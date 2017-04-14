Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Потренероваться на Асаде. Западная Фемида ищет гибридную управу на Путина

 Руслан Весел, Деловая столица

Испанский суд принял к рассмотрению дело о похищении и убийстве гражданина Сирии Абдулмамина Альхаджа Хамдо, совершенных, предположительно, асадовскими силовиками в 2013 г.

В качестве ответчиков фигурируют девять высокопоставленных сирийских чиновников, включая начальника разведслужбы и даже вице-президента. Это может стать прецедентом нового способа привлечения к ответственности военных преступников, который станет эффективнее устоявшегося, но блокируемого Россией - передачи дела в Международный суд ООН.

Не имевший, по свидетельствам родственников, никаких связей с сирийской оппозицией водитель грузовика Хамдо исчез феврале 2013 г., когда вез сухофрукты из своего родного города Машта аль-Хелу в Хомс. О его судьбе семья узнала только после публикации фотографий так называемого "Досье Цезаря". Это около 50 тыс. снимков, на которых бежавший из Сирии бывший эксперт-криминалист, проходящий по делу под псевдонимом Цезарь, запечатлел результаты истязаний и убийств сирийскими силовиками более 6 тыс. человек. В одном из них сын Хамдо, бежавший в Турцию в середине 2015 г., узнал своего отца, о чем и сообщил ничего не ведающим о судьбе водителя членам его семьи. В том числе сестре убитого - гражданке Испании Амаль Хаг-Хамдо Анфалис, которая обратилась с иском в национальный суд своей новой родины.

Именно наличие у нее испанского гражданства позволило дать делу ход. За него взялся судья Элой Веласко, ранее прославившийся делом о связях баскских сепаратистов с колумбийскими партизанами-наркоторговцами и покойным президентом Венесуэлы Уго Чавесом, а также процессом против "русской мафии" в Испании и покрывавшем ее российском генерале Викторе Канайкине. Хотя тот факт, что истец является всего лишь родственником убитого, который так же, как и обвиняемые, и место преступления, никакого отношения к Испании не имеет, вызвало серьезные возражения не только у обвиняемых и их сторонников, но и у ряда европейских юристов. Они не одобряют столь широкую трактовку норм международного права о военных преступлениях даже при том, что Испания придерживается принципа универсальной юрисдикции, согласно которому возможно судебное преследование за серьезные преступления против испанцев в других странах.

Среди этих юристов - подавшая протест по делу испанский прокурор Тереза Сандовал. Она объяснила авторитетному испанскому изданию El Mundo, что дело не касалось возмещения ущерба, когда фигурирование родственников в качестве жертвы преступления вызывает меньше возражений.

Однако адвокаты сумели убедить судью, что истец является косвенной жертвой преступления высокопоставленных сирийских силовиков. Более того, Элой Веласко учел нормы испанского Статута жертв, директиву Европейского парламента об основных правах жертв, а также соответствующую резолюцию ООН, согласно которым ближайшие члены семьи также могут считаться жертвами. В ходе начавшегося 10 апреля процесса он собирается заслушать показания не только сестры убитого, но и загадочного Цезаря, а также рассмотреть свидетельства государственного терроризма в Сирии, предоставленные Францией и Португалией.

На скорое и серьезное наказание виновных не надеются даже те, кто горячо одобряет решение судьи. Например, бывший сирийский политзаключенный, а ныне директор Центра правосудия и подотчетности Сирии в Гааге Мохаммад аль-Абдалла, который сожалеет о том, что "реальные шансы арестовать кого-либо из них и привлечь их к суду очень малы". Пессимизм усиливается и примерами неудачных попыток испанского правосудия привлечь к ответу иностранных высокопоставленных лиц, в частности китайских руководителей за преступления против тибетцев.

Однако Сирия - не Китай, и политическая конъюнктура в мире складывается не в пользу Башара Асада и его приближенных. Поэтому оптимисты видят в действиях испанского судьи начало попыток Европы найти пути обхода политических моментов, которые препятствуют привлечению к ответу сирийских военных преступников. И пусть на первых этапах дело ограничится арестом их заграничного имущества вместе со счетами и затворничеством в собственной стране.

 

Как свидетельствует недавняя история, под арестом такие чиновники могут оказаться даже в стране, которую будут считать безопасной для своей свободы. И у них появятся все шансы пройти через те же испытания, которые выпали на последнее десятилетие жизни Аугусто Пиночета. А начались злоключения бывшего диктатора во время визита в обожаемую им Британию, которую, по словам дочери, он считал вторым возможным местом жительства после родного Чили. И ничто ведь не предвещало неприятностей. Британские МИД и бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер отнеслись к союзнику по Фолклендской войне как к "очень важной персоне", а "железная леди" даже почаевничала с ним у себя дома. Но многие другие органы британской власти не разделили этого пиетета. Они предпочли поддержать мнение судьи Бальтазара Гарзона из той же Испании, который вместе с полицией своей страны подготовил и направил Лондону запрос на экстрадицию Пиночета.

Стоит отметить, что тут дело касалось бывшего главы государства, к уголовному преследованию которых большинство мировой политической элиты относится примерно так же, как в средневековье относились к цареубийству. С чиновниками рангом ниже (даже с министрами) подобных церемоний разводить не будут. А после применения оружия массового поражения против мирного населения - тем более. Тут и статус бывшего главы государства, как видно на примере Саддама Хусейна, травившего газом курдов, не поможет.

Поэтому, несмотря на пессимистические прогнозы относительно результативности дела об убийстве Абдулмамина Альхаджа Хамдо, можно с оптимизмом смотреть на то, как мировое сообщество ищет пути совершенствования международно-правовой системы. Или лазейки в ней, чтобы у некоторых любителей убивать людей оставалось меньше возможностей уйти от наказания.

Европейские и американские юристы могут придумать еще более действенные способы, чем ордер на арест заочно осужденного или его имущества в случае попадания их под юрисдикцию цивилизованной страны. Таковым может стать воздействие через ближайших родственников диктаторов или их приспешников, которые любят отдыхать, хранить деньги и лечиться на Западе. До уголовного преследования родни дело вряд ли дойдет, но заподозрить, что записанное на брата-свата-сына имущество было приобретено на коррупционные или награбленные в ходе военных преступлений деньги, вполне возможно. И пусть это имущество побудет под арестом, пока номинальный владелец не докажет, что, во-первых, это его недвижимость или счет, а не его заочно осужденного родственника, а во-вторых, приобретено на честно заработанные средства.

Вполне действенный вариант - арест денег чада такого чиновника, переводимых на обучение в Гарварде или Оксфорде, тоже по подозрению в оплате учебы неправедно заработанными папашей деньгами. А там, глядишь, и высылка из страны по причине мошенничества со студенческой визой. Все это, конечно, требует усовершенствования и международной, и национальных правовых систем, но слушаемое сейчас Элоем Веласко дело вместе с аналогичным делом, которое готовится к рассмотрению в Германии, может стать началом этого процесса.

Поэтому может оказаться, что, поддерживая Асада, Кремль способствует выработке механизмов противодействия не только своему протеже, но и себе. В Москве, конечно, думают, что не только оберегают своего союзника, но и создают для Запада проблему, которая не дает последнему вплотную заняться их агрессией в Украине. Это, разумеется, так, но попутно Путин и стимулирует Запад к поиску новых нестандартных ходов и методик, гибридность которых может оказаться "погибриднее" его собственной.

Что такое универсальная юрисдикция

 

В современном международном праве существует несколько оснований или принципов юрисдикции - территориальный принцип, принцип гражданства, а также принцип универсальности. Универсальная юрисдикция является одной из наиболее сложных и дискуссионных проблем современного международного уголовного права. Принцип универсальной юрисдикции в наиболее общей форме может рассматриваться как юридический принцип, который позволяет подвергать наказанию преступника независимо от места совершения преступления или местонахождение самого преступника.

То есть такая юрисдикция осуществляется над субъектами, чьи действия произошли за пределами территории государства, которое осуществляет такую юрисдикцию. Стоит, однако, отметить, что в действующем международном праве нет юридически обязательного определения универсальной юрисдикции, а в доктрине международного права также нет единодушия в этом вопросе. Но в любом случае понятно, что государство, которое будет осуществлять такой тип юрисдикции, фактически не имеет прямой связи с международным правонарушением и его последствиями.
Таким образом, применение универсальной юрисдикции объясняется тем, что некоторые преступления имеют настолько серьезный характер, что каждое государство имеет свой законный интерес в наказании преступников.

Константин Савчук
Cтарший научный сотрудник отдела международного права и сравнительного правоведения Института государства и права им. В. М. Корецкого НАНУ

Еще в древности пиратов рассматривали как hostis humanii generis - врагов всего человечества. Статья 5 Римского Устава Международного уголовного суда предусматривает, что он осуществляет юрисдикцию в отношении преступления геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и преступления агрессии. Однако по преступлениям агрессии предусмотрено, что Суд будет осуществлять юрисдикцию в отношении этого преступления только после того, как будет принято положение, содержащее определение этого преступления и сформулированы условия, при которых Суд будет осуществлять юрисдикцию в отношении нее (к слову, это должно произойти уже в текущем году).

Испанское законодательство (как, впрочем, и законодательство еще ряда государств, в частности, Бельгии, Австрии, Германии) предусматривает возможность универсальной юрисдикции - т. е. экстерриториальной уголовной юрисдикции, подразумевающей компетенцию государства по привлечению к уголовной ответственности и наказанию индивидов безотносительно к месту совершения преступления при определенных условиях. Универсальная юрисдикция предусмотрена также довольно значительным количеством международных договоров, например, Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 г., Конвенцией 1984 г. против пыток и т. д. Интересно отметить, что законодательство Испании не требует присутствия подозреваемого для начала расследования или предъявления обвинения.

Касательно данного случая, как, впрочем, и многих похожих, то, на мой взгляд, тут имеет место определенная коллизия. С одной стороны, законодательство многих стран предусматривает возможность универсальной юрисдикции за серьезные международные преступления, а с другой - законодательство большинства государств мира предусматривает запрет на выдачу своих граждан. То есть в каждом конкретном случае вопрос не столько права, сколько фактической возможности реально привлечь к ответственности за те или иные международные преступления. Касательно функционеров режима Асада, то в случае его падения - это реально, в случае если режим в той или иной форме продолжит свое существование - проблематично. Хотя, разумеется, объявление тех или иных лиц в международный розыск может существенно осложнить выполнение ними своих функций, в частности свободное передвижение по миру.
 

ПО РУБРИКАМ

10:04 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 13 ап­ре­ля умень­шил­ся на $17,9 млн до $128,7 млн

09:25 Дол­лар ста­би­лен в па­ре с ев­ро 14 ап­ре­ля, ие­на до­ро­жа­ет по­сле уда­ра США по Аф­га­ни­ста­ну

08:58 НБУ уве­ли­чил мак­си­маль­ную пред­опла­ту по им­порт­ным кон­трак­там с $1 до $5 млн без ис­поль­зо­ва­ния ак­кре­ди­ти­ва

08:57 НБУ раз­ре­шил бан­кам до­сроч­но по­га­шать кре­ди­ты пе­ред не­ре­зи­ден­та­ми

08:23 Бир­жи АТР сни­жа­ют­ся на но­во­стях о го­тов­но­сти США на­не­сти удар по КНДР

07:30 Бир­жи США за­кры­лись 13 ап­ре­ля в ми­ну­се на гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти и от­че­тах бан­ков

13.04 Курс дол­ла­ра на меж­бан­ке про­дол­жа­ет па­дать не­смот­ря на под­держ­ку Нац­бан­ка

13.04 Дол­лар до­ро­жа­ет к иене и ев­ро 13 ап­ре­ля на по­зи­тив­ной ста­ти­сти­ке из США

13.04 Зо­ло­то 13 ап­ре­ля тор­гу­ет­ся на мак­си­му­мах с но­яб­ря из-за за­яв­ле­ний Трам­па

13.04 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 13 ап­ре­ля из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

13.04 Аг­ра­рии по­ка ком­пен­си­ру­ют сни­же­ние ва­лют­ной вы­руч­ки от бло­ка­ды и по­те­ри пред­при­я­тий в ОРДЛО - гла­ва НБУ

13.04 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 13.04.17

13.04 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 13.04.2017

13.04 НБУ раз­ре­шил бан­кам до­сроч­но по­га­шать ев­ро­бон­ды и кре­ди­ты бан­кам-не­ре­зи­ден­там и уве­ли­чил им­пор­те­рам раз­мер пред­опла­ты без ак­кре­ди­ти­вов

13.04 НБУ в 1 квар­та­ле со­гла­со­вал ре­а­ли­за­цию за­ло­жен­ных ак­ти­вов через си­сте­му ProZorro на сум­му по­чти 4 млрд гри­вен

• дальше…

08:58 НБУ уве­ли­чил мак­си­маль­ную пред­опла­ту по им­порт­ным кон­трак­там с $1 до $5 млн без ис­поль­зо­ва­ния ак­кре­ди­ти­ва

08:49 Нефть тор­гу­ет­ся раз­но­на­прав­лен­но 14 ап­ре­ля на про­ти­во­ре­чи­вой ста­ти­сти­ке

08:30 Пе­чер­ский рай­суд Ки­е­ва удо­вле­тво­рил хо­да­тай­ство Ген­про­ку­ра­ту­ры об аре­сте ак­ций "Укртелекома" и "ТриМоба" - Лу­цен­ко

07:35 Укра­ин­ский биз­нес ожи­да­ет су­ще­ствен­но­го ожив­ле­ния де­ло­вой ак­тив­но­сти - НБУ

13.04 Укра­и­на за­пу­стит ядер­ное топ­ли­во Westinghouse еще на трех бло­ках ЗАЭС

13.04 Ра­да уза­ко­ни­ла част­ную де­тек­тив­ную де­я­тель­ность в Укра­ине

13.04 Тех­но­ло­ги­че­ская ком­па­ния Bitfury со­здаст для Укра­и­ны но­вую си­сте­му хра­не­ния дан­ных по тех­но­ло­гии Blockchain

13.04 Нефть ста­биль­на 13 ап­ре­ля, це­на Brent на­хо­дит­ся око­ло $55,9 за бар­рель

13.04 Ло­уко­стер Ryanair начнет рей­сы из Льво­ва и Ки­е­ва в Лон­дон в сен­тяб­ре

13.04 Ра­да при­ня­ла во вто­ром чте­нии за­ко­но­про­ект об улуч­ше­нии усло­вий ве­де­ния стро­и­тель­ной де­я­тель­но­сти

• дальше…

09:17 По­тре­не­ро­вать­ся на Аса­де. За­пад­ная Фе­ми­да ищет ги­брид­ную упра­ву на Пу­ти­на

08:20 Бри­тан­ские бан­ки впер­вые с 2008 г хо­дят со­кра­тить вы­да­чу по­треб­кре­ди­тов из-за Brexit

08:11 Ки­тай, НАТО, ФРС - о чем еще все­го за сут­ки пе­ре­ду­мал Трамп

08:02 Пен­та­гон от­ка­зал­ся ком­мен­ти­ро­вать воз­мож­ность пре­вен­тив­но­го уда­ра по КНДР

07:58 Вре­мя для дол­го­сроч­ных пе­ре­го­во­ров по ядер­ной про­бле­ме КНДР ис­тек­ло - Госдеп

07:46 США сбро­си­ли на Аф­га­ни­стан "мать всех бомб"

13.04 На­зва­ны са­мые го­сте­при­им­ные стра­ны ми­ра

13.04 В гла­за смот­ри. По­че­му пред­ста­ви­тель Рос­сии в Сов­бе­зе ООН крив­лял­ся для Пу­ти­на

13.04 Сме­ще­ние Аса­да не яв­ля­ет­ся при­о­ри­те­том США - Трамп

13.04 Ря­же­ная стра­на, или Вир­ту­аль­ная ре­аль­ность вре­мен позд­не­го Пу­ти­на

13.04 Гру­зия не от­ка­за­лась от рос­сий­ско­го га­за, а пе­ре­шла с бар­те­ра на де­неж­ную фор­му рас­че­тов

13.04 Трамп: вла­сти США опа­са­ют­ся укреп­ле­ния дол­ла­ра. Ки­тай не ма­ни­пу­ля­тор

13.04 Бе­лый дом: ре­ше­ние КНР не бло­ки­ро­вать ре­зо­лю­цию по Си­рии - по­бе­да Трам­па

13.04 Трамп: встре­чи Тил­лер­со­на в Москве за­кон­чи­лись луч­ше, чем ожи­да­лось

13.04 Си­ту­а­ция в Укра­ине оста­ет­ся пре­пят­стви­ем на пу­ти к улуч­ше­нию от­но­ше­ний РФ и США - Тил­лер­сон

• дальше…

08:46 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

10.04 ГАСИ тре­бу­ет сне­сти жи­лой ком­плекс под Ки­е­вом

07.04 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты озву­чи­ли ре­зуль­та­ты экс­пер­ти­зы По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

07.04 Жи­те­ли ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма смо­гут по­ехать в ЕС без виз толь­ко с био­мет­ри­че­ским пас­пор­том Укра­и­ны - ЕС

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

17.03 "Укрпошта" со­кра­ща­ет сро­ки до­став­ки от­прав­ле­ний в Ки­е­ве до 24 ча­сов

17.03 Пер­спек­ти­вы раз­ви­тия укра­ин­ско­го во­ен­но­го фло­та в на­ча­ле мар­та по­лу­чи­ли ре­аль­ные очер­та­ния

• дальше…

10:18 Пе­ре­ми­рия нет. По­че­му на Дон­бас­се сно­ва ак­тив­но во­ю­ют

09:17 По­тре­не­ро­вать­ся на Аса­де. За­пад­ная Фе­ми­да ищет ги­брид­ную упра­ву на Пу­ти­на

13.04 За­чем Ти­мо­шен­ко и ком­па­ния го­нят укра­ин­цев на но­вый "шатун"

13.04 Ра­да уво­ли­ла пред­се­да­те­ля ФГИ Би­ло­уса

13.04 Как На­зар­ба­ев с ла­ти­ни­цей со­здаст Пу­ти­ну про­бле­мы в Та­тар­стане

13.04 На­ру­шив "ре­жим тишины" тер­ро­ри­сты на­влек­ли бе­ду на свою "столицу"

13.04 Си­ту­а­ция в Укра­ине оста­ет­ся пре­пят­стви­ем на пу­ти к улуч­ше­нию от­но­ше­ний РФ и США - Тил­лер­сон

12.04 Как Са­а­ка­шви­ли пре­вра­ща­ет­ся в На­деж­ду Са­вчен­ко

12.04 По­че­му пар­ла­мент за­мо­ро­зил Кон­сти­ту­ци­он­ный cуд Яну­ко­ви­ча

12.04 Ма­ри­у­поль­ское на­прав­ле­ние. По­че­му бо­е­ви­ки сно­ва кро­ют Во­дя­ное

12.04 По­че­му сно­ва ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись бои за До­ку­ча­евск

11.04 Кто те судьи, ко­то­рые вой­дут в ис­то­рию осуж­де­ни­ем Яну­ко­ви­ча

11.04 Ра­да от­кло­ни­ла но­вую ре­дак­цию за­ко­на о КС

11.04 Грой­сман пред­ла­га­ет в слу­чае про­иг­ры­ша "Нафтогаза" в Сток­голь­ме вме­сто де­нег от­дать "Газпрому" Ти­мо­шен­ко

11.04 Грой­сман со­об­щил, что еже­днев­но об­ща­ет­ся с пре­зи­ден­том по ра­бо­чим во­про­сам

• дальше…

09:43 Tesla в сен­тяб­ре пред­ста­вит гру­зо­вик сво­е­го про­из­вод­ства

13.04 Пре­ми­аль­ный бренд Hyundai по­стро­ил крос­со­вер

13.04 Ры­нок вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти к 2021 го­ду до­стигнет по­чти 75 млрд дол­ла­ров

13.04 Toyota по­стро­и­ла крос­со­вер-транс­фор­мер

13.04 Аме­ри­кан­цы на­ла­дят мас­со­вое про­из­вод­ство смарт­фо­нов из "ликвидморфия"

12.04 Lincoln пред­ста­вил но­вый Navigator

12.04 Dodge Challenger Demon по­лу­чил 850-силь­ный мо­тор

12.04 На­зва­ны стра­ны с са­мы­ми вы­со­ки­ми на­ло­га­ми в ми­ре

12.04 Cadillac до­ба­вил се­да­ну CT6 ав­то­пи­лот

12.04 Гар­ни­ту­ра Xiaomi Mi VR Play 2 сто­ит все­го 14 дол­ла­ров

12.04 AMD хо­чет из­ба­вить VR-шле­мы от шну­ров пу­тём по­гло­ще­ния Nitero

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 "Пры­га­ю­щие капельки" по­мо­гут охла­дить совре­мен­ную элек­тро­ни­ку

11.04 Jeep по­ка­зал быст­рей­ший и мощ­ней­ший вне­до­рож­ник в ми­ре

11.04 По про­гно­зу IDC, в этом го­ду рас­хо­ды на ко­гни­тив­ные си­сте­мы и ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект до­стиг­нут 12,5 млрд дол­ла­ров

• дальше…

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

04.04 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

23.03 По­че­му про­грам­мы дол­го­сроч­но­го сти­му­ли­ро­ва­ния ино­гда не ра­бо­та­ют

21.03 Как во­семь сер­дец по­мо­га­ли Дэ­ви­ду Рок­фел­ле­ру пра­вить ми­ром

15.03 По­че­му на­чаль­ник от­вер­га­ет все ва­ши хо­ро­шие идеи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно