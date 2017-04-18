Наверное, это сложно увидеть «невооруженным глазом», но после длительного периода тихого стабильного развития, в первом квартале 2017 года, ситуация на первичном рынке недвижимости столицы несколько изменилась. ИАП «Столичная недвижимость» решил разобраться, что изменилось, как пополнилось предложение и что случилось с ценами.

Спрос снова стал отложенным

В начале текущего года покупатели выжидали выгодного курса валют, для того, чтобы купить жилье.

«По понятным причинам покупатели недвижимости ориентированы на стоимость объектов в валюте. Поэтому даже незначительные колебания в пределах одной гривны (или около 4% на сегодняшний момент) оказывают существенное влияние на окончательное принятие решение о покупке. Как правило, количество сделок растет с ослаблением курса гривны. Обратную тенденцию можно было наблюдать в 1 квартале 2017 года. При прочих равных условиях покупатель охотнее принимал решение подождать более выгодного курса для осуществления обменных операций перед покупкой», – говорит Алексей Говорун, заместитель генерального директора по развитию и маркетингу компании «ТММ».

Данную тенденцию подтверждает и Станислав Шапаренко, руководитель департамента продаж BD Holding.

«С точки зрения продаж рынок первичной недвижимости в первом квартале текущего года не такой «живой», как, к примеру, был в 2016 году. Делать выводы и говорить о том, что тенденция сохранится, – пока рано», – говорит он.

Также среди главных изменений, которые наблюдались с начала года, эксперт называет размытие ценовой границы между классами жилья.

«На жилье эконом-класса в Киеве оказывает существенное ценовое давление развитие новых комплексов в пригороде столицы. Ярко выражено это, прежде всего, на правом берегу. Киево-Святошинский район застраивается целыми комплексами недорогого жилья, провоцируя ценовую конкуренцию с объектами в черте Киева. Застройщики комплексов эконом-класса в борьбе за покупателей все чаще предлагают «фишки», которые ранее были присущи даже бизнес-классу, что автоматически повышает стоимость этих объектов. При этом обособленно стоит премиум-класс, который по своим качественным характеристикам и цене серьезно отрывается от остальных. Хотя и для него установился четкий предел цены в границах заявленной прайсовой стоимости – 2 тыс.500 – 3 тыс. долл.», – говорит Алексей Говорун.

Покупателям нужна ипотека

С приходом 2017 года увеличилось количество желающих приобрести квартиру в новостройке на условиях длительной рассрочки или кредита.

«В виду минимального количества рабочих инструментов ипотечного кредитования на рынке образовался отложенный спрос на ипотеку для населения. Первый квартал 2017 года показывает, что необходимость качественных программ ипотечного кредитования возрастает, поскольку покупатель готов брать недвижимость в ипотеку. Поэтому проекты жилой недвижимости, которые смогут предложить ипотечное кредитование своим клиентам, будут в приоритете у покупателей. Причем покупатель смотрит как в сторону новых уже построенных домов, так и на строящиеся», – говорит Руслана Грабко, директор по продажам и маркетингу компании Royal House.

Предложение растет активно

В первом квартале 2017 года рынок первичной недвижимости Киева активно пополнялся новым предложением.

«Вышло немало новых проектов. Количество предложений по новому жилью продолжает свой рост, подхватив тенденцию прошлого 2016 года», – отметила Галина Мартыненко, менеджер по корпоративным коммуникациям инвестиционно-девелоперской компании UDP.

По данным компании City Development Solutions, продажи открылись в 14 новых объектах, кроме того, в 11 комплексах стартовали продажи новых очередей. Суммарный объем нового предложения составил свыше 10 тыс. квартир, что на 44% больше, в сравнении с первым кварталом 2016 года. Прирост совокупного предложения квартир на рынке за первый квартал составил 19,8%.

При этом, в январе-марте 2017 года продажи завершились в 29 комплексах столицы. Сейчас активные продажи ведутся в 219 комплексах с общим объемом предложения более 55 тыс. квартир.

Лидером по приросту нового предложения в 1 квартале 2017 года стал Голосеевский район (36% объема нового предложения). На втором месте – Дарницкий район (16%). 14% и 13% нового предложения приходятся соответственно на Соломенский и Шевченковский районы. По одному новому проекту появилось в Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

«Продолжает увеличиваться удельный вес бюджетного жилья в структуре нового предложения. Удельный вес проектов эконом и комфорт-класса составляет 86%. Оставшиеся 14% позиционируются в бизнес-классе», – говорят эксперты CDS.

Комфорт-класс стал более комфортным по цене

По данным CDS, по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, ценовая динамика начала 2017 года имеет обратную направленность. Так, жилье премиум-класса подорожало на 3,2%, показав сдержанный рост цен, преимущественно благодаря росту курса доллара на валютном рынке. Квартиры в жилых комплексах бизнес-класса подорожали на 11,3%, «отыграв» снижение цен 2016 года. Впервые существенное снижение показали цены в комплексах комфорт-класса, несмотря на то, что новые объекты этого сегмента рынка открывают продажи с ценами выше среднерыночных. Падение средневзвешенных цен в этом сегменте за первый квартал составило 12,4%. Такое значительное изменение со знаком «минус» обусловлено как последствиями предыдущего бурного роста цен, так и тем, что комплексы, позиционирующие себя в классе «комфорт», зачастую не соответствуют заявленному уровню, что становится очевидно на более поздних этапах развития проекта. Квартиры в комплексах эконом-класса стали дороже в среднем на 7,3%. Основная причина роста цен в этом сегменте – завершение периода новогодних акций и скидок.

Что пользовалось спросом?

По данным экспертов, покупатели все больше внимания при выборе квартиры в том или ином ЖК уделяют качеству материалов и строительства, инфраструктуре и экономности будущей квартиры.

«На сегодняшний день покупательские предпочтения направлены на полноценные жилые комплексы с развитой инфраструктурой, зонами отдыха и развлечений. Покупатель стремится жить в комфорте, и на закрытой территории. По нашим данным наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры площадью 30-40 кв. м, двухкомнатные – 58-65 кв. м, трехкомнатные – 85-90 кв. м», – говорит Анна Лаевская, заместитель коммерческого директора компании «Интергал-Буд».

Также пользовались и пользуются спросом дома, которые помогут в будущем не тратить лишнего на обслуживание и могут своими сервисами помочь владельцу квартиры избавиться от части рутинных бытовых задач.

«Можно выделить ряд важных вновь сформированных требований покупателя при выборе недвижимости. Это энергоэффективность, экологичность, наличие расширенного перечня услуг управляющей компании (ОСББ, ЖЭК)», – отмечает Руслана Грабко.

Алексей Говорун добавляет, что кроме стоимости и месторасположения, основными факторами, которые влияют на выбор будущего жилья, являются: уровень строительных работ, а также применяемые материалы и оборудование, развитость внутренней инфраструктуры и репутация застройщика.