Лариса ВОЛОШИНА, Деловая столица

Вот так! Хочешь что-то исправить в современном российском государстве - поверни время вспять. Календарь в топку, "ум, честь и совесть" в ломбард - и готово. Страна будет как новенькая. Ой, нет, простите. Не все. Российские парламентарии для усиления оздоровительного эффекта предлагают еще россиянам спеть новый-старый российский гимн "Боже, царя храни!". Вы не ослышались. С такими новаторскими инициативами выступили депутаты фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, Борис Чернышов и Виталий Пашин. Отменить календарь и спеть про царя. Кто у них там нынче царь? А догадайтесь с трёх раз.

В пояснительной записке, поданной вместе с законопроектом, говорится: "Несмотря на то что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей". По мнению депутатов от ЛДПР, "принятие закона позволит восстановить и сохранить прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени, духовные и культурные традиции народов России". Авторы также указывают, что смена календаря и гимна "позволит достичь исторической преемственности" и укрепить международные позиции Российской Федерации.

Начнём с того, что международные позиции Российской Федерации во многом обусловлены тем идиотизмом, который пытается распространять по миру её руководство. Российская внешняя и внутренняя политика давно протекает под лозунгом: "Больше ада!". В Украине, в Сирии, в борьбе с импортными помидорами и гусями, а также в победобесных ползаниях на коленях за сомнительными мощами. Все это форменный сумасшедший дом. Российская политика сама по себе - ад. Это давно не секрет для любого, кто интересуется современной Россией. Так почему же российские законодатели тут должны быть исключением? Они тоже самозабвенно плодят ад. Достаточно вспомнить такие российские законотворческие перлы, как запрет кружевного женского белья и законы о чувствах верующих.

В этой истории интересно другое. Зачем депутатам от ЛДПР высовываться со столь неоднозначными инициативами именно сейчас? Зачем в разгар президентской компании, которая должна закончится в марте 2018 г., предлагать повернуть стрелки часов и сдвинуть дату? Ведь выборы российского президента должны состоятся как раз в канун захвата Крыма. Владимир Путин специально сдвинул дату голосования с тем расчетом, чтобы память о краже украинского полуострова помогла россиянам определиться с именем нового-старого президента России. Если календарь будет изменён, то придётся сдвигать "скрепную дату" и ставить под сомнение президентский пост? Гимн-то будет славить царя. А выбирать россияне пойдут всего лишь президента. Возможно, это диверсия? Посягательство на святая святых?

Нет, все намного проще. В таких странах, как Россия, где нет места здоровой инициативе, людям подневольным приходится имитировать бурную деятельность. Иначе у высокого руководства может возникнуть подозрение, что у неких конкретных прихлебателей слишком уж сытая жизнь. Не по чину.

В России стремительно сокращается кормовая база для многочисленных чиновников и клерков. Они должны работать. Но так, чтобы их деятельность не привела ни к каким фундаментальным изменениям.

Подчиненный в России, как мы помним со слов царя Петра Первого, "должен быть глуп, ретив и придурковат. Дабы своим разумением не смущать начальство". Вот они и стараются.

Переводят стрелки, поют гимны, пишут абсурдные законы. Все что угодно, лишь бы ненароком не дать первым лицам сошедшего с ума государства знать, что они все понимают. Россия движется назад. К царизму, к мракобесию, к темным временам. Назад-вперед в ад. Тут депутаты от ЛДПР попали, как говорится, в самый что ни на есть тренд.

На самом деле в том, что после захвата Крыма доля безумия в официальной российской риторике существенно увеличилась, нет ничего удивительного. Изображать из себя психически больного - излюбленный способ преступников избежать наказания за тяжкое преступление. Закон о перекраивании календаря мало чем отличается от закона о перекраивании карты мира. Раз российская Дума проголосовала за расширение границ, то за расширение российского имперского сознания тоже вполне проголосует.

И все же я бы на месте депутатов от ЛДПР задумалась. А не будет ли их законодательная инициатива воспринята как угроза безопасности первого лица государства? В стране, где стрелки часов идут назад, предложение дружно запеть "Боже, царя храни" может быть интерпретировано как намек. Ведь даже в Российской Федерации - стране с переписанной историей - люди прекрасно помнят, что стало с последним российским царем и юлианским календарем. Их смела революция. Ну что же, путь российские депутаты переводят календари, часы и стрелки. Чем больше идиотизма они внесут в жизнь российских граждан, тем скорее их настигнет русский бунт. Бессмысленный и беспощадный. Точь-в-точь, как их законодательные инициативы.