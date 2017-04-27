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Когда Путин потеряет контроль над Россией
16:12 27.04.2017 |
За месяц после "антидимона", сколь бы беззубыми ни были эти протесты, Кремль не сумел восстановить статус-кво. Даже наоборот.
Акции протеста, прокатившиеся 26 марта по России, возможно, представляют собой некий переходный этап между оппозиционной по отношению к Кремлю повесткой дня, бытовавшей с начала десятых годов, и ситуацией, сложившейся в РФ к началу 2017 г.
Старые элементы типологии следующие - это неготовность к физической делегитимации власти. Так, толпа демонстрантов, в сотню раз превышавшая количество силовиков, не решилась (или не додумались ее координаторы - впрочем, скорее всего, их как таковых и не было) отбить Алексея Навального или других задержанных. Правда, нечто похожее произошло в Самаре, где протестующие оцепили районный отдел полиции, и той пришлось быстро отпустить пленных. Это явный прогресс - ранее отбивать своих людей у полицейских в России удавалось только кавказцам (откуда и мем про "я твой труба шатал").
Другой элемент старого и недоброго наследия - ведь очевидно, что режим Путина не уйдет сам, даже если в реальности наберет всего один голос на том, что в РФ называется "выборами", - это явное отсутствие среднесрочного планирования и способности продолжать и расширять деятельность против режима. Иными словами, одних метут, другие расходятся. Манифестации, кроме того, носят демонстративный (увы, каламбур вынужденный) характер - обычное заявление позиции.
Получается, что, если бы оппозиционерам был открыт доступ в так называемые "федеральные СМИ", выход на улицу и не понадобился бы, мол, показали плакаты и покричали, что "Медведев - нахал", а "Путин - вор!", и все, пар выпущен. Правда, продолжение может последовать - в отличие от 2011-2012 гг. экономическая ситуация в РФ аховая, в последующие дни протестная активность должна была быть продолжена акциями фермеров и дальнобойщиков, но их очень оперативно "винтят". В частности, потому что нет общей координации, а среди сетевых активистов в этой части протестного спектра немало информаторов охранки.
Впрочем, думаю, что сам Навальный, его штаб в форме "Фонда борьбы с коррупцией", теневой союзник в виде "Открытой России" Ходорковского, а также саратовский enfant terrible либеральной оппозиции Вячеслав Мальцев просто не ожидали участия такого количества людей в акциях возмущения скромным достатком премьера "Недимона" Медведева.
Еще одним сюрпризом событий стал "возрастной ценз" - огромный процент школьников: видно, где-то недосмотрела "путинская школа". Впрочем, здесь имеется соображение сравнительного характера - тотальная политическая и мировоззренческая коррупция практически полностью покорила российское студенчество. Ведь жизнь научила студентов полной девальвации слов и понятий, а преподаватели - конформизму. Даже от так называемых "русских либералов", учившихся в нулевые и десятые, порой такое можно услышать, что очевидным становится глубокое нездоровье отрасли образования и науки.
Что только доказывается параллельными событиями в Российской академии наук. Не выдержав попыток посадить на место ее президента неофициального автора ее "реформы" - а по сути, уничтожения за недостаток лояльности Кремлю - Михаила Ковальчука (брата одного из путинских "кошельков" Юрия Ковальчука), в отставку ушел совершенно сервильный к властям глава РАН Владимир Фортов. Михаил Ковальчук, которого неоднократно прокатывали в голосованиях за престижные должности в РАН, известен высказыванием "академия должна быть разрушена, как Римская империя". К этому дело теперь достаточно быстро продвигается. Так что кроме средней школы, похоже, особые кадровые резервуары для революции в России отсутствуют.
Кстати говоря, что-то похожее происходило и сто лет назад - ведь огромное количество граждан империи зрелого возраста погибло на фронтах империалистической войны, а тому же Аркадию Гайдару на момент участия в вооруженном конфликте было всего 14 лет. Так что в широкой исторической перспективе - ничего сверхъестественного в происходящем нет. Но при этом любопытно, что новая протестная активность носит отчетливый национал-либеральный характер: как и в Сирии Асада, этнические меньшинства (на своих территориях - этнократиях, таких как Башкирия, Тыва или Чечня - большинства) в России лояльны Путину. На митингах, организованных властью, увидеть их представителей очень легко, а "выборы" в этих субъектах преподносят Путину ханские подарки (вроде 146% поддержки).
Также, именно 26 марта оказалось, что и Григорий Явлинский, и Михаил Касьянов, и какая-нибудь Ксения Собчак, и прочие политические музыканты из оркестровой ямы Кремля - выйти на улицу побоялись. Чем, в общем, завершили свою политическую карьеру. Это, однако, не касается некоторых относительно новых персонажей, участвовавших от "системной оппозиции" в минувших думских выборах, подделанных примерно наполовину (таких как Дмитрий Гудков, например). В общем, те "разрешенные", хоть и частично, политики, которые держат нос по ветру, по крайней мере, прогулялись по Тверской улице, но, ясное дело, не позволили себе быть задержанными.
Вместе с тем, хотя замолчать происходящее до конца лоялисты и не смогли, от раскола элит диспозиция новой волны брожения в России пока очень далека.
По-видимому, медийный удар Навального именно по Медведеву не входил в планы Суркова - это с одной стороны. С другой - Навальный явно чужд лагерю системных либералов, при том, что "тусоваться" с ним в их среде одно время было довольно модно. Тем не менее важно подчеркнуть - эффект, который произвел фильм о богатствах Медведева, продемонстрировал нарастание социального конфликта в России, а сам протест - готовность игнорировать правила, установленные властью (пусть пока что и не до конца). Также оппозиционная деятельность вышла далеко за пределы столиц, довольно масштабно начавшись аж в заштатном Владивостоке, и испуг режима оказался совершенно неподдельным. Примечательно, что в протестах проявляется и нота региональной тематики - в Петербурге это светский активизм против имущественной алчности РПЦ, на Кубани крестьян скручивает в бараний рог холдинг министра АПК Ткачева, в Дагестане десятки тысяч могут остаться без работы в результате подавления дальнобойных грузовых перевозок. В других российских провинциях выступления носят неопределенный социальный характер.
Все это происходит на фоне крупных внешних осложнений для режима Путина.
Во-первых, Белый дом внезапно проявил волю к деятельному продолжению политики санкций, в то время как еще недавно казалось, что сохранение их существующего уровня уже является пределом мечтаний для Украины.
Во-вторых, Путин утрачивает контроль над повесткой дня в Сирии - первую скрипку вновь играет Турция (и ее сирийские союзники), США и Израиль. Сирия потребует новых инвестиций и новых контингентов, а ведь с началом весны Кремль начал игру в Ливии и, по противоречивым данным, отправил туда подразделения спецназа.
В-третьих, происходит консолидация ЕС. Поражение пророссийских сил в Нидерландах и Болгарии, призрачные шансы во Франции, укрепление позиций партии Меркель и всего Союза (Римская декларация), продолжение русского скандала в Вашингтоне - все это свидетельствует о кризисе российской стратегии в Европе и на Западе в целом. Не говоря уже о нотках дестабилизации в Беларуси (правда, события там носят скорее хаотичный характер).
Все вышесказанное имеет вес в той степени, в которой и Кремль, и сохранившие здравый смысл политические деятели Запада и, по необходимости, стран - соседей РФ воспринимают нынешнее течение истории как мировую войну. Запад долго открещивался и отбрыкивался от подобной интерпретации, но благодаря стараниям России был вынужден смириться с очевидностью.
Кроме того, в экономике РФ - явная стагнация, происходит резкий рост коммунальных тарифов и налогообложения, а очередное снижение цен на нефть окрашивает бюджетные перспективы в самые бледные цвета.
Демонстрация развеяла миф и о "86%" - поддержать Путина и Медведева, кроме полиции, вышли лишь несколько десятков "колорадов", тут же рассосавшихся при виде масштабов оппозиционного мероприятия. Закрыт теперь и вариант с передачей власти Медведеву, как в следующем, так и в 2024 г. Хотя очередное закручивание гаек Кремлем является неизбежным, в ближайшие месяцы станет ясно, не срывает ли путинский разводной ключ резьбу. Вполне возможно, что российский режим остается один на один со своими проблемами, поскольку внешнеполитические условия для Москвы и внутренние экономические условия в РФ продолжат медленно, но неотвратимо ухудшаться.
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