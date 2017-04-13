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Ряженая страна, или Виртуальная реальность времен позднего Путина
09:57 13.04.2017 |
К искажению реальности, и часто довольно грубому, нам не привыкать: согнанные из бюджетников и набранные по объявлениям митинги давно никого не удивляют. Но в последние недели будто прорвало: фейковые и постановочные события встречаются на каждом шагу, причем и там, где в них нет никакой необходимости. Более того, их не приходилось разыскивать, они будто бы специально нарочито лезли в глаза, толкаясь и отпихивая друг друга. Волей-неволей я почувствовал себя кем-то вроде главного героя фильма "Шоу Трумана", начинающим подозревать, что с его привычной реальностью что-то не так.
Этот сонм подозрительных событий начался для меня со странной и откровенно провокационной акции 2 апреля, когда через соцсети распространялись призывы выйти на Манежную площадь. Куцую картинку об этой акции показали по телеканалам, в отличие от полностью проигнорированных митингов 26 марта, когда показывать действительно было что. Непонятный и невнятный митинг, даже, скорее, meeting, то есть "встречу", где практически никого не задержали, СМИ уверенно слепили воедино с традиционной "прогулкой оппозиции" (тоже не сказать, чтобы до конца понятный формат), где задерживали много и с огоньком.
Одинаковые цветы
Затем теракт в питерском метро, сопровождавшийся невиданной за все 23 года моей работы в новостях лавиной путанной и противоречивой информации. И это было больше похоже на стройный поток дезинформации. Недолго пришлось ждать и конспирологических версий, выглядящих, как это обычно бывает в такой неразберихе, ничуть не менее правдоподобно, нежели официальная точка зрения.
Возможно, дальше этот безумный информационный вал и сошел бы на нет, если бы я случайно не посмотрел первые репортажи из Москвы с акций памяти жертв теракта, и чисто машинально не отметил одинаковые гвоздики в руках участников.
Я бывал у многих стихийных мемориалов в дни трагедий, и цветы там обычно разные: люди покупают их в разных местах, и далеко не все несут красные гвоздики - официозный символ скорби и памяти с советских времен. Даже Путин в день трагедии приехал к "Техноложке" с розами. И если бы мой твит об одинаковых цветах не вызвал необъяснимо бурную реакцию, как в самом "Твиттере", так и в государственных СМИ, включая самый популярный телеканал страны, я бы вряд ли пришел к удивительным, хотя и вполне ожидаемым открытиям.
Амплуа на заказ
При более внимательном рассмотрении оказалось, что на кадрах возложения цветов не только гвоздики одинаковые, но и люди: удалось опознать активистов прокремлевских движений, которые, как выяснилось, дружной командой ходят на все государственные панихиды, неизменно попадая в репортажи федеральных телеканалов. В ответ - еще большее давление через каналы ВГТРК. Чем больше штатный пропагандист, обремененный недвижимостью в Италии, говорил обо мне по радио и чем чаще скриншоты моих твитов мелькали по телевизору, тем мне было интереснее, что же всем этим пытаются оттенить. Или наоборот, подчеркнуть?
Дальше было еще веселее: выяснилось, что пикетчики, встречавшие Навального возле изолятора временного содержания, которых прокремлевские СМИ выдавали за школьников, оказались вовсе не школьниками, а активистами молодежной гвардии "Единой России". Ну и, наконец, издание "Лапшеснималосчная" выяснило, что люди, выдававшие себя за "Свидетелей Иеговы", пришедшие к зданию суда, где был вынесен запрет этого религиозного объединения, тоже были ряженые. Словом, нужная массовка или отдельные участники легко обеспечиваются под любой запрос.
Жажда контроля
Поневоле возникает мысль: а происходит ли хоть что-нибудь, снятое без участия подсадных? И зачем фальсифицируются новости, которые сами по себе не несут никакой угрозы режиму? Страна стремительно приближается к тому состоянию, в котором не соврать в любой строчке выпуска теленовостей просто не получается, и делается это буквально на автомате.
Отчаянное желание контролировать все процессы и создавать нужную картинку на федеральных каналах приводит к тому, что все их новостные сюжеты, хотя бы в той или иной степени становятся постановочными. Лояльная массовка, идеологически выверенные эксперты, одобренные "простые люди" и никакой самодеятельности. Такими темпами скоро для "вестей с полей" в деревни телевизионщики будут ездить со своими доярками, и, пожалуй, даже с коровами.
Интересно, пройдена ли та точка, когда сами создатели всей этой постановочной реальности начинают в нее верить? С другой стороны, если у нас уже много лет показушный, ряженый парламент, и все это отлично знают, вполне себе липовый премьер, бутафорские государственные и общественные институты - от судов до НКО, то почему не принарядить и все остальное в стране?
Мнимая поддержка?
Но остается непонятным, зачем все эти усилия? Только потому, что так посоветовали политические консультанты? Подставляет телевидение, которому нужна гарантированная картинка? Северокореизация новостной повестки каким-то благотворным образом влияет на вверенный электорат? Рано или поздно инсценировщики же прокалываются, хотя бы и на одинаковых цветах. Каждый такой прокол - это как упавший "с неба" софит под ноги героя Джима Керри. Если, как заверяют нас социологи, поддержка Владимира Путина по-прежнему чрезвычайно высока, зачем вся эта показуха? Разве обычные москвичи не принесут цветы к обелиску и не скажут вполне допустимые по телевизору слова? Разве они сами не выйдут на митинг солидарности с питерцами? Ну, или хотя бы по призыву Владимира Путина или Сергея Собянина? Или, может быть, и поддержка эта на самом деле такая же мнимая, как школьники и скорбящие?
Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW.
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