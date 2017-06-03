Дмитрий Исаенко: покупая квартиру в области, обращайте внимание на состояние инженерно-транспортной инфраструктуры, доступности к месту работы и социальным объектам

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дмитрий Исаенко: покупая квартиру в области, обращайте внимание на состояние инженерно-транспортной инфраструктуры, доступности к месту работы и социальным объектам

 

В ближайшее время строительный рынок Украины ожидает ряд изменений. В первую очередь это связано с принятием Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования градостроительной деятельности", который вступает в силу с 10 июня текущего года. Законодатели уверяют, что их детище будет бороться с такими явлениями, как неконтролируемая и незаконная застройка на всей территории Украины, и поможет сделать рынок недвижимости более цивилизованным.

Чтобы узнать о всех подробностях нового закона, Українські Новини обратились к экс-заместителю Министра регионального развития, строительства и жилищно-комунального хозяйства Дмитрию Исаенко.

В ближайшие дни вступят в силу новые требования, касающиеся градостроительной деятельности. Этот закон в состоянии сделать процесс застройки в таких традиционно проблемных местах, как территории, прилегающие к столице, более урегулированным и безопасным для покупателей?

Действительно, этот закон вносит существенные коррективы в функционирование строительного рынка Украины. Это касается расширения спектра объектов, подлежащих экспертизе проектной документации, получению разрешений на начало выполнения строительных работ, а также лицензирования строительной деятельности - теперь эти процедуры будут касаться тех объектов строительства, которые ранее относились к объектам ІІІ категории сложности. Усиливается ответственность всех участников инвестиционного процесса за выполнение требований строительного законодательства путем установления более высоких штрафных санкций. Законодатель установил жесткие рамки получения градостроительных условий и ограничений, четко выписал их исключительный состав и целый ряд других новаций.

Однако следует заметить, что положения нового закона, естественно, имеют одинаковую силу для застройщиков, осуществляющих свою деятельность на любой части территории Украины, а значит и для столицы, и прилегающим к ней территориям. Другое дело, что, к сожалению, сегодня большинство территорий, прилегающих к столице, не имеют актуализированной градостроительной документации начиная от схем развития территории районов и заканчивая генпланами населенных пунктов и детальными планами территорий. О планах зонирования территорий говорить вообще не приходится.

Следует заметить, что еще в 2011 году, с принятием закон "О регулировании градостроительной деятельности", была поставлена задача обеспечения территорий актуализированной граддокументацией. Однако в Киевской области этот процесс не нашел необходимого развития, что приводит не только к хаотической застройке территорий сегодня, но и к сложностям в перспективе. Речь идет об обеспечении инженерной и транспортной инфраструктурой.

На первый взгляд хорошо иметь квартиру или дом в пригороде. Но отсутствие надлежащих систем жизнеобеспечения, в первую очередь водоснабжения, водоотвода, в том числе ливневого, тепло- и енергоснабжения, транспортных коммуникаций приводит к появлению септиков, пробок на дорогах и прочих проблем.

Не менее важный вопрос обеспечение территорий массовой застройки объектами социальной инфраструктуры - школами, детсадами, поликлиниками, или возможностями беспрепятственного транспортного сообщения с ними.

Так что принимая решение о приобретении жилья в пригороде, нужно хорошо взвешивать все составляющие и понимать, что сегодняшние изменения в законодательстве в этом плане существенно картину не изменят.

Каким образом отмена категорий сложности объектов повлияет на работу застройщиков? Не станет ли это очередной лазейкой для потенциальных нарушений недобросовестных застройщиков, особенно если речь идет о Киевской области, где степень контроля со стороны государства и так традиционно ниже, чем в Киеве?

Нет, наоборот. Отмена категорий сложности убирает ту лазейку, которая была ранее. Ведь по действующему законодательству объекты одного класса последствий (СС2) делились на две категории сложности: ІІІ и ІV. Для каждой из них "правила игры" были разные, а демаркационная линия - весьма размытой. Повторяю, Законом № 1817 расширяется спектр подконтрольных объектов - и это тот позитив, который соответствует европейской практике. Например в Германии проверке подлежит проектная документация всех объектов, в том числе жилых домов выше 2-х этажей.

Что изменилось в порядке получения разрешений на выполнение подготовительных и строительных работ? В чем особенность нового порядка? Как это может повлиять на работу застройщиков в Киеве и в области?

Что имеем на сегодня? Выполнение подготовительных работ требует отправления уведомления или регистрации декларации, если, например, речь идет об инженерных сетях. Строительные работы можно начинать на основании уведомления, декларации или разрешения. Законом № 1817 декларации о начале выполнения подготовительных и строительных работ отменяются. И это позитив. Значит для объектов, которые по классу ответственности относятся к объектам с незначительными последствиями (СС1), разрешительные процедуры упрощаются: вместо регистрации декларации достаточно будет направить уведомление. Ранее такой порядок предусматривался только для начала строительства объектов, которые сооружались по строительному паспорту: индивидуальных (усадебных) жилых домов, садовых, дачных домов не выше двух этажей (без учета мансардного этажа) с площадью до 300 квадратных метров, хозяйственных зданий и сооружений.

В то же время в отношении части объектов, которые на сегодня являются объектами III категории сложности, повторяю, процедуры станут более жесткими: вместо деклараций вводятся разрешения.

Какие новые разрешительные документы появились в строительстве и как они повлияют на застройщиков и инвесторов? Можно ли говорить о том, что новое законодательство будет выполнять функцию фильтра недобросовестных застройщиков?

Как я уже сказал, новые разрешительные документы законодательство не предусматривает. А вот контроль усиливается, в том числе путем лицензирования строительной деятельности тех организаций, которые ранее, без лицензии, могли строить объекты ІІІ категории сложности. Второе - это расширение полномочий органов местного самоуправления и государственных инспекций архстройконтроля в части надзора и контроля за строительством. И естественно, достаточно высокие штрафные санкции. Думаю, что даже недобросовестные застройщики, в том числе в Киевской области, десять раз подумают перед тем, как организовывать аферу с инвесторами.

И все-таки - какая ответственность предусмотрена за нарушения при строительстве жилых домов? Считаете ли вы ее достаточной строгой? Особенно если говорить о периферийной застройке, которая чаще сопровождается серьезными нарушениями?

С вступлением в силу нового Закона штрафы за нарушение строительной деятельности существенно возрастают по всем объектам строительства, в том числе за нарушения при строительстве жилых домов. Особенно по объектам бывшей ІІІ категории сложности. Так, например, за самовольное начало строительство 100-квартирного жилого дома штраф подняли с 140 до 623 тысяч гривен. Думаю, это отпугнет часть застройщиков, которые занимаются одним-двумя проектами. Серьезные же киевские компании, которые и так ведут свою деятельность в рамках закона, это особо не побеспокоит.

Децентрализация архитектурно-строительного контроля: как на практике будет происходить разделение полномочий между государством и органами местного самоуправления? Кто выигрывает в результате: застройщик? инвестор? власть?

Эта реформа - одна из первых реализованных на практике реформ секторальной децентрализации - разработана еще в 2014 году. Законодательством услуги по оформлению документов максимально приближены к заказчику, а органы местного самоуправления получили реальные рычаги влияния на застройку территории благодаря праву создавать собственный орган государственного архитектурно-строительного контроля.

Что значит порядок разработки технической документации на землю по-новому? Предварительное согласование - всегда ли оно необходимо? Отвод земельного участка под застройку - когда это возможно? Если строят на чужой земле, как устранить проблему регистрации правоустанавливающих документов на землю? Не повлечет ли это нововведение за собой новые риски для покупателей жилья в пригороде?

Проблемы на этапе землеотвода, конечно, есть. Потому центральным органам исполнительной власти, которые занимаются этими вопросами, нужно подготовить соответствующие инициативы. Это позитивно повлияет на развитие строительной сферы и привлечет инвестиции, в том числе и в столицу.

Предусмотрен ли новый порядок получения информации о видах застройки и ограничениях на земельном участке? В каких случаях обязательно разрешение Архитектурно-градостроительного совета?

Архитектурно-градостроительные советы по обращению заказчиков могут рассматривать проекты отдельных объектов строительства, однако их решение по этим вопросам носят рекомендательный характер. Ответственность за соблюдение требований законодательства, строительных норм, стандартов и правил, а также соответствие проекта градостроительной документации возложена на проектные и экспертные организации и персонально на соответствующих сертифицированных специалистов (архитекторов, инженеров-проектировщиков и экспертов). А вот вопрос градостроительных условий и ограничений Законом № 1817 урегулирован по-новому.

Среди новаций - введение открытого реестра градостроительных условий и ограничений, который будут вести местные органы градостроительства и архитектуры в порядке, определенном Минрегионом, а также возможность отмены уже выданных градостроительных условий. Если первое, безусловно, является позитивным в контексте обеспечения открытости и прозрачности, то об эффективности последней нормы можно будет судить исходя из практики ее применения после вступления закона в силу.

Проблема, которая остается особо актуальной в пригородах - вопросы инженерных сетей и коммуникаций. Есть решения этих вопросов?

Эта проблема актуальна везде. Однако в пригородных зонах, особенно. По информации строительных организаций, получение технических условий и подключение построенного объекта к инженерным сетям остается одним из наиболее проблемных этапов строительства. Это касается и финансовой нагрузки на застройщика, которая в итоге существенно влияет на цену объекта инвестирования, и организационных проблем, когда монополисты выставляют необоснованные технические условия или годами не принимают построенные внеплощадочные сети.

На мой взгляд, вопрос долевого участия в развитии инфраструктуры и подключение к инженерным сетям нужно решать в комплексе. Возможно обоснованные расходы на развитие сетей должны быть включены в стоимость земельного участка с тем, чтобы проблемы инженерного обеспечения объекта строительства решались уже на этапе землеотвода, как это происходит во многих развитых странах. А если говорить о периферии, то здесь, в условиях децентрализации полномочий, необходим сильный контроль со стороны органов местного самоуправления, чтобы заставить застройщиков действовать в рамках законодательства, как это делают в Киеве. Ведь от неподключенных к инженерным сетям домов страдают те, кто купил в них квартиры, то есть, местные жители.

Как изменился порядок введения в эксплуатацию готового объекта строительства? Одинаковы ли условия для столицы и пригорода?

Изменения в законодательство, внесенные Законом Украины № 1817, не меняют процедуры принятия объектов в эксплуатацию: по-прежнему объекты будут приниматься путем регистрации декларации или на основании акта готовности объекта к эксплуатации с выдачей соответствующего сертификата. При этом для тех объектов среднего класса последствий, которые ранее принадлежали к III категории сложности и принимались в эксплуатацию по декларативному принципу, вводится необходимость составления акта готовности к эксплуатации и получения сертификата.

Что делать с объектами незавершенного строительства? Многие из них, как правило в Киевской области, могут годами стоять недостроенными или не подключенными к коммуникациям. Какие есть варианты "избавления" от долгостроя: продажа, продажа корпоративных прав заказчика строительства, банкротство заказчика строительства? Как это может отразиться на инвесторе?

В каждом случае причины образования долгостроя разные: нехватка средств, банкротство заказчика или подрядчика, проблемы в сфере земельных отношений, а порой и самовольное строительство.

Несколько лет назад в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" внесены изменения, согласно которым в случае несостоятельности застройщиков организация работы, связанной с завершением строительства многоквартирных жилых домов, которые сооружались с привлечением средств физических лиц, отнесена к собственным полномочиям органов местного самоуправления. Понятно, что это должно происходить с участием заказчика, инвесторов, а при необходимости - контролирующих и правоохранительных органов.

Алгоритм организации такой работы может предусматривать выявление проблемного долгостроя, изучение его состояния (наличие прав на земельный участок, разрешительной и проектной документации, нереализованных квартир, степень строительной готовности и т. д.), установление проблем, ставших причиной прекращения строительства, и определение возможных путей достройки в рамках действующего законодательства.

Станет ли, по вашему мнению, реформирование разрешительной системы в сфере строительства эффективным средством борьбы с незаконными стройками?

Именно на это в конечном итоге направлены изменения в градостроительном законодательства, внесенные Законом № 1817.

Хочется надеяться, что новые подходы к классификации объектов предотвратят имеющие сегодня место злоупотребления. Однако это не исключает другие нарушения, в результате которых распространяется, например, самовольное строительство. Ведь решение проблемы самостроев лежит прежде всего в плоскости эффективности работы органов местного самоуправления и органов государственного архитектурно-строительного контроля, а также повышения правосознания и ответственности субъектов градостроительства.
По материалам: Українські Новини
 

ПО РУБРИКАМ

02.06 Спрос и пред­ло­же­ние на меж­бан­ке 2 июня бы­ли сба­лан­си­ро­ва­ны, что поз­во­ли­ло Нац­бан­ку на ры­нок не вы­хо­дить

02.06 Зо­ло­то до­ро­жа­ет из-за ослаб­ле­ния ожи­да­ний по­вы­ше­ния став­ки ФРС США в июне

02.06 Дмит­рий Ис­а­ен­ко: по­ку­пая квар­ти­ру в об­ла­сти, об­ра­щай­те вни­ма­ние на со­сто­я­ние ин­же­нер­но-транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, до­ступ­но­сти к ме­сту ра­бо­ты и со­ци­аль­ным объ­ек­там

02.06 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 02.06.17

02.06 Дол­лар тор­гу­ет­ся 2 июня на ми­ни­маль­ном уровне с но­яб­ря 2016 г на дан­ных по рын­ку тру­да США

02.06 Фон­до­вый ры­нок Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 2 июня уме­рен­ным ро­стом

02.06 Вла­сти Ниц­цы за­пре­ти­ли бан­ку NoorAssur на­зы­вать се­бя ис­лам­ским из-за опа­се­ния бес­по­ряд­ков

02.06 Со­вет НБУ ре­ко­мен­ду­ет прав­ле­нию Нац­бан­ка ис­сле­до­вать эф­фект от по­тен­ци­аль­но­го вве­де­ния ва­лют­ной ам­ни­стии

02.06 Опе­ра­тив­ное со­сто­я­ние меж­бан­ков­ско­го ва­лют­но­го рын­ка Укра­и­ны

02.06 Со­вет НБУ ре­ко­мен­ду­ет на­чать ис­поль­зо­вать ев­ро как ос­нов­ную ин­ва­лю­ту по экс­порт­но-им­порт­ным опе­ра­ци­ям

02.06 Ак­ти­вы Фон­да га­ран­ти­ро­ва­ния вкла­дов в мае со­кра­ти­лись на 0,7% до 12,9 млрд гри­вен

02.06 Со­вет НБУ ре­ко­мен­до­вал прав­ле­нию не про­дле­вать тре­бо­ва­ние обя­за­тель­ной про­да­жи ва­лют­ной вы­руч­ки экс­пор­те­ра­ми

02.06 Фон­до­вые рын­ки АТР вы­рос­ли 2 июня, япон­ский Nikkei за­вер­шил тор­ги вы­ше 20000 пунк­тов

02.06 Рос­сий­ский Вне­ш­эко­ном­банк рас­счи­ты­ва­ет за­крыть сдел­ку по про­да­же Про­мин­вест­бан­ка в июле

02.06 На­ча­ла ра­бо­тать мо­биль­ная пла­теж­ная си­сте­ма LG Pay, по­ка — толь­ко в Юж­ной Ко­рее

• дальше…

02.06 Зо­ло­то до­ро­жа­ет из-за ослаб­ле­ния ожи­да­ний по­вы­ше­ния став­ки ФРС США в июне

02.06 Сто­и­мость вы­со­ко­ок­та­но­вых бен­зи­нов в роз­ни­це с 26 мая по 2 июня не из­ме­ни­лась

02.06 Па­де­ние цен на нефть 2 июня за­мед­ли­лось до 1,6%, Brent - ни­же $49,7 за бар­рель

02.06 Госдолг Укра­и­ны в ап­ре­ле 2017г воз­рос на 2,7% в дол­ла­ро­вом вы­ра­же­нии - Мин­фин

02.06 Объ­ем ре­а­ли­зо­ван­ной пром­про­дук­ции в Укра­ине в ян­ва­ре-ап­ре­ле 2017г. вы­рос на 31,8%

02.06 Укра­и­на рас­счи­ты­ва­ет на за­пуск ЗСТ с Ка­на­дой в ав­гу­сте - торг­пред

02.06 Опто­вые це­ны на топ­ли­во за не­де­лю с 29 мая по 2 июня сни­зи­лись

02.06 Со­вет НБУ ре­ко­мен­ду­ет прав­ле­нию Нац­бан­ка ис­сле­до­вать эф­фект от по­тен­ци­аль­но­го вве­де­ния ва­лют­ной ам­ни­стии

02.06 Со­вет НБУ ре­ко­мен­ду­ет на­чать ис­поль­зо­вать ев­ро как ос­нов­ную ин­ва­лю­ту по экс­порт­но-им­порт­ным опе­ра­ци­ям

02.06 Со­вет НБУ ре­ко­мен­до­вал прав­ле­нию не про­дле­вать тре­бо­ва­ние обя­за­тель­ной про­да­жи ва­лют­ной вы­руч­ки экс­пор­те­ра­ми

• дальше…

02.06 ЕС и Ки­тай не смог­ли под­пи­сать за­яв­ле­ние по Па­риж­ско­му со­гла­ше­нию

02.06 В Ка­зах­стане спис­ки до­стой­ных по­гре­бе­ния в Пан­теоне вы­зва­ли кри­ти­ку и смех

02.06 Вла­сти Ниц­цы за­пре­ти­ли бан­ку NoorAssur на­зы­вать се­бя ис­лам­ским из-за опа­се­ния бес­по­ряд­ков

02.06 Yahoo: Трамп хо­тел смяг­чить санк­ции про­тив Рос­сии

02.06 Биз­нес-эли­та Аме­ри­ки про­тив вы­хо­да из Па­риж­ско­го со­гла­ше­ния по кли­ма­ту

02.06 Ве­не­су­э­ла: Ма­ду­ро объ­явил о ре­фе­рен­ду­ме на фоне про­те­стов

02.06 Ка­на­да ра­ти­фи­ци­ро­ва­ла со­гла­ше­ние о зоне сво­бод­ной тор­гов­ли с Укра­и­ной

01.06 Трамп объ­явил о вы­хо­де США из Па­риж­ско­го со­гла­ше­ния по кли­ма­ту

01.06 США вве­ли санк­ции про­тив рос­сий­ских ком­па­ний из-за КНДР

01.06 По­сле от­ка­за бан­ков Ле Пен по­про­си­ла кре­дит у из­би­ра­те­лей

01.06 Ев­ро­пар­ла­мент про­го­ло­со­вал за по­вы­ше­ние квот на ряд сель­хоз­то­ва­ров из Укра­и­ны

01.06 Рост эко­но­ми­ки США про­дол­жа­ет­ся сдер­жан­но-уме­рен­ны­ми тем­па­ми - Beige Book

01.06 Ли­вий­ский кон­фликт: ко­го под­дер­жит Рос­сия?

01.06 На­сколь­ко ве­ли­ка угро­за рас­про­стра­не­ния ис­ла­миз­ма на Бал­ка­нах?

01.06 Кон­гресс США на­пра­вил семь по­ве­сток в свя­зи с рас­сле­до­ва­ни­я­ми по Рос­сии

• дальше…

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Об­зор рын­ка но­востро­ек Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: май 2017 г.

01.06 Ки­тай­цы го­то­вы по­стро­ить мет­ро на Тро­е­щи­ну за че­ты­ре го­да

31.05 Же­то­ны в ки­ев­ском мет­ро за­ме­нят би­ле­ты с QR-ко­дом

30.05 Cпрос на жи­лье в но­вострой­ках па­да­ет

26.05 Ки­ев по­пал в два­дцат­ку луч­ших го­ро­дов для ри­тей­ле­ров

24.05 Ка­б­мин утвер­дил целе­вую про­грам­му ре­фор­ми­ро­ва­ния и раз­ви­тия обо­рон­но-про­мыш­лен­но­го ком­плек­са Укра­и­ны до 2021

24.05 Аренд­ные став­ки в сто­лич­ных ТРЦ в I кв. вы­рос­ли на 4,5% - JLL

23.05 Ки­ев на­ме­рен уве­ли­чить сто­и­мость про­ез­да до 5 гри­вен в мет­ро и до 4 гри­вен в на­зем­ном транс­порт с 15 июля

23.05 Укра­и­на под­ня­лась на 18 по­зи­ций в рей­тин­ге раз­ви­тия от­кры­тых дан­ных Open Data Barometer

19.05 Но­вую вет­ку мет­ро в Ки­е­ве по­стро­ит ки­тай­ский кон­сор­ци­ум - КГГА

18.05 Град­со­вет Ки­е­ва вы­брал про­ект раз­вяз­ки на Шу­ляв­ке со сно­сом "Большевика"

16.05 Укра­ин­цы с пас­пор­та­ми РФ не смо­гут вос­поль­зо­вать­ся без­ви­зо­вым ре­жи­мом с ЕС

12.05 Ко­ли­че­ство мил­ли­о­не­ров в Укра­ине за 2016г со­кра­ти­лось по­чти на чет­верть

• дальше…

02.06 "Видродження" и Ко­но­ва­люк. Ко­гда ждать по­ли­ти­че­ский брак по рас­че­ту

02.06 На­ша ар­мия за­ня­ла се­рую зо­ну в рай­оне Же­лоб­ка

02.06 Yahoo: Трамп хо­тел смяг­чить санк­ции про­тив Рос­сии

02.06 Гром­кий "день тишины". Где на Дон­бас­се про­дол­жа­лись бои во­пре­ки "перемирию"

02.06 Шпи­о­ны ФСБ или по­ка­за­тель­ная пор­ка? По­че­му СБУ "трясет" Wnet

02.06 По­че­му био­мет­рия Гри­ца­ка за­кро­ет гра­ни­цу с Рос­си­ей луч­ше ви­зо­во­го ре­жи­ма

01.06 Как Ко­боле­ва вклю­ча­ют в пре­мьер­скую гон­ку

01.06 В Ки­е­ве про­изо­шло по­ку­ше­ние на Ада­ма Осма­е­ва и Ами­ну Оку­е­ву, на­па­дав­ший ра­нен – МВД

01.06 В Укра­ине за­пу­сти­ли трех­лет­нюю ан­ти­кор­руп­ци­он­ную ини­ци­а­ти­ву ЕС

01.06 Юри­ди­че­ские ме­ха­низ­мы для вве­де­ния ви­зо­во­го ре­жи­ма с РФ го­то­вы - Пет­рен­ко

01.06 Бои на Дон­бас­се. Тер­ро­ри­сты под­тя­ги­ва­ют тех­ни­ку к Ав­де­ев­ке и ищут ты­лы

01.06 Ки­ев­со­вет пе­ре­име­но­вал про­спект Ва­ту­ти­на в про­спект Шу­хе­ви­ча

01.06 Про­сто пра­во­слав­ные. По­че­му юго-во­сток Укра­и­ны стал стес­нять­ся УПЦ МП

31.05 Что озна­ча­ет ре­ше­ние Сток­гольм­ско­го ар­бит­ра­жа для "Нафтогаза" и "Газпрома"

31.05 Порт­фель без ин­стру­мен­тов. Как де­лить на­след­ство Сте­ця

• дальше…

02.06 В Samsung со­здан дис­плей для VR-шле­мов с раз­ре­ше­ни­ем 2200 × 2024 точ­ки

02.06 Kopin и Goertek пред­ста­ви­ли ре­фе­ренс­ный об­ра­зец гар­ни­ту­ры VR, ко­то­рая вдвое мень­ше и лег­че су­ще­ству­ю­щих

02.06 Тех­но­ло­гия быст­рой за­ряд­ки Quick Charge 4+ ра­бо­та­ет на 15% быст­рее и 30% эф­фек­тив­нее Quick Charge 4.0

02.06 На­ча­ла ра­бо­тать мо­биль­ная пла­теж­ная си­сте­ма LG Pay, по­ка — толь­ко в Юж­ной Ко­рее

02.06 ZTE вы­пу­сти­ла "безрамочный" Nubia Z17 с 8 ГБ опе­ра­тив­ной па­мя­ти

02.06 Lenovo пред­ста­ви­ла смарт­фон Moto Z2 Play с но­вы­ми мо­ду­ля­ми Moto Mods

01.06 В США впер­вые вы­ка­ти­ли из ан­га­ра са­мый боль­шой са­мо­лет в ми­ре

01.06 Daimler бу­дет вы­пус­кать элек­тро­ка­ры в Ки­тае

01.06 Ро­бо­ты за­ме­нят пе­ре­вод­чи­ков к 2024 го­ду, про­дав­цов — к 2031-му

01.06 Пред­став­лен пре­ем­ник Saab 9-3

01.06 Смарт­фон Gionee S10 осна­щён че­тырь­мя ка­ме­ра­ми и про­цес­со­ром Helio P25

31.05 Но­вая спут­ни­ко­вая сеть поз­во­лит сле­дить за Зем­лей в ре­аль­ном вре­ме­ни

31.05 Renault до­ба­ви­ла рос­ко­ши се­мей­ству Scenic

31.05 Samsung SDI от­кро­ет фаб­ри­ку по про­из­вод­ству ак­ку­му­ля­тор­ных ба­та­рей для элек­тро­мо­би­лей в Вен­грии

31.05 В BMW от­ка­за­лись при­во­зить се­дан 1 се­рии в Ев­ро­пу

• дальше…

31.05 Как стать иде­аль­ным за­ме­сти­те­лем

30.05 Аме­ри­кан­цы бо­ят­ся ид­ти в от­пуск

29.05 На за­во­дах фран­цуз­ской Michelin боль­ше нет на­чаль­ни­ков

24.05 Google на­ме­рен сле­дить за по­куп­ка­ми сво­их поль­зо­ва­те­лей оф­флайн

23.05 Ин­струк­ция по экс­плу­а­та­ции ме­ня: чи­тай­те вни­ма­тель­но!

22.05 11 оши­бок на­чи­на­ю­ще­го мил­ли­о­не­ра

18.05 Как стать бо­га­тым? 7 со­ве­тов от мил­ли­о­не­ров

17.05 Что хо­ро­ше­го мо­жет быть в том, чтобы во все­услы­ша­ние за­яв­лять о сво­их са­мых ужас­ных про­ва­лах и про­ма­хах?

16.05 Сау­на, пинг-понг, га­мак: ка­ким дол­жен быть совре­мен­ный офис?

16.05 Не­хват­ка ра­бо­чей си­лы по­буж­да­ет да­же не­боль­шие япон­ские ком­па­нии за­ку­пать ро­бо­тов

16.05 SpaceX ком­пен­си­ру­ет со­труд­ни­кам $4 млн за от­сут­ствие пе­ре­ры­вов

15.05 Что ме­ша­ет мо­ло­дым на­чаль­ни­кам за­во­е­вать до­ве­рие под­чи­нен­ных

11.05 Bloomberg на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых топ-ме­не­дже­ров ми­ра

10.05 А вы го­то­вы пла­тить за раз­рыв от­но­ше­ний?

10.05 Укра­ин­ский стар­тап Grammarly при­влек $110 млн ин­ве­сти­ций

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

Дмит­рий Ис­а­ен­ко: по­ку­пая квар­ти­ру в об­ла­сти, об­ра­щай­те вни­ма­ние на со­сто­я­ние ин­же­нер­но-транс­порт­ной ин­фра­струк­ту­ры, до­ступ­но­сти к ме­сту ра­бо­ты и со­ци­аль­ным объ­ек­там

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно