никаких ограничений .

Тем не менее будет создана отдельная комиссия, которая в течение 180 дней будет рассматривать последствия введения таких ограничений, а после даст свои рекомендации. Эти рекомендации, видимо, будут напрямую зависеть от происходящего во внешней политике, но банкам выгодно не замечать эти риски. Эти полгода дадут возможность их крупным клиентам, кто сейчас находится на российском рынке, спокойной зафиксировать прибыль и выйти.

Прежде всего речь идет о рынке ОФЗ, а его можно приравнять к carry trade с рублем. Объем вложений нерезидентов в ОФЗ достиг 1,7 трлн руб., их доля выросла до 30,1%. Некоторые отмечают, что в ликвидных выпусках доля нерезидентов достигает 70% в отдельных случаях. Поэтому нужен комфортный "период охлаждения", иначе санкции ударят в том числе и по инвесторам из США.

Отдельно стоит отметить, что в этот раз ущерб от санкций могут почувствовать на себе все банки, кто обслуживает компании, попавшие в санкционные списки. В 2014-2015 г., когда Россия столкнулась с первой волной ограничений, основной удар пришелся на мелкие и средние частные банки. Теперь же даже крупнейшим банкам с госучастием будет сложнее привлекать краткосрочное фондирование, а от этого зависит их возможность кредитования государственных корпораций.

Также стоит ожидать дальнейшего усиления контроля за платежами российских компаний. Речь идет не только о российских банках или иностранных, работающих в стране. Давление вполне может быть направлено на другие расчетные центры, в том числе в Азии. В результате расчеты, которые уже сейчас трудно проводить в Европе, будут осложнены даже в Гонконге, Сингапуре, Дубае и т. д.

Отдельно необходимо выделить серьезный удар по финансированию в виде сокращения максимальных сроков кредитов с 90 дней до 14. Это сильно осложнит возможность привлечения краткосрочного фондирования, то есть Банк России вынужден будет увеличивать финансирование некоторых банков.

В дальнейшем вырастут ставки для реального сектора, так как сократится объем межбанковского кредитования.

Запрет на поставку технологий для российского нефтяного сектора в сегменте шельфового бурения был изначально, поэтому пока не очень понятно, о каких именно технологиях идет речь.

Скорее всего, действующие запреты будут расширены на вообще все технологии, в том числе связанные с аэрокосмической отраслью, авиацией и другими высокотехнологичными производствами. Но "список" этих технологий мы увидим только через несколько месяцев.

Учитывая последние скандалы вокруг "Роснано", можно ожидать некоторого сокращения проверок корпорации или по крайней мере перенос их последствий на более поздний срок. Сейчас "Роснано" является одним из немногих импортеров технологий, которому в США так или иначе "доверяют". Поэтому, если давление на общий импорт технологий будет увеличиваться, нет никакого смысла перекрывать канал "Роснано".

Еще одним любопытным пунктом новых санкций является упоминание лиц, причастных к "коррупционной приватизации государственных активов". Очевидно, что сюда можно будет включить все компании, которые чем-либо не устраивают американских лоббистов. Но еще более интересно это выглядит в свете новой информации о деофшоризации, которая, как ранее сообщали СМИ, привела к "оттоку" олигархов из России.

Если уже сейчас капитал выгодно выводить за рубеж, а сами богатые люди предпочитают терять статус налоговых резидентов, что позволяет не платить налоги в РФ и не отчитываться о доходах, то теперь эта тенденция ускорится.

Более того, в России в скором времени будет запрещено офшорным компаниям участвовать в приватизации. Соответствующий документ был принят нижней палатой парламента во втором чтении в четверг.

То есть необходимо будет не только вывести капитал за рубеж, но и легализовать его для США и, вероятно, ЕС. Это позволит защитить свои инвестиции в Россию, так как они будут "прозрачны" для американских регуляторов и соответствовать российскому законодательству.