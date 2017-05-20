Оборот розничной торговли Украины в январе-апреле вырос на 5,8% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины, без учета временно оккупированной территории АРК и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, в январе-апреле 2017 года в сопоставимых ценах увеличился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

В то же время, в апреле по сравнению с минувшим месяцем этот показатель уменьшился на 1,7%, а по сравнению с апрелем-2016 - увеличился на 6,1%.

Согласно сообщению статведомства, наибольший рост оборота розничной торговли в январе-апреле 2017 года, включая розничный товарооборот предприятий (юридических и физических лиц-предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле), зафиксирован в Кировоградской (на 9,3%), Львовской (на 9,2%), Полтавской (на 8,4%), Одесской (на 7,9%) и Житомирской (на 7,7%) областях.

