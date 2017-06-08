Страховщики платят все больше по страховым случаям ДТП. В I квартале из-за ухудшения ситуации с аварийностью на дорогах и подорожания ремонта страховщики заплатили пострадавшим на 37% больше. При этом их премии выросли всего на 1,7%. Это приведет к финансовым проблемам у компаний, которые «платят с колес». FinClub обнаружил компании из зоны риска.

На пороге кризиса

Страховщики рынка «автогражданки» переживают сложные времена: денег застрахованные платят столько же, как и раньше (в I квартале 2017-го премии выросли всего на 1,7%), а страховые выплаты пострадавшим в ДТП растут рекордными темпами (сразу на 37,2%). Это вызвано несколькими факторами. Во-первых, ухудшилась ситуация на дорогах: количество аварий выросло на 15,5%, а урегулированных страховых случаев - на 14,6%. Во-вторых, повышается средняя стоимость ремонта: в I квартале 2016-го средний размер страховой выплаты составлял 10 768 грн, а в I квартале 2017-го - уже 12 891 грн (+19,7%). Сочетание этих факторов обеспечило рост выплат, из-за чего страховщики отдают пострадавшим уже 56,7% текущих премий. Еще год назад показатель составлял 42%.

Страховщики дополнительно собрали с рынка 13 млн грн, а выплатили - на 121 млн грн больше, чем раньше. «Рост аварийности и уровня страховых выплат может в ближайшее время обернуться значительными финансовыми проблемами для страховщиков, которые не сформировали достаточные страховые резервы и осуществляют выплаты только за счет новых страховых премий», - говорит генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Из 54 игроков рынка ОСАГО у 14 компаний выплаты уже превышают 75% от собранных ими премий. С таким негативным трендом столкнулись как лидеры рынка (например, «АХА Страхование» выплатила 29,9 млн грн), так и небольшие игроки («Талисман Страхование» - 0,84 млн грн). У четырех компаний - «АСКО-Медсервис», «Саламандра-Украина», «Колоннейд Украина» и «Кредо» - выплаты в начале года и вовсе превысили 100% премии.

Задержка выплат

Средний срок урегулирования убытков от ДТП в начале года сократился до 106 дней, тогда как в IV квартале 2016-го он составлял 114 дней с даты ДТП. Но половина страховщиков стала платить хуже, а у девяти компаний средний срок урегулирования увеличился на 20 и более дней. Резкое ухудшение произошло у СК «Интер-полис» - рост на 80 дней (до 185 дней), «Киев Ре» - на 77 дней (281), «Аска» - на 64 дня (238), «АХА Страхование» - на 35 дней (139).

В «Аска» говорят, что выплаты не затягивают, а рост показателя вызван независимыми от них обстоятельствами. Портфель «автогражданки» страховщика состоял преимущественно из клиентов в Донецкой и Луганской областях. После начала боевых действий в регионе многие страховые случаи пришлось урегулировать в суде. «В I квартале 2017-го «Аска» осуществила выплаты по нескольким судебным искам, которые относятся еще к периоду начала АТО. Естественно, что срок такой выплаты очень большой, ведь дела в судах часто рассматриваются довольно долго, бывает, по нескольку лет. Это и повлияло на средний срок выплаты», - утверждает директор по выплатам «Аска» Виктория Овчинникова. В I квартале компания урегулировала всего 127 страховых случаев, поэтому влияние таких дел на общий срок выплат в «Аска» весомее, чем если бы это произошло у «Провидной» (2797 случаев).

Ухудшение показателя «АХА Страхование» вызвано исправлениями в базе данных МТСБУ. «Исправляли дефект, в результате которого убытки, оплаченные в предыдущих периодах по данным учета компании, не были переведены в соответствующий статус в базе данных МТСБУ. Эта корректировка повлияла на расчет среднего срока урегулирования, который определяется как среднее арифметическое по убыткам, которые были урегулированы в соответствующем периоде», - сказал заместитель вице-президента по операционной деятельности «АХА Страхование» Руслан Грабко. Страховщик уверяет, что показатель качества урегулирования компании остался на высоком уровне, а за I квартал не было получено ни одной жалобы от страхователей или потерпевших на качество услуг.





Кроме того, сами пострадавшие в ДТП не спешат сразу обращаться за выплатами. «Лица, имеющие право на получение страхового возмещения, не всегда обращаются к страховщику непосредственно после наступления ДТП. Иногда обращение от потерпевшего мы получаем через несколько месяцев после наступления аварии», - уверяет директор департамента урегулирования убытков «Европейский страховой альянс» Федор Кузьмин. По его словам, если потерпевший застраховал автомобиль по КАСКО, он чаще обращается непосредственно к своему страховщику за выплатой. А уже после проведения выплаты страховщик выставляет претензию компании, застраховавшей ответственность виновника ДТП по ОСАГО. В таком случае срок урегулирования убытка по ОСАГО значительно увеличивается.

В компании «Саламандра-Украина» говорят, что выплаты по выставленным регрессам от других СК также увеличивают средний срок выплаты. «Между датой ДТП и датой выставленного нам регресса может пройти от шести месяцев до двух лет. Еще было несколько страховых случаев, по которым были открыты уголовные дела, и расчеты по ним прошли после окончания расследования, то есть спустя полтора-два года после даты ДТП», - говорят в пресс-службе СК.





Вероятно, страховщики говорят правду, и затягивание выплат лишь статистическое. Ведь в начале года в МТСБУ поступило на 24% меньше жалоб на действия или бездействие страховщиков - всего 316 заявлений. Наибольшее соотношение жалоб к количеству урегулированных дел наблюдалось в СК «Страховой капитал» (32,6%), «УТСК» (19,4%), «Эталон» (13,2%), «АСКО-Медсервис» (6,7%), «Киев Ре» (5,3%). В среднем по рынку это 1%.

Лишь «Альфа-Гарант» не обнародовала количество жалоб в I квартале. Компании есть что скрывать. По информации FinClub, на нее пожаловались 26 клиентов. Больше жалоб только на «УТСК» - 42. В «лидерах» «Киевский страховой дом» (25) и «Провидна» (23).

Качество урегулирования страховых случаев (скорость и объемы) и количество жалоб клиентов влияют на общую оценку страховщика. От нее зависит количество бланков ОСАГО, которые компания получает в МТСБУ. «Мы сокращаем количество бланков к выдаче для СК в том случае, если общая оценка страховщика в несколько раз хуже, чем средняя по рынку. В этом квартале несколько компаний получили ограниченное количество полисов», - рассказала заместитель генерального директора МТСБУ Людмила Белошицкая. Исходя из «светофора» МТСБУ, речь может идти о шести компаниях - «АСКО-Медсервис», «Здорово», «Киев Ре», «Киевской страховой дом», «УТСК» и «Юнивес». У них длительное время наблюдаются высокие сроки урегулирования, плюс выросло количество жалоб.







