Владислав ГИРМАН, Деловая столица

Для Кремля это был важный перевалочный пункт для ведения боевых действий в восточных регионах страны.

В ночь на пятницу, 7 апреля, президент США Дональд Трамп отдал приказ, а два эсминца, USS Ross и USS Porter, выполнили его - выпустили 59 крылатых ракет BGM-109 Tomahawk с модификацией, позволяющей избегать ракет ЗРК С-400, созданных Россией. Москва заявила, что непосредственно авиабазы достигли лишь 23 ракеты, однако Пентагон утверждает, что все ракеты достигли цели.

Удар был нанесен в качестве реакции на химическую атаку в сирийском городе Хан Шейхун, в которой обвиняется сирийский лидер Башар Асад. И целью ВМФ США стала авиабаза правительственных войск Сирии "Аш-Шайрат".

Представитель Белого дома ранее заявил, что администрация Трампа "с большой долей уверенности" считает: нападение было совершено с аэродрома "Аш-Шайрат" военными самолетами под командованием Асада.

Это военный аэродром, который находится на окраине пустыни в западной части провинции Хомс. Авиабаза носит название деревни Аш-Шайрат, расположенной неподалеку. По данным за 2004 год, там проживали 1443 человека, а само село расположено в 38 км к юго-востоку от города Хомс.

Длина полосы аэродрома равна 3002 м. База может принимать самолеты любых типов. Из сирийских ВВС там базируются: 7-я авиационная эскадрилья на самолётах МиГ-25 П/Р, 675-я авиационная эскадрилья на самолетах МиГ-23 МФ, 677-я авиационная эскадрилья на самолетах Су-22 М2, 685-я авиационная эскадрилья на самолетах Су-22 М4.

"Аш-Шайрат" стала второй после "Хмеймима" базой, где были развернуты силы российского контингента. И там имеется вся инфраструктура, необходимая для размещения российской военной авиации. Ко всему прочему в ноябре 2015 года стало известно об ее, инфраструктуры, обновлении. В частности, южная часть ВП-полосы получила новое асфальтное покрытие.

Российские силы на базе

Тогда же непосредственно на аэродроме россияне разместили 4 ударных вертолета Ми-24П (Ми-35) и 1 транспортный Ми-8. Эта информация была подтверждена спутниковыми снимками Airbus Defense and Space. А в марте сирийские СМИ проинформировали о развертывании на базе 3 вертолетов Ми-28Н (Ми-17) из состава Авиационной группы ВВС ВКС для проведения операций в районе Пальмиры, и 4 вертолета Ка-52.

Кроме того, опять-таки 17 ноября 2015 гола Минобороны РФ показало карту, согласно которой возле авиабазы были дополнительно размещены 5-я гаубичная артиллерийская батарея (6 единиц 155-милиметровой 2А65 "Мста-Б") 120-й гвардейской артиллерийской бригады ВС России.

В начале декабря британская газета The Times и кувейтское издание Al-Rai писали, что Москва перебрасывает на аэродром силы спецназа, а также реактивные системы залпового огня и огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек". По данным британских журналистов, там уже были 10 военных самолетов и 15 вертолетов РФ, а также 50-60 военных. Кувейтское издание писало о готовящейся переброске 27 самолетов и около тысячи военнослужащих из России.

Ценность

Авиабаза "Аш-Шайрат" имеет стратегическое значение и для правительственных ВВС, и для сил Российской Федерации, которые с начала октября 2015 года участвуют в военной операции, направленной на поддержку режима Асада и против различных военизированных групп оппозиции, в том числе и тех, которые получают помощь из США, Евросоюза, Саудовской Аравии и т.д.

"Аш-Шайрат" находится на "перекрестке" между Дамаском, Идлибом, который контролирует оппозицией, Латакией, где базируются российские ВКС, а также древней Пальмирой, находящейся у территорий "Исламского государства" и представляющей интерес для всех сторон в силу символического значения.

Для российских сил аэродром является важным военным объектом, поскольку база в Латакии находится далеко к северу, на берегу Средиземного моря, а потому неудобна в контексте нанесения ударов в юго-восточных районах Сирии. Ко всему прочему, аэродром находится очень близко к районам, подконтрольным оппозиции. Базы "Хмеймим" и "Аш-Шайрат" - это клещи, в которые попали повстанцы.

Последствия удара

По данным на момент написания материала, в результате авиаудара погибли пятеро человек - трое сирийских военных и двое мирных жителей. Такую информацию озвучил губернатор провинции Хомс.

Был нанесен серьезный ущерб самой базе, а именно "новенькой" взлетно-посадочной полосе. Уничтожены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, укрепленные ангары, которых насчитывалось 45, и системы ПВО. Среди прочего, источники рассказали сирийским государственным СМИ об уничтожении всех самолетов ВВС Сирии, точное количество которых на момент нанесения удара пока неизвестно.

О возможном ущербе для российских сил или жертвах среди военных РФ информации еще не было, однако известно со слов чиновников Пентагона, что американское оборонное ведомство заранее уведомило российскую сторону. И также известно, что Асад успел эвакуировать практически весь персонал базы.

Очевидно, что с ударом США значение "Аш-Шайрат", как и вся расстановка сил могут серьезно измениться и не в пользу Кремля.