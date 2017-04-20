Николай Мартыненко

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала сообщение о подозрении бывшему народному депутату из фракции "Народный фронт" Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере $17,28 млн, сообщил руководитель САП Назар Холодницкий.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ГП "ВостГОК"), должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", - написал Н.Холодницкий на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По информации руководителя САП, в дальнейшем указанные средства перечислены на счета компании STEUERMANN с использованием оффшорных компаний WARGRAVE TRADING LLP и DALLAS FUEL SA участниками преступной организации обращены в собственную пользу.

"Вручение сообщения о подозрении поручено осуществить детективам НАБУ", - уточнил Н.Холодницкий.

В свою очередь, пресс-служба НАБУ сообщила, что Н.Мартыненко подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Бывшего народного депутата задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") при закупке уранового концентрата.

"В настоящее время решается вопрос сообщения задержанному о подозрении", - также говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.