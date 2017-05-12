Patriot в Балтии, KAAN в Малой Азии. России есть над чем задуматься

Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Вашингтон и Анкара, сговариваясь или нет, показали Москве ракетные клещи, которые могут в случае необходимости раздавить амбиции Кремля вне своих границ.

10 мая глава Пентагона Джеймс "Бешеный пес" Мэттис прибыл в Литву, где встретился с Далей Грибаускайте. А параллельно AP со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о размещении зенитно-ракетных комплексов Patriot в Литве на время проведения военных учений НАТО уже в июле. Мэттис не дал прямого ответа, но и не отрицал, сказав, что эти ЗРК являются сугубо оборонительными и не угрожающими безопасности России. А его коллега Раймундас Кораблис как бы между прочим заметил, что в Балтию привезут те вооружения, которые понадобятся.

В общем, такой ответ, а точнее то, что никто не отрицал информацию в СМИ, свидетельствует в пользу размещения Patriot. Очевидно, что такие системы ПРО на границе с российским анклавом, Кенигсбергом (Калининградом), куда Россия пригнала свои распиаренные "Искандеры", балтийским союзникам точно не помешают. Шутка ли, у модификации Patriot PAC-3 с высотой поражения целей до 15 км и радиусом - до 20 км.

Хотя их размещение и будет носить временный характер, но россиянам не стоит расслабляться. Главное помнить, что когда речь идет о развертывании вооружений такого типа, то под него всегда заранее готовится соответствующая инфраструктура - обеспечение, дороги, здания и т. д., и т. п. Как с той же THAAD в Южной Кореей, под которую выкупили поле для гольфа одной компании и еще радовались, что там остаются различные постройки. Или если еще проще: как с выводом спутника на орбиту - один-то он туда не доберется.

В общем, когда такие системы увозят, вся эта инфраструктура остается, которую, во-первых, смогут использовать партнеры, а во-вторых, при необходимости очень быстро смогут снова "заселить" американцы. К тому же для демонстрации серьезности своих намерений Вашингтон перебросил в середине апреля на эстонскую авиабазу Эмари два новеньких истребителя пятого поколения F-35 А Lightning. Они также будут участвовать в различных маневрах вместе с европейскими союзниками до начала 2020 г. Проще говоря, пока угроза российской агрессии остается актуальной, верно и то, что американцы, раз приехав, остались в регионе на весьма продолжительное время.

И такой сигнал показателен накануне осенних масштабных учений России и Беларуси на территории последней. Patriot увезут, но делегация США останется, чтобы наблюдать за ходом учений "Запад-2017", вызывающих серьезную озабоченность в Европе и Украине. Так, секретарь СНБО Александр Турчинов на днях выразил опасение, что эти маневры используются Москвой для отработки "создания калининградского коридора, что в реальности невозможно без агрессии против Литвы и Польши".

Правда, если рассматривать эти учения не в контексте ползучей экспансии Кремля дальше на Запад, что россиянам сейчас и не нужно, то в первую очередь возникает вопрос, не произойдет ли оккупация Беларуси способом, который описывала ДС. А во-вторых, все же есть риск, что по Украине может быть нанесен удар с Севера - прямой или, скорее, гибридный. Потому Мэттис в Литве де-факто показательно провел красную линию для россиян.

Но и на юге не все так спокойно, как хотелось бы Москве. Наращивание Турцией военной мышечной массы не может не беспокоить россиян. Да, Эрдоган с Путиным сейчас друзья, эмбарго отменяют, планы по Сирии утверждают. Но турецкий лидер уже давно зарекомендовал себя достойным визави Путина. Он преследует свои интересы, что ясно видно по референдуму об изменении Конституции. И еще - турки с россиянами и раньше были, условно говоря, "не разлей вода". Но как быстро инцидент со сбитой "сушкой" все изменил, верно? Если бы у Анкары не было своих интересов в регионе, в рамках операции "Щит Евфрата" в Сирии, то неизвестно, сколько ушло бы времени на примирение двух стран. Если бы оно вообще состоялось в ближайшие годы. В общем, союз очевидно ситуативен.

И все же вернемся к обеспокоенности Кремля действиями Анкары. Например, 14 апреля в Турции успешно завершились испытания нового десантного корабля-амфибии Bayraktar собственного производства, спущенного на воду два года назад. Корабль может противостоять атомным, биологическим и химическим атакам, и, что немаловажно, на 71% оборудован "родными" технологиями. Это к тому, что РФ все никак не может превратить Черное море в личное озеро: то эсминцы ВМС США заходят погостить, то вот Турция еще больше усиливает свой флот.

Далее. 11 мая Анкара аналогично успешно протестировала ракетную систему KAAN, опять-таки собственного производства, а именно турецкой компании Rocketsan. Она вылетела из провинции Синоп на берегу Черного моря и пролетела 280 км. Как пишет Anadolu, ракета KAAN диаметром 610 мм и весом 2,5 т оснащена инерциальной навигационной системой и глобальной системой позиционирования (GPS) для нанесения точных ударов по целям и может нести боезаряд весом полтонны. Для ее обслуживания нужны всего три человека: командир, заряжающий и водитель.

Такой на первый взгляд небольшой радиус очень просто объяснить. Во-первых, на производстве таких ракет проще учиться. Во-вторых, они не подпадают под ограничения при торговле. И помимо того что Анкара получила свою ракетную отрасль, появился новый фактор силы в регионе. Ближний Восток - территория достаточно компактная, которая заселена не плотно, а как бы точечно - вокруг крупных конгломератов. Учитывая это, турецкие ракеты в перспективе становятся стратегическим оружием: анонсирована разработка модификации с дальностью до 1 тыс. км.

Впрочем, даже если разместить ракеты уже имеющегося типа, например, в Килисе на юге Турции, то они легко накрывают почти всю территорию Сирии, 50 км не дотягивая до Дамаска. Но достают до столицы режима Асада с территории непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра. Аналогично, и опять-таки чисто гипотетически, с территории Турции такая ракета легко может поразить те же Сочи. А если турки будут развивать ракетную программу, дойдя до заявленной тысячи километров, то получают очень серьезное оружие собственного производства и практически по всему периметру своих границ. В контексте взаимоотношений Анкары и Москвы, даже если Турция и демонстрирует сейчас добрый нрав, она остается очень серьезной силой, необязательно дружественной России.

Что не может не устраивать Украину, которая также тесно сотрудничает с Турцией во многих отраслях, в том числе и оборонной промышленности. А после выставки IDEF-2017 в Стамбуле, куда даже специально прилетел Турчинов, Киев получил доступ на турецкий рынок вооружений и углубил это самое сотрудничество. Например, турецкая компания MKEK поможет Украине с ускорением производства боеприпасов, а "Антонов" вместе с Turkish Aerospace Industries будут вместе делать беспилотники, включая ударные. Еще турецкая оборонная компания ASELSAN поможет оснастить Ан-148 комплексом радиоэлектронного оборудования.

Это первый нож, а точнее сабля с ятаганом в спину РФ. Есть еще второй -томагавк. Надеяться Кремлю на то, что диалог Турции и США будет оставаться напряженным, было неразумно. Сейчас в Белом доме все же сидит не Барак Обама, а Дональд Трамп, который в некотором роде походит на Ричарда Никсона, да еще и советуется с Генри Киссинджером. Так вот этот шоумен-популист уже дал понять, что для достижения своих целей готов действовать жестко и неожиданно. И, с какой бы критикой он не сталкивался, довольно часто такое поведение работает.

Вот на этой неделе он одобрил план вооружения сирийских курдов, хотя тема сотрудничества YPG и США доводит турок до белого каления. Анкара публично против этого. И Эрдоган соответственно выступил с критикой и призвал отказаться от данной затеи. Но нужно понимать, что это по большей части жест перед визитом турецкого лидера в Белый дом 16 мая. Сам Эрдоган частенько прибегал к таким приемчикам накануне важных переговоров - с тем же Тиллерсоном, к примеру. А теперь он очевидно летит к Трампу с набором разносторонних требований и уже по сути полученным предложением сторговаться по курдам. Взамен Трамп может получить или информацию по сирийским задумкам Москвы, или даже охлаждение отношений Турции и России.