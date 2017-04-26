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Прогнуть Кремль. Как у Трампа собираются разбираться с сирийским вопросом
19:01 25.04.2017 |
Сирийский план Вашингтона хорош для арабских союзников США и Израиля, но не для России.
В понедельник Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США ввело санкции против 271 сотрудника сирийского Научно-исследовательского центра президента Башара Асада, причастных, по мнению американских властей, к производству химического оружия и ракетным программам. Таким образом, число лиц и структур, чьи активы и финансовые транзакции заблокированы Америкой, возросло более чем вдвое.
После удара "томагавками" по авиабазе Шайрат это выглядит мягкой мерой, но, по всей видимости, в Вашингтоне, очевидно, полагают, что на данном этапе этого достаточно. Тем более что речь здесь идет не столько о наказании режима Асада, сколько о противостоянии его московскому патрону. Эти санкции - очередной сигнал Кремлю.
Здесь стоит упомянуть, что 17 апреля агентство АР опубликовало статью Джоша Либермана и Мэтью Ли, раскрывающую, по словам предпочитающих анонимность источников из Белого Дома, план Трампа по Сирии. Технически, впрочем, его стоит назвать планом Мэттиса-МакМастера-Тиллерсона-Кушнера, а из дальнейшего станет ясно, почему. Именно это, как рассказали АР источники, которых на этот слив якобы не уполномочили (поэтому стоит подумать и об интересе распространителя) и есть ультиматум, который Рекс Тиллерсон привозил в Москву.
Этот план, по сути, является модификацией сирийской политики Обамы. Модификация состоит главным образом в том, что Вашингтон поднял ставки, и если России нечем крыть, то ей придется этому плану следовать (в таком смысле предложения и рассматриваются, как ультиматум). Итак, во-первых, необходим быстрый и полный разгром ИГ - уточним, что называть его ИГИЛ, в силу существенных территориальных потерь, уже нет смысла. Россию приглашают участвовать - Вашингтон ясно обозначил, что не верит в какие-либо предыдущие усилия Москвы в этой сфере, но в роли подчиненного США члена коалиции. Не более.
Здесь следует понимать, что быстрый и полный разгром ИГ Кремлю совершенно невыгоден.
Причина первая: закончится круглосуточный телевизионный боевик на федеральных каналах (впрочем, после американского удара по Шайрату остроту этой тематики уже пытаются смягчить). Причина вторая: получится, что борьба с ИГ на дальних подступах провалилась, и война ведется уже в районе Ростова, Владимира, Петербурга и Москвы. Вряд ли это нужно Путину под выборы. Причина третья: у России не останется никаких рычагов для торговли с Западом, она зафиксируется в малоприятной роли покровительницы Асада.
Во-вторых, после ликвидации ИГ, а эта операция сводится теперь к завершению проходящей с переменным успехом городской войны в иракском Мосуле и штурму сирийской Ракки, Москва должна согласиться с изъятием, так сказать, Башара Асада, проведя его извлечение чуть ли не своими руками. Потому что период транзита будет, согласно плану, состоять в формировании некоего института, усаживающего за стол переговоров суннитов, курдов, представителей некоторых стран-соседей, установление "зон безопасности", и в это время существование режима Асада будет все время сжиматься территориально и политически. В итоге его должно не оказаться совсем.
В-третьих, в качестве утешительного приза России могут - если она станет искренне играть роль, предусмотренную для нее США, - оставить военные базы в Тартусе и Латакии. Похоже, такой маневр нужен американцам, чтобы не допустить создания полноценного маршрута иранского газа на европейский рынок, чтобы ослаблять Иран руками его газового конкурента, создавая напряженность в отношениях между Ираном и Россией, а также Россией и ЕС, и столбить европейский газовый рынок для себя и некоторых своих союзников.
Что ж, очень изящно.
В экономической компоненте здесь чувствуется влияние Тиллерсона. В ирано-израильской (Израилю такой сценарий - стабилизация Сирии и возобновление блокады Ирана - вполне выгоден) компоненте просматривается влияние Джареда Кушнера. В военно-политической, а именно тактике окружения и блокад, - влияние МакМастера. И в выполнении антииранской программы и тотального уничтожения исламистов - Джеймса Мэттиса. Как известно, после отбытия Тиллерсона из России ее официальные лица начали намекать, что поддержка Асада не безусловна. Ясное дело, ведь безусловность ведет к соучастию в химических атаках и новому витку изоляции.
Правда, каких-то особенных оснований считать, что этот план сработает, несмотря на то что США продемонстрировали фиктивность реального российского военного потенциала в Сирии в том случае, если Запад всерьез займется этим вопросом, - нет. Путину, учитывая, что подъяремное население РФ вполне согласно жить в условиях скользящего отрицательного роста (по крайней мере, сейчас) выгодно продолжать мутить воду в Сирии, делая вид, что он сотрудничает с Америкой.
Другое дело, что идея "конца стратегического терпения" начала овладевать умами в Вашингтоне. К примеру, один из архитекторов "трампизма" Майкл Энтон (в прошлом спичрайтер Руди Джулиани и Джорджа Буша) в недавнем интервью Politico заявил, что в своих программных произведениях вовсе не имел в виду, что США не будут проводить военных операций за рубежом. Просто они будут проводить их там, где присутствует явственный американский интерес. А в Сирии он присутствует хотя бы потому, что нынешняя команда в Белом доме не переносит Иран. Иными словами, США не позволят России водить себя за нос так, как позволял это делать Лаврову Керри (или Обама - Путину). Впрочем, то, что по отношению к Москве принята именно такая линия поведения - пока что не факт, должно пройти некоторое время после Шайрата, чтобы увидеть укрепляется ли она. Но вот что важно - в означенном плане мелькают пассажи насчет "авиации арабов", как чего-то отличного от авиации Асада. В частности, касаемо "зон безопасности", патрулируемых разными силами, которые должны признать над собой общий орган по урегулированию.
Это означает, что Вашингтон планирует активно вовлекать в процесс умиротворения Сирии союзные арабские государства. В первую очередь, очевидно, те, где находятся американские военные базы. Но во вторую - Саудовскую Аравию, с которой предпринимаются попытки нормализации отношений.
Видимо, с этим связано и зондирование Эр-Риядом возможностей Москвы - в прошлом эксперименты по зондированию заканчивались ничем (как не продавал "Росатом" реакторы в Саудовскую Аравию, так и не продает, а ведь об этом шла речь и год, и два назад). О своем личном желании посетить Москву саудовский король Салман Бен Абдельазиз Аль Сауд проинформировал еще 15 апреля подвернувшуюся по случаю Валентину Матвиенко, приехавшую в Эр-Рияд на межпарламентскую встречу, носившую крайне формальный характер в силу известной роли парламента в обоих государствах. Но визит короля, понятное дело, надо готовить не один месяц.
Сохраняющаяся неопределенность Трампа в отношении того, чем, кроме ракетных ударов, он готов влиять на ситуацию в Сирии (и поддержания уровня антироссийских санкций в Украине) создает определенное пространство для забрасывания крючков в изолированную московскую заводь международной политики. Но в этом плане, который развивает в правильном, проамериканском направлении стратегию Обамы, не хватает кое-чего важного. Как и при Обаме, в нем совершенно не прописана турецкая роль.
Вместе с тем Трамп поздравил Эрдогана с победой на конституционном референдуме, и это шаг в сторону потепления отношений: Барак Обама явно солидаризировался бы с оценкой ОБСЕ и европейцев по этому вопросу. Сомнительно, чтобы без Анкары можно было бы стабилизировать Сирию - а без более четкой и долгосрочной стратегии Белого дома - сдержать Россию на востоке Европы.
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