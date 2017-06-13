Зачем туркмен оставляют без социальных льгот

Гурбангулы Бердымухамедов

Мнение о том, что население Туркмении находится в уникальном положении, поскольку получает коммунальные услуги бесплатно, с начала 1990-х годов распространилось по всему миру. Поэтому зарубежные наблюдатели сейчас остро реагируют на известие о том, что этому "социальному раю" пришел конец.

В начале июня президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьеру правительства подготовить предложения по отмене всех имеющихся льгот для населения. В итоге льготы будут предоставлять "только тем, кто нуждается в социальной помощи". Зачем это делается, глава государства объяснил еще год назад на заседании правительства. Тогда он сказал, что "сегодня уровень жизни нашего народа очень высок, а эти льготы создают трудности при переходе к рыночной экономике".

"Ниязовские льготы" в Туркмении отменят

Речь идет о льготах, позволявших всем жителям Туркмении пользоваться бесплатно газом, электроэнергией и водой в домашнем хозяйстве вплоть до достижения определенного лимита. По данным за 2014 год, к примеру, месячный лимит на электричество составлял 35 киловатт-часов, на газ - 50 кубометровна человека, а на воду - 250 литров в день.

"Так называемые "ниязовские льготы", введенные в 1993 году, многие годы служили отличной рекламной вывеской для страны. Так что и сегодня в России, да и среди тех обывателей в Европе, кто хоть что-то знает о Туркмении, она ассоциируется с уникальной диктатурой, взамен свобод обеспечившей жителям социальный рай, и этим выгодно отличающейся от соседних автократий в регионе", - рассказал DW немецкий эксперт по Центральной Азии Михаэль Лаубш (Michael Laubsch).

"На самом деле эти льготы и при первом президенте Ниязове во многом были фикцией, поскольку власть, не взимая денег за коммунальные услуги и полностью запустив из-за этого коммунальное хозяйство, была сосредоточена на том, чтобы оградить население от участия в прибыли, получаемой с экспорта газа - единственной реально доходной статьи в бюджете. Вплоть до того, что эта прибыль, как утверждали источники, заслуживающие доверия, поступала на личный счет президента и "для надежности", уходила за границу", - продолжает он.

При праве на бесплатную воду система водоснабжения домов, особенно многоэтажек в городах, работает плохо, так что на деле людям воду периодически приходится покупать у коммерсантов в емкостях. "Поэтому решение нынешнего президента можно трактовать двояко - или он решил навести хоть какой-то порядок в коммунальном хозяйстве, или в казне исчерпаны "газовые" деньги", - рассуждает немецкий эксперт.

Потребительская корзина Туркмении

Как бы то ни было отмена льгот ударит по наименее защищенной части населения, считает руководитель правозащитной организации "Туркменская инициатива по правам человека" в Вене (ТИПЧ) Фарид Тухбатуллин. "В принципе, адресные льготы только для тех, кто нуждается, - это справедливо. Но для этого у правительства должна быть просчитана минимальная потребительская корзина, нужны данные статистики о количестве безработных, о числе нуждающихся в стране. Таких данных нет. А если бы эти данные были собраны, оказалось бы, что две трети населения попадают в категорию нуждающихся", - указывает собеседник DW.

По словам главы ТИПЧ, его организация через свои источники интересовалась у населения реакцией на решение президента об отмене льгот. Оказалось, многих жителей озадачило, что такое решение озвучено в священный для мусульман месяц Рамадан, когда нужно держать пост и творить благие дела. Это очень ощутимый нюанс в стране, где большую часть составляют мусульмане.

"Население очень обеспокоено. Но, с другой стороны, люди надеются, что эти слова президента останутся словами. Однако мне представляется, что на этот раз "не пронесет". Коммунальные платежи теперь стали собирать регулярно, что во времена Ниязова не было обязательным. Люди уже стали ощущать тяготу выплат, а когда после отмены льгот они начнут получать новые счета за газ, воду, электричество, то далеко не все смогут эти счета оплатить. Ведь конкуренции на этом рынке нет, тарифы определяют только государственные структуры", - говорит Фарид Тухбатуллин.

Безработица, лимиты на потребление и пенсии

Кроме того, прежде чем переходить к отмене льгот, власти предстоит решить множество технических вопросов. Например, нужны счетчики на каждую квартиру. "Сейчас счетчиков, которые определяют индивидуальное потребление, не хватает. Поэтому на многоквартирный дом устанавливают один счетчик, и делят на все квартиры поровну. Лимиты на потребление электроэнергии, газа и воды рассчитаны не на семью, а на человека. Тогда на большую семью лимитов хватает, чтобы пользоваться бесплатно, а в квартире, где живет один человек, жилец фактически платит и за себя, и за других", - поясняет правозащитник.

Что касается общего социального положения в Туркмении, то государство выплачивает пособие инвалидам, пособие на детей до трех лет, пособие по потере кормильца. "Пенсии, в отличие от зарплат, сейчас более-менее регулярно и вовремя выплачиваются. А вот пособий по безработице не существует. При этом, мониторинг, проведенный корреспондентами сайта "Хроника Туркменистана" (ХТ) среди более-менее благополучных ашхабадских семей, - всего 212 человек от 18 до 50 лет - показал, что более половины не имеют ни постоянной, ни временной работы. (Результаты мониторинга ХТ опубликованы 5 июня. - Ред.). Восемь лет назад мы проводили похожий опрос на севере страны, в Ташаузе, и там цифра безработных получилась около 70 процентов. Я знаю, что аналитики в США в свое время давали оценку 60 процентов безработицы по всей Туркмении, так что полученные цифры я оцениваю как близкие к объективной картине", - говорит Фарид Тухбатуллин.

Деньги на социальные нужды потрачены на Авазу и Азиаду

"Социальное положение населения в республике, ориентированной только на экспорт газа, тяжелое. Россия перестала брать туркменский газ, не сговорившись с Ашхабадом о цене, а газовые контракты с Китаем были правительством Туркмении плохо просчитаны. И теперь значительная часть оплаты за газ отходит обратно китайским фирмам в счет погашения долгов за строительство газопроводов и добычи газа", - объясняет нынешнее положение дел в экономике Михаэль Лаубш.

А Фарид Тухбатуллин в этой связи напоминает, что за время правления Гурбангулы Бердымухамедова десятки миллиардов долларов были потрачены не на социальные нужды, а на международную туристическую зону "Аваза", которая экономически никак не окупается, и на грядущие в сентябре "Азиатские игры" в закрытых помещениях.

Население же, по информации правозащитника, живет во многом за счет того, что его значительная часть находится на заработках в Турции, меньше в РФ, ОАЭ и других странах. Оттуда они присылают деньги родственникам в стране. "И хотя сейчас в Туркмении большие проблемы с обменом валют, так что люди не могут получать даже по Western Union присланные в долларах деньги, им их выдают в манатах по очень низкому официальному курсу, все равно, если один или два родственника помогают из-за границы, это помогает выживать", - отмечает глава ТИПЧ.

При этом, продолжает он, работники бюджетной сферы: учителя, врачи, силовики все же живут относительно благополучно, они хоть и с задержками, но получают зарплату. "Какая-то часть населения пытается заниматься бизнесом. Хотя сейчас, по нашим данным, очень много частных компаний, особенно в сфере строительства, закрываются в силу того, что нет государственных заказов", - утверждает собеседник DW.