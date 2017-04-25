Финансовые новости
- |
- 25.04.17
- |
- 11:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Более половины россиян заявили, что устали ждать от Путина улучшения жизни в стране
07:37 25.04.2017 |
Более половины россиян сказали, что устали ждать от президента России Путина каких-либо положительных сдвигов в жизни страны. Об этом заявили 51% опрошенных, говорится в исследовании, опубликованном Левада-центром. При этом 72% заявили о доверии Путину, не доверяют президенту 19% опрошенных.
Уровень доверия к нему за год снизился на 6 процентных пунктов - с 78% в апреле 2016 года до 72% - в основном за счет затруднившихся ответить: их число выросло на 4 п.п.
Среди чувств, которые вызывает Путин у россиян, лидируют симпатия (32%) и «не могу сказать о нем ничего плохого» (27%). Безразлично относятся к президенту 17%, 10% респондентов испытывают восхищение Путиным, 3% относятся к нему с антипатией, 1% - с отвращением.
На вопрос об усталости населения от ожиданий положительных сдвигов в жизни «определенно да» ответили 16% респондентов, еще 35% согласились с ответом «скорее да». Число уставших ждать изменений россиян возросло на 10 п.п. за полгода (с ноября 2016-го).
Наиболее высокий уровень разочарованности россиян в действиях Путина был зафиксирован в апреле 2013 года: тогда совокупная доля граждан, давших аналогичные ответы, составила 61%.
Для сравнения, в апреле 2016 года эта доля составила всего 41%. Самым низким уровень разочарованности Путиным в России, по данным Левада-центра, был в марте 2000 года. Тогда этот показатель составил 35%.
Кроме того, в 2017 году с мнением, что Путин виновен в злоупотреблениях властью, в которых его обвиняют, согласны 42% опрошенных. Из них 11% подписались под ответом «несомненно виновен, об этом говорит множество фактов, приводимых в интернете и свободных СМИ», 31% согласились с вариантом «наверное, да, как и все высокопоставленные чиновники, но я об этом мало знаю, не слежу за этим».
При этом 23% россиян заявили, что, даже если эти обвинения правда, важнее то, что при Путине страна стала жить лучше. О неверии в виновность Путина заявили 22%, еще 13% затруднились ответить.
Исследование также показало, что наименее удачными россияне считают действия президента в области борьбы с коррупцией и улучшения уровня жизни граждан: оба пункта набрали по 32% голосов опрошенных. 26% респондентов недовольны экономическим развитием страны. При этом 2% россиян сказали, что не видят никаких неудач в действиях Путина. 9% затруднились ответить на вопрос о неудачах российского президента.
Среди успехов Путина россияне выделяют повышение боеспособности армии (39%), укрепление международных позиций России (34%) и решение чеченской проблемы (26%).
В начале апреля Левада-центр опубликовал исследование, согласно которому работу президента Путина одобряют 82% россиян. При этом недовольными оказались всего 17% опрошенных. Этот показатель упал на 2 п.п. по сравнению с февралем 2017 года, когда работу президента одобряли 84% опрошенных. Недовольны его работой были 15% участников соцопроса.
По этим данным, Путин по-прежнему остается политиком, которому россияне доверяют больше всего. Участникам опроса социологи предлагали назвать имена нескольких политиков, которых они считают достойными доверия, и 52% называли имя Путина. Второе место занял глава Минобороны России Сергей Шойгу - ему доверяют 23% опрошенных. Третьим в этом списке оказался глава МИДа Сергей Лавров - его назвали 21% респондентов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Газовый аппетит. Местная власть плотно уселась на недра
ТОП-НОВОСТИ
|Микольская: Ожидаем расширения торговых квот ЕС до июня
|Украина прекратила электроэнергии на неконтролируемую территорию Луганской области
|Будут ли банки кредитовать под залог земли
|Более половины россиян заявили, что устали ждать от Путина улучшения жизни в стране
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк
|Жером Ваше: Важливо, щоб влада України працювала як одна команда
|Глава НАБУ оценил коррупционный рынок Украины в 85 млрд грн
|Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер: Очень тяжело понять, как Украина сможет вернуть себе Крым...
|Макрон и Ле Пен проходят во второй тур выборов президента Франции
|На чьей мине подорвалось авто ОБСЕ в ЛНР
|В Украине замедлился спад промпроизводства
Это интересно
|Chevrolet привезла в Шанхай "адаптивный" кроссовер
|Facebook сообщила о работе над AR-очками, которые выйдут через 5 лет
|Opel сделал для борьбы с Nissan Qashqai новый кроссовер
|Mercedes-Benz продемонстрировал дизайн будущих моделей
|Илон Маск обещает выпустить устройства с нейроинтерфейсом через 4 года
|По делу о взрывах у автобуса "Боруссии" задержан гражданин РФ
|7 советов для успешного начала карьеры