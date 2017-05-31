Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Запуском крылатых ракет Москва одновременно отвлекает россиян, демонстрирует силу и готовность к сотрудничеству.

Лидеру грустно. Лидера унизили. Лидер решил заполнить пустоту в душе 26 миллионами долларов. Хотя с другой стороны, пуски крылатых ракет - это применение классического информационного приема.

В среду, 31 мая министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед боссом - президентом России Владимиром Путиным - об успешном запуске крылатых ракет "Калибр" по целям в Сирии. Обстреливали ближневосточную страну из восточной части Средиземного моря фрегат ВМФ РФ "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар". Всего они выпустили четыре ракеты по восточной части Пальмиры, которая находится в провинции Хомс всего в 225 км от сирийского оплота террористической группировки "Исламское государство" - города Ракки. В минобороны РФ традиционно заявили, что были поражены все цели - живая сила и техника боевиков ИГ.

Позднее было распространено видео запусков и поражения целей, но ролик был залит телеканалом "Звезда" известным, прожженным пропагандистским ресурсом Кремля, еще 30 мая. Кадры видео с семипалой ладошкой показывают некое многоэтажное здание и взрывы, но, вот незадача, возле него не видно тяжелой техники ИГ. Разве что она миниатюрная и была спрятана в том самом здании. Запуски ракет, конечно, были сняты по всем правилам и с разных ракурсов, чтобы потрясти (в значении "потрусить") своим военным могуществом. При том, что по начинке "Калибры", даже исходя из имеющихся крупиц информации, в значительной мере уступают почти полувековым "Томагавкам", в то время как поступили на вооружение армии РФ в 2012 году. И стоят дороже: $6,5 млн против $1,4 млн.





В общем, на самом деле ракетный удар по позициям ИГ, реальный или мнимый, на самом деле является всего лишь дорогостоящим пиаром, о котором Москва заблаговременно предупредила Вашингтон, Анкару и Иерусалим. Послала весточку перед стрельбами, которые прошли на следующий день после визита Путина в Париж. Очень унизительного для президента России, который, вероятно, надеялся, что внеплановая встреча (и столь скорая) с новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Версале позволит откатить личностный и политический конфликт с последующим перезапуском диалога.

Ан нет. Глава Пятой Республики не забыл вмешательство России в выборы, хакерские атаки и т.п., а вдобавок показал, кто тут альфа-самец накануне парламентских выборов во Франции. В общем, Макрон все надежды и мечты Кремля разбил на наковальне французских утонченных издевок, при этом публично выпоров пропагандистов из RT и "Спутника", а заодно и весь Кремль, пока Путин в двух шагах от француза усиленно делал вид, что tout va bien.





Как будто российскому лидеру было мало саммита "Большой семерки", участники которого, как это называют за поребриком, оказались откровенными русофобами. Неприятное окончание для Москвы весны 2017 года, ничего не скажешь.

С другой стороны, внешняя политика РФ уже давно является частью ток-шоу для внутреннего потребителя, а в меньшей степени направлена на поиск дипломатических путей выхода из тупиковой ситуации. Соответственно, когда на Путина посыпались шишки в Европе, а от французских пропагандисты РФ даже не смогли уклониться, нужно было срочно что-то делать с аудиторией. Переврать не удалось, как, используя характеристику Макрона, "агенты влияния" не пытались. Значит запускаем "протокол "Хвост крутит собакой"".

Одной из целей запусков и была сугубо медийная акция. Военной ценности-то удара по ИГ с гулькин нос. Хотя и как составляющая информационной войны четыре ракеты выглядели очень жалко на фоне 59 трамповских "Томагавков". Как петарда против салюта. Однако с постоянно снижающимися финансовыми возможностями это почти потолок для России.

В общем, "Калибры" были призваны выбить из информационного поля негатив, связанный с поездкой в Париж. Во-вторых, потешить уязвленное самолюбие реципиента в России. В-третьих, также показать миру, кто на самом деле в Сирии хозяин даже с учетом присутствия там турецких, иранских, ливанских сил и различных разношерстных групп.

Есть и четвертая причина - рефлексировать на коммюнике G-7, в котором мировые лидеры оставили пространство для сотрудничества с Россией по тем, вопросам, которые будут выгодны Западу. А поставить точку в сирийском конфликте - как раз один из таких вопросов. Так что даже униженный, загнанный в угол Кремль всячески пытается доказать Западу в своей надменной манере, что он будет полезен в Сирии: "Только подай знак - и мы вместе победим весь ИГИЛ в мире, а ты, Запад, в благодарность отменишь санкции и обеспечишь приток инвестиций".