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Как Трамп рушит арабский и русский нефтяной мир
13:13 31.05.2017 |
Кровный интерес большинства нефтедобывающих стран - контроль добычи и рост цен нефти, в интересах США - увеличение добычи и объемов продаж за счет низкой цены.
Согласно поданному администрацией Дональда Трампа проекту бюджета США наполовину сократит свой стратегический резерв нефти, продавая излишки. Сейчас резервов хватает на 149 дней, в администрации же уверены, что более 90 дней держать запасы нет необходимости.
Резерв составляет 688 млн баррелей и является самым крупным в мире. Нефть в подземные хранилища Техаса и Луизианы начали закачивать еще в середине 70-х в ответ на арабское нефтяное эмбарго.
Распродажа резерва, согласно планам Трампа, начнется уже в 2018 фискальном году (с 1 октября), и в первый год будет продано нефти на $500 млн. Наращивание объемов продаж будет происходить постепенно от года к году, и в период с 2018-го по 2027 г. совокупно принесет бюджету США $16,6 млрд.
Еще $1,8 млрд американское правительство планирует получить от аннулировании запрета на бурение в арктических заповедных зонах. Со времен арабского нефтяного кризиса американские администрации предпринимали попытки снять запрет, но до сих пор им успешно противостояли общественные организации, доказывающие, что бурение в Арктике нанесет непоправимый ущерб глобальной экологии. Трамп готов побороться с экологами: в его бюджете финансирование государственного Environmental Protection Agency, отвечающего за экологический контроль, сокращено на 30%.
Мелкими шагами
Менее чем за год США удалось нарастить объемы добычи нефти до уровня, который позволил им стать в один ряд с такими крупнейшими странами-производителями, как Саудовская Аравия и Россия. За последние 12 месяцев (с середины 2016 г.) объем добычи в Соединенных Штатах вырос на 10%, и составил 9,3 млн баррелей в сутки.
За первые четыре месяца текущего года только поставки нефти из США в Азию увеличились в среднем до 374 тыс. бар./сут. В 2016 г., согласно данным Thomson Reuters Oil Researchand Forecasts, этот среднегодовой показатель составлял всего 48 тыс. бар./сут.
"Сокращение добычи со стороны ОПЕК с лихвой перекрылось поставкам из США", - цитирует агентство Reuters эксперта Ки Лина из Farmosa Petrochemical Corp, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии.
"Ближний Восток не единственное место, где есть нефть, и сейчас мы рассматриваем другие регионы для диверсификации импортных поставок", - говорит представитель крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Южной Кореи SK Energy Ким Ву Кйонг. Он добавляет, что среди приоритетов - импорт из США и Канады.
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Себестоимость добычи на морском дне стремительно дешевеет. Если еще несколько лет назад считалось, что добыча на дне нерентабельна при цене нефти ниже $100 за баррель, то сейчас эксперты приводят уже совсем другие цифры.
Соединенные Штаты продолжат наращивать объемы добычи. Ожидается, что уже в 2018 г. будет пройдена психологическая отметка в 10 млн бар./сут.
Рост добычи обеспечивается за счет производителей сланцевой нефти, разрабатывающих Пермианский бассейн, крупнейшее нефтяное месторождение в США. В бассейне добывают преимущественно небольшие компании (Parsley EnergyInc., Diamondblack EnergyInc и др.). Именно небольшой размер этих компаний позволяет им гибко подходить к сокращению затрат и оперативному внедрению новых, более эффективных технологий бурения.
По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, в США 19-ю неделю подряд растет число буровых установок. Даже при условии, что количество буровых установок перестанет увеличиваться, "...добыча нефти на таких сланцевых участках, как Permian, Eagle Ford, Bakken и Niobrara, увеличилась бы на 785 тыс. бар./сут. с IV квартала 2016-го по IV квартал 2017 г.", - прогнозирует Goldman Sachs
"Мы должны принять новую реальность", - цитирует Reuters министра энергетики Индии Дхармендра Прадхана. По его мнению, американские производители сланцевой нефти в своей совокупности превратились во влиятельного игрока на мировом нефтяном рынке.
Наращивание нефтедобычи в США идет в разрез с политикой стран - членов ОПЕК, направленной на сокращение производства нефти. На прошлой неделе на саммите ОПЕК в Вене было принято решение продлить сроки сокращения добычи еще на девять месяцев - до марта 2018 г. Объем сокращения сохраняется на уровне 1,8 млн бар./сут.
В декабре прошлого года странам ОПЕК плюс еще 11 добывающим странам, которые не входят в картель, впервые с 2001 г. удалось договориться о совместном сокращении добычи. До этого момента три года подряд ОПЕК "играл на понижение" цены на нефть. В итоге в январе 2016 г. цена опустилась до 13-летнего минимума в $26,5/бар., тогда как полугодом ранее (июнь 2015-го) она составляла $60. В июле 2014 г. баррель нефти стоил $100.
За счет низкой цены ОПЕК надеялась сдержать наращивание производства сланцевой нефти в США. По расчетам организации, цена ниже $50 за баррель делает добычу сланцевой нефти невыгодной.
У президента России Владимира Путина был еще более оптимистичный расчет. "Если мировые цены удержатся на уровне $80, то все производство рухнет, у основных нефтедобывающих стран тоже бюджет посчитан из расчета $80 с небольшим, под $90 долларов за баррель", - заявил он в октябре 2014 г.
Нефть упала ниже $50, но крушения мировой экономики не произошло. Хотя нефтедобывающим странам очень не сладко...
Низкая цена нефти привела к перенасыщению глобального рынка, создав ситуацию при которой предложение значительно превысило спрос. Более того, падение цены не остановило наращивание производства в США. Чтобы сбалансировать ситуацию, с начала года ОПЕК вернулась к практике сокращения добычи, пытаясь создать дефицит или хотя бы сбалансировать глобальные спрос/предложение. В результате в 2017 г. цена колебалась в диапазоне $45-55. На момент закрытия торгов в понедельник, 29 мая, цена марки Brentсоставляла $52,WTI - $49.
Стратегия и тактика
Стратегическим ценовым ориентиром ОПЕК на 2017 г. является $60 за баррель. Если цена поднимется выше этой отметки, нефтекартелю будет трудно сдерживать своих членов от соблазна продавать больше, игнорируя внутреннее соглашения о сокращении добычи.
"В 2017 г. глобальный спрос с большой долей вероятности превысит предложение, и цена приблизится к $60 к концу года", - предсказывает Ясуши Кимура, президент Petroleum Associationof Japan и председатель правления нефтеперерабатывающего конгломерата JXTGHoldings.
Прогнозы, публикуемые в США, не столь благоприятны для ОПЕК: по данным американской Energy Information Administration, средняя цена на нефть в текущем году составит $54, а в 2018-м - $57. "Мы не можем контролировать действия США, и им решать, продолжать (наращивать производство) или нет", - высказался во время венского саммита ОПЕК министр нефти Эквадора Карлос Перес, намекая, что со стороны США следует ожидать сюрпризов. Можно не сомневаться, что они будут.
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