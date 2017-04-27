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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Когда Путин потеряет контроль над Россией

 Максим МИХАЙЛЕНКО, Деловая столица

За месяц после "антидимона", сколь бы беззубыми ни были эти протесты, Кремль не сумел восстановить статус-кво. Даже наоборот.

Акции протеста, прокатившиеся 26 марта по России, возможно, представляют собой некий переходный этап между оппозиционной по отношению к Кремлю повесткой дня, бытовавшей с начала десятых годов, и ситуацией, сложившейся в РФ к началу 2017 г.

Старые элементы типологии следующие - это неготовность к физической делегитимации власти. Так, толпа демонстрантов, в сотню раз превышавшая количество силовиков, не решилась (или не додумались ее координаторы - впрочем, скорее всего, их как таковых и не было) отбить Алексея Навального или других задержанных. Правда, нечто похожее произошло в Самаре, где протестующие оцепили районный отдел полиции, и той пришлось быстро отпустить пленных. Это явный прогресс - ранее отбивать своих людей у полицейских в России удавалось только кавказцам (откуда и мем про "я твой труба шатал").

Другой элемент старого и недоброго наследия - ведь очевидно, что режим Путина не уйдет сам, даже если в реальности наберет всего один голос на том, что в РФ называется "выборами", - это явное отсутствие среднесрочного планирования и способности продолжать и расширять деятельность против режима. Иными словами, одних метут, другие расходятся. Манифестации, кроме того, носят демонстративный (увы, каламбур вынужденный) характер - обычное заявление позиции.

Получается, что, если бы оппозиционерам был открыт доступ в так называемые "федеральные СМИ", выход на улицу и не понадобился бы, мол, показали плакаты и покричали, что "Медведев - нахал", а "Путин - вор!", и все, пар выпущен. Правда, продолжение может последовать - в отличие от 2011-2012 гг. экономическая ситуация в РФ аховая, в последующие дни протестная активность должна была быть продолжена акциями фермеров и дальнобойщиков, но их очень оперативно "винтят". В частности, потому что нет общей координации, а среди сетевых активистов в этой части протестного спектра немало информаторов охранки.

Впрочем, думаю, что сам Навальный, его штаб в форме "Фонда борьбы с коррупцией", теневой союзник в виде "Открытой России" Ходорковского, а также саратовский enfant terrible либеральной оппозиции Вячеслав Мальцев просто не ожидали участия такого количества людей в акциях возмущения скромным достатком премьера "Недимона" Медведева.

Еще одним сюрпризом событий стал "возрастной ценз" - огромный процент школьников: видно, где-то недосмотрела "путинская школа". Впрочем, здесь имеется соображение сравнительного характера - тотальная политическая и мировоззренческая коррупция практически полностью покорила российское студенчество. Ведь жизнь научила студентов полной девальвации слов и понятий, а преподаватели - конформизму. Даже от так называемых "русских либералов", учившихся в нулевые и десятые, порой такое можно услышать, что очевидным становится глубокое нездоровье отрасли образования и науки.

Что только доказывается параллельными событиями в Российской академии наук. Не выдержав попыток посадить на место ее президента неофициального автора ее "реформы" - а по сути, уничтожения за недостаток лояльности Кремлю - Михаила Ковальчука (брата одного из путинских "кошельков" Юрия Ковальчука), в отставку ушел совершенно сервильный к властям глава РАН Владимир Фортов. Михаил Ковальчук, которого неоднократно прокатывали в голосованиях за престижные должности в РАН, известен высказыванием "академия должна быть разрушена, как Римская империя". К этому дело теперь достаточно быстро продвигается. Так что кроме средней школы, похоже, особые кадровые резервуары для революции в России отсутствуют.

Кстати говоря, что-то похожее происходило и сто лет назад - ведь огромное количество граждан империи зрелого возраста погибло на фронтах империалистической войны, а тому же Аркадию Гайдару на момент участия в вооруженном конфликте было всего 14 лет. Так что в широкой исторической перспективе - ничего сверхъестественного в происходящем нет. Но при этом любопытно, что новая протестная активность носит отчетливый национал-либеральный характер: как и в Сирии Асада, этнические меньшинства (на своих территориях - этнократиях, таких как Башкирия, Тыва или Чечня - большинства) в России лояльны Путину. На митингах, организованных властью, увидеть их представителей очень легко, а "выборы" в этих субъектах преподносят Путину ханские подарки (вроде 146% поддержки).

Также, именно 26 марта оказалось, что и Григорий Явлинский, и Михаил Касьянов, и какая-нибудь Ксения Собчак, и прочие политические музыканты из оркестровой ямы Кремля - выйти на улицу побоялись. Чем, в общем, завершили свою политическую карьеру. Это, однако, не касается некоторых относительно новых персонажей, участвовавших от "системной оппозиции" в минувших думских выборах, подделанных примерно наполовину (таких как Дмитрий Гудков, например). В общем, те "разрешенные", хоть и частично, политики, которые держат нос по ветру, по крайней мере, прогулялись по Тверской улице, но, ясное дело, не позволили себе быть задержанными.

Вместе с тем, хотя замолчать происходящее до конца лоялисты и не смогли, от раскола элит диспозиция новой волны брожения в России пока очень далека.

По-видимому, медийный удар Навального именно по Медведеву не входил в планы Суркова - это с одной стороны. С другой - Навальный явно чужд лагерю системных либералов, при том, что "тусоваться" с ним в их среде одно время было довольно модно. Тем не менее важно подчеркнуть - эффект, который произвел фильм о богатствах Медведева, продемонстрировал нарастание социального конфликта в России, а сам протест - готовность игнорировать правила, установленные властью (пусть пока что и не до конца). Также оппозиционная деятельность вышла далеко за пределы столиц, довольно масштабно начавшись аж в заштатном Владивостоке, и испуг режима оказался совершенно неподдельным. Примечательно, что в протестах проявляется и нота региональной тематики - в Петербурге это светский активизм против имущественной алчности РПЦ, на Кубани крестьян скручивает в бараний рог холдинг министра АПК Ткачева, в Дагестане десятки тысяч могут остаться без работы в результате подавления дальнобойных грузовых перевозок. В других российских провинциях выступления носят неопределенный социальный характер.

Все это происходит на фоне крупных внешних осложнений для режима Путина.

Во-первых, Белый дом внезапно проявил волю к деятельному продолжению политики санкций, в то время как еще недавно казалось, что сохранение их существующего уровня уже является пределом мечтаний для Украины.

Во-вторых, Путин утрачивает контроль над повесткой дня в Сирии - первую скрипку вновь играет Турция (и ее сирийские союзники), США и Израиль. Сирия потребует новых инвестиций и новых контингентов, а ведь с началом весны Кремль начал игру в Ливии и, по противоречивым данным, отправил туда подразделения спецназа.

В-третьих, происходит консолидация ЕС. Поражение пророссийских сил в Нидерландах и Болгарии, призрачные шансы во Франции, укрепление позиций партии Меркель и всего Союза (Римская декларация), продолжение русского скандала в Вашингтоне - все это свидетельствует о кризисе российской стратегии в Европе и на Западе в целом. Не говоря уже о нотках дестабилизации в Беларуси (правда, события там носят скорее хаотичный характер).

Все вышесказанное имеет вес в той степени, в которой и Кремль, и сохранившие здравый смысл политические деятели Запада и, по необходимости, стран - соседей РФ воспринимают нынешнее течение истории как мировую войну. Запад долго открещивался и отбрыкивался от подобной интерпретации, но благодаря стараниям России был вынужден смириться с очевидностью.

Кроме того, в экономике РФ - явная стагнация, происходит резкий рост коммунальных тарифов и налогообложения, а очередное снижение цен на нефть окрашивает бюджетные перспективы в самые бледные цвета.

Демонстрация развеяла миф и о "86%" - поддержать Путина и Медведева, кроме полиции, вышли лишь несколько десятков "колорадов", тут же рассосавшихся при виде масштабов оппозиционного мероприятия. Закрыт теперь и вариант с передачей власти Медведеву, как в следующем, так и в 2024 г. Хотя очередное закручивание гаек Кремлем является неизбежным, в ближайшие месяцы станет ясно, не срывает ли путинский разводной ключ резьбу. Вполне возможно, что российский режим остается один на один со своими проблемами, поскольку внешнеполитические условия для Москвы и внутренние экономические условия в РФ продолжат медленно, но неотвратимо ухудшаться.
 

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20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

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